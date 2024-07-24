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Близько 3,5 тис. мешканців залишаються в Торецьку, у Часовому Яру - 530 осіб

Обстріл Торецька

Ніні в Торецьку на Донеччині залишаються 3,5 тисячі жителів, 530 - у Часовому Яру.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Як розповів Філашкін, майже всі прифронтові міста Донеччині знищені окупантами, зокрема Торецьк знищено на 70%.

За його словами, за два тижні з Торецька евакуювалися близько двох тисяч людей, і зараз у місті залишаються 3,5 тисячі жителів.

"Люди виїжджають, але не так швидко, як хотілося б", - зауважив начальник ОВА.

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Ще 530 людей досі перебувають у Часовому Яру. Завозити гуманітарну допомогу та евакуйовувати людей звідти зараз майже неможливо, оскільки ворог прострілює всі дороги.

Також він розповів, що з лінії фронту вивезено майже всіх дітей.

"Ні в Лимані, ні в місті Часів Яр, ні в місті Нью-Йорк … дітей немає", - додав Філашкін.

Також дивіться: Зруйнований російськими обстрілами Часів Яр. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

евакуація (2305) Донецька область (8357) Торецьк (441) Часів Яр (322)


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А было 50 тысяч
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24.07.2024 15:19 Відповісти
Ждуни лишились!
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24.07.2024 15:29 Відповісти
Часто це просто літні, хворі, нікому не потрібні люди. Їм вже все одне, де вмирати. Навіть на фото подивіться. Бо ждун ти чи ні - місто вже непридатне для існування, а відбудовувати ніхто нічого не буде (окупанти)
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24.07.2024 15:32 Відповісти
Мабуть, кожний тут пише про "ждунів", особисто пропонував взяти до себе додому родину старих та забезпечити їм звичні умови життя
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24.07.2024 15:54 Відповісти
Ніні в Торецьку

Тактак в Торецьку!
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24.07.2024 15:32 Відповісти
І для чого вмовляти, цих кацапождунів, це ж мабуть і є ті нащадки шарікових, завезені на нашу спустошену землю після голодомору і війни. Нехай їх орки і годують, бо саме вони і здають позиції наших воїнів(((
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24.07.2024 15:52 Відповісти
Скільки з них коректіровщиків, чого чекаємо, потрібна примусова евакуація, не потрібно заважати ЗСУ вести оборонно-наступальні дії.
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24.07.2024 16:29 Відповісти
 
 