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Україна готова вести переговори з РФ на певному етапі, - Кулеба

Кулеба заявив про готовність до переговорів з РФ на певному етапі

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї, заявивши, що Україна готова вести переговори з РФ на певному етапі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Кулеба довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

У ході переговорів Україна та Китай також обмінялися думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин, а також міжнародного порядку денного.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба на зустрічі з Ван Ї: Справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) переговори з Росією (1064) Ван Ї (76)


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Топ коментарі
+54
Які етапи,потвори Оманські??))
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24.07.2024 11:39
+46
Тебе при "Мінських" бомбили? Чи може тоді 20% території захопили? А може ВЖЕ тоді було більше 10 мільонів біженців? Ой, ні - тоді ж кордони були відкриті і ти, *****, ходив спокійно по вулицям, не ховався в підвали від бомб, сидів в кафешці(якщо ти знаєш шо це таке), а парашу починали пресувати за все!
Ви, уЙопки ЗЕбуїнські, таке наробили, а ще й досі відгавкуєтесь, як оті лупаті пінчери.
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24.07.2024 12:13
+40
Ну и какие после етого ты хочешь F-15 и АТАКАМсы? Если ты заявляешь на весь мир что вот-вот готов сесть за стол переговоров? Кто тебе даст свое оружие чтобы ты им подставил ту страну которая тебе его дала, а сам сел за стол переговоров. Гондонище тупое. Вот иди и воюй лопатами.
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24.07.2024 11:42
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Які етапи,потвори Оманські??))
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24.07.2024 11:39 Відповісти
Тебе при "Мінських" бомбили? Чи може тоді 20% території захопили? А може ВЖЕ тоді було більше 10 мільонів біженців? Ой, ні - тоді ж кордони були відкриті і ти, *****, ходив спокійно по вулицям, не ховався в підвали від бомб, сидів в кафешці(якщо ти знаєш шо це таке), а парашу починали пресувати за все!
Ви, уЙопки ЗЕбуїнські, таке наробили, а ще й досі відгавкуєтесь, як оті лупаті пінчери.
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24.07.2024 12:13 Відповісти
Все ржеш, убоге... Шмарклі підбери
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24.07.2024 12:55 Відповісти
Все вірно Кулеба каже.
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24.07.2024 11:49 Відповісти
Казати та робити,це геть різні речі!!))
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24.07.2024 11:53 Відповісти
Я не знаю, що каже Кулеба, але такого чмошного міністра закордонних справ, який у Єрмака став хлопчиком для дрібних доручень, у нас ще не було. Воно просто зганьбило й розвалило всю дипломатію держави. Шапіто пронизало всю владу.
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25.07.2024 07:37 Відповісти
етап до Сибіру
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24.07.2024 12:53 Відповісти
Не встиг приїхати до Китаю вже жовтухою захворів.
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24.07.2024 11:40 Відповісти
То його підгримували, по протоколу. Потрібно бути чемним .
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24.07.2024 11:48 Відповісти
Але спочатку зробимо ядерну зброю.
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24.07.2024 11:40 Відповісти
***** все це було ? ******* клоун схотiв пограти в Черчiля?
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24.07.2024 11:44 Відповісти
Знищення етнічних українців на замовлення гру.
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24.07.2024 11:47 Відповісти
А ти, я бачу, тут "працюєш" тролику!
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24.07.2024 12:19 Відповісти
Дограється невдовзі...
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24.07.2024 16:07 Відповісти
З ким Ви хочете зробити ядерну зброю, з таваріщем "Асфальтом"? Він не зробив жодного снаряду чи ракети, то він Вам зробить бомбу?
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24.07.2024 15:02 Відповісти
Ну и какие после етого ты хочешь F-15 и АТАКАМсы? Если ты заявляешь на весь мир что вот-вот готов сесть за стол переговоров? Кто тебе даст свое оружие чтобы ты им подставил ту страну которая тебе его дала, а сам сел за стол переговоров. Гондонище тупое. Вот иди и воюй лопатами.
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24.07.2024 11:42 Відповісти
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24.07.2024 11:48 Відповісти
Гниди ,потвори здають України гоптом та вроздріб!! Оманський договірняк втілюється у життя !!))
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24.07.2024 11:44 Відповісти
А чекали чогось іншого? У 22 році зрадника, який здавав Україну *****, залишили Верховним Головкомом - і сподівалися з ним перемогти? Серйозно? Повірили, що він став патріотом, бо не втік?
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24.07.2024 12:20 Відповісти
Лялька-маріонетка не здатна самостійно мислити та діяти!! І куди тікати,це дорога в один кінець !!))
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24.07.2024 12:27 Відповісти
Саме тому це чучело повинні були прибрати політики, за допомогою імпічменту, і об'єднатися у Уряд порятунку. І тоді б реально були шанси вибити кацапів. А так - саботажник з рукою Єрмака в дупі, саботував оборону країни, що і закінчилося катастрофою.
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24.07.2024 12:30 Відповісти
Ашкеназі Зеленський не здає історичну Батьківщину ашкеназі Путіну, а якусь таку собі Україну, де він просто тимчасово приживає і збагачується. А притисне то чкурне на історичну Батьківщину , котра його нікому не віддасть
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24.07.2024 13:30 Відповісти
А сефард Доні вказує обом ашкеназі -бидлу хто як має чинити для миру
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24.07.2024 13:32 Відповісти
кулеба - це діагноз
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24.07.2024 15:57 Відповісти
Так Зеленский же их запретил своим указом. Или это не помеха?
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24.07.2024 11:44 Відповісти
Позавчора трохи готові, вчора ось настільки готові, сьогодні - практично готові, але не у всіх місцях... Якраз до зими виявляться готові повністю.

Питання не в цьому, питання в тому - за який куй зараз люди на передовій гинуть? В очікуванні коли ви в кабінетах з кондиціонерами і мирних семінарах з ексортницями на пляжах вирішите, що готові? Якщо готові, то починайте вже зараз, ніяких нових моментів і нюансів не додасться
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24.07.2024 11:45 Відповісти
Кому лучше? Какой конкретно стране в 1942 году? В 1942 году многие были или под оккупацией или вынужденными союзниками или приняли какие-то неудобные условия с уступками. Принимали не потому что были варианты "лучше", а были только варианты "хуже".
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24.07.2024 12:22 Відповісти
До виборів у США будуть готові. Зауважте, як вони забігали з мирними планами - наче дедлайн на голову падає. Півроку тому ні про які "переговори" і "мирні плани" зелень не заїкалася, а тут - прорвало. Або ми катасрофічно всираємо війну, що вимушує просити миру, або хтось зовні виставив дедлайн.
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24.07.2024 12:18 Відповісти
Або те та iнше одразу.
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24.07.2024 12:35 Відповісти
Обидва фактори - і програємо і дідлайн. Штати бояться поразки масковії набагато більше, ніж поразки України, отже ніколи цього не допустять, це очевидно і про це нещодавно заявив Ходжес. Дідлайн до виборів в США, оскільки, якщо вибори виграє Харріс, то Україні сто відсотків повна кришка - Харіс слабка, це буде президент кольорових домогосподарок і ні про яку допомогу Україні мова вже не йтиме. Якщо Трамп, то тут фіфти/фіфти
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24.07.2024 20:36 Відповісти
Нічого дивного. Мудрий український наріт не помітив, що Україною рулять чужинці.
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24.07.2024 17:29 Відповісти
А і так, дякуємо байдену за ленд-ліз.
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24.07.2024 11:48 Відповісти
Переговори будуть миру не буде
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24.07.2024 12:01 Відповісти
Україна готова вести переговори з РФ на певному етапі, - Кулеба Джерело:
ЙДІТЬ ЛІСОМ ЗЕЛЕНІ УБЛЮДКИ ЗІ СВОМА ПЕРЕГОВОРАМИ.
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24.07.2024 12:08 Відповісти
Як там в Штатах воюється за визволення України?
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24.07.2024 21:54 Відповісти
Наразi неперелевки
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24.07.2024 12:09 Відповісти
Кулеба і так був хворенький на голову, а ктайсі йому ще і чіп made in cina у голову всунули
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24.07.2024 12:09 Відповісти
Поговорили ,, але про шо ніхто не знає, то такі китайські мантри
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24.07.2024 12:12 Відповісти
Зелень здулася. Пливли, пливли і на березі всралися. Хоча, що від них можна було чекати? Просрали країну, просрали війну, просрали націю, просрали мабутнє - найгірша, найдефективніша влада за увесь час.
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24.07.2024 12:13 Відповісти
План на лицо. Сдать ***** Украину и сдрыснуть.
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24.07.2024 12:14 Відповісти
налицо
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24.07.2024 15:24 Відповісти
Зелений гном завжди готовий вислухати свого хозяїна
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24.07.2024 12:17 Відповісти
Ця зелена наволоч ще дзвонила Пині цілий тиждень замість того, щоб закликати народ до вбивств окупантів! Добре, що народ знав, що преЗЕдент по приколу
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24.07.2024 13:21 Відповісти
Зєлєнскій готовий сісти на кіл. Прямо на Банковій. Перед офісом президента.
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24.07.2024 16:05 Відповісти
Воно дурненьке не розуміє що ввх його на бутилку посадить.
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24.07.2024 19:24 Відповісти
Видно на Єрмака тиснуть "партньори" ,бо на рассєє стає все веселіше..от він і хоче "пєрємірія" і потім виборів та сісти на місце Вови...
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24.07.2024 12:21 Відповісти
Хто? дєрьмак сяде на місце буратінки? Те не смішіть ви мене так! Невдовзі вони обида (і не тільки вони) сядуть на кіл.
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24.07.2024 16:04 Відповісти
Ваші б слова - та богу в вуха...
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24.07.2024 17:20 Відповісти
З заяв, путлєра, влада прострочена і нелегітимна. А союзник рашки Китай, ,приймає в себе, і визнає. Якийсь нонсенс.😭
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24.07.2024 12:25 Відповісти
Так будуть готові коли Україна визволить усю свою територію!
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24.07.2024 12:32 Відповісти
Влада здає решту України, крок який передбачувався але був прихованим, стає очевидністю. А Кулеба дратує ще більше.
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24.07.2024 13:10 Відповісти
дєрьмак запустив кулєбу пробною кулею; вичікує, як ми з вами зреагуємо, коли новий "стамбул" можна буде йому розпочати.
Пильнуємо. Дуууже уважно пильнуємо за маніпуляціями зелено-синіх зрадників.
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24.07.2024 15:57 Відповісти
Ок. Чом би й не провести переговори про приєднання масковського воєводства до України у якості колонії, як і було при його створенні.
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24.07.2024 13:10 Відповісти
Зеля, тікай....
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24.07.2024 13:19 Відповісти
І хутчише.
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24.07.2024 15:54 Відповісти
Такі дії та заяви українських дипломатів не можливі без узгодження з Госдепом.
Більше того ,це і є план Сша - постачання Україні зьрої та грошей для підсилення переговорних позицій
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24.07.2024 13:26 Відповісти
Ну як завжди...до чого тут 🤡 ? Ви йому віддали своє житт'я... Д О Б Р О В І Л Ь НО ! Вимагайте тепер ,шоб воно пішло від вас нах...чим скоріше тим краще
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24.07.2024 13:34 Відповісти
Вони що Херсонську та Запоріжську обл готові злити, ці с..ии, вони хоть розуміють що їм в Україні жити не дадуть, все майно буде або конфісковано або.....
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24.07.2024 13:41 Відповісти
майно то одне, а на яких каштанах будуть бовтатися зелено-сині покидьки зі своїми друзями *************, ми вже знаємо.
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24.07.2024 15:53 Відповісти
Запис переговорів Кулеби з китайським міністром росіяни вже виклали в інтернеті,щоб продемонструвати світу свої можливості: не інакше,як кул мав на (при )собі сховану камеру,з якої росіяни напряму знімали запис в Пекіні-
"@5channel

Росіяни виклали фрагмент переговорів між Дмитром Кулебою та міністром закордонних справ КНР Ван Ї. Звідки у них відео розмови, яка малась бути конфіденційною?"
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24.07.2024 14:03 Відповісти
Куйло-маоисты союзники куйло-рашистов
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24.07.2024 14:26 Відповісти
те, що косоокі комуняки відверто грають "на одну руку" з кацапнею -- вже ні для кого не є таємницею.
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24.07.2024 15:51 Відповісти
Все не унимаются, посылают сигналы Оманским кураторам
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24.07.2024 14:24 Відповісти
НЕЛЬЗЯ вести переговоров с БАНДИТАМИ и УПЫРЯМИ (ни на каком этапе), они должны быть ФИЗИЧЕСКИ УНИЧТОЖЕНЫ!
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24.07.2024 14:34 Відповісти
Не Україна,а зелена влада
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24.07.2024 14:38 Відповісти
Зелені-згиньте як роса на сонці. І заодно кацапів з собою прихопіть!
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24.07.2024 14:47 Відповісти
зеленая плесень еще не все развалила. вот когда стратег зеленский ******* еще пару областей вот тогда .....
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24.07.2024 14:50 Відповісти
Ну и зачем мести людей на фронт, если собрались подписывать капитуляцию?
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24.07.2024 15:00 Відповісти
Чтобы было меньше противников переговоров.
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24.07.2024 16:27 Відповісти
кулєба, згадай шуфрича; його патріоти україни *****ли регулярно. Те саме буде й з тобою. І це--не жарти. Ми ваші зелено-сині підкилимні ігрища з окупантом вже давно зрозуміли.
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24.07.2024 15:48 Відповісти
Штурм Шапитолия?!
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24.07.2024 15:55 Відповісти
Все робится недолугою владою що б посваритись з нашими союзниками ,комунітичний Китай навіть війною не називає ,а "українською кризою" тому навіщо принижуватись перед ворогом який допомагає нашому ворогу що нищить Україну ,якби клепка була то краще поїхав в південу Корею і домовлявся про поставки зброї ,а так нікчемна дипломатія "найвеличнішого".
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24.07.2024 16:15 Відповісти
Начиная с оманских переговоров Украина вела переговоры с Россией непрерывно. Возглавлял их Ермак.
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24.07.2024 16:25 Відповісти
Кулебі слід додатково пояснити, що вирішення Української кризи Російсько-Укарїнської війни "політичним шляхом" це звільнення до кордонів 2013 року, бо інакше - це вже "військово-політичний шлях".
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24.07.2024 18:38 Відповісти
Главноє,чтоби костюмчік сідєл! Боневтіковка в Китаї не в тренді?
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24.07.2024 19:16 Відповісти
Ішак до кінця року хоче підписати капітуляцію на умовах *****. Все до цього йде. Чмо сподівається на перемогу Трампа.
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24.07.2024 20:51 Відповісти
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24.07.2024 22:07 Відповісти
Якщо не помітили, вже більше року ні в які контрнаступи ЗСУ не ходить, лише оборона.
Можна перестати втрачати і в обороні, але для цього треба здатись.
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25.07.2024 08:00 Відповісти
Спостережливі громадяне помітили, що обстріли посилюються коли починаються якийсь перемовини з руснею ♣♣♣♣♣♣←←←←←←←
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24.07.2024 22:55 Відповісти
Перегрівся?!
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25.07.2024 01:58 Відповісти
По плану Путіна - до рф повинна відійти і Миколаївська і Одеська області і ще сто кілометрова зона безпеки після того. Цікаво, а як презедент та Ермак це все озвучать - Кулебою? Ну, Одеса ще чекає рюській мір - там простіше. А от Миколаїв - хоча Генерала Марченко давно прибрали з міста - та вже місцевий зеленский - кім, каже шо генерал ніколи не обороняв Підень України від рюськіх - це все він - кім. Совість, де ти?
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25.07.2024 06:43 Відповісти
 
 