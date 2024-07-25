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Маск спростував чутки про щомісячний донат у 45 млн доларів на кампанію Трампа

Ілон Маск

Американський мільярдер Ілон Маск спростував чутки про те, що він донатить 45 мільйонів доларів на президентську кампанію Дональда Трампа кожного місяця.

Про це Маск розповів у інтерв'ю The Independent, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що повідомляють у ЗМІ, просто не відповідає дійсності. Я не жертвую Трампу 45 мільйонів доларів на місяць", - пояснив засновник компанії Tesla.

Водночас він підтвердиві, що дійсно створив фонд America PAC, який підтримуватиме Трампа. За його словами, Республіканська партія більше відповідає його поглядам на питання свободи та меритократії.

Також Маск додав, що не поділяє "культ особистості" щодо Трампа, але вважає, що колишній президент продемонстрував "велику мужність" під час замаху.

Читайте: Маск про вихід Байдена з виборів: "Джилл Байден вибула з президентської гонки"

Згодом він написав на своїй сторінці в X, що підтримує Трампа на "набагато нижчому рівні".

"Я роблю деякі пожертвування в America PAC, але на набагато нижчому рівні, а ключовими цінностями Коаліційного комітету є підтримка меритократії та індивідуальної свободи. Республіканці здебільшого, але не повністю, на боці заслуг і свободи", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що засновник компанії "SpaceX" Ілон Маск зробив пожертву у фонд, який працює над тим, щоб експрезидент США Дональд Трамп виграв президентські вибори у 2024 році.

Також читайте: SpaceX Ілона Маска отримав оцінку у $210 мільярдів. Це рекорд для американської приватної компанії

Автор: 

вибори (6684) США (22590) Маск Ілон (640) Трамп Дональд (5526)


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Топ коментарі
+12
шо ж ти фраєр сдал назад?
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25.07.2024 01:04
+5
Дебіл маск.Краще создал би аналог 95 го кварталу,зробив їх членами республіканской партии і перемога вже була.А так подсунув трампу довбня венса,що навіть фанатікі трампа ржали з його тупості на недавньому шабаші.
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25.07.2024 02:33
+5
Коли Гітлерт і Муссоліні приходили до влади то теж обіцяли покращення економічної ситуації. У Муссоліні було гасло, зробити Італію великою знову. Схожість між Трампом і Муссоліні не лише в слогані. Це фактично монополізація ідеології в партії, всі хто проти Трампа навіть не приїхали на з'їзд(нагадує як в Китаї охорона вивела попереднього керівника із президії під час з'їзду КПК). Це культ особистості, і вимога взяти під контроль всю владу(ФБР, прокурори, держслужбовці всі повинні бути переприщначені Трампом) щоб "ніхто не заважав". Це типова московитська пропаганда, "Ви хочете демократію чи порядок?". За пару долларів, Ви можете пустити до влади людину яка буде ламати Америку під себе з середени, яка ледь не зробила державний переворот 6 січня 2020, і яка готова на набагато більше.
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25.07.2024 06:26
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шо ж ти фраєр сдал назад?
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25.07.2024 01:04 Відповісти
стоп машина! повний назад!!
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25.07.2024 01:37 Відповісти
Маск усвідомлює що Трамп проти державного мандату на електромобілі але все одне його підтримує тому що зниження податків на бізнес прийнесе йому більші прибутки.
Так і я - закони часів Трампа такі як SALT Act обмежують мої можливості списувати податки на власність. Я втрачаю майже $10к на рік але інші дії Трампа щодо ринку, інвестицій з головою перекривають ці втрати тому я голосую за Трампа. Не повністю з ідейних міркувань а переважно з міркувань свого добробуту.
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25.07.2024 05:26 Відповісти
Коли Гітлерт і Муссоліні приходили до влади то теж обіцяли покращення економічної ситуації. У Муссоліні було гасло, зробити Італію великою знову. Схожість між Трампом і Муссоліні не лише в слогані. Це фактично монополізація ідеології в партії, всі хто проти Трампа навіть не приїхали на з'їзд(нагадує як в Китаї охорона вивела попереднього керівника із президії під час з'їзду КПК). Це культ особистості, і вимога взяти під контроль всю владу(ФБР, прокурори, держслужбовці всі повинні бути переприщначені Трампом) щоб "ніхто не заважав". Це типова московитська пропаганда, "Ви хочете демократію чи порядок?". За пару долларів, Ви можете пустити до влади людину яка буде ламати Америку під себе з середени, яка ледь не зробила державний переворот 6 січня 2020, і яка готова на набагато більше.
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25.07.2024 06:26 Відповісти
у Трампа є prooven record покращення економіки і зменшення рівня злочинності
мені незрозуміле як ви можете аргументувати проти фактів
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25.07.2024 06:46 Відповісти
s&p при трампі 3700, при байдені 5500, як ви можете аргументувати проти фактів?
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25.07.2024 09:50 Відповісти
snp500 росте при будь якої адміністрації
демократи збираються збільшити з 15-20% до 40% податки на прибутки від інвестицій та capital gain tax. Грабують середній клас
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25.07.2024 19:16 Відповісти
s&p - це показник сприйняття стану і здоров'я економіки, який формують інвестори своїми власними грошима (на відміну від яких-небудь експертів, що можуть виколупати це сприйняття із носа). і очевидно, наразі цей стан значно кращий, ніж при додіку, хоча й при тому теж було норм.
а шо, давно у вас там весь середній клас записався в біржові спекулянти?
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25.07.2024 22:54 Відповісти
при Байдені s&p перші 2 роки не зростав завдяки ковід локдауну а потім завдяки сподіванням на зріст прибутків від технологій зі штучним інтелектом. А те що пропонують демократи виявилось збитковим і передчасним - електромобіль в кожну хату, зелена енергетика та все таке інше.
у більшості середнього класу а і відношу туди всіх з доходом від 50 до 500 тисяч на рік є пенсійні плани які проінвестовані в ринок тож вони теж інвестують хоч і опосередковано.
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26.07.2024 00:01 Відповісти
Демократи теж наполягають, що у них економіка зростає, міліони робочих місць та зниження рівня злочинності. Чи є це правда, можливо за якоюсь статистикою так. Але я писав не про це. В Китаї злочинність набагато менша ніж в США, в Саудівській аравії вона теж менша. Можливо це і не так, можливо правда приховується, але люди там більш впевненні у цьому. Вони задоволені обміном свободи на умовну "безпеку". Я про це веду мову. Трамп і трампісти це фашиська партія. Для них мрія це перетворення США на Московію чи фашиську Італію, де виборів нема або вони лише умовні. Ви запускаєте лиса в курник і бо він пообіцяв що буде їсти лише мишей.
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25.07.2024 09:57 Відповісти
Республіканці прагнуть не фашизму та узурпації влади а зменшення ролі держави, делегування більше повноважень окремим штатам. Замість федералів збільшити шерифську поліцію. Більше повноважень батькам що їх діти вивчають у школі.
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25.07.2024 19:29 Відповісти
Республіканців вже нема є трампісти. Гітлер теж не казав що він хоче диктатури, і відміни виборів. Просто виграв вибори підпорядкував собі всі повноваження... і так далі. Трамп вже намагався скасувати вибори в 6 січня 2021. Якщо Ви цього не помітили то і не помітите як він позбавить вас свободи. При Гітлері теж не особливо помітили цього і до середини 50-х років вважали Гілера найкращим правителем Німеччини. В США ставлять на перше місце Лінкольна, а не Вашингтона. Але є один єпізод за який я б поставив його на перше місце. А саме коли деякі офіцери, незадоволені не виплатами зарплатні, запропонували йому використати свою популярність і стати королем. Він категорично відмовився. Чи відмовиться Трамп який сам казав що встановить диктатуру "на один день". Що вже звучить дико. Я не думаю що Трампу вдастья, але він спробує, що викличе ще більшу дестабілізацію і розкол суспільства.
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26.07.2024 11:41 Відповісти
ну правильно.
"Хай світ сам розйобується із своїм лайном" - так сказав мені п'ять років тому один мій знайомий росіянин, коли я запитав у нього про путіна і Алєппо.
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25.07.2024 18:13 Відповісти
Абманулі нагло абманулі…
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25.07.2024 09:50 Відповісти
Маск е амеріканський « олігарх». Тоб то людиною присмоктавшеюся до державних грошей.

Так було і е с Теслою, коли державні кошти США видавалися маску на « підтримку відчизняного електромобіля»

Так е із програмою « спийс Х»- теж державні гроші.

Інакше цей прехіндей працювати не вміе.

Трамп рвануть уперед- «вже новий президент»- треба дати 45 млн в місяць.

Харіс рванули вперед- стоп… я дав маху… президент може бути не Трамп. Тоді, канешно, я нічого не обещал

яйця будемо раскладати у два кошики…
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25.07.2024 03:34 Відповісти
Та воно проспалось і обісралось.
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25.07.2024 06:58 Відповісти
Не буду здивований як шо він задонатить на Камалу.
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25.07.2024 08:05 Відповісти
А завтра спитає "а хто такий трамп?"
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25.07.2024 01:20 Відповісти
Дебіл маск.Краще создал би аналог 95 го кварталу,зробив їх членами республіканской партии і перемога вже була.А так подсунув трампу довбня венса,що навіть фанатікі трампа ржали з його тупості на недавньому шабаші.
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25.07.2024 02:33 Відповісти
Шо то між старим та молодим голубами проскочило.
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25.07.2024 02:34 Відповісти
Краще запустив би Трампа на Марс з лозунгом "make Mars great again!"
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25.07.2024 03:33 Відповісти
hmm, has Mars been great before?
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25.07.2024 05:15 Відповісти
То хай і сам сяде на той корабель і москалів з собою прихватить
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25.07.2024 06:15 Відповісти
не спростував, а заперечив
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25.07.2024 07:59 Відповісти
Фраєр дав заднюю.
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25.07.2024 08:04 Відповісти
У этого нарика семь пятниц на неделе.
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25.07.2024 09:37 Відповісти
Меритокрáтія (буквально «влада гідних», від лат. meritus - гідний і дав. -гр. κράτος - влада, правління) - це засада управління, згідно з котрою керівні посади повинні посідати більш здатні люди, незалежно від соціального або економічного походження.
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25.07.2024 09:51 Відповісти
До того як курив чи після?
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25.07.2024 11:28 Відповісти
 
 