ЄС не підтримав Угорщину і Словаччину, які закликали Україну відновити транзит нафти "Лукойлу", - Financial Times
Спроба Угорщини та Словаччини заручитися підтримкою Європейського Союзу в останній суперечці з Україною стосовно перебоїв із транзитом нафти російської компанії "Лукойл" зазнала невдачі.
Про це стало відомо Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
На засіданні постійних представників країн ЄС у середу, 24 липня, Угорщина та Словаччина повторили прохання до Європейської комісії розпочати з Україною консультації стосовно "Лукойлу" в межах Угоди про асоціацію.
Але єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що Брюсселю знадобиться більше часу для збору доказів і оцінки правової ситуації. За інформацією трьох дипломатів ЄС, 11 країн у середу підтримали його позицію, і жодна не стала на бік Будапешта і Братислави.
Один із дипломатів сказав FT, що Угода про асоціацію з Україною містить пункт про безпеку, який теоретично дозволяє перервати поставки російської нафти.
Угорщина та Словаччина отримали винятки з загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба".
Україна наполягає, що нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям. Угорщина та Словаччина ж говорять, що рішення Києва ставить під загрозу їхню енергетичну безпеку.
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ТУТ ВАЖЛИВІША ПІДТРИМКА ЕРМАКА.
Тобто ніхто нічого сосати не збирається , просто замість кацапського лукойла прийшов якийсь срукойл , а мадяри вереск підняли щоб виправдати власне блокування коштів від ЄС на зброю Україні ((
пидапоставщики ГСМ в Украину. Из той самой кацапской нефти
Виртуальный реверс газа, экспорт электричества и поставка ГСМ.
Шантажирует Ермак кацапов в Белоруси