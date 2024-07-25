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Новини Війна
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Загрози для країни на тлі війни Росії проти України більше не віддалені, - Міноборони Британії

Джордж Робертсон

Загрози для Великої Британії від російського вторгнення в Україну "більше не є віддалені".

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО, очільник стратегічного огляду оборонного потенціалу Британії Джордж Робертсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми повинні визнати... що загрози для нашої країни і наших громадян більше не є теоретичними. Вони більше не є віддаленою можливістю", – сказав Робертсон.

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Він наголосив, що будь-хто, хто "потребує нагадування про те, які ставки зроблені в сучасному світі, повинен поглянути на розпусну поведінку путінських окупантів в тих частинах Донбасу і Криму, які вони тимчасово окупували".

Автор: 

Велика Британія (5553) росія (64969)


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25.07.2024 22:47 Відповісти
це Робертсон так відволікає увагу росії від країн Балтії??
Гіпотеза про напад росії на Португалію з боку Атлантичного океану теж виглядає реалістично.
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25.07.2024 23:05 Відповісти
Просто коли в московії за спиною китай це вже все ...причалили ...і треба бути реалістами як ЄС так і США, відгодували страшенну небезпеку самі, своїми руками , для всього світу
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25.07.2024 23:28 Відповісти
 
 