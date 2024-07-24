Україна готова вести переговори з РФ на певному етапі, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї, заявивши, що Україна готова вести переговори з РФ на певному етапі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Кулеба довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається", - йдеться в повідомленні.
У ході переговорів Україна та Китай також обмінялися думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин, а також міжнародного порядку денного.
Топ коментарі
+54 Дмитро Черних #470343
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+46 Сергей121
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+40 Alex Nosov #582146
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Ви, уЙопки ЗЕбуїнські, таке наробили, а ще й досі відгавкуєтесь, як оті лупаті пінчери.
Питання не в цьому, питання в тому - за який куй зараз люди на передовій гинуть? В очікуванні коли ви в кабінетах з кондиціонерами і мирних семінарах з ексортницями на пляжах вирішите, що готові? Якщо готові, то починайте вже зараз, ніяких нових моментів і нюансів не додасться
ЙДІТЬ ЛІСОМ ЗЕЛЕНІ УБЛЮДКИ ЗІ СВОМА ПЕРЕГОВОРАМИ.
Пильнуємо. Дуууже уважно пильнуємо за маніпуляціями зелено-синіх зрадників.
Більше того ,це і є план Сша - постачання Україні зьрої та грошей для підсилення переговорних позицій
"@5channel
Росіяни виклали фрагмент переговорів між Дмитром Кулебою та міністром закордонних справ КНР Ван Ї. Звідки у них відео розмови, яка малась бути конфіденційною?"
Української кризиРосійсько-Укарїнської війни "політичним шляхом" це звільнення до кордонів 2013 року, бо інакше - це вже "військово-політичний шлях".
Можна перестати втрачати і в обороні, але для цього треба здатись.