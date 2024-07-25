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Новини Санкції проти Росії Санкції ЄС
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В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів

санкції

У Європейському Союзі погоджуються, що заборона на російську металопродукцію має бути розширена, і робота вже ведеться.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко, який раніше з колегами-депутатами ПАРЄ звернувся до ЄС з відповідним закликом, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми отримали відповідь на наш лист від Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Він заявив, що повністю згоден: вся без винятку металопродукція з країни-агресора має бути заборонена і ця робота вже ведеться", - написав Гончаренко.

лист Борреля
лист Борреля

У листі, зокрема, Боррель заявив, що повністю згоден з пропозицією депутатів повністю припинити імпорт російської металопродукції до ЄС.

"Важливо продовжувати пошук шляхів подальшого стримування фінансових надходжень Росії. Враховуючи процес прийняття рішень в Союзі, особливо щодо зовнішньої політики та політики безпеки, важливо досягти одностайної підтримки всіх держав-членів. Наразі для досягнення цього порогу необхідно узгодити різні позиції. Будьте впевнені, що вашу пропозицію буде ретельно розглянуто", - написав Боррель.

Також читайте: ЄС продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року

Нагадаємо: у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки, чим фактично послабив раніше введені обмеження.

У свою чергу депутати трьох країн – України, Польщі та Естонії, - звернулися до ЄС з закликом діяти жорсткіше, і працювати не тільки над введенням нових санкцій, а й посилювати вже існуючі.

Автор: 

санкції (11777) Євросоюз (13341) Гончаренко Олексій (488) метал (569) Боррель Жозеп (1074)


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11 рік анексії.
3 рік вторгнення.
робота, все ведеться та ведеться.
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25.07.2024 15:43 Відповісти
А ембарго на торгівлю з терористами слабо???
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25.07.2024 15:44 Відповісти
Спочатку треба знайти недорогу та надійну альтернативу.
Все-таки росія - основний постачальник сировини в Європу (враховуючи фактичний контроль "вагнєром" багатьох родовищ в Африці).
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25.07.2024 15:49 Відповісти
 
 