Україна й Польща зробили правильні висновки про блокування кордону. Ця пожмакана сторінка уже відійшла у минуле, - посол Зварич

Кордон між Україною і Польщею має залишатися недоторканним, його блокування неприпустиме.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав експосол України в Польщі Василь Зварич, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, блокування спільного кордону і кроки влади обох країн з його розблокування були тестом на міцність двосторонніх відносин.

"І, на мою думку, ми його пройшли гідно. І Польща, і Україна зробили з цього правильні висновки. І я вірю, що ця трохи пожмакана сторінка уже перегорнута і відійшла у минуле. Кордон має залишатися недоторканним. Перекриття кордону через протест не має толеруватися за будь-яких обставин", - підкреслив дипломат.

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Він наголосив: обидві сторони побачили, що це - хибна стратегія, яка лише поглиблює, а не вирішує проблему, а з іншого боку – це зручне поле для провокацій, у тому числі через втручання ззовні з метою посварити українців з поляками і зменшити рівень взаємної суспільної симпатії.

"Хто в цьому зацікавлений, ми знаємо", - зауважив експосол України в Польщі.

Зварич підкреслив, що для вирішення проблеми блокади кордону було обрано стратегію діалогу. Зокрема, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував покроковий план дій, який був успішно реалізований.

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"Одним із спільних результатів стала фактична заборона Євросоюзом імпорту російської і білоруської агропродукції. Крім того, нам вдалося залучити до діалогу безпосередніх зацікавлених сторін – асоціації перевізників та аграріїв. І всі побачили, що люди, які щодня займаються цим бізнесом, розуміють проблеми один одного, здатні говорити однією мовою і домовлятися", - наголосив експосол України в РП.

Він висловив сподівання, що в подальшому, якщо і виникатимуть різні проблемні питання, у тому числі в процесі передвступних переговорів між Україною і ЄС, то стратегія діалогу переможе, і обидві сторони "знайдуть спільні точки дотику та взаємовигідні рішення".

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Нагадаємо, польсько-український кордон від листопада минулого року блокували перевізники, а з лютого цього року – польські аграрії. 29 квітня польські фермери повністю припинили блокаду кордону з Україною.