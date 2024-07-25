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Новини
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Україна й Польща зробили правильні висновки про блокування кордону. Ця пожмакана сторінка уже відійшла у минуле, - посол Зварич

Посол Василь Зварич

Кордон між Україною і Польщею має залишатися недоторканним, його блокування неприпустиме.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав експосол України в Польщі Василь Зварич, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, блокування спільного кордону і кроки влади обох країн з його розблокування були тестом на міцність двосторонніх відносин.

"І, на мою думку, ми його пройшли гідно. І Польща, і Україна зробили з цього правильні висновки. І я вірю, що ця трохи пожмакана сторінка уже перегорнута і відійшла у минуле. Кордон має залишатися недоторканним. Перекриття кордону через протест не має толеруватися за будь-яких обставин", - підкреслив дипломат.

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Він наголосив: обидві сторони побачили, що це - хибна стратегія, яка лише поглиблює, а не вирішує проблему, а з іншого боку – це зручне поле для провокацій, у тому числі через втручання ззовні з метою посварити українців з поляками і зменшити рівень взаємної суспільної симпатії.

"Хто в цьому зацікавлений, ми знаємо", - зауважив експосол України в Польщі.

Зварич підкреслив, що для вирішення проблеми блокади кордону було обрано стратегію діалогу. Зокрема, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував покроковий план дій, який був успішно реалізований.

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"Одним із спільних результатів стала фактична заборона Євросоюзом імпорту російської і білоруської агропродукції. Крім того, нам вдалося залучити до діалогу безпосередніх зацікавлених сторін – асоціації перевізників та аграріїв. І всі побачили, що люди, які щодня займаються цим бізнесом, розуміють проблеми один одного, здатні говорити однією мовою і домовлятися", - наголосив експосол України в РП.

Він висловив сподівання, що в подальшому, якщо і виникатимуть різні проблемні питання, у тому числі в процесі передвступних переговорів між Україною і ЄС, то стратегія діалогу переможе, і обидві сторони "знайдуть спільні точки дотику та взаємовигідні рішення".

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Нагадаємо, польсько-український кордон від листопада минулого року блокували перевізники, а з лютого цього року – польські аграрії. 29 квітня польські фермери повністю припинили блокаду кордону з Україною.

Автор: 

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"Трохи стомлені, але задоволені, ми поверталися додому" (с)
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25.07.2024 17:49 Відповісти
Зарано радієш - поляки підсунули ше одну сторінку - Волинь
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25.07.2024 17:56 Відповісти
Поляки нехило підісрали навіть не зі збіжжям чи щесь чимось таким.

Через них гинули наші воїни, бо вони блокували воєнні та гуманітарні вантажі теж.
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25.07.2024 18:30 Відповісти
тобто, україна теж винна?
а, в чому? невже контрабасила?
не може бути!
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25.07.2024 18:31 Відповісти
З чий рахунок банкєт, хто оплатить збитки?
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25.07.2024 18:41 Відповісти
Як тільки бізнес парнера Богдана Сольського посунули, зразу ж все устаканилось.
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25.07.2024 18:45 Відповісти
""Хто в цьому зацікавлений, ми знаємо", - зауважив експосол України в Польщі."

I хто ж в цьому зацікавлений? Знову ця клята невизначенiсть!
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25.07.2024 18:50 Відповісти
такі речі (блокування кордону під час війни) ніколи НЕ забудемоо!!!
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25.07.2024 19:35 Відповісти
Пшеки показали себе ще тими курвами. Немає виправдань пся крев. Такий тонкий баланс у пшеків між гарно заробити та потужно нагадати нам. Якби вони не так сцяли москалів, побачили ми б від них допомогу Гонорова курва нічому не вчитися.
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26.07.2024 00:29 Відповісти
 
 