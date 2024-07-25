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Новини Війна
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На Запоріжжі немає ознак, що росіяни збирають угруповання для наступу, - ОСУВ "Таврія"

Війна

Ознак формування наступального угруповання росіян в Запорізькій області наразі не зафіксовано.

Про це речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ці величини відносні. Немає якихось особливих приводів поки що для занепокоєння стосовно цієї цифри - 90 тисяч. 90 тисяч в Запорізькій області в зоні, що стосується ОТУ "Запоріжжя", - це йдеться про всю оперативну глибину російської оборони в Запорізькій області, де в них є свої фортифікації, де в них є міста, порти, окуповані Мелітополь, Бердянськ, це не те угруповання, яке зосереджується для наступу. Ознак формування наступального угруповання росіян в Запорізькій області немає, втім, як і в Херсонській", - сказав Лиховій.

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За його словами, при цьому йде ротація особового складу ворога.

"Якщо росіяни будуть наступати на Запорізькому напрямку, то отримають гідну відсіч. Поки що передумов для цього ми не бачимо, але в разі чого ми готові", - додав речник оперативного угруповання військ "Таврія".

Автор: 

армія рф (17250) Запорізька область (3578) Лиховій Дмитро (75)


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Топ коментарі
+5
У Зельоних, на всіх критичних на цей час напрямках, спочатку були заяви "не спостерігаємо ознак готуючогося наступу". Потім "ворог має часткові успіхи, але під нашим контролем".
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25.07.2024 18:09
+3
і мабудь знов ніякої фортифікації...зуби дракона валяются купою обіч дороги...
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25.07.2024 17:21
+3
Це ми вже чули від клована, за кілька днів перед повномасштабним вторгненням.
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25.07.2024 18:12
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так зранку ж ще було.....
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25.07.2024 17:14 Відповісти
А под Харьковом были?
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25.07.2024 17:16 Відповісти
і мабудь знов ніякої фортифікації...зуби дракона валяются купою обіч дороги...
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25.07.2024 17:21 Відповісти
Нема з кого збирати. Ще трохи і каzапи задихнуться.
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25.07.2024 17:36 Відповісти
- Нема - то й нема, я ж нічого не кажу, синку!
- Ото сидіть, мамо, і не пи...діть! (с)
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25.07.2024 17:50 Відповісти
Тю ...то всі на шашликі у посадку ...
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25.07.2024 18:04 Відповісти
У Зельоних, на всіх критичних на цей час напрямках, спочатку були заяви "не спостерігаємо ознак готуючогося наступу". Потім "ворог має часткові успіхи, але під нашим контролем".
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25.07.2024 18:09 Відповісти
Це ми вже чули від клована, за кілька днів перед повномасштабним вторгненням.
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25.07.2024 18:12 Відповісти
Це вже межує з якимось ідіотизмом.
Адже так стверджували вже не один раз і щоразу рашисти невздовзі наступали.
Угрупування рашистів для наступу як той сурок у відомому фільмі - командування ЗСУ їх не бачить - а вони таки є.
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25.07.2024 18:34 Відповісти
Тепер туди їдуть Зєля з шампурами для шашликів, Верещучка з міношукачем для розмінування і Рєзнік з яйцями по 17 гривень.
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25.07.2024 19:01 Відповісти
Такс...
Про окружение тоже писали " усё под контролем".
И про атаку на Харьковском направлении
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25.07.2024 19:42 Відповісти
Уже собрали. 90 тысяч
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25.07.2024 19:47 Відповісти
Вже зібрали...
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25.07.2024 19:54 Відповісти
 
 