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Новини
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У російській ракеті, яка ударила по "Охматдиту", була вироблена в США мікросхема, - The New York Times

Наслідки удару РФ по Охматдиту

Крилата ракета РФ, якою росіяни атакували дитячу лікарню "Охматдит" в Києві, була оснащена мікросхемою з США.

Про це повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Вдень 8 липня російська ракета влетіла в дитячу лікарню в Києві, в результаті чого двоє людей загинули та ще 10 отримали поранення, в тому числі серед постраждалих семеро дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прокремлівські чеські ЗМІ поширюють фейки про ракетний удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

За даними Національного агентства з питань запобігання корупції України, крилата ракета дальнього радіусу дії Х-101, випущена по Києву, була оснащена електронікою американських виробників мікросхем, які були обмежені торговельними обмеженнями.

За даними видання, одним з важливих чіпів у російських ракетах була польова програмована матриця воріт (Field Programmable Gate Array, або F.P.G.A.), вироблена американськими компаніями Advanced Micro Devices та Intel.

Цей чіп використовується у пожежних сигналізаціях, інтернет-модемах, ракетах і безпілотниках для блискавичної обробки даних і заборонений для продажу в Росію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 50 ракет X-101 щомісяця виробляє РФ, - ГУР МО

За даними російської митниці, з початку війни Росія імпортувала F.P.G.A. на суму понад 390 мільйонів доларів. Ці поставки - лише частина зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб обійти санкції та зберегти постачання критично важливих технологій.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив,що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Кожна родина з дітьми, яка постраждала внаслідок ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, отримає грошову виплату у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини.

Крилата ракета росіян X-101, яка зруйнувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про успіх Москви в обході санкцій.

10 липня у лікарні помер хлопчик, який був у "Охматдиті" під час ракетної атаки 8 липня

Один з льотчиків російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні "Охматдит" передав у чат-бот українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.

Автор: 

крилаті ракети (1070) Охматдит (245) США (22590)


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Топ коментарі
+16
За що? За мікросхему з роутера? Прям новина галактичного масштабу - світ глобалізований, повністю перекрити канали поставки не можливо. Це як проституція в Україні - її наче немає, але вона є
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25.07.2024 21:07
+4
Так за гроші ж можна купити все - а шо не можна за гроші - купляється за великі гроші
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25.07.2024 21:05
+4
Світ , де все можна купити за гроші - приречений !
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25.07.2024 21:10
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Так за гроші ж можна купити все - а шо не можна за гроші - купляється за великі гроші
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25.07.2024 21:05 Відповісти
Світ , де все можна купити за гроші - приречений !
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25.07.2024 21:10 Відповісти
Кажуть шо кращого ше ніхто не придумав -- пробували .....
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25.07.2024 21:14 Відповісти
Хто каже ?
Що пробували ?
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25.07.2024 21:15 Відповісти
Ви шо дуже молодии? - соціалізм комунізм кібуци
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25.07.2024 21:18 Відповісти
Комуно-соціалістичний Китай , зараз , без поспіху завойовує весь світ ! А прогниле "суспільство споживання" саме продає йому зброю проти себе ..
Не забувайте про Іран і взагалі - весь мусульманський світ ...
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25.07.2024 21:21 Відповісти
В Китаі там зіишлися комунізм і капіталізм - от вони и вистрілили
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25.07.2024 21:26 Відповісти
вони вистрілили тому, що амери свого часу iх під санкції підвели й іншого виходу, як розвиватися, у них не було. Але до США це не дійшло і вони знову лізуть разом із Європою зі своїми санкціями вже до рашки. Нічого хорошого від цього не буде, але розуміння приходить поступово і не до всіх нажаль.
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25.07.2024 21:38 Відповісти
Захід перевів туди своі виробництва - бо 40р назад там працювали за жменю рису
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25.07.2024 21:46 Відповісти
захід і зараз переводить свої деякі виробництва наприклад в США, бо продихнути самі вже не можуть від своїх санкцій, які ввели проти раші.
І не факт, що назад все повернеться.
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25.07.2024 22:02 Відповісти
Потрібно викликати американського посла та натикати.
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25.07.2024 21:05 Відповісти
За що? За мікросхему з роутера? Прям новина галактичного масштабу - світ глобалізований, повністю перекрити канали поставки не можливо. Це як проституція в Україні - її наче немає, але вона є
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25.07.2024 21:07 Відповісти
Навіщо тоді в новинах про це трубити? Яка різниця обивателю з чого ракети зроблені, а ось чому там американські причиндали знайшлися - це в пам'яті відкладеться.
Людям не цікаво слухати про глобалізацію та іншу нісенітницю, у залишку залишиться лише те, що написано у статті.
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25.07.2024 21:18 Відповісти
Ну журналісти теж їсти хочуть...
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25.07.2024 21:20 Відповісти
Амери нам допомагають воювати, а журналісти про них пишуть що вони типа і раше допомагають теж. Та й кому така стаття вигідна?
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25.07.2024 21:26 Відповісти
Де написано, що амери допомагають? Такі компоненти купляють через треті країни
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25.07.2024 21:36 Відповісти
а де написано що через треті чи четверті країни купують? У статті чітко сказано, що амерські причиндали знайшли в російській ракеті і все.
Який висновок після прочитання повинен робити обиватель?
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25.07.2024 21:43 Відповісти
Ну якщо на місті вибуху ракети знайдуть якусь вашу річ - робити висновок, що то Ви запустили ракету? Ніде не написано, що Штати продають русні чіпи для ракет. Про треті країни це розуміють всі притомні люди, які мають хоч якусь освіту і трохи мозгів. Якщо мозгів немає - то це пєчалька
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25.07.2024 21:47 Відповісти
Це вже далеко не перший і не вдруге коли знаходять у ракетах американські причиндали. А чому ж не можна припустити що США втайне від нас забезпечують рашу необхідним, заробляючи бабки. Статтю ж не просто так взяли і написали тут, щоб раптом усі дружно зрозуміли, що коли знайшли в ракетах мікросхеми США, то треба подумати і зрозуміти, що це просто якась глобалізація..
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25.07.2024 21:55 Відповісти
Припускайте
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25.07.2024 22:00 Відповісти
Я і так знаю що амери на два фронти працюють, бабки заробляють. І начхати їм на українців, війна приносить гроші і це головне. А те, що Байден мычит -нікого давно не цікавить.
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25.07.2024 22:07 Відповісти
Все вірно ви кажете : для простої людини в США відкладається в пам'яті, якщо росія застосовує американські компоненти (нехай опосередковано) при вбивстві українців, чому ми тоді забороняємо Україні застосовувати американську зброю ?
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26.07.2024 00:27 Відповісти
в повній мірі
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26.07.2024 00:28 Відповісти
Ця "новина" більш характерізує NYT ніж постачальників чипів.
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26.07.2024 07:03 Відповісти
Головне що немає ескалації,і в ніякому разі не можна бити по раші Атакмс.Які цинікі ці західні політики.
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25.07.2024 21:09 Відповісти
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25.07.2024 21:11 Відповісти
Ці поставки - лише частина зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб обійти санкції та зберегти постачання критично важливих технологій. Джерело:
Типа агенты ***** носят это добро через горы в заднице? У них магазины ломятся от электроники. Они реально такие тупые или притворяются?
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25.07.2024 21:25 Відповісти
Просто нет слов. Журналист это диагноз.
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25.07.2024 21:26 Відповісти
Недавно обновили газовую плиту на кухне на 5 горелок. Плита имеет WiFi и её можно управлять на росстоянии. Бл..ь! Просто качественная, и красивая, от известной компании газовая плита! Делаем выводы.
(Я запретил жене задействовать эту функцию.)
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25.07.2024 21:38 Відповісти
Всі прототипи нових чіпів західних виробників дальше проходять в Китаї тестування.... хоча типу передача нових технологій АІ туди заборонені...

про що можна тоді говорити що вони будуть дотримуватись санкцій щодо раші при якихось контролерах.... ця любов до прибутків любою ціною вб'є колись захід...

треба пробувати мережу реб розтягувати Україною... лишити ракети супутникової навігації ...

але щодо балістичних цілей... та ударів по щільній забудові не сильно допоможе...
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25.07.2024 23:12 Відповісти
Програмована користувачем вентильна матриця - ПКВМ
А не "польова програмована матриця воріт (Field Programmable Gate Array, або F.P.G.A.)", 2 секунди ж пошукати.
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26.07.2024 00:26 Відповісти
Або дослівно "в польових умовах", тобто не на виробництві.
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26.07.2024 08:42 Відповісти
Коротше, і вашим і нашим. Збагачуються на нашій крові.
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26.07.2024 01:21 Відповісти
Це називається "санкції з пекла" від маразматика бідена!
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26.07.2024 06:05 Відповісти
 
 