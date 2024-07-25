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Новини
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ЄС не підтримав Угорщину і Словаччину, які закликали Україну відновити транзит нафти "Лукойлу", - Financial Times

Лукойл

Спроба Угорщини та Словаччини заручитися підтримкою Європейського Союзу в останній суперечці з Україною стосовно перебоїв із транзитом нафти російської компанії "Лукойл" зазнала невдачі.

Про це стало відомо Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

На засіданні постійних представників країн ЄС у середу, 24 липня, Угорщина та Словаччина повторили прохання до Європейської комісії розпочати з Україною консультації стосовно "Лукойлу" в межах Угоди про асоціацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаччина може вжити "невизначених взаємних заходів" через припинення Україною транзиту нафти "Лукойлу", - президент Пеллегріні

Але єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що Брюсселю знадобиться більше часу для збору доказів і оцінки правової ситуації. За інформацією трьох дипломатів ЄС, 11 країн у середу підтримали його позицію, і жодна не стала на бік Будапешта і Братислави.

Один із дипломатів сказав FT, що Угода про асоціацію з Україною містить пункт про безпеку, який теоретично дозволяє перервати поставки російської нафти.

Угорщина та Словаччина отримали винятки з загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба".

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Україна наполягає, що нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям. Угорщина та Словаччина ж говорять, що рішення Києва ставить під загрозу їхню енергетичну безпеку.

Автор: 

Угорщина (2264) Єврокомісія (2145) нафта (5493) Словаччина (1097) нафтопровід (363) Лукойл (122)


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Топ коментарі
+6
Думали на чкжому горі в рай їхати і ще й повчати Україну, а ніт виявилося , що прийдеся заковтнути прутня
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25.07.2024 19:15
+4
угорці зі словаками - сосіть трубу!
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25.07.2024 19:07
+2
Орбан фиця, чи фиця "Орбан" будуть без смазки, жуйте суху.
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25.07.2024 19:02
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ЕС НЕ ПІДТРИМАВ...
ТУТ ВАЖЛИВІША ПІДТРИМКА ЕРМАКА.
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25.07.2024 18:57 Відповісти
А знаєте чому так біситься Орбан? Не повірите . Та він на кожній тонні нафти котра по ,,ДРУЖБІ,, перекачувалася на НПЗ в мадярщині клав у свою не державну кишеню пару долларів. І ось це джерело обірвалося бо нафта від інших поставщиків дорожча ніж російська і маржу вже не накрутиш. Отому то він так сказився. Щезло джерело ,,особистих,,долларів
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25.07.2024 22:22 Відповісти
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25.07.2024 18:59 Відповісти
Орбан фиця, чи фиця "Орбан" будуть без смазки, жуйте суху.
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25.07.2024 19:02 Відповісти
угорці зі словаками - сосіть трубу!
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25.07.2024 19:07 Відповісти
Читати навчись , а не тільки писати .... "Україна наполягає, що нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям. Джерело:
Тобто ніхто нічого сосати не збирається , просто замість кацапського лукойла прийшов якийсь срукойл , а мадяри вереск підняли щоб виправдати власне блокування коштів від ЄС на зброю Україні ((
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25.07.2024 23:55 Відповісти
З мад'ярами все ясно - понаєхавшиє з Приуралля, а чого словаки кремлю прислужують ?
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25.07.2024 19:07 Відповісти
Венгры первейшие пида поставщики ГСМ в Украину. Из той самой кацапской нефти
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25.07.2024 19:28 Відповісти
Думали на чкжому горі в рай їхати і ще й повчати Україну, а ніт виявилося , що прийдеся заковтнути прутня
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25.07.2024 19:15 Відповісти
Сто процентов возобновят прокачку. Это всё про деньги.
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25.07.2024 19:29 Відповісти
Казав сліпий, побачимо.
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25.07.2024 20:14 Відповісти
Може просто будуть шантажувати, що б ******* ідеї забули як слід і не заважали передавати зброю та гроші нормальним людям.
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25.07.2024 20:47 Відповісти
Из нас двоих важнее тот кто без другого проживет.
Виртуальный реверс газа, экспорт электричества и поставка ГСМ.
Шантажирует Ермак кацапов в Белоруси
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25.07.2024 20:59 Відповісти
 
 