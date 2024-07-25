Очільник ФБР має сумніви, що під час замаху на Трампа його поранила саме куля
Очільник Федерального бюро розслідувань США Крістоф Рей висловив деякі сумніви щодо поранення кандидата в президенти Дональда Трампа під час мітингу у Пенсільванії, 13 липня.
Про це Рей сказав під час слухання Юридичного комітету Палати представників Конгресу США, де розглядали замах на кандидата в президенти, пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Рей наголосив, що рослідування замаху на експрезидента наразі "у самому розпалі".
"Щодо експрезидента Трампа є певні сумніви, чи була це куля чи уламок, який поцілив у його вухо. Зараз триває велика робота, ще багато чого треба зробити. Стрілець, можливо, вже мертвий, але розслідування ФБР - у самому розпалі", - сказав американський посадовець.
Рей також не впевнений, чи хотів нападник нашкодити лише Трампу, чи й іншим людям, присутнім на мітингу на його підтримку. Таке припущення директор ФБР пояснив тим, що нападник мав 50 набоїв і стріляти він почав у людному місці.
Замах на Трампа
Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії на Трампа було вчинено замах. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.
Двоє людей загинули, зокрема той, хто стріляв у експрезидента США.
Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.
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"Мені зателефонував президент Зеленський, ми добре поговорили. Я сказав, що ми маємо завершити цю війну. Це воєнна машина, ви маєте справу з воєнною машиною. Це те, що вони роблять, - вони ведуть війни. Вони перемогли Гітлера, вони перемогли Наполеона", - наголосив Трамп.
Він додав, що "весняний наступ так і не відбувся", а "в росіян мільйони мін і тисячі армійських танків".
"Я сказав, що ми маємо закінчити цю війну", - повторив Трамп.
Політик зазначив, що багато російських окупантів було вбито, але й багато українців загинули на війні.
"Кетчуп" у нього на обличчі бачив - більше нічого ...
- він був босий!
Чому трамп роззувся?
Перевзувався в білі капці?
а ті 500 пожежних машин це усьо придумав Черчіль у 1918 році 👍
І куди ж та Грета Тумблєр дивиться?..
Норматив для кмс з малокаліберної вінтовки МВ-9 , лежачи, БЕЗ опори, "з ремінця", БЕЗ оптіки на 50 метрів - 584 (44 десятки , 16 дев'яток) по мішені номер 7 10 - 10мм, 9 - 26 мм . 10 на 100 метрів буде 20мм + оптика + опора + більший калібр (легче).
Дякую за співбесіду)))
Сьогодні Трамп, коментуючи свою телефонну розмову із Зеленським, заявив наступне:
«Президент Зеленський зателефонував мені, і ми добре поговорили. І я сказав, що ми маємо закінчити цю війну. Я сказав йому, що російська армія - то військова машина. Ви зіткнулися із військовою машиною. Це те, що вони роблять, - вони ведуть війни. Вони перемогли Гітлера. Вони перемогли Наполеона. І весняний наступ (ЗСУ) так і не відбувся. І я сказав, що у росіян мільйони мін та тисячі армійських танків. Я сказав, що ми маємо закінчити цю війну. Багато росіян було вбито, але багато українців було вбито. Це повний безлад. Цього не мало статися».
Також він назвав одним із винуватців війни президента США Байдена.
«І ще я думаю, що одна з причин, чому Путін пішов на це, полягає в тому, що він побачив Афганістан, як ми вийшли з нього. Це побачили Путін, президент Китаю Сі, сильні парубки, сильні люди», - заявив Трамп.
❗️Зрозуміло… Росіяни переможуть, бо вони перемогли Гітлера і Наполеона, а путін і Сі - сильні парубки.
Трамп вважає, що касапи переможуть Україну, бо вони перемогли Гітлера і Наполеона, а ***** і Сі - сильні парубки.
А не пішов би ти лісом, Трампе! Замість того, щоб пообіцяти ще більше посилити підтримку України після свого можливого обрання, потенційний володар Овального кабінету пропонує скласти лапки, бо пу і сі - сильні парубки! А Америка вже не сильна? Америка вже не здатна надрати зада руйнівникам міжнародних права і порядку? Чув би це Рейган…
З такими настроями Трампа - Камала, only Камала.
олівер стоун встиг повоювати, але ніхто не давав йому права виступати за всіх хто воював у В'єтнамі - я різних ветеранів бачив і далеко не всі з них каються в своєму минулому - але ж він навіть історію США написав, де перебріхав все що знав, а потім узяв інтерв'ю у Путіна
він правда не республіканець а демократ, тому про те інтерв'ю не згадують, тільки ж республіканці "мають любити диктаторів", під диктовку CNN
отакий тепер "прогресивний світогляд" . . .
Ану якщо то його кетчупом обляпали?
Сумнівно, щоб голова ФБР сказав таку хрень, коли всі знають, що стрілець убитий.
Коли, гинуть в українських містах громадяни, від бомбадувань агресора, яке маю значення, гинули від прямого влучення або від уламка.
Нічого не пошкоджено.
І ми не жартуємо, це реальність у білорусі.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/07/26/7467481/ ВИДЕО В Крыму прогремели взрывы: горит аэродром "Саки" и слышна детонация боеприпасов
рація, кобура, запасні обойми, ніж, і аж до пряжки на ремені.
А якщо подряпина на вусі відповідає пряжці, у слідчих виникне питання:
що робила голова рампа коло матні агента служби безпеки.
Мне кажется это всё была ИНСЦЕНИРОВКА!!!
https://ibb.co/m5CKQmC