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Новини Допомога Україні
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Чехія виділить понад $21 млн на розвиток та економічну підтримку України

чехія

Чехія виділить понад 21 мільйон доларів на гуманітарну підтримку, розвиток та економічну допомогу Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Минулого року ми виділили 500 мільйонів крон (понад 21 млн доларів) на проєкти в рамках гуманітарної, економічної допомоги та на розвиток України. Так, наша держава сприяла, наприклад, розмінуванню постраждалих від війни сільськогосподарських територій у Харківській, Херсонській і Сумській областях", - розповів він.

Також Фіала повідомив, що цього року Чехія так само надасть Україні гуманітарну підтримку, розвиток та економічну допомогу на суму 500 мільйонів крон (понад 21 млн доларів).

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"За перші шість місяців цього року вже витрачено приблизно половину цієї суми. Чеські фірми постачатимуть, наприклад, водоочисні установки та обладнання для хірургічних кабінетів чи реабілітаційних центрів Дніпропетровської області", - зазначив він.

Крім того, Фіала зауважив, що чеські компанії підтримують Україну із самого початку повномасштабного російського вторгнення. Уже в перший рік вони почали налагоджувати контакти з новими партнерами.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чехія готується запустити другу ініціативу з постачання боєприпасів для України. Робоча назва цього проєкту - "Ініціатива-2025".

Автор: 

Чехія (1608) допомога і підтримка (1156) Фіала Петр (96)


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Чеські фірми постачатимуть, наприклад, водоочисні установки та обладнання для хірургічних кабінетів чи реабілітаційних центрів Дніпропетровської області

це, до тих пір, поки не з'явиться якийсь головний слуга і не запросить 15% за не створювання проблем.
якийсь, жирний тамада чи аніматор.
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24.07.2024 18:24 Відповісти
Дякуємо! Добре, що є чудова країна із красивими людьми та президентом за котрого пишаєшся, вірно ж зебіли?
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24.07.2024 20:28 Відповісти
 
 