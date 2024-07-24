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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Підрозділи росіян у районі Прогресу перебувають під вогневим ураженням Сил оборони, вживаються заходи, щоб вибити звідти окупантів, - ОСУВ "Хортиця"

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На Покровському напрямку в смузі відповідальності, де, зокрема, ведуть оборонні бої підрозділи 31-ї окремої механізованої бригади, ситуація напружена та складна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Хортиця".

"Військовослужбовці бригади продовжують мужньо тримати оборону в напрямку Прогресу, Лозуватського, Іванівки та Воздвиженки. Командуванням бригади здійснюється моніторинг та аналіз тактичної обстановки, за результатами чого вживаються заходи для реагування на зміни в обстановці", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи противника в районі Прогресу перебувають під вогневим ураженням Сил оборони.

"Вживаються заходи, щоб вибити звідти ворога. Тривають бої", - додали в ОСУВ "Хортиця"

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Автор: 

ОСУВ Хортиця (344) бойові дії (3714)


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Це все добре, але не краще їх не вибити,а знищити? Бо два роки тому ми вже вибили їх з під Києва, Харкова,Херсона,Чернігова.(точніше випустили) Ї що? Вони повернулися!
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24.07.2024 18:51 Відповісти
 
 