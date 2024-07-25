Україна відмовилася від участі в засіданні Радбезу ООН під головуванням РФ

Україна відмовилася від участі в засіданні Радбезу ООН під головуванням Росії, яке Москва скликала в четвер для "засудження" військової допомоги Києву для протистояння російській агресії.

Про це йдеться в коментарі українського постпредства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Делегація України підтвердила "свою принципову позицію щодо нелегітимності зайняття Російською Федерацією постійного місця Радянського Союзу в Раді Безпеки. Таким чином, Росія не має права ні з правової, ні з моральної точки зору виконувати функції головуючої в Раді Безпеки".

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У зв'язку з цим українська делегація не вважає за можливе брати участь у засіданнях Радбезу під головуванням РФ, за винятком випадків, коли необхідно донести до відома РБ "термінової інформації, як це було після нещодавнього російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві".

У коментарі наголошується, що Росія скликала Радбез "з метою пропаганди та маніпуляцій".

Делегація України висловила жаль з приводу чергової спроби Росії використати майданчик РБ для виправдання своєї агресивної війни та зняття з себе відповідальності за воєнні злочини і злочини проти людяності.

Українські дипломати нагадали, що це вже шістнадцяте засідання РБ, починаючи з вересня 2022 року, яке Москва скликає "для розгляду надуманої проблеми – поставок зброї в Україну".

Найбільш абсурдною частиною російської пропаганди, яку РФ та її маріонеткові промовці поширюють на таких засіданнях, є регулярне звинувачення жертви агресії у використанні зброї, у тому числі наданої союзниками України, для захисту відповідно до Статуту ООН, зазначили у постпредстві.

Українські дипломати нагадують, що такі засідання підривають довіру до Ради Безпеки, враховуючи брехливі наративи, які поширює Росія. Часом вони не узгоджуються між собою, як, наприклад, стосовно обстрілу "Охматдиту". Росія щоразу посилює ракетні удари по українських містах напередодні ініційованих нею засідань щодо "поставок зброї", зазначили в українському постпредстві, наголосивши, що Іран та КНДР надають військову допомогу РФ.

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У коментарі зазначається, що "збити всі російські ракети та безпілотники, перехопити керовані авіабомби неможливо". Однак можна знищити носії цієї зброї, місця розгортання цієї зброї, пускові майданчики, сховища й логістичні маршрути. Тому військова допомога Україні "має розглядатися як ефективний внесок у стримування агресивного російського режиму та запобігання поширенню його агресії на нові країни та регіони", наголошують дипломати.

"Це врятує життя українців, протверезить агресора й підштовхне Кремль до прийняття логіки всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН", – підкреслює українська делегація.

Розпочавши засідання, постпред Росії при ООН Василь Небензя заявив, що звернувся з проханням до інших країн Радбезу, аби вони викликали представника України на засідання, проте отримав відмову від "одного з членів". Британський дипломат пояснив, що члени Радбезу не можуть примушувати нечленів РБ бути присутніми на засіданнях, оскільки вони самі мають визначати, наскільки їхня участь відповідає їхнім інтересам.