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Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон заявив, що його син не мав мотивів для вбивства мовознавиці та є патріотом

Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон заявив, що його син не мав мотивів стріляти та є патріотом

Журналісти зв'язалися з батьком 18-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон. Чоловік каже, що мотивів для вбивства громадської діячки у його сина не було.

Про це повідомляють "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода"), інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти видання зв’язалися з батьком підозрюваного у вбистві Ірини Фаріон дніпрянина. Чоловік розповів, що наразі він служить на фронті та давно не бачив сина, однак регулярно спілкувався з ним телефоном. Про затримання сина він дізнався від дружини.

"Я на фронті зараз, сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно телефоном. Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт - тут же теж не зрозуміло. Не все так "гладко" було: дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом", - розповів батько затриманого.

На запитання, чи знає батько щось про оренду сином житла у Львові, він відповів:

"Звідки б він взяв гроші на це? Я пересилаю кілька тисяч, але цього ж недостатньо".

Поспілкуватися з матірʼю затриманого журналістам не вдалося - її телефон вимкнений.

Раніше осінтери проєкту "Телебачення Торонто" з'ясували, що підозрюваним у вбивстві екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон є 18-річний житель Дніпра В'ячеслав Зінченко.

Як пишуть журналісти "Схем", 18-річний хлопець навчається у Дніпровській гімназії № 62. Він займався футболом у Міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав у команді "МДЮСШ U-19". Також брав участь у турнірі на підтримку ЗСУ "Осінь 2022".

Дивіться також: До розшуку підозрюваного у вбивстві Фаріон залучалось понад 400 співробітників поліції, - Нєбитов. ФОТО

Вбивство Ірини Фаріон

25 липня президент Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Глава МВС Ігор Клименко вважає, що підозрюваний може бути лише виконавцем.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові на вулиці Масарика невідомий стріляв в Ірину Фаріон.

Стрільця, як повідомляють місцеві пабліки, бачили сусіди. Стріляв у Фаріон хлопець 20-25 років. Він чекав її біля виходу, мав пістолет без глушника, був у рукавичках.

Лікарі госпіталізували мовознавицю із пораненням голови.

У МВС згодом повідомили, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Повідомлялося, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

Медики прооперували Фаріон, однак врятувати її життя не вдалося.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці розглядають декілька версій вбивств. Серед них: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність Фаріон.

Правоохоронці опублікували світлини та прикмети чоловіка, який може бути причетним до вбивства Фаріон.

У понеділок, 22 липня, у Львові попрощалися з Іриною Фаріон.

ЗМІ повідомили, що до вбивства Фаріон може бути причетний російський неонацистський рух NS/WP.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві екснардепки Фаріон.

Читайте також: Імовірний вбивця Фаріон готувався до замаху щонайменше два місяці, - Клименко

Автор: 

Дніпро (3258) вбивство (3082) Фаріон Ірина (110)


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Топ коментарі
+15
А на "розкритті" справи Шеремета не Зе часом піарився, коли за грати кинули невинуватих громадян-патріотів, військових?
Чому і зараз не може бути подібне, аби тільки відзвітувати як швидко "розкрили" вбивство?
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25.07.2024 19:28
+12
він воює, а ти ні, втікачик. і ти ще маєш нахабство щось питати про воїна ЗСУ???
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25.07.2024 19:25
+12
З російсбкомовного переважно Дніпра чомусь більше всього Україну захищає І гине... Поки деякі про суперпатриотизм кричать. Здалеку. І дуже здалеку...
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25.07.2024 19:31
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Сторінка 3 з 3
Якось цясправа до болю нагадує ось ту ганебну возню за участю Зєлі та Авакова

«Досудебным расследованием установлено, что Антоненко Андрей, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности к определенным политическим убеждениям, находясь на территории АТО, из числа волонтеров и лиц, которые прошли военную подготовку в составе добровольческих батальонов и имеют навыки обращения с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета»
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25.07.2024 20:23 Відповісти
Мотив один- ненавість до українців і їх права жити на своїй український землі

а поки що до землі рвуться світові бариги
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26.07.2024 00:21 Відповісти
Урядовий Квартал95, увесь в роботі…
Татарову, костіну, разом з мінВс, видніше, вони і не такі справи ЗАВАЛЮВАЛИ!!
Замовники убивства, мабуть, давляться від сміху??
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25.07.2024 20:24 Відповісти
".. та є патріотом"
А от, і склад злочину вимальовується.
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25.07.2024 20:25 Відповісти
Ти як в Казахстан потрапив експерт-українознавець
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25.07.2024 21:19 Відповісти
Звідки у нього гроші орендувати 3 квартири, це питання
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25.07.2024 20:46 Відповісти
Вже на говорячи про чергу бажаючих здати житло 18 річному. А тут, одразу три черги.
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25.07.2024 20:59 Відповісти
Це мені дуже нагадує історію з "розкриттям" вбивства Шеремета. Фантазія у буратінки абсолютно відсутня.
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25.07.2024 20:55 Відповісти
Так. Сценарій вбивства похожий. І мабуть причина вбивства - розхитування.
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25.07.2024 22:24 Відповісти
Странно все как-то... Работает ли футбольная школа сейчас? Есть ли тренировки? Пропускал ли арестованный и узнавали ли почему? Пара месяцев подготовки? Токсичный прикид, засвет во дворе, сумел уйти в Днепр и везде по-дороге засветился???? Для 18-ти как-то все не так... Дебилы старше шкафы ж-д палят и палятся сами сразу - парами, брередпит и оператор мобилы...
Теперь 14-16 надо опасаться?
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25.07.2024 21:20 Відповісти
Так. 16- летніх ******* залучати до кровавого діла. Філм "Сволочі" пам'ятаете? А сьогодні Путін онлайн відкрив у Маріуполі нахімовський военний ліцей для учнів 5-6 класів. Діти - чистий лист бумаги.
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25.07.2024 22:30 Відповісти
Нада чітать, а нє скігліть...))) А сволочєй брали уже готовыми - по книжке... Фільма не дуже по-писаному... Соррі.
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25.07.2024 23:07 Відповісти
Щось нагадує розкриття вбивства Шеремета, так само шите білими нитками
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25.07.2024 21:45 Відповісти
А хто вбив Шеремета? Як ви думаєте? Не сам же він помер.
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25.07.2024 22:36 Відповісти
ФСБ
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26.07.2024 00:16 Відповісти
Він ще приймав участь у вбивстві Чорновола у 1992 році.
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25.07.2024 22:27 Відповісти
Простите, часовню тоже я развалил?
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26.07.2024 07:49 Відповісти
Хто б пояснив - Фаріон навіщо? Що змінилося у суспільстві???? Гомномову (я на роSSiйсьий виріс) відмінили? На 0 тіки лемки та вуйки лишились? Дніпро, Харків, Херсон, Чернигів, Суми... Запоріжжя... Хто побіг????? І не вірю у 18-ти річного, який у голову спокійно пуляє.... У рашці такого теж не було - підлітки це вперше...
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25.07.2024 23:18 Відповісти
Бо то не він!
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26.07.2024 11:07 Відповісти
В телефоні вбивці знайшли телефони Максим Бужанський , людини яка разом з блогеркою організували проти Фарион, украінськоі вчительки, протести , не вони спровокували вбивство?
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26.07.2024 13:27 Відповісти
Судячи тут багато це підтримують , принаймі не осуджують..хто ви ?....не ви іі травили?..не ви спровокували язиком путіна почати війну?ви реальні тормоза,
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26.07.2024 13:40 Відповісти
Парадокс в тому, що руськоязические стали Фарион доказувати , що вони украінці , а не путіну...який прийшов іх звільняти..докажіть путіну перше
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26.07.2024 13:58 Відповісти
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