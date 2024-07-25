Росія може втратити 1,8 мільйона військовослужбовців, захопивши чотири області України за п’ять років, - начальник Генштабу Великої Британії Вокер
Для повного захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей армії РФ, ймовірно, знадобиться 5 років. При цьому втрати загарбників можуть сягнути 1,8 мільйона військовослужбовців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Newsweek, заявив новий очільник британської армії генерал Ролі Вокер
За його словами, у тривалій війні "немає переможців", адже це "повне спустошення для обох сторін і втрачених поколінь". Вокер наголосив, що війна в Україні "не йде добре ні для кого".
Однак командувач зауважив, що російський диктатор Володимир Путін має програти, оскільки під загрозою може опинитися ширша система безпеки, яка захищає НАТО.
Агресія РФ тільки почалася в Україні, тому вона повинна зазнати поразки в Україні, інакше куди вона піде далі? - підкреслив він.
Щодо подальшого розвитку подій на полі бою в Україні, Вокер спрогнозував, що на захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей російським військам може знадобляться роки.
"Якщо росіяни продовжуватимуть у такому ж темпі, то, ймовірно, знадобиться п'ять років, щоб захопити чотири області, які вони вписали в свою конституцію. За нинішніх темпів втрат убитими і пораненими, на це, ймовірно, піде 1,5-1,8 мільйона жертв, а також незліченні мільярди на знищену техніку. У Росії має бути більше речей, про які варто турбуватися, ніж втрата стількох людей заради шматка України", – заявив Вокер.
Нагадаємо, днями Вокер заявив, що збройні сили Великої Британії за три роки мають бути готовими до війни. Країнами, від яких може надходити небезпека, є Росія, Китай, Іран та Північна Корея.
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https://dl-news.defence-line.org/?p=36408 Лечение Сумасшедшего Ивана
Еще с совковых времен и вплоть до последнего времени московские воеваки очень любили рассказывать душераздирающие истории о том, как они напугали американцев или всю НАТУ своими бодрыми демаршами. И между прочим, за такое награждали правительственными наградами и присваивали внеочередные воинские звания. Наверняка каждому приходилось наталкиваться на нечто подобное, а мы только напомним самые часто повторяющиеся сюжеты для тех, кто их забыл.
Самое геройское, что было в наборе лаптей, это их подводная лодка, всплывшая рядом с кораблями эскорта американского авианосца. За такое - сразу дырочка на кителе и на погонах, квартира в городе базироваия и талоны на получения бензина, носков и сигарет. Другая история - самолеты, с тактическими знаками лаптей на киле и фюзеляже, пролетающие прямо рядом с американскими кораблями, а иногда и авианосцами. На самом деле, вариантов таких историй - множество, но суть их остается одной и той же. Лапти как бы намекают: если мы смогли приблизиться на такое расстояние, то получив команду на сброс бомб или пуски ракет, шансов у кораблей не было. А тем более, когда речь о подлодке, которая могла бы и не всплывать, а оставаясь невидимой, могла отстреляться торпедами и потопить корабли.
Американцы же все это называли неосмотрительным и опасным поведением русских военных или по другому «Сумасшедший Иван». Лапти хвастались тем, что их не смогли обнаружить вовремя и потому они смогли приблизиться к потенциальным целям вплотную. Но кто сказал, что эти самолеты или подлодки не видели? Ну хорошо, сонары и радары обнаружили все это на расстоянии действия собственного оружия корабельной группы, что дальше? Они что же, ожидали, что по ним начнут валить ракетами и глубинными бомбами или же свяжутся и скажут: «Вася, я тебя вижу?» Понятно, что моряки внимательно следили за идиотами, в полной готовности применить оружие.
Но картинка получалась бодрая и в стиле: «красная армия всех красней» и потому эти инциденты они всегда описывали как беспомощность противника противостоять их невыносимой мощи. Только тогда и американцы, и лапти, не имели возможности даже «расчехлить» оружие, поскольку действовали определенные договоренности, которые никто не собирался нарушать, ну а то, что у коммунистов имеется такая странная шиза, знали все, и потому - взирали на это как на каникулы в сумасшедшем доме.
И вот недавно некто военный министр лаптей Белоусов заявил о том, что самолеты НАТО, летающие над нейтральными водами Черного моря, собирают разведданные для ВСУ и потому они будут рассматривать самолеты-разведчики как военные цели, с вытекающими последствиями. Штаты тут же ответили в том плане, что небо над нейтральными водами никто не имеет права закрывать ни для каких самолетов и потому - полеты будут продолжены, а какова их цель, кремль касается в последнюю очередь. И полеты продолжились, но уже в несколько иной конфигурации, выглядящей примерно так:
Самолет-разведчик сопровождает пара истребителей, которые готовы отразить атаку противника и тем самым весь прошлый опыт «Сумасшедшего Ивана» сразу поставлен за скобки. У разведчика нет собственного оружия и будь он один, Сумасшедший Иван не заставил бы себя долго ждать. Но когда его сопровождают истребители, Сумасшедший Иван тут же превращается в диарейного Ваню. Тем самым, лапти показали, что десятилетия быкования были обусловлены тем, что они были уверены в том, что американцы не станут стрелять. А теперь этой уверенности уже нет. Оказывается, что сумасшествие довольно успешно лечится, просто нужно подбирать правильные лекарства.
https://dl-news.defence-line.org/?p=36408
"Івани такі "сумашедшіє". На цьому відео (https://www.youtube.com/watch?v=XkKgVdAVgJs ) на початку 2018 р. бачимо, що боялися британські військові з корабля "Дункан" у Чорному морі біля Криму мали деякі побоювання. На 2:39 оператор каже російским "льотчікам": "Ви на небезпечній відстані, бо віпромінювання нашого радару надпотужне, ваша електроніка може бути пошкоджена. Тримайтесь на відстані у 2 милі". Але ж івани такі да, з'їхали з глузду.
На відмітці 3:37 офіцер каже, що якщо вони (расєянци) мають 17 літаків (що кружляють навколо), то, мовляв, ми маємо 48 ракет, отже ми переможемо. Отака паніка завжди…"
От там потрібно ставити миротворців НАТО , чтомусь ця тема затихла , а вона надважлива
(це не про хлопчика, якщо що) 😂
Помагайте й надалі чайною ложечкою, аби тіко воювати не переставали - і буде по-вашому.
бо її ніколи не буде ,
запамʼятайте це , кляті кацапи , які ще живі😡