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Новини
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Очільник ФБР має сумніви, що під час замаху на Трампа його поранила саме куля

Очільник ФБР має сумніви, що під час замаху на Трампа його поранила саме куля

Очільник Федерального бюро розслідувань США Крістоф Рей висловив деякі сумніви щодо поранення кандидата в президенти Дональда Трампа під час мітингу у Пенсільванії, 13 липня.

Про це Рей сказав під час слухання Юридичного комітету Палати представників Конгресу США, де розглядали замах на кандидата в президенти, пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Рей наголосив, що рослідування замаху на експрезидента наразі "у самому розпалі".

"Щодо експрезидента Трампа є певні сумніви, чи була це куля чи уламок, який поцілив у його вухо. Зараз триває велика робота, ще багато чого треба зробити. Стрілець, можливо, вже мертвий, але розслідування ФБР - у самому розпалі", - сказав американський посадовець.

Рей також не впевнений, чи хотів нападник нашкодити лише Трампу, чи й іншим людям, присутнім на мітингу на його підтримку. Таке припущення директор ФБР пояснив тим, що нападник мав 50 набоїв і стріляти він почав у людному місці.

Читайте також: Настрої виборців США не змінились після замаху на Трампа, - Reuters

Замах на Трампа

Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії на Трампа було вчинено замах. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Двоє людей загинули, зокрема той, хто стріляв у експрезидента США.

Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.

Читайте також: Директорку Секретної служби США викликають до Конгресу на слухання через замах на Трампа

Автор: 

замах (546) ФБР (175) Трамп Дональд (5526)


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Топ коментарі
+22
Та ясний перець ...трамп ще українському всьому 95 кварталу , фору дасть ...фсб навчило ...
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25.07.2024 23:46
+17
Це,як замах на Леніна,майже незряча Ф.Каплан стріляла !!))
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25.07.2024 23:44
+17
То дохла руда білка на черепі з переляку вухо роздряпала та ще й насрала добряче.
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25.07.2024 23:52
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Це,як замах на Леніна,майже незряча Ф.Каплан стріляла !!))
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25.07.2024 23:44 Відповісти
руда курва !!!!!!!!!!!!!!!

"Мені зателефонував президент Зеленський, ми добре поговорили. Я сказав, що ми маємо завершити цю війну. Це воєнна машина, ви маєте справу з воєнною машиною. Це те, що вони роблять, - вони ведуть війни. Вони перемогли Гітлера, вони перемогли Наполеона", - наголосив Трамп.

Він додав, що "весняний наступ так і не відбувся", а "в росіян мільйони мін і тисячі армійських танків".

"Я сказав, що ми маємо закінчити цю війну", - повторив Трамп.

Політик зазначив, що багато російських окупантів було вбито, але й багато українців загинули на війні.
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26.07.2024 01:18 Відповісти
О, починається цікаве
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25.07.2024 23:45 Відповісти
Та ясний перець ...трамп ще українському всьому 95 кварталу , фору дасть ...фсб навчило ...
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25.07.2024 23:46 Відповісти
То дохла руда білка на черепі з переляку вухо роздряпала та ще й насрала добряче.
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25.07.2024 23:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=A2I5Sf6sa9s&pp=ygUj0YXRgtC-INC90LDRgdGA0LDQsiDRgyDQs9C-0LvQvtCy0YM%3D Нагадалося...

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26.07.2024 01:38 Відповісти
значит будет дубль "2......
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26.07.2024 00:01 Відповісти
Уг... Коли Трампа витягли з під трибуни то ніхто не перевірив його на наявність у нього діркопробивача?
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26.07.2024 00:02 Відповісти
А коли його витягували з під трибуни - у нього хтось бачив "дірку" у вусі ?
"Кетчуп" у нього на обличчі бачив - більше нічого ...
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26.07.2024 00:22 Відповісти
За статистикою всі без винятку кандидати в президенти США які вижили після замаху напередодні виборів ставали президентами. От Трамп і подумав "а чом би і мені не пережити замах і перемогти на виборах?"
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26.07.2024 00:49 Відповісти
Коли його витягали з під трибуни
- він був босий!

Чому трамп роззувся?

Перевзувався в білі капці?
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26.07.2024 03:35 Відповісти
Есть интересный факт...

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26.07.2024 15:17 Відповісти
Па уху вдаріла балва-а-анка..
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26.07.2024 00:03 Відповісти
Nu i tak bilo iasno chto eta pastanovka , pritom davolna slabenkaia . 🤪
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26.07.2024 00:07 Відповісти
Почали знову фейки ліпити, зараз всякі куплені CNNи нарозказують як трамп сам собі вухо прострілив дтроколом.
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26.07.2024 00:09 Відповісти
Гвіздо-чо-чок !

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26.07.2024 00:09 Відповісти
Очевидно що то був уламок телесуфлера чи чогось що було на сцені в який вдарила куля.
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26.07.2024 00:09 Відповісти
От тепер пазл складається - стріляв не з гвинтівки а з рогатки і не по Трампу а по горобцях а чоловік той сам застрелився. Good job, FBI 👍
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26.07.2024 00:10 Відповісти
Відверто кажучі - у мене сумніви щодо застреленого - когось винесли ... кудись .
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26.07.2024 00:25 Відповісти
Головне тут слово "когось".
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26.07.2024 00:50 Відповісти
і поховали когось
а ті 500 пожежних машин це усьо придумав Черчіль у 1918 році 👍
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26.07.2024 02:00 Відповісти
Є хтось з "спеців" ЗСУ, СБУ, ГУР, МВС хто б гарантовано промазав у голову, подерши праве(ліве) вухо? Напишіть, будь ласка!
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26.07.2024 00:21 Відповісти
То був мисливець із Сибіру..Вони там всі гарантовано білку в око бьють)
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26.07.2024 00:35 Відповісти
Так то у окко!!! Білку у вухо? Є хтось з мисливців на Цензорі! Спецура не хоче відповісти(
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26.07.2024 00:47 Відповісти
Та сплять вже))
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26.07.2024 01:02 Відповісти
Або "працюють" ...
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26.07.2024 02:12 Відповісти
В мене перед очима - карикатура.. трампа прикривають, як на фото, а він тим часом - величезним канцелярським дироколом дірку в усі робить)))
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26.07.2024 03:00 Відповісти
Бідне звірятко потім із "фонарем" під оком бігає...
І куди ж та Грета Тумблєр дивиться?..
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26.07.2024 01:33 Відповісти
зі 100 метрів з оптикою лежачи?
Норматив для кмс з малокаліберної вінтовки МВ-9 , лежачи, БЕЗ опори, "з ремінця", БЕЗ оптіки на 50 метрів - 584 (44 десятки , 16 дев'яток) по мішені номер 7 10 - 10мм, 9 - 26 мм . 10 на 100 метрів буде 20мм + оптика + опора + більший калібр (легче).
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26.07.2024 01:42 Відповісти
Урал 97 со 100), упражнения не помню))) и не щанимался никогда... А вот с оптикой... После СТАЛКЕРа из СВД обойма в молоко( думал игронавыки выручат... Калаш, пулемет - норматив... А вот за снайперку абидна - перестрелять не дали, бойцы стаями прибегали, полигон работал на полную. Зима, группы в маскхалатах, с выкладкой, как тени ... Мощно, 2008, где-то под Хмельницким...
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26.07.2024 02:09 Відповісти
Оптика одразу не дається, треба настріл і лупив би. Калаш - це не зброя для прицільної стрільби.
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26.07.2024 02:45 Відповісти
Так і я ж про теж) Я на компі стіки голів "відстрелив" - думав шо відтепер майстер(((( От і думаю, що у вуха не поцілив би... Або тулуб виніс, або таки трампоголову... А тут людина готувалася... Дрона запускала...
Дякую за співбесіду)))
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26.07.2024 03:20 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/20197 Олег Шарп :
Сьогодні Трамп, коментуючи свою телефонну розмову із Зеленським, заявив наступне:
«Президент Зеленський зателефонував мені, і ми добре поговорили. І я сказав, що ми маємо закінчити цю війну. Я сказав йому, що російська армія - то військова машина. Ви зіткнулися із військовою машиною. Це те, що вони роблять, - вони ведуть війни. Вони перемогли Гітлера. Вони перемогли Наполеона. І весняний наступ (ЗСУ) так і не відбувся. І я сказав, що у росіян мільйони мін та тисячі армійських танків. Я сказав, що ми маємо закінчити цю війну. Багато росіян було вбито, але багато українців було вбито. Це повний безлад. Цього не мало статися».
Також він назвав одним із винуватців війни президента США Байдена.
«І ще я думаю, що одна з причин, чому Путін пішов на це, полягає в тому, що він побачив Афганістан, як ми вийшли з нього. Це побачили Путін, президент Китаю Сі, сильні парубки, сильні люди», - заявив Трамп.
❗️Зрозуміло… Росіяни переможуть, бо вони перемогли Гітлера і Наполеона, а путін і Сі - сильні парубки.
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26.07.2024 00:37 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/20197 Олег Шарп :
Трамп вважає, що касапи переможуть Україну, бо вони перемогли Гітлера і Наполеона, а ***** і Сі - сильні парубки.

А не пішов би ти лісом, Трампе! Замість того, щоб пообіцяти ще більше посилити підтримку України після свого можливого обрання, потенційний володар Овального кабінету пропонує скласти лапки, бо пу і сі - сильні парубки! А Америка вже не сильна? Америка вже не здатна надрати зада руйнівникам міжнародних права і порядку? Чув би це Рейган…

З такими настроями Трампа - Камала, only Камала.
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26.07.2024 00:40 Відповісти
Трамп вже "зробив" Америку.... разом з буйлом та сі
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26.07.2024 01:42 Відповісти
Камала? Це буде президент кольорових домогосподарок. Така собі курка, а Америці потрібні яструби, а не курки
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26.07.2024 07:32 Відповісти
М-да... Ще Мамая того...и какого-то баши, турецкого...
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26.07.2024 00:52 Відповісти
"сумніватися в усьому, і ні в чому ніколи не бути впевненим" - це тепер у американських посадовців такий стиль керування, це нова ідеологія нових поколінь, придумана в 1968 році

олівер стоун встиг повоювати, але ніхто не давав йому права виступати за всіх хто воював у В'єтнамі - я різних ветеранів бачив і далеко не всі з них каються в своєму минулому - але ж він навіть історію США написав, де перебріхав все що знав, а потім узяв інтерв'ю у Путіна

він правда не республіканець а демократ, тому про те інтерв'ю не згадують, тільки ж республіканці "мають любити диктаторів", під диктовку CNN

отакий тепер "прогресивний світогляд" . . .
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26.07.2024 01:04 Відповісти
Ги! А в мене є сумніви, що Трумпа взагалі було поранено!
Ану якщо то його кетчупом обляпали?
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26.07.2024 01:31 Відповісти
новость - корм для соросят
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26.07.2024 01:54 Відповісти
Глава ФБР: "Стрілок, можливо, вже мертвий, але розслідування ФБР - у самому розпалі"
Сумнівно, щоб голова ФБР сказав таку хрень, коли всі знають, що стрілець убитий.
Коли, гинуть в українських містах громадяни, від бомбадувань агресора, яке маю значення, гинули від прямого влучення або від уламка.
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26.07.2024 02:23 Відповісти
Всі? хм.. "Всі" знають , хто вбив Кеннеді, але ніхто не може пояснити, як, стріляючи в потилицю, Освальд попав в обличчя).
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26.07.2024 02:47 Відповісти
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26.07.2024 03:21 Відповісти
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26.07.2024 04:38 Відповісти
В одне вухо влетіло, в інше вилетіло.
Нічого не пошкоджено.
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26.07.2024 11:52 Відповісти
Білоруським собакам заборонять лаяти після 23:00 - закон вступить в силу з 1 січня

І ми не жартуємо, це реальність у білорусі.
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26.07.2024 06:08 Відповісти
03:42

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/07/26/7467481/ ВИДЕО В Крыму прогремели взрывы: горит аэродром "Саки" и слышна детонация боеприпасов
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26.07.2024 06:09 Відповісти
Трампона "поранив" чорний піар,і не більше. Не думав,що в 21 столітті на таке ведуться. Хоча..чим тільки 21 століття зараз нас не "радує".
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26.07.2024 06:39 Відповісти
Там Тайсон часом поряд не проходив?
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26.07.2024 07:24 Відповісти
Там поряд стояв охоронець, що навалився на Трампа зверху з усім своїм залізяччям -
рація, кобура, запасні обойми, ніж, і аж до пряжки на ремені.
А якщо подряпина на вусі відповідає пряжці, у слідчих виникне питання:
що робила голова рампа коло матні агента служби безпеки.
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26.07.2024 11:50 Відповісти
трамп злочинець, його посадять
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26.07.2024 09:38 Відповісти
Трамп шукав туфлю під трибуною і зачепився вухом.
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26.07.2024 11:45 Відповісти
Не здивуюсь якщо виявиться, що "замах" це передвиборча афера самого Трампа ...
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26.07.2024 12:59 Відповісти
А що ж іще ?
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26.07.2024 17:53 Відповісти
Почему рука трампа, которой он зажимал ЯКОБЫ раненое ухо - ЧИСТАЯ и не в крови ?!

Мне кажется это всё была ИНСЦЕНИРОВКА!!!

https://ibb.co/m5CKQmC
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26.07.2024 15:13 Відповісти
 
 