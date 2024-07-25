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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія може втратити 1,8 мільйона військовослужбовців, захопивши чотири області України за п’ять років, - начальник Генштабу Великої Британії Вокер

Ролі Вокер

Для повного захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей армії РФ, ймовірно, знадобиться 5 років. При цьому втрати загарбників можуть сягнути 1,8 мільйона військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Newsweek, заявив новий очільник британської армії генерал Ролі Вокер

За його словами, у тривалій війні "немає переможців", адже це "повне спустошення для обох сторін і втрачених поколінь". Вокер наголосив, що війна в Україні "не йде добре ні для кого". 

Однак командувач зауважив, що російський диктатор Володимир Путін має програти, оскільки під загрозою може опинитися ширша система безпеки, яка захищає НАТО.

Агресія РФ тільки почалася в Україні, тому вона повинна зазнати поразки в Україні, інакше куди вона піде далі? - підкреслив він.

Щодо подальшого розвитку подій на полі бою в Україні, Вокер спрогнозував, що на захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей російським військам може знадобляться роки.

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"Якщо росіяни продовжуватимуть у такому ж темпі, то, ймовірно, знадобиться п'ять років, щоб захопити чотири області, які вони вписали в свою конституцію. За нинішніх темпів втрат убитими і пораненими, на це, ймовірно, піде 1,5-1,8 мільйона жертв, а також незліченні мільярди на знищену техніку. У Росії має бути більше речей, про які варто турбуватися, ніж втрата стількох людей заради шматка України", – заявив Вокер.

Нагадаємо,  днями Вокер заявив, що збройні сили Великої Британії за три роки мають бути готовими до війни. Країнами, від яких може надходити небезпека, є Росія, Китай, Іран та Північна Корея.

Автор: 

Велика Британія (5553) росія (64969) Україна (5868)


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Цікавий текст на "Линия обороны"

https://dl-news.defence-line.org/?p=36408 Лечение Сумасшедшего Ивана

Еще с совковых времен и вплоть до последнего времени московские воеваки очень любили рассказывать душераздирающие истории о том, как они напугали американцев или всю НАТУ своими бодрыми демаршами. И между прочим, за такое награждали правительственными наградами и присваивали внеочередные воинские звания. Наверняка каждому приходилось наталкиваться на нечто подобное, а мы только напомним самые часто повторяющиеся сюжеты для тех, кто их забыл.

Самое геройское, что было в наборе лаптей, это их подводная лодка, всплывшая рядом с кораблями эскорта американского авианосца. За такое - сразу дырочка на кителе и на погонах, квартира в городе базироваия и талоны на получения бензина, носков и сигарет. Другая история - самолеты, с тактическими знаками лаптей на киле и фюзеляже, пролетающие прямо рядом с американскими кораблями, а иногда и авианосцами. На самом деле, вариантов таких историй - множество, но суть их остается одной и той же. Лапти как бы намекают: если мы смогли приблизиться на такое расстояние, то получив команду на сброс бомб или пуски ракет, шансов у кораблей не было. А тем более, когда речь о подлодке, которая могла бы и не всплывать, а оставаясь невидимой, могла отстреляться торпедами и потопить корабли.

Американцы же все это называли неосмотрительным и опасным поведением русских военных или по другому «Сумасшедший Иван». Лапти хвастались тем, что их не смогли обнаружить вовремя и потому они смогли приблизиться к потенциальным целям вплотную. Но кто сказал, что эти самолеты или подлодки не видели? Ну хорошо, сонары и радары обнаружили все это на расстоянии действия собственного оружия корабельной группы, что дальше? Они что же, ожидали, что по ним начнут валить ракетами и глубинными бомбами или же свяжутся и скажут: «Вася, я тебя вижу?» Понятно, что моряки внимательно следили за идиотами, в полной готовности применить оружие.

Но картинка получалась бодрая и в стиле: «красная армия всех красней» и потому эти инциденты они всегда описывали как беспомощность противника противостоять их невыносимой мощи. Только тогда и американцы, и лапти, не имели возможности даже «расчехлить» оружие, поскольку действовали определенные договоренности, которые никто не собирался нарушать, ну а то, что у коммунистов имеется такая странная шиза, знали все, и потому - взирали на это как на каникулы в сумасшедшем доме.

И вот недавно некто военный министр лаптей Белоусов заявил о том, что самолеты НАТО, летающие над нейтральными водами Черного моря, собирают разведданные для ВСУ и потому они будут рассматривать самолеты-разведчики как военные цели, с вытекающими последствиями. Штаты тут же ответили в том плане, что небо над нейтральными водами никто не имеет права закрывать ни для каких самолетов и потому - полеты будут продолжены, а какова их цель, кремль касается в последнюю очередь. И полеты продолжились, но уже в несколько иной конфигурации, выглядящей примерно так:


Самолет-разведчик сопровождает пара истребителей, которые готовы отразить атаку противника и тем самым весь прошлый опыт «Сумасшедшего Ивана» сразу поставлен за скобки. У разведчика нет собственного оружия и будь он один, Сумасшедший Иван не заставил бы себя долго ждать. Но когда его сопровождают истребители, Сумасшедший Иван тут же превращается в диарейного Ваню. Тем самым, лапти показали, что десятилетия быкования были обусловлены тем, что они были уверены в том, что американцы не станут стрелять. А теперь этой уверенности уже нет. Оказывается, что сумасшествие довольно успешно лечится, просто нужно подбирать правильные лекарства.
https://dl-news.defence-line.org/?p=36408
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25.07.2024 11:31
+9
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25.07.2024 11:32
+6
а цей генерал реально думає, що у нас насправді нескінченний людський ресурс, і ми льогко спроможні ще два з половиною роки воювати, віддавши два обласних центра, поки вони готуються до своєї війни, малюючи нам коричньові лінії із своїх страхів???? Я здогадувався, що довбойоби можуть бути ще і цинічнми ліцемірами.
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25.07.2024 11:39
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... то й х.. на них... .
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25.07.2024 11:23 Відповісти
Значно більше, для захоплення Херсона треба форсувати р.Дніпро, а вони не можуть це зробити на р.Сіверський Донець.
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25.07.2024 11:27 Відповісти
там можливо щось щє враховано, наприклад зменшення потоків зброї та зниження темпів мобілізації в Україні.
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25.07.2024 11:31 Відповісти
Для рашки це норм
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25.07.2024 11:30 Відповісти
Цікавий текст на "Линия обороны"

https://dl-news.defence-line.org/?p=36408 Лечение Сумасшедшего Ивана

Еще с совковых времен и вплоть до последнего времени московские воеваки очень любили рассказывать душераздирающие истории о том, как они напугали американцев или всю НАТУ своими бодрыми демаршами. И между прочим, за такое награждали правительственными наградами и присваивали внеочередные воинские звания. Наверняка каждому приходилось наталкиваться на нечто подобное, а мы только напомним самые часто повторяющиеся сюжеты для тех, кто их забыл.

Самое геройское, что было в наборе лаптей, это их подводная лодка, всплывшая рядом с кораблями эскорта американского авианосца. За такое - сразу дырочка на кителе и на погонах, квартира в городе базироваия и талоны на получения бензина, носков и сигарет. Другая история - самолеты, с тактическими знаками лаптей на киле и фюзеляже, пролетающие прямо рядом с американскими кораблями, а иногда и авианосцами. На самом деле, вариантов таких историй - множество, но суть их остается одной и той же. Лапти как бы намекают: если мы смогли приблизиться на такое расстояние, то получив команду на сброс бомб или пуски ракет, шансов у кораблей не было. А тем более, когда речь о подлодке, которая могла бы и не всплывать, а оставаясь невидимой, могла отстреляться торпедами и потопить корабли.

Американцы же все это называли неосмотрительным и опасным поведением русских военных или по другому «Сумасшедший Иван». Лапти хвастались тем, что их не смогли обнаружить вовремя и потому они смогли приблизиться к потенциальным целям вплотную. Но кто сказал, что эти самолеты или подлодки не видели? Ну хорошо, сонары и радары обнаружили все это на расстоянии действия собственного оружия корабельной группы, что дальше? Они что же, ожидали, что по ним начнут валить ракетами и глубинными бомбами или же свяжутся и скажут: «Вася, я тебя вижу?» Понятно, что моряки внимательно следили за идиотами, в полной готовности применить оружие.

Но картинка получалась бодрая и в стиле: «красная армия всех красней» и потому эти инциденты они всегда описывали как беспомощность противника противостоять их невыносимой мощи. Только тогда и американцы, и лапти, не имели возможности даже «расчехлить» оружие, поскольку действовали определенные договоренности, которые никто не собирался нарушать, ну а то, что у коммунистов имеется такая странная шиза, знали все, и потому - взирали на это как на каникулы в сумасшедшем доме.

И вот недавно некто военный министр лаптей Белоусов заявил о том, что самолеты НАТО, летающие над нейтральными водами Черного моря, собирают разведданные для ВСУ и потому они будут рассматривать самолеты-разведчики как военные цели, с вытекающими последствиями. Штаты тут же ответили в том плане, что небо над нейтральными водами никто не имеет права закрывать ни для каких самолетов и потому - полеты будут продолжены, а какова их цель, кремль касается в последнюю очередь. И полеты продолжились, но уже в несколько иной конфигурации, выглядящей примерно так:


Самолет-разведчик сопровождает пара истребителей, которые готовы отразить атаку противника и тем самым весь прошлый опыт «Сумасшедшего Ивана» сразу поставлен за скобки. У разведчика нет собственного оружия и будь он один, Сумасшедший Иван не заставил бы себя долго ждать. Но когда его сопровождают истребители, Сумасшедший Иван тут же превращается в диарейного Ваню. Тем самым, лапти показали, что десятилетия быкования были обусловлены тем, что они были уверены в том, что американцы не станут стрелять. А теперь этой уверенности уже нет. Оказывается, что сумасшествие довольно успешно лечится, просто нужно подбирать правильные лекарства.
https://dl-news.defence-line.org/?p=36408
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25.07.2024 11:31 Відповісти
Коментар до статті:

"Івани такі "сумашедшіє". На цьому відео (https://www.youtube.com/watch?v=XkKgVdAVgJs ) на початку 2018 р. бачимо, що боялися британські військові з корабля "Дункан" у Чорному морі біля Криму мали деякі побоювання. На 2:39 оператор каже російским "льотчікам": "Ви на небезпечній відстані, бо віпромінювання нашого радару надпотужне, ваша електроніка може бути пошкоджена. Тримайтесь на відстані у 2 милі". Але ж івани такі да, з'їхали з глузду.
На відмітці 3:37 офіцер каже, що якщо вони (расєянци) мають 17 літаків (що кружляють навколо), то, мовляв, ми маємо 48 ракет, отже ми переможемо. Отака паніка завжди…"
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25.07.2024 11:33 Відповісти
Одна справа коли при владі в СССР була КПСС і зовсім інше коли при владі в РФ КГБ. Партфункціонери від КПСС мали в головах гальми і не допускали тої дурості що сидить в голові генералітету КГБ. Функціонери відчували страх від покарання за злочини проти світу і трохи дотримувалися своїх обіцянок. А керівники КГБ цього страху не знають зовсім бо вони ніколи не пробували на собі а що таке сісти дупою на палю. Нічого дивного кримінал звик що проти нього завжди діють законними методами - судами і адвокатами і шаленно боїться правилок на сходках бо там уже нема ні суддів ні адвокатів. Там за всі свої вчинки відповідатимеш як на сповіді перед Богом. Тільки но перед РАШИСТАМИ замаячить покарання у вигляді палі вони відразу забувають про свої домагання і тікають світ заочі. Все таки турки тут зробили добре що придумали таку кару як ПАЛЯ. Ніщо так не лікує всю дурість в голові пересічного кацапа як паля-
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25.07.2024 12:10 Відповісти
Дніпро вони не перейдуть від слова ніколи. Вони скоріш з Білорусі попруть, але там свої моменти .

От там потрібно ставити миротворців НАТО , чтомусь ця тема затихла , а вона надважлива
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25.07.2024 11:32 Відповісти
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25.07.2024 11:32 Відповісти
Пілотка занадто велика...
(це не про хлопчика, якщо що) 😂
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25.07.2024 11:56 Відповісти
Троляки) Кожен день на найвищому рівні, навіть глав держав, рахують втрати орків.
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25.07.2024 11:33 Відповісти
ну вони комунікують зі своїми громадянами таким чином, якось жеж військову допомогу треба виправдовувати...
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25.07.2024 11:46 Відповісти
а ви, шановні партнери-союзники, якщо вже справді на боці України, припиніть поводитися як глядачі-спонсори видовища на гладіаторському турнірі, де Україна сама-одна б'ється лише з тризубом та сіткою, проти свори кацапів у броні, з мечами, щитами і луками зі стрілами.. вам же ж по-любому нічого не загрожує допоки Україна жива..
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25.07.2024 11:36 Відповісти
Такі висловлювання дуже вузьколобі ...прогнозувати захоплення 4 українських обл...тому шо Захід відчує свою залежність ще більшє...тому шо ресурси українських надр буде мати русня ...
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25.07.2024 11:38 Відповісти
а цей генерал реально думає, що у нас насправді нескінченний людський ресурс, і ми льогко спроможні ще два з половиною роки воювати, віддавши два обласних центра, поки вони готуються до своєї війни, малюючи нам коричньові лінії із своїх страхів???? Я здогадувався, що довбойоби можуть бути ще і цинічнми ліцемірами.
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25.07.2024 11:39 Відповісти
мені здається, якби він думав що у нас нескінченний ресурс, то він би вписав туди всі 20 мільонів мобрезерву русні.
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25.07.2024 11:42 Відповісти
у мене інколи виникакають сумніви, що багато хто на Заході взагалі спроможний думати, тому що або паралізовані своїми страхами, або їх мозок у цей час арифметично підраховує часову фору, яку надають їм якійсь там далекі тубільці.
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25.07.2024 11:55 Відповісти
Ви праві. Тільки треба додати щє, що так само багато хто неспроможний думати і на Сході, і на Півдні, і на Півночі...
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25.07.2024 11:59 Відповісти
І до цього рівняння треба додати щє те, що кожен неадекватно оцінює свою і суперника спроможність думати.
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25.07.2024 12:03 Відповісти
я мав на увазі умовний Захід, якого ця війна торкається у першу чергу, а не сторони світу, які нам вказує компас, тому мені похєр що там думають крішнаїти у Індії, або індєйци у Бразилії.
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25.07.2024 12:05 Відповісти
Паралізовані страхами..) Ви як дитя мале.
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25.07.2024 12:18 Відповісти
а, ну да. Це я перебільшив - там взагалі страхів нема, бо війна десь там далеко.
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25.07.2024 12:20 Відповісти
А куди вам подітися. Будете воювати до самого кінця.
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25.07.2024 12:22 Відповісти
Знову недооцінюють некомпетентність Зелі, і активність та можливості Риго-ОПешних.
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25.07.2024 11:41 Відповісти
Кацапстан може втратити і кілька мільйонів і нічого не захопити!
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25.07.2024 11:48 Відповісти
Запросто!
Помагайте й надалі чайною ложечкою, аби тіко воювати не переставали - і буде по-вашому.
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25.07.2024 11:49 Відповісти
Пуйло скоро здохне і не доживе до перемоги над Украіною,
бо її ніколи не буде ,
запамʼятайте це , кляті кацапи , які ще живі😡
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25.07.2024 11:57 Відповісти
Якщо в результаті враховувати тільки чоловіче населення цих областей, тих мужиків які не йдуть у ЗСУ, чекають, ховаються або заброньовані і в результаті будуть захоплені, то раша в плюсі ​​буде за потенціалом населення.
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25.07.2024 12:29 Відповісти
 
 