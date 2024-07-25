Україна й Польща зробили правильні висновки про блокування кордону. Ця пожмакана сторінка уже відійшла у минуле, - посол Зварич
Кордон між Україною і Польщею має залишатися недоторканним, його блокування неприпустиме.
Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав експосол України в Польщі Василь Зварич, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, блокування спільного кордону і кроки влади обох країн з його розблокування були тестом на міцність двосторонніх відносин.
"І, на мою думку, ми його пройшли гідно. І Польща, і Україна зробили з цього правильні висновки. І я вірю, що ця трохи пожмакана сторінка уже перегорнута і відійшла у минуле. Кордон має залишатися недоторканним. Перекриття кордону через протест не має толеруватися за будь-яких обставин", - підкреслив дипломат.
Він наголосив: обидві сторони побачили, що це - хибна стратегія, яка лише поглиблює, а не вирішує проблему, а з іншого боку – це зручне поле для провокацій, у тому числі через втручання ззовні з метою посварити українців з поляками і зменшити рівень взаємної суспільної симпатії.
"Хто в цьому зацікавлений, ми знаємо", - зауважив експосол України в Польщі.
Зварич підкреслив, що для вирішення проблеми блокади кордону було обрано стратегію діалогу. Зокрема, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував покроковий план дій, який був успішно реалізований.
"Одним із спільних результатів стала фактична заборона Євросоюзом імпорту російської і білоруської агропродукції. Крім того, нам вдалося залучити до діалогу безпосередніх зацікавлених сторін – асоціації перевізників та аграріїв. І всі побачили, що люди, які щодня займаються цим бізнесом, розуміють проблеми один одного, здатні говорити однією мовою і домовлятися", - наголосив експосол України в РП.
Він висловив сподівання, що в подальшому, якщо і виникатимуть різні проблемні питання, у тому числі в процесі передвступних переговорів між Україною і ЄС, то стратегія діалогу переможе, і обидві сторони "знайдуть спільні точки дотику та взаємовигідні рішення".
Нагадаємо, польсько-український кордон від листопада минулого року блокували перевізники, а з лютого цього року – польські аграрії. 29 квітня польські фермери повністю припинили блокаду кордону з Україною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Через них гинули наші воїни, бо вони блокували воєнні та гуманітарні вантажі теж.
а, в чому? невже контрабасила?
не може бути!
I хто ж в цьому зацікавлений? Знову ця клята невизначенiсть!