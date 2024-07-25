На півдні за добу знищено комплекс "Тунгуска", 10 гармат, ліквідовано майже 100 окупантів, - Сили оборони
За добу, 24 липня, на півдні знищено 45 одиниць озброєння та військової техніки противника, а також телекомунікаційну вежу з обладнаннями радіоелектронної боротьби та розвідки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня.
Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 89 осіб
Також ворог втратив:
- 1 зенітний ракетно-гарматний комплекс 2С6"Тунгуска";
- 14 одиниць автомобільної техніки;
- 10 гармат;
- 1 радіолокаційна станція;
- 14 розвідувальних БпЛА;
- 2 мотоцикли;
- 3 човни.
Знищено 1 телекомунікаційна вежа з обладнаннями РЕБ-РЕР, 1 польових пунктів зберігання боєприпасів, 3 спостережні пункти, 1 вогнева позиція, 10 бліндажів, 1 взводний опорний пункт, 1 місце зберігання матеріально-технічних засобів.
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Алекс Скела
показати весь коментар25.07.2024 13:49 Відповісти Мені подобається 0
Gregory Mihelson #584079
показати весь коментар25.07.2024 15:23 Відповісти Мені подобається 0
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