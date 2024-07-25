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Новини
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Україна відмовилася від участі в засіданні Радбезу ООН під головуванням РФ

Радбез ООН

Україна відмовилася від участі в засіданні Радбезу ООН під головуванням Росії, яке Москва скликала в четвер для "засудження" військової допомоги Києву для протистояння російській агресії.

Про це йдеться в коментарі українського постпредства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Делегація України підтвердила "свою принципову позицію щодо нелегітимності зайняття Російською Федерацією постійного місця Радянського Союзу в Раді Безпеки. Таким чином, Росія не має права ні з правової, ні з моральної точки зору виконувати функції головуючої в Раді Безпеки".

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У зв'язку з цим українська делегація не вважає за можливе брати участь у засіданнях Радбезу під головуванням РФ, за винятком випадків, коли необхідно донести до відома РБ "термінової інформації, як це було після нещодавнього російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві".

У коментарі наголошується, що Росія скликала Радбез "з метою пропаганди та маніпуляцій".

Делегація України висловила жаль з приводу чергової спроби Росії використати майданчик РБ для виправдання своєї агресивної війни та зняття з себе відповідальності за воєнні злочини і злочини проти людяності.

Українські дипломати нагадали, що це вже шістнадцяте засідання РБ, починаючи з вересня 2022 року, яке Москва скликає "для розгляду надуманої проблеми – поставок зброї в Україну".

Найбільш абсурдною частиною російської пропаганди, яку РФ та її маріонеткові промовці поширюють на таких засіданнях, є регулярне звинувачення жертви агресії у використанні зброї, у тому числі наданої союзниками України, для захисту відповідно до Статуту ООН, зазначили у постпредстві.

Українські дипломати нагадують, що такі засідання підривають довіру до Ради Безпеки, враховуючи брехливі наративи, які поширює Росія. Часом вони не узгоджуються між собою, як, наприклад, стосовно обстрілу "Охматдиту". Росія щоразу посилює ракетні удари по українських містах напередодні ініційованих нею засідань щодо "поставок зброї", зазначили в українському постпредстві, наголосивши, що Іран та КНДР надають військову допомогу РФ.

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У коментарі зазначається, що "збити всі російські ракети та безпілотники, перехопити керовані авіабомби неможливо". Однак можна знищити носії цієї зброї, місця розгортання цієї зброї, пускові майданчики, сховища й логістичні маршрути. Тому військова допомога Україні "має розглядатися як ефективний внесок у стримування агресивного російського режиму та запобігання поширенню його агресії на нові країни та регіони", наголошують дипломати.

"Це врятує життя українців, протверезить агресора й підштовхне Кремль до прийняття логіки всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН", – підкреслює українська делегація.

Розпочавши засідання, постпред Росії при ООН Василь Небензя заявив, що звернувся з проханням до інших країн Радбезу, аби вони викликали представника України на засідання, проте отримав відмову від "одного з членів". Британський дипломат пояснив, що члени Радбезу не можуть примушувати нечленів РБ бути присутніми на засіданнях, оскільки вони самі мають визначати, наскільки їхня участь відповідає їхнім інтересам.

Автор: 

росія (64969) Радбез ООН (852)


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Топ коментарі
+19
Прямо сюр якийсь!
Гітлер головує в Лізі Націй!
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25.07.2024 20:41
+10
Ця ООНа геть @бнута організація.
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25.07.2024 20:40
+3
Шо можно сказать на ночь, по такому случаю - ПУТИН, СДОХНИ !!! АМИНЬ !!!
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25.07.2024 21:27
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Участь нічого не дасть - але рашка скаже шо злякались
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25.07.2024 20:39 Відповісти
ні, небензя таке сказав:

Небензя: Украину не пригласили на заседание Совбеза ООННебензя: Британия выступила против приглашения Украины и ЕС на заседание СБ ООН
https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/07/25/23537575.shtml
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25.07.2024 20:48 Відповісти
Ця ООНа геть @бнута організація.
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25.07.2024 20:40 Відповісти
і не дивно, бо вона була створена в тому числі для просування інтересів совку. Поки нас це не стосувалося ми цього не помічали, а вона такою була завжди.
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26.07.2024 08:01 Відповісти
Прямо сюр якийсь!
Гітлер головує в Лізі Націй!
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25.07.2024 20:41 Відповісти
ІІІ Райх) Та виносить питання Чехословакії, Польщі та Францїї на порядок денний. Англійці в цей час слухають Черчіля...
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26.07.2024 00:27 Відповісти
Германія вийшла із Ліги Націй у 1935 році.
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26.07.2024 00:35 Відповісти
а що так можна було?
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25.07.2024 20:47 Відповісти
Гордо, але тупо
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25.07.2024 20:49 Відповісти
Шо можно сказать на ночь, по такому случаю - ПУТИН, СДОХНИ !!! АМИНЬ !!!
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25.07.2024 21:27 Відповісти
Ну, яка ж це БЕЗПЕКА, під керуванням рашистами-убивцями??!
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25.07.2024 22:08 Відповісти
а РФ є членом ООН і є цьому підтвердження Статуті організації?
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25.07.2024 22:14 Відповісти
В Радбезі 5 постійних членів і саме вони мають не просто ядерну зброю,а термоядерну.В цьому і суть.І ніхто москалів не викине з Радбез ООН.
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25.07.2024 22:27 Відповісти
НАТО постачає зброю надто повільно і в надто малих кількостях, і це може продовжуватись і надалі, стаючи все більш сприятливим для Росії. Оскільки НАТО не бере участі у війні і так скупиться на допомогу, необхідно просити НАТО про надання більшої кількості озброєнь.https://www.yahoo.com/news/ukraine-thrown-wars-bleak-future-210014677.html
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25.07.2024 22:28 Відповісти
Мене вибішує те, шо не дозволяють Сполучені штати і Німеччина бити вглиб території рашки за для недопущення ескалації бойових дій. Але ж Україна б'є своїми дронами вглиб рашки і нічого на лінії фронту не змінюється в плані ескалації. Що керує лідерами цих країн, які спокійно спостерігають, як перетворюють Україну на руїни, вбивають мирних жителів та вбивають наших захисників. Хто потім буде воювати тією зброєю, яку вони нам нададуть потім, якщо більшість наших вояків загине?
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26.07.2024 08:29 Відповісти
 
 