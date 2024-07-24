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ДП "Документ" відновило оформлення паспортних документів для чоловіків за кордоном

паспорт

З 24 липня закордонні підрозділи ДП "Документ" відновили прийом заяв на оформлення паспортних документів для чоловіків.

Про це інформує Цензор.НЕТ і посиланням на пресслужбу держпідприємства.

Для отримання послуг чоловікам необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України "Резерв+" за допомогою QR-коду. Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.

Здійснити подачу заяв-анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія).

Також читайте: Військовозобов’язаним за кордоном для отримання паспортів необхідно надати військово-облікові документи, - ЗМІ

Перелік послуг для громадян у закордонних підрозділах:

● оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

● обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

● обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності)

Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.

24 квітня Кабінет Міністрів заборонив пересилати паспорти чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Їх можна отримати тільки в Україні. Як пояснили в МЗС, це стосується тільки послуг ДП "Документ".

6 травня ДП "Документ" повідомило про відновлення видачі готових документів за кордоном.

Автор: 

закордонний паспорт (185) паспорт (1152)


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Топ коментарі
+13
Зверніть увагу: відновило прийом заяв на ОФОРМЛЕННЯ паспортів. Про ВИДАЧУ паспортів нічого не говориться. Бо є постанова КМУ від 24.04.2024 №443, де прямо написано:

"Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється"

Чергова брехня у стилі 95 кварталу
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24.07.2024 17:27
+2
Молодцы а кто теперь будет отвечать за эту идиотскую идею из-за которой многие подали документы на гражданство других стран?
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24.07.2024 17:20
+2
Для отримання дублікату свідоцтва про народження в Українському консульстві треба заплатити 207 злотих, це понад 2162 гривні. Торгівля папірцями процвітає.
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24.07.2024 17:35
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Молодцы а кто теперь будет отвечать за эту идиотскую идею из-за которой многие подали документы на гражданство других стран?
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24.07.2024 17:20 Відповісти
Зверніть увагу: відновило прийом заяв на ОФОРМЛЕННЯ паспортів. Про ВИДАЧУ паспортів нічого не говориться. Бо є постанова КМУ від 24.04.2024 №443, де прямо написано:

"Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється"

Чергова брехня у стилі 95 кварталу
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24.07.2024 17:27 Відповісти
Сказав, як Боженька. Подався на паспорт ще в березні, в Дії його вже бачу, але думаю, що ніколи не отримаю.
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24.07.2024 18:47 Відповісти
Але ж Португалія продовжує Вам тимчасовий захист? Відсутність на руках чинного українського паспорта Вас не обмежує у правах на території Португалії?
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24.07.2024 22:22 Відповісти
так у всіх країнах ....у разі закінчення терміну дії паспорта всі документи та захист продовжуються на підставі старого ...але виїхати з країни можна тільки в одну країну в ту де видають паспорти особисто)))
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25.07.2024 01:57 Відповісти
Ясна річ. У США усім біженцям і так не можнв виїзджати, навіть з діючим паспортом, інакше втрата статусу
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25.07.2024 15:55 Відповісти
Жодноі підстави не видавати документи
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25.07.2024 08:19 Відповісти
А коли чиновників Зеленського це зупиняло? Жодної підстави немає не випускати чоловіків за кордон. Менше з тим, придурки-прикордонники написали собі якусь писульку, оголосили, що вона скасовує ст.33 Конституції і щодня гордо рапортують про затримання чергових "ухилянтів"
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25.07.2024 15:57 Відповісти
Для отримання дублікату свідоцтва про народження в Українському консульстві треба заплатити 207 злотих, це понад 2162 гривні. Торгівля папірцями процвітає.
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24.07.2024 17:35 Відповісти
Припинили робити чергову кловунаду від зелепнів.
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24.07.2024 18:01 Відповісти
Що це за фігня, одні роз"їзджають чи сидять по закордонам, а інші не можуть виїхати?
А як же Конституція та рівіність прав громадян??
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24.07.2024 18:47 Відповісти
Просто ми домоглися дотримання Конституції щодо нас, а ті хто підкорилися незаконній забороні на виїзд чоловіків - самі відмовилися від рівності в правах із нами
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24.07.2024 22:20 Відповісти
Нічо, шо люди роками до війни були за кордоном і мають своє життя? Тепер це лише прискорить отримання громадянства є
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25.07.2024 08:16 Відповісти
Гарна стаття для прикрашання їхньої кримінальної діяльності. Це добре, що вони приймають заявки беруть кошти в повному обсязі, а видавати паспорта не збираються!!!! Може краще ще про це матеріал якийсь напишете, а то тільки частину інформації в вигідному ключі показуєте.
І чому не має інформації про мітинг біля посольства України в Празі 26.7.2024 о 15.00?
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24.07.2024 22:55 Відповісти
Тобто Кулєба робить все, шоп українці більше не поверталися в Україну. Ідіот
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25.07.2024 08:15 Відповісти
 
 