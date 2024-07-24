Близько 3,5 тис. мешканців залишаються в Торецьку, у Часовому Яру - 530 осіб
Ніні в Торецьку на Донеччині залишаються 3,5 тисячі жителів, 530 - у Часовому Яру.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Як розповів Філашкін, майже всі прифронтові міста Донеччині знищені окупантами, зокрема Торецьк знищено на 70%.
За його словами, за два тижні з Торецька евакуювалися близько двох тисяч людей, і зараз у місті залишаються 3,5 тисячі жителів.
"Люди виїжджають, але не так швидко, як хотілося б", - зауважив начальник ОВА.
Ще 530 людей досі перебувають у Часовому Яру. Завозити гуманітарну допомогу та евакуйовувати людей звідти зараз майже неможливо, оскільки ворог прострілює всі дороги.
Також він розповів, що з лінії фронту вивезено майже всіх дітей.
"Ні в Лимані, ні в місті Часів Яр, ні в місті Нью-Йорк … дітей немає", - додав Філашкін.
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