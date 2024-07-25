УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11453 відвідувача онлайн
Новини
744 2

На півдні за добу знищено комплекс "Тунгуска", 10 гармат, ліквідовано майже 100 окупантів, - Сили оборони

зсу

За добу, 24 липня, на півдні знищено  45 одиниць озброєння та військової техніки противника, а також телекомунікаційну вежу з обладнаннями радіоелектронної боротьби та розвідки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня.

Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 89 осіб

Також ворог втратив:

  • 1 зенітний ракетно-гарматний комплекс 2С6"Тунгуска";
  • 14 одиниць автомобільної техніки;
  • 10 гармат;
  • 1 радіолокаційна станція;
  • 14 розвідувальних БпЛА;
  • 2 мотоцикли;
  • 3 човни.

Знищено 1 телекомунікаційна вежа з обладнаннями РЕБ-РЕР, 1 польових пунктів зберігання боєприпасів, 3 спостережні пункти, 1 вогнева позиція, 10 бліндажів, 1 взводний опорний пункт, 1 місце зберігання матеріально-технічних засобів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через місяць-півтора росіяни стануть в оборону. За цей час потрібно сформувати наші підрозділи, - командувач Нацгвардії Півненко

Автор: 

армія рф (17250) ліквідація (3883) знищення (7161) Сили оборони півдня (323)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кароч, рузьгих лишилося хіба на пару разів.
показати весь коментар
25.07.2024 13:49 Відповісти
Не верю!(С)
показати весь коментар
25.07.2024 15:23 Відповісти
 
 