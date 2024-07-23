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Новини Війна
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Армія Великої Британії за три роки має бути готовою до війни, - начальник Генштабу Вокер

британська армія

Збройні сили Великої Британії за три роки мають бути готовими до війни.

Про це заявив начальник Генерального штабу збройних сил Британії генерал Ролі Вокер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

На думку генерала, країнами, від яких може надходити небезпека, є Росія, Китай, Іран та Північна Корея.

Вокер підкреслив, що конфлікт не є неминучим. Однак він припустив, що російський диктатор Володимир Путін після виходу з війни з Україною буде "дуже, дуже небезпечним" і "бажатиме відплати" країнам, які підтримують Україну. Це може статись незалежно від того, чи переможе Росія, чи програє, заявив Вокер.

Волкер також припустив вторгнення Китаю на Тайвань, прагнення Ірану розробити ядерну зброю та загрозу з боку Північної Кореї.

Командувач збройних сил заявив, що Британія не перебуває на "неминучому шляху до війни", однак існує "нагальна потреба" відновити здатність британської армії "стримувати майбутні війни".

Також читайте: Стан британської армії набагато гірший, ніж ми думали, - міністр оборони Британії Гілі

Sky News пише, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв підвищити оборонні витрати до 2,5% від національного доходу з трохи більше ніж 2%, які є наразі.

Автор: 

Велика Британія (5573) росія (65098)


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Топ коментарі
+9
Ой, з такою допомогою Україні доведеться значно раніше..
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23.07.2024 22:38
+5
Всім, хто на 0 - подяка та шана!
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23.07.2024 23:18
+4
Ну, хоч британське керівництво, не розказує своєму народу про шашлики, а тверезо оцінює ситуацію і розуміє можливі ризики.
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23.07.2024 23:06
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Вже скіко раз казали, не цілуйте у 5 точку китай ,москву...нам війну підтасували своїми постійними занепокоїнями , а тепер і в УСЬОМУ СВІТІ ЗАПАХЛО СМАЖЕНИМ
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23.07.2024 22:36 Відповісти
Реаліст.
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23.07.2024 22:38 Відповісти
Ой, з такою допомогою Україні доведеться значно раніше..
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23.07.2024 22:38 Відповісти
Готуйтесь, готуйтесь!
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23.07.2024 22:39 Відповісти
та да, ми три роки протримаємось, щоб ви встигли.
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24.07.2024 01:30 Відповісти
То вже треба пєнсам готуватися! Наберіть, як що вже буде - Київ, кг 5 потягну та км 2 пробігу мабуть... Бучі не хочу.
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24.07.2024 02:19 Відповісти
а хто не може бігти, то хай з вікна відстрілюється.
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24.07.2024 03:49 Відповісти
Нє, я не до Тиси біжать збираюся, а у вікні одразу замінусують( Тута ще лісу навкруги... Ірпінь, Тетерів, море мать-київське... Є де у "Зарніца" пограти - ДОТів лишилося ще... Але ніяк не ССО бігти- і не з їх НЗ із БК!!! Пробіг метрів 200, ререпочив, від дроно сховався і далі... Мацква не так вже й далеко)
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24.07.2024 05:15 Відповісти
ну, не всі взагалі можуть бігати.
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24.07.2024 05:20 Відповісти
Я ж бігти і не хочу. Тому що))) Але щось підказує, що є шанець жирку скинуть як лисицьці - як у 41-му...
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24.07.2024 05:34 Відповісти
Нагуя?
Усю свою історію британці вправно воювали чужими арміями.
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23.07.2024 22:52 Відповісти
І коли ж це?
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23.07.2024 23:17 Відповісти
Щоб було догуя! СРСР ще взасос цілувався з Німеччиною, а Британія вже два роки воювала наодинці проти неї! Країни Західної Європи, які воювали 10 днів, чи навіть цілий місяць - не зараховуються.
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24.07.2024 05:41 Відповісти
"прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв підвищити оборонні витрати до 2,5% від національного доходу з трохи більше ніж 2%, які є наразі." Джерело: https://censor.net/ua/n3501232
Невже 0,5% національного доходу спасуть Об'єднане Королівство?
І кому ж доведеться "затягнути паски"? Невже афро-азійським "мальчікам в трусіках"?
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23.07.2024 22:57 Відповісти
Ну, хоч британське керівництво, не розказує своєму народу про шашлики, а тверезо оцінює ситуацію і розуміє можливі ризики.
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23.07.2024 23:06 Відповісти
Респект!! Здорове рішення розумних Британців!!
А Зеленський, безпеку України, замістив асвальтом та виведенням грошей з України, усим кагалом95!!
Добре, що про це знають і Західні Партнери, аж до номерів банківських рахунків, їх жінок та послиць!!
Слава Україні! Борімося, і поборемо!!
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23.07.2024 23:14 Відповісти
Їдьте до ІІІ-ї, АЗОВу, 110-ї, Маґури.. Там ще Вовки підтягнуться, Едельвейси... Мядяр теж не лишній буде... Рубіж, Буревій!!! RUSORIZ знаннь своїх передасть)) Їи би всім ще зброї - різної, якісної і багато!
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23.07.2024 23:16 Відповісти
К2 забув((((
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23.07.2024 23:17 Відповісти
Хай їдуть в Україну та вивчають, як треба воювати.
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23.07.2024 23:18 Відповісти
Всім, хто на 0 - подяка та шана!
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23.07.2024 23:18 Відповісти
Думаю, ще й швидше.

Якщо будете готові влітку 2026-го, шановні Британці -- то може все буде OK.
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23.07.2024 23:41 Відповісти
Вже півтора роки ясно, що захід розраховує на оборону України максимум 2-3 роки. А потім хана нам
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24.07.2024 00:30 Відповісти
 
 