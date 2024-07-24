Україна готова вести переговори з РФ на певному етапі, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї, заявивши, що Україна готова вести переговори з РФ на певному етапі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Кулеба довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

У ході переговорів Україна та Китай також обмінялися думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин, а також міжнародного порядку денного.

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