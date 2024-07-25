На Запоріжжі немає ознак, що росіяни збирають угруповання для наступу, - ОСУВ "Таврія"

Ознак формування наступального угруповання росіян в Запорізькій області наразі не зафіксовано.

Про це речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ці величини відносні. Немає якихось особливих приводів поки що для занепокоєння стосовно цієї цифри - 90 тисяч. 90 тисяч в Запорізькій області в зоні, що стосується ОТУ "Запоріжжя", - це йдеться про всю оперативну глибину російської оборони в Запорізькій області, де в них є свої фортифікації, де в них є міста, порти, окуповані Мелітополь, Бердянськ, це не те угруповання, яке зосереджується для наступу. Ознак формування наступального угруповання росіян в Запорізькій області немає, втім, як і в Херсонській", - сказав Лиховій.

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За його словами, при цьому йде ротація особового складу ворога.

"Якщо росіяни будуть наступати на Запорізькому напрямку, то отримають гідну відсіч. Поки що передумов для цього ми не бачимо, але в разі чого ми готові", - додав речник оперативного угруповання військ "Таврія".