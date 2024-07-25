Єврокомісія після візиту Кулеби в Пекін: Китай має вплинути на Росію для завершення війни

У Єврокомісії переконані, що Китай, як постійний член РБ ООН, має скористатися своїм впливом на Росію, щоб завершити війну проти України.

Про це сьогодні у Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів, заявила речник Європейської комісії Набіла Массралі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це не моя справа – коментувати відносини між Китаєм і Україною у цей час. Що я можу сказати – це те, що ми маємо дуже чітку позицію щодо України. Ми постійно проголошували таку позицію, у тому числі для наших колег в Китаї. Вона про те, що Китай, як член ООН і Ради безпеки ООН, має скористатися своїм впливом на Росію, щоб зупинити цю війну в Україні", - сказала речниця.

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Вона підтвердила, що ЄС продовжує підтримувати "формулу миру" Президента Зеленського, яка на цей час є єдиним прийнятним мирним планом для завершення російської війни в Україні.

"Для нас план миру – це мирний план Президента Зеленського. Високий представник ЄС дуже чітко заявив про це минулого понеділка під час Ради міністрів ЄС із закордонних справ, це питання було обговорено серед 27-ми міністрів. Наша позиція щодо мирного плану ніколи не змінювалася, і вона полягала завжди в тому, що Україна має бути частиною цих переговорів. Тож підтримка мирного плану Зеленського продовжує залишатися позицією ЄС", - наголосила Набіла Массралі.