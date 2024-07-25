УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10640 відвідувачів онлайн
Новини
3 546 18

США в Радбезі ООН: Росія збирається укласти з Іраном таку ж угоду, як із КНДР

США в Радбезі ООН: Росія збирається укласти з Іраном таку ж угоду, як із КНДР

РФ має намір підвищити рівень двосторонніх відносин з Іраном шляхом укладення всеосяжної двосторонньої угоди. Раніше подібну угоду Росія підписала з Північною Кореєю.

Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки ООН, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вуд нагадав про те, що Пхеньян незаконно передав РФ десятки балістичних ракет і понад 15 тис. контейнерів з боєприпасами. Дипломат зауважив, що закупівля Москвою балістичних ракет у КНДР порушує ембарго ООН, "яке сама ж Росія й підтримала".

"Співпраця між Росією і КНДР свідчить про небезпечний обмін "послуга за послугу": Росія захищає КНДР від контролю з боку ООН, дозволяючи режиму Кім Чен Ина продовжувати розробку незаконних балістичних ракет, доки КНДР постачає цю зброю для військових зусиль Кремля", - сказав Вуд.

За словами американського дипломата, Кремль планує діяти за такою самою схемою з Тегераном. За інформацією США, Росія має намір укласти двосторонню угоду з Іраном про всеосяжне партнерство.

"Іран є ще однією країною, яка продовжує підживлювати російську агресивну війну, надаючи їй пряму воєнну підтримку. Також хотів би наголосити на серйозних наслідках потенційної передачі Іраном балістичних ракет і пов'язаних з ними технологій до Росії", - заявив Вуд.

Представник США також нагадав про поставки Тегераном іранських БПЛА Росії.

Вуд зазначив, що більш як 140 країн світу в ООН неодноразово закликали Росію припинити свою агресивну війну проти України, за винятком кількох країн, зокрема Китаю, КНДР та Ірану. Військова підтримка з боку цих країн, за словами дипломата, "безпосередньо сприяє російській війні проти України".

Зокрема, партнерство з Китаєм суттєво підживлює російський ВПК. Як розповів Вуд, Китай експортує до Росії нітроцелюлозу, яка використовується для виробництва вибухових речовин, верстати, мікроелектроніку, оптику, а також технології для БПЛА та крилатих ракет, "які продовжують та уможливлюють порушення Росією Статуту ООН через її вторгнення в Україну".

Читайте також: Іран може отримати матеріал для ядерної зброї за тиждень-два, - Блінкен

"Загалом експорт з Китаю дав російським військовим зусиллям рятівне коло і збільшив загрозу, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки", - наголосив дипломат.

Вуд також наголосив, що "США залишаються відданими наданню Україні всього необхідного для її самозахисту відповідно до статті 51 Статуту ООН".

Читайте також: США ввели санкції проти Китаю за підтримку ракетних програм Північної Кореї

Автор: 

Іран (2014) КНДР (1210) росія (64969) угода (633) США (22590)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
"Вісь Зла" документально оформлюється, "Вісь Добра" спокійно дивиться
показати весь коментар
25.07.2024 21:03
+4
Навіщо кудись десантуватися ? За продані , за кордон , нафту і газ кацапи спокійно куплять кого завгодно
показати весь коментар
25.07.2024 21:17
+3
А шо іі може помішати - диктатури об"єднуються
показати весь коментар
25.07.2024 20:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
... це уже 3-я світова?
показати весь коментар
25.07.2024 20:54 Відповісти
"Вісь Зла" документально оформлюється, "Вісь Добра" спокійно дивиться
показати весь коментар
25.07.2024 21:03 Відповісти
В той же час, масово створюють військові бази на межах альянсу ...
показати весь коментар
26.07.2024 01:18 Відповісти
З ким? З Кацапами? Прямо бачу, як кацап на 70 річному гнилому танку т54 десантується з парашютом над Вашингтоном з такого самого трухлявого 50 річного літака.
показати весь коментар
25.07.2024 21:05 Відповісти
Навіщо кудись десантуватися ? За продані , за кордон , нафту і газ кацапи спокійно куплять кого завгодно
показати весь коментар
25.07.2024 21:17 Відповісти
Ось тільки ті для кого "20 баксів завжди 20 баксів" можуть лише потриндіти, але ні чого не вирішують ...
показати весь коментар
26.07.2024 01:15 Відповісти
одразу помітно що ти на всю голову зелений марафонець!
показати весь коментар
25.07.2024 21:45 Відповісти
не треба тільки їх вважати дурниками.., весь світ раком нагнули, всі співчувають, спостерігають, а здебільшого- тремтять
показати весь коментар
25.07.2024 22:28 Відповісти
Тремтять? Напевно з цієї причини масово створюють бази на межах альянсу. Пара хвилин і від ********** залишиться лише спогад ...
показати весь коментар
26.07.2024 01:11 Відповісти
Швидше кінець ілюзій та "рожевих поні" ...
показати весь коментар
26.07.2024 01:23 Відповісти
А шо іі може помішати - диктатури об"єднуються
показати весь коментар
25.07.2024 20:55 Відповісти
Чесотка, як і діарея, пішли з московіі! Є чим приємним, рашистам поділитися…
показати весь коментар
25.07.2024 20:57 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2024 01:03 Відповісти
Вища ліга розширюється.Бібі буде приємно.
показати весь коментар
25.07.2024 20:57 Відповісти
- І що?
- А ніщо.
- Зовсім ніщо?
- Ну, майже ніщо.
- А це що, ще нє ескалация?
- Да ви що, яка ще ескалация?!
показати весь коментар
25.07.2024 21:29 Відповісти
Ой, куколди імпотентні...
показати весь коментар
25.07.2024 22:03 Відповісти
"З світу по нитці голому на сорочку" - ось і розвалився черговий міф ***** про "бездонну діжку ресурсів" у нашого ворога ...
показати весь коментар
26.07.2024 00:49 Відповісти
 
 