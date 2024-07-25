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Китай не буде стояти на боці України чи Росії, - Кулеба

Дмитро Кулеба та Ван Ї

Китай не ставатиме на бік України чи Російської Федерації в нинішній війні. Пекін підтримує інтереси лише однієї країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, Китай буде стояти тільки на боці Китаю.

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"Ті, хто вважає, що Китай буде стояти на боці Росії чи України - глибоко помиляються та надто поверхнево дивляться на стратегічне бачення Китаю розвитку ситуації у світі, не лише в Україні", - пояснив глава МЗС.

Міністр пояснив, що сьогодні відбулась важлива частина розмови, присвячена розвитку двосторонніх відносин між Україною та Китаєм. Зокрема в економіці та торгівлі.

"Був чіткий сигнал про те, що Китай розглядає двосторонні відносини з Україною, поза контекстом їх відносин з Росією чи наших відносин зі Штатами, чи війни. Це означає, що у Китаю є чітке розуміння, що відносини з Україною, як з незалежною європейською країною, будуть окремим напрямом зовнішньої політики Китаю", - зауважив Кулеба.

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Водночас глава МЗС пояснив, що китайці не роздумують так, що "тут ми станемо на бік Росії, тут на бік України".

"Вони завжди твердо, протягом тисячоліть стояли та будуть стояти виключно на позиції інтересів Китаю", - підкреслив він.

Автор: 

Китай (4532) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+17
Не смішно !!!
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25.07.2024 22:13
+12
Тобто Кулебу китайці послали у бік. Але українське зерно вони очікують. Потужна дипломатія, незламна.
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25.07.2024 22:20
+12
Дурнику! ПНХ !

Діпломат ?! Кого ти дурешь?!

1. Комуністичний Кітай е ворог України.
2. комуністичний Кітай е партнером ху&ла.

Крапка.
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25.07.2024 23:36
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Не смішно !!!
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25.07.2024 22:13 Відповісти
Китай допомагає сосії.але у сізціньпука серйозні проблеми зі здоров'ям зараз тому можливі зміни.
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25.07.2024 22:21 Відповісти
А комплектуючі на "українські " дрони звідки беруться ,часом не з Китаю?
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25.07.2024 22:25 Відповісти
дивлячись які. зараз дуже багато власного виробництва, включаючи польотники і двигуни (але двигуни ще не так масово). єдине, що не можна замінити - це ніодимові магніти.

передбачаючи ваше питання, чиї компоненти в польотниках - то, скажімо так, різні.
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25.07.2024 23:02 Відповісти
Дурнику! ПНХ !

Діпломат ?! Кого ти дурешь?!

1. Комуністичний Кітай е ворог України.
2. комуністичний Кітай е партнером ху&ла.

Крапка.
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25.07.2024 23:36 Відповісти
Ще б додав, що будь які гроші від китаю треба розцінювати як держзраду.
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26.07.2024 09:23 Відповісти
хто б сумнівався
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25.07.2024 22:13 Відповісти
короче кулебу послали на хєр, але дипломатично
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25.07.2024 23:11 Відповісти
Велемудрий Кулеба відкрив секрет Полішинеля!
Вра!
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25.07.2024 22:13 Відповісти
Це відповідь для недалеких! Назагал усі бачать, чим саме і кому Китай допомагає!
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25.07.2024 22:15 Відповісти
купець і гроші завжди знайдуть одне одного. Чому Китаю не можна продавати свої товари? У той момент, коли ті ж поляки чудово торгують з РФ через Білорусь.
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26.07.2024 00:58 Відповісти
Кулебо, тебе обдурили. Розвели як пацана.
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25.07.2024 22:16 Відповісти
це було ясно з самого початку, бо приймали його у китайському мухосранську, а не у столиці - китайці скрізь сують символічність у своїх діях. Звісно зброю постачати не будуть, але верстати, легіровану сталь, підшипники, нітроцелюлозу, електронні комплектуючі та інші вироби подвійного призначення як йшли потоком, так і надалі будуть йти
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25.07.2024 22:55 Відповісти
«Я вышел довольным и с желанием перекурить», - Кулеба о переговорах в Китае

Главное из интервью с главой МИД:
▪️От моего китайского коллеги прозвучало: "позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для КНР".
▪️Китай называет войну в Украине "украинским кризисом", а не войной.
▪️Глава китайского МИД во время встречи заявил, что Украине нужен "справедливый и длительный мир".
▪️"Китай будет стоять только на стороне Китая", - заявил Кулеба относительно позиции КНР в войне в Украине.
▪️Никто не будет склонять Украину к переговорам, потому что нас невозможно склонить.
▪️Призвал не акцентировать тему Тайваня, поскольку "никто не ставит под сомнение суверенитет Китая над Тайванем".
▪️Чувствуется конкуренция "мирных планов" Украины и Китая - это контрпродуктивно.
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25.07.2024 22:20 Відповісти
Китай готов сотрудничать с Россией для защиты основных интересов стран и оставаться партнерами в целях развития государств. Об этом 25 июля заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой https://iz.ru/tag/sergei-lavrov Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Ван [И] отметил, что перед лицом нестабильной и сложной международной обстановки, а также внешних потрясений и препятствий Китай готов работать с Россией, чтобы отстаивать изначальное стремление к вечному добрососедству и дружбе, твердо поддерживать друг друга, защищать основные интересы друг друга и оставаться добрыми партнерами друг для друга в целях развития и возрождения», - передает агентство https://english.news.cn/20240726/2a41e06fd9354e3ab7bd8b11cf9d38d0/c.html «Синьхуа» .

Также министр иностранных дел КНР отметил, что китайско-российские отношения характеризуются прочным политическим взаимным доверием, углубляющейся стратегической координацией и широкими перспективами взаимовыгодного сотрудничества. Он назвал их зрелыми, стабильными, устойчивыми и независимыми.
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25.07.2024 23:58 Відповісти
Тобто Кулебу китайці послали у бік. Але українське зерно вони очікують. Потужна дипломатія, незламна.
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25.07.2024 22:20 Відповісти
Ну то китайці роблять дрони і приладдя для всіх команд - кому захотіли тому і продали. А наші менеджери заглядають в очі і крадуть і більше нічого не вміють
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25.07.2024 22:45 Відповісти
та нема ніяких сторін. є лише одна сторона - це сторона Міжнародного права, виконання Статуту ООН і повага до територіальної цілісності і суверенітету країн, кордони яких визнані міжнародною спільнотою. Китайцям, таким нев'єпенним миротворцям, про що вони волають на кожному кроці, має бути гидко вести справи із воєнними злочинцями та порушниками Міжнародного права... хоча про що ми говоримо. на початку повномасштабного вторгнення, ті комуняки всерйоз хотіли відкрито постачати кацапам зброю. Американці тоді їх трохи втихомирили. хоча треба бути повним дебілом, щоби повірити в те, що Ин самостійно продав кацапам 5 лямів снарядів без схвалення від китайських комуняк. а може навіть не схвалення, а вказівки від комуняк продати ті снаряди.
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25.07.2024 22:22 Відповісти
"Китай є головним спонсором, головним донором і прихильником російської війни проти України - політично, матеріально і фінансово.

НАТО це визнали, називаючи Китай "вирішальним фактором", який уможливив таку масштабну війну Росії проти України.

Cстратегічний інтерес Комуністичної партії Китаю полягає в тому, щоб фактично продовжувати цю війну якомога довше. Це значною мірою означає відволікання американських інтересів, фокусу та ресурсів на Європу, і зокрема на Україну та Східну Європу, а не на Східну Азію, адже саме там найближчими роками може розгорнутися конфлікт між Китаєм і США."
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25.07.2024 22:22 Відповісти
Китай має величезний вплив на Росію, і не тільки політично, враховуючи стосунки на рівні лідерів держав, але й на практиці без допомоги Китаю Росія не змогла би підтримувати такі масштабні воєнні зусилля фінансово, а також і забезпечувати російський військово-промисловий комплекс. Отже, якби Китай справді хотів змусити Росію припинити війну, то сталося б це не одразу, але за кілька тижнів Китай міг би так натиснути, що Росії б довелося певною мірою згортати воєнні дії, можливо, вигадавши для цього якусь відмовку.
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25.07.2024 22:25 Відповісти
Основний інтерес Китаю в тому, щоби виснажити американські ресурси будь-де. Ось чому для Китаю має сенс підтримувати Росію в завданні шкоди Україні, а також погрожувати іншим східноєвропейським країнам.
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25.07.2024 22:26 Відповісти
Оце завернув, так завернув.

Незрозуміло лише, на кого це розраховане.
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25.07.2024 22:24 Відповісти
так це правда ,китай на стороні китаю...тому їм треба наші українські надра ,наш хліб , наші турбіни і.т.і...
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25.07.2024 22:24 Відповісти
Немає вічних друзів ,є вічні інтереси , якщо б Україна жила за таким принципом ,можливо і війни б не було.
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25.07.2024 22:28 Відповісти
Свідома деза від Кулеби, чи він ідіот і не відповідає займаній посаді?!?!
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25.07.2024 22:29 Відповісти
друге точно, але це не виключає і першого.
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25.07.2024 23:00 Відповісти
Ну да , Китай УЖЕ стоит на стороне лаптестана . Ну на кого это бред расчитан ?
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25.07.2024 22:30 Відповісти
Китай стоит на стороне Китая. В данный момент для Китая выгодно, как отметили предыдущие комментаторы, поддержать лаптестан.
Но и вы не сомневаетесь что ведущим западным лидерам США и Англии, для своих интересов выгодно поддерживать войну в Украине.
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25.07.2024 22:41 Відповісти
Якщо він не остаточний ідіот,то каже таке,бо має щось дипломатично брехати.
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25.07.2024 22:37 Відповісти
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25.07.2024 23:04 Відповісти
уйобіщна нікчемна кулебяка.
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25.07.2024 23:39 Відповісти
в таком непонятном тоне общения собирают чемоданы и первым дешевым рейсом чешут домой...
Сокращают импорт из Китая, зерно по демпингу -всем соседям Китая, и иск по Ковиду на трлн.$/.....
Когда воробьи закончатся в КНР-тогда и ехать на переговоры.
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25.07.2024 23:44 Відповісти
не варто було щось таке казати: не існує домовленостей, чи передпосилань.
гамадрило тупо вклонилося імператору нічого крім здачі Тайваню і транспортування українського збіжжя не отримало

потужно
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25.07.2024 23:45 Відповісти
Дурень думкою багатіє - саме про Кулебу.
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26.07.2024 03:47 Відповісти
Кулеба придурок. Особливо ідіотська заява щодо Тайваню
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26.07.2024 05:10 Відповісти
 
 