У російській ракеті, яка ударила по "Охматдиту", була вироблена в США мікросхема, - The New York Times
Крилата ракета РФ, якою росіяни атакували дитячу лікарню "Охматдит" в Києві, була оснащена мікросхемою з США.
Про це повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Вдень 8 липня російська ракета влетіла в дитячу лікарню в Києві, в результаті чого двоє людей загинули та ще 10 отримали поранення, в тому числі серед постраждалих семеро дітей.
За даними Національного агентства з питань запобігання корупції України, крилата ракета дальнього радіусу дії Х-101, випущена по Києву, була оснащена електронікою американських виробників мікросхем, які були обмежені торговельними обмеженнями.
За даними видання, одним з важливих чіпів у російських ракетах була польова програмована матриця воріт (Field Programmable Gate Array, або F.P.G.A.), вироблена американськими компаніями Advanced Micro Devices та Intel.
Цей чіп використовується у пожежних сигналізаціях, інтернет-модемах, ракетах і безпілотниках для блискавичної обробки даних і заборонений для продажу в Росію.
За даними російської митниці, з початку війни Росія імпортувала F.P.G.A. на суму понад 390 мільйонів доларів. Ці поставки - лише частина зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб обійти санкції та зберегти постачання критично важливих технологій.
Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня
Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.
Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив,що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.
Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.
Кожна родина з дітьми, яка постраждала внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, отримає грошову виплату у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.
Крилата ракета росіян X-101, яка зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про успіх Москви в обході санкцій.
10 липня у лікарні помер хлопчик, який був у "Охматдиті" під час ракетної атаки 8 липня
Один з льотчиків російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні "Охматдит" передав у чат-бот українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.
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Не забувайте про Іран і взагалі - весь мусульманський світ ...
І не факт, що назад все повернеться.
Людям не цікаво слухати про глобалізацію та іншу нісенітницю, у залишку залишиться лише те, що написано у статті.
Який висновок після прочитання повинен робити обиватель?
Типа агенты ***** носят это добро через горы в заднице? У них магазины ломятся от электроники. Они реально такие тупые или притворяются?
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про що можна тоді говорити що вони будуть дотримуватись санкцій щодо раші при якихось контролерах.... ця любов до прибутків любою ціною вб'є колись захід...
треба пробувати мережу реб розтягувати Україною... лишити ракети супутникової навігації ...
але щодо балістичних цілей... та ударів по щільній забудові не сильно допоможе...
А не "польова програмована матриця воріт (Field Programmable Gate Array, або F.P.G.A.)", 2 секунди ж пошукати.