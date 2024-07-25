Росія може втратити 1,8 мільйона військовослужбовців, захопивши чотири області України за п’ять років, - начальник Генштабу Великої Британії Вокер

Для повного захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей армії РФ, ймовірно, знадобиться 5 років. При цьому втрати загарбників можуть сягнути 1,8 мільйона військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Newsweek, заявив новий очільник британської армії генерал Ролі Вокер

За його словами, у тривалій війні "немає переможців", адже це "повне спустошення для обох сторін і втрачених поколінь". Вокер наголосив, що війна в Україні "не йде добре ні для кого".

Однак командувач зауважив, що російський диктатор Володимир Путін має програти, оскільки під загрозою може опинитися ширша система безпеки, яка захищає НАТО.

Агресія РФ тільки почалася в Україні, тому вона повинна зазнати поразки в Україні, інакше куди вона піде далі? - підкреслив він.

Щодо подальшого розвитку подій на полі бою в Україні, Вокер спрогнозував, що на захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей російським військам може знадобляться роки.

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"Якщо росіяни продовжуватимуть у такому ж темпі, то, ймовірно, знадобиться п'ять років, щоб захопити чотири області, які вони вписали в свою конституцію. За нинішніх темпів втрат убитими і пораненими, на це, ймовірно, піде 1,5-1,8 мільйона жертв, а також незліченні мільярди на знищену техніку. У Росії має бути більше речей, про які варто турбуватися, ніж втрата стількох людей заради шматка України", – заявив Вокер.

Нагадаємо, днями Вокер заявив, що збройні сили Великої Британії за три роки мають бути готовими до війни. Країнами, від яких може надходити небезпека, є Росія, Китай, Іран та Північна Корея.