Маск спростував чутки про щомісячний донат у 45 млн доларів на кампанію Трампа

Американський мільярдер Ілон Маск спростував чутки про те, що він донатить 45 мільйонів доларів на президентську кампанію Дональда Трампа кожного місяця.

Про це Маск розповів у інтерв'ю The Independent, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що повідомляють у ЗМІ, просто не відповідає дійсності. Я не жертвую Трампу 45 мільйонів доларів на місяць", - пояснив засновник компанії Tesla.

Водночас він підтвердиві, що дійсно створив фонд America PAC, який підтримуватиме Трампа. За його словами, Республіканська партія більше відповідає його поглядам на питання свободи та меритократії.

Також Маск додав, що не поділяє "культ особистості" щодо Трампа, але вважає, що колишній президент продемонстрував "велику мужність" під час замаху.

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Згодом він написав на своїй сторінці в X, що підтримує Трампа на "набагато нижчому рівні".

"Я роблю деякі пожертвування в America PAC, але на набагато нижчому рівні, а ключовими цінностями Коаліційного комітету є підтримка меритократії та індивідуальної свободи. Республіканці здебільшого, але не повністю, на боці заслуг і свободи", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що засновник компанії "SpaceX" Ілон Маск зробив пожертву у фонд, який працює над тим, щоб експрезидент США Дональд Трамп виграв президентські вибори у 2024 році.

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