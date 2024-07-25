Стефанчук про демобілізацію: Не хочу, щоб теперішня Рада повторила помилку Центральної Ради
Єдина країна, яка проводила демобілізацію під час війни - це Українська народна республіка. І важливо, щоб теперішня Верховна Рада не повторила помилки Центральної ради 1919 року.
Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Щодо демобілізації. Може у мене погані знання, але я не знаю такої країни, яка б проводила демобілізацію під час війни. Точніше, я знаю таку країну - це Українська народна республіка 1919 року", - сказав Стефанчук.
Він нагадав, що тоді міністр оборони Микола Порш вніс до Центральної ради законопроект про демобілізацію, після чого він був проголосований.
"Мені треба розповідати, що відбулося далі? Так от для мене дуже важливо, щоб теперішня Верховна Рада не повторила помилки Центральної ради. Про це ми повинні відверто говорити", - зазначив спікер парламенту.
Водночас Стефанчук наголосив, що українські військові, які знаходяться на передовій, заслуговують право на справедливість.
"Тому питання відпусток, питання ротацій, питання інших якихось привілеїв чи підтримки цих осіб - це те, що має бути реалізовано. Частково ми це вирішили в законі про мобілізацію, частково ініціативи зараз надходять", - додав він.
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Ти один із 450!
- Я должен вас всех убить!!!
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Всім, хто відповів- спасибі!
Нема вже книжкі теї(
Перетворити Україну в рашку з диктатором і світою, що прискорила дерібан країни під час війни разів так в 10 при введенні цензури на ТВ в пуйло-стилі і піз&ежі, що вибори в Україні тепер більше "ніяк неможливі"..
Цікаво, а що ви будете робити, коли більшість з небагатьох захисників, що ще залишаться живими, зрозуміють, що ви вже перетворили Україну в оркотостан з середени, а всіх, хто хотів захистити свободу закон і демократію вирішили просто утілізувати за допомогою вашого дружка пуйла, чиї звички ви вже скопіювали в майже повному обсязі і використали над народом України?
- ЦР розпустила вояків старої царської армії які були в українізованих частинах, бо боялась що військові захоплять владу.
- Партія автономістів ЦР 4 липня 1917 зрадницьки допомогла росіянам знову опанувати місто після того як Київ захопили полк ім.Полуботка і партія 'самостійників' Миколи Міхновського. Так це пряма анологія до 'мудрої 73% більшості що обирала кравчуків, яників і зеленських.
-ЦР взимку 1917 морило голодом і тримало в жд составах на морозі вояків українізованого Першого українського корпусу яким керував Скоропадський. Бубочки петлюра і вінниченко боялись що генерал захопить владу.
- Популіст петлюра розстріляв героя боїв за Слобожанщину, блискучої операції із захоплення Криму, і популярного в народі полковника Болбочана. Хоч тут британці виручили і Залужного не віддали під Зелений трибунал...
- на початку війни ЦР задивлялась в очі Троцького в пошуках миру і забороняло військам давати відпор більшовикам, через що ті швидко захопили Харків, і без боїв дійшли аж до Полтави і Кременчука, а армія УНР розбігалась по домах від таких керівників або переходила до червоних цілими полками. Нічого не нагадує?
Вам які помилки? Обирайте, всі вже повторено!
Отримання незалежності на шару, - і у 1918 році, і у 1991... Цінують лише те, що здобувають важкою працею і кров'ю. От саме тому цієї війни неможливо було уникнути. Або українці стануть справжньою нацією, або Україна зникне. Іншого не дано.
Юрій Бутусов.
Критично важка ситуація на Покровському напрямку, яка негайно вимагає системних та виважених рішень Ставки верховного головнокомандувача. За минулі сім діб ворог просунувся на 6 км у напрямку Мирноград- Покровськ. На вузькому фронті, фланги прострілюється, але просунувся.
До міста Мирноград залишилось 14 км. Всього 14. Мирноград в зоні обстрілу далекобійної артилерії. Якщо допустити захід ворога у Мирноград, вони отримують зону зосередження та накопичення, і зможуть атакувати сам Покровськ. Покровсько-Мирноградська агломерація - це останній район оборони перед Дніпропетровською областю. Ворог дуже близько, ситуація критична, оскільки темпи просування ворога викликають занепокоєння.