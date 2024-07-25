Китай не буде стояти на боці України чи Росії, - Кулеба
Китай не ставатиме на бік України чи Російської Федерації в нинішній війні. Пекін підтримує інтереси лише однієї країни.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.
За словами Кулеби, Китай буде стояти тільки на боці Китаю.
"Ті, хто вважає, що Китай буде стояти на боці Росії чи України - глибоко помиляються та надто поверхнево дивляться на стратегічне бачення Китаю розвитку ситуації у світі, не лише в Україні", - пояснив глава МЗС.
Міністр пояснив, що сьогодні відбулась важлива частина розмови, присвячена розвитку двосторонніх відносин між Україною та Китаєм. Зокрема в економіці та торгівлі.
"Був чіткий сигнал про те, що Китай розглядає двосторонні відносини з Україною, поза контекстом їх відносин з Росією чи наших відносин зі Штатами, чи війни. Це означає, що у Китаю є чітке розуміння, що відносини з Україною, як з незалежною європейською країною, будуть окремим напрямом зовнішньої політики Китаю", - зауважив Кулеба.
Водночас глава МЗС пояснив, що китайці не роздумують так, що "тут ми станемо на бік Росії, тут на бік України".
"Вони завжди твердо, протягом тисячоліть стояли та будуть стояти виключно на позиції інтересів Китаю", - підкреслив він.
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передбачаючи ваше питання, чиї компоненти в польотниках - то, скажімо так, різні.
Діпломат ?! Кого ти дурешь?!
1. Комуністичний Кітай е ворог України.
2. комуністичний Кітай е партнером ху&ла.
Крапка.
Вра!
Главное из интервью с главой МИД:
▪️От моего китайского коллеги прозвучало: "позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для КНР".
▪️Китай называет войну в Украине "украинским кризисом", а не войной.
▪️Глава китайского МИД во время встречи заявил, что Украине нужен "справедливый и длительный мир".
▪️"Китай будет стоять только на стороне Китая", - заявил Кулеба относительно позиции КНР в войне в Украине.
▪️Никто не будет склонять Украину к переговорам, потому что нас невозможно склонить.
▪️Призвал не акцентировать тему Тайваня, поскольку "никто не ставит под сомнение суверенитет Китая над Тайванем".
▪️Чувствуется конкуренция "мирных планов" Украины и Китая - это контрпродуктивно.
«Ван [И] отметил, что перед лицом нестабильной и сложной международной обстановки, а также внешних потрясений и препятствий Китай готов работать с Россией, чтобы отстаивать изначальное стремление к вечному добрососедству и дружбе, твердо поддерживать друг друга, защищать основные интересы друг друга и оставаться добрыми партнерами друг для друга в целях развития и возрождения», - передает агентство https://english.news.cn/20240726/2a41e06fd9354e3ab7bd8b11cf9d38d0/c.html «Синьхуа» .
Также министр иностранных дел КНР отметил, что китайско-российские отношения характеризуются прочным политическим взаимным доверием, углубляющейся стратегической координацией и широкими перспективами взаимовыгодного сотрудничества. Он назвал их зрелыми, стабильными, устойчивыми и независимыми.
НАТО це визнали, називаючи Китай "вирішальним фактором", який уможливив таку масштабну війну Росії проти України.
Cстратегічний інтерес Комуністичної партії Китаю полягає в тому, щоб фактично продовжувати цю війну якомога довше. Це значною мірою означає відволікання американських інтересів, фокусу та ресурсів на Європу, і зокрема на Україну та Східну Європу, а не на Східну Азію, адже саме там найближчими роками може розгорнутися конфлікт між Китаєм і США."
Незрозуміло лише, на кого це розраховане.
Но и вы не сомневаетесь что ведущим западным лидерам США и Англии, для своих интересов выгодно поддерживать войну в Украине.
Сокращают импорт из Китая, зерно по демпингу -всем соседям Китая, и иск по Ковиду на трлн.$/.....
Когда воробьи закончатся в КНР-тогда и ехать на переговоры.
гамадрило тупо вклонилося імператору нічого крім здачі Тайваню і транспортування українського збіжжя не отримало
потужно