На півдні за добу знищено комплекс "Тунгуска", 10 гармат, ліквідовано майже 100 окупантів, - Сили оборони

За добу, 24 липня, на півдні знищено 45 одиниць озброєння та військової техніки противника, а також телекомунікаційну вежу з обладнаннями радіоелектронної боротьби та розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня.

Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 89 осіб

Також ворог втратив:

1 зенітний ракетно-гарматний комплекс 2С6"Тунгуска";

14 одиниць автомобільної техніки;

10 гармат;

1 радіолокаційна станція;

14 розвідувальних БпЛА;

2 мотоцикли;

3 човни.

Знищено 1 телекомунікаційна вежа з обладнаннями РЕБ-РЕР, 1 польових пунктів зберігання боєприпасів, 3 спостережні пункти, 1 вогнева позиція, 10 бліндажів, 1 взводний опорний пункт, 1 місце зберігання матеріально-технічних засобів.

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