Загрози для країни на тлі війни Росії проти України більше не віддалені, - Міноборони Британії
Загрози для Великої Британії від російського вторгнення в Україну "більше не є віддалені".
Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО, очільник стратегічного огляду оборонного потенціалу Британії Джордж Робертсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ми повинні визнати... що загрози для нашої країни і наших громадян більше не є теоретичними. Вони більше не є віддаленою можливістю", – сказав Робертсон.
Він наголосив, що будь-хто, хто "потребує нагадування про те, які ставки зроблені в сучасному світі, повинен поглянути на розпусну поведінку путінських окупантів в тих частинах Донбасу і Криму, які вони тимчасово окупували".
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Гіпотеза про напад росії на Португалію з боку Атлантичного океану теж виглядає реалістично.