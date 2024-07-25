Маск спростував чутки про щомісячний донат у 45 млн доларів на кампанію Трампа
Американський мільярдер Ілон Маск спростував чутки про те, що він донатить 45 мільйонів доларів на президентську кампанію Дональда Трампа кожного місяця.
Про це Маск розповів у інтерв'ю The Independent, передає Цензор.НЕТ.
"Те, що повідомляють у ЗМІ, просто не відповідає дійсності. Я не жертвую Трампу 45 мільйонів доларів на місяць", - пояснив засновник компанії Tesla.
Водночас він підтвердиві, що дійсно створив фонд America PAC, який підтримуватиме Трампа. За його словами, Республіканська партія більше відповідає його поглядам на питання свободи та меритократії.
Також Маск додав, що не поділяє "культ особистості" щодо Трампа, але вважає, що колишній президент продемонстрував "велику мужність" під час замаху.
Згодом він написав на своїй сторінці в X, що підтримує Трампа на "набагато нижчому рівні".
"Я роблю деякі пожертвування в America PAC, але на набагато нижчому рівні, а ключовими цінностями Коаліційного комітету є підтримка меритократії та індивідуальної свободи. Республіканці здебільшого, але не повністю, на боці заслуг і свободи", — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що засновник компанії "SpaceX" Ілон Маск зробив пожертву у фонд, який працює над тим, щоб експрезидент США Дональд Трамп виграв президентські вибори у 2024 році.
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Так і я - закони часів Трампа такі як SALT Act обмежують мої можливості списувати податки на власність. Я втрачаю майже $10к на рік але інші дії Трампа щодо ринку, інвестицій з головою перекривають ці втрати тому я голосую за Трампа. Не повністю з ідейних міркувань а переважно з міркувань свого добробуту.
мені незрозуміле як ви можете аргументувати проти фактів
демократи збираються збільшити з 15-20% до 40% податки на прибутки від інвестицій та capital gain tax. Грабують середній клас
а шо, давно у вас там весь середній клас записався в біржові спекулянти?
у більшості середнього класу а і відношу туди всіх з доходом від 50 до 500 тисяч на рік є пенсійні плани які проінвестовані в ринок тож вони теж інвестують хоч і опосередковано.
"Хай світ сам розйобується із своїм лайном" - так сказав мені п'ять років тому один мій знайомий росіянин, коли я запитав у нього про путіна і Алєппо.
Так було і е с Теслою, коли державні кошти США видавалися маску на « підтримку відчизняного електромобіля»
Так е із програмою « спийс Х»- теж державні гроші.
Інакше цей прехіндей працювати не вміе.
Трамп рвануть уперед- «вже новий президент»- треба дати 45 млн в місяць.
Харіс рванули вперед- стоп… я дав маху… президент може бути не Трамп. Тоді, канешно, я нічого не обещал
яйця будемо раскладати у два кошики…