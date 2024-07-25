Очільник ФБР має сумніви, що під час замаху на Трампа його поранила саме куля

Очільник Федерального бюро розслідувань США Крістоф Рей висловив деякі сумніви щодо поранення кандидата в президенти Дональда Трампа під час мітингу у Пенсільванії, 13 липня.

Про це Рей сказав під час слухання Юридичного комітету Палати представників Конгресу США, де розглядали замах на кандидата в президенти, пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Рей наголосив, що рослідування замаху на експрезидента наразі "у самому розпалі".

"Щодо експрезидента Трампа є певні сумніви, чи була це куля чи уламок, який поцілив у його вухо. Зараз триває велика робота, ще багато чого треба зробити. Стрілець, можливо, вже мертвий, але розслідування ФБР - у самому розпалі", - сказав американський посадовець.

Рей також не впевнений, чи хотів нападник нашкодити лише Трампу, чи й іншим людям, присутнім на мітингу на його підтримку. Таке припущення директор ФБР пояснив тим, що нападник мав 50 набоїв і стріляти він почав у людному місці.

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Замах на Трампа

Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії на Трампа було вчинено замах. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Двоє людей загинули, зокрема той, хто стріляв у експрезидента США.

Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.

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