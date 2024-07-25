США в Радбезі ООН: Росія збирається укласти з Іраном таку ж угоду, як із КНДР

РФ має намір підвищити рівень двосторонніх відносин з Іраном шляхом укладення всеосяжної двосторонньої угоди. Раніше подібну угоду Росія підписала з Північною Кореєю.

Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки ООН, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вуд нагадав про те, що Пхеньян незаконно передав РФ десятки балістичних ракет і понад 15 тис. контейнерів з боєприпасами. Дипломат зауважив, що закупівля Москвою балістичних ракет у КНДР порушує ембарго ООН, "яке сама ж Росія й підтримала".

"Співпраця між Росією і КНДР свідчить про небезпечний обмін "послуга за послугу": Росія захищає КНДР від контролю з боку ООН, дозволяючи режиму Кім Чен Ина продовжувати розробку незаконних балістичних ракет, доки КНДР постачає цю зброю для військових зусиль Кремля", - сказав Вуд.

За словами американського дипломата, Кремль планує діяти за такою самою схемою з Тегераном. За інформацією США, Росія має намір укласти двосторонню угоду з Іраном про всеосяжне партнерство.

"Іран є ще однією країною, яка продовжує підживлювати російську агресивну війну, надаючи їй пряму воєнну підтримку. Також хотів би наголосити на серйозних наслідках потенційної передачі Іраном балістичних ракет і пов'язаних з ними технологій до Росії", - заявив Вуд.

Представник США також нагадав про поставки Тегераном іранських БПЛА Росії.

Вуд зазначив, що більш як 140 країн світу в ООН неодноразово закликали Росію припинити свою агресивну війну проти України, за винятком кількох країн, зокрема Китаю, КНДР та Ірану. Військова підтримка з боку цих країн, за словами дипломата, "безпосередньо сприяє російській війні проти України".

Зокрема, партнерство з Китаєм суттєво підживлює російський ВПК. Як розповів Вуд, Китай експортує до Росії нітроцелюлозу, яка використовується для виробництва вибухових речовин, верстати, мікроелектроніку, оптику, а також технології для БПЛА та крилатих ракет, "які продовжують та уможливлюють порушення Росією Статуту ООН через її вторгнення в Україну".

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"Загалом експорт з Китаю дав російським військовим зусиллям рятівне коло і збільшив загрозу, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки", - наголосив дипломат.

Вуд також наголосив, що "США залишаються відданими наданню Україні всього необхідного для її самозахисту відповідно до статті 51 Статуту ООН".

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