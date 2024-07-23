Армія Великої Британії за три роки має бути готовою до війни, - начальник Генштабу Вокер

Збройні сили Великої Британії за три роки мають бути готовими до війни.

Про це заявив начальник Генерального штабу збройних сил Британії генерал Ролі Вокер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

На думку генерала, країнами, від яких може надходити небезпека, є Росія, Китай, Іран та Північна Корея.

Вокер підкреслив, що конфлікт не є неминучим. Однак він припустив, що російський диктатор Володимир Путін після виходу з війни з Україною буде "дуже, дуже небезпечним" і "бажатиме відплати" країнам, які підтримують Україну. Це може статись незалежно від того, чи переможе Росія, чи програє, заявив Вокер.

Волкер також припустив вторгнення Китаю на Тайвань, прагнення Ірану розробити ядерну зброю та загрозу з боку Північної Кореї.

Командувач збройних сил заявив, що Британія не перебуває на "неминучому шляху до війни", однак існує "нагальна потреба" відновити здатність британської армії "стримувати майбутні війни".

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Sky News пише, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв підвищити оборонні витрати до 2,5% від національного доходу з трохи більше ніж 2%, які є наразі.