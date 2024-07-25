Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон заявив, що його син не мав мотивів для вбивства мовознавиці та є патріотом

Журналісти зв'язалися з батьком 18-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон. Чоловік каже, що мотивів для вбивства громадської діячки у його сина не було.

Про це повідомляють "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода"), інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти видання зв’язалися з батьком підозрюваного у вбистві Ірини Фаріон дніпрянина. Чоловік розповів, що наразі він служить на фронті та давно не бачив сина, однак регулярно спілкувався з ним телефоном. Про затримання сина він дізнався від дружини.

"Я на фронті зараз, сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно телефоном. Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт - тут же теж не зрозуміло. Не все так "гладко" було: дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом", - розповів батько затриманого.

На запитання, чи знає батько щось про оренду сином житла у Львові, він відповів:

"Звідки б він взяв гроші на це? Я пересилаю кілька тисяч, але цього ж недостатньо".

Поспілкуватися з матірʼю затриманого журналістам не вдалося - її телефон вимкнений.

Раніше осінтери проєкту "Телебачення Торонто" з'ясували, що підозрюваним у вбивстві екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон є 18-річний житель Дніпра В'ячеслав Зінченко.

Як пишуть журналісти "Схем", 18-річний хлопець навчається у Дніпровській гімназії № 62. Він займався футболом у Міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав у команді "МДЮСШ U-19". Також брав участь у турнірі на підтримку ЗСУ "Осінь 2022".

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Вбивство Ірини Фаріон

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

ЗМІ повідомили, що до вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві екснардепки Фаріон.

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