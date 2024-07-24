ДП "Документ" відновило оформлення паспортних документів для чоловіків за кордоном

З 24 липня закордонні підрозділи ДП "Документ" відновили прийом заяв на оформлення паспортних документів для чоловіків.

Про це інформує Цензор.НЕТ і посиланням на пресслужбу держпідприємства.

Для отримання послуг чоловікам необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України "Резерв+" за допомогою QR-коду. Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.

Здійснити подачу заяв-анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія).

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Перелік послуг для громадян у закордонних підрозділах:

● оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

● обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

● обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності)

Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.

24 квітня Кабінет Міністрів заборонив пересилати паспорти чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Їх можна отримати тільки в Україні. Як пояснили в МЗС, це стосується тільки послуг ДП "Документ".

6 травня ДП "Документ" повідомило про відновлення видачі готових документів за кордоном.