ДП "Документ" відновило оформлення паспортних документів для чоловіків за кордоном
З 24 липня закордонні підрозділи ДП "Документ" відновили прийом заяв на оформлення паспортних документів для чоловіків.
Про це інформує Цензор.НЕТ і посиланням на пресслужбу держпідприємства.
Для отримання послуг чоловікам необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України "Резерв+" за допомогою QR-коду. Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.
Здійснити подачу заяв-анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія).
Перелік послуг для громадян у закордонних підрозділах:
● оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
● обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
● обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності)
Призупинення консульських послуг для українців за кордоном
23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.
В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.
24 квітня Кабінет Міністрів заборонив пересилати паспорти чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Їх можна отримати тільки в Україні. Як пояснили в МЗС, це стосується тільки послуг ДП "Документ".
6 травня ДП "Документ" повідомило про відновлення видачі готових документів за кордоном.
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"Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється"
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