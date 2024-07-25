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Стефанчук про демобілізацію: Не хочу, щоб теперішня Рада повторила помилку Центральної Ради

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

Єдина країна, яка проводила демобілізацію під час війни - це Українська народна республіка. І важливо, щоб теперішня Верховна Рада не повторила помилки Центральної ради 1919 року.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Щодо демобілізації. Може у мене погані знання, але я не знаю такої країни, яка б проводила демобілізацію під час війни. Точніше, я знаю таку країну - це Українська народна республіка 1919 року", - сказав Стефанчук.

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Він нагадав, що тоді міністр оборони Микола Порш вніс до Центральної ради законопроект про демобілізацію, після чого він був проголосований.

"Мені треба розповідати, що відбулося далі? Так от для мене дуже важливо, щоб теперішня Верховна Рада не повторила помилки Центральної ради. Про це ми повинні відверто говорити", - зазначив спікер парламенту.

Водночас Стефанчук наголосив, що українські військові, які знаходяться на передовій, заслуговують право на справедливість.

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"Тому питання відпусток, питання ротацій, питання інших якихось привілеїв чи підтримки цих осіб - це те, що має бути реалізовано. Частково ми це вирішили в законі про мобілізацію, частково ініціативи зараз надходять", - додав він.

Автор: 

ВР (14943) демобілізація (107) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+22
Мова не про "демобілізацію" під час війни, а про обов'язкову постійну ротацію, строкову службу і відпустку. Це що зараз? - комусь безстрокова війна, а комусь безстрокова бронь?
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25.07.2024 23:51
+14
Мобілізуй 95-ий ударний батальон,а попереду Чегевара на білому коні!!))
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25.07.2024 23:59
+12
То мобілізуй з хряків ударний батальон,тю та таких по Україні декілька тис. набереться!!))
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25.07.2024 23:49
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То мобілізуй з хряків ударний батальон,тю та таких по Україні декілька тис. набереться!!))
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25.07.2024 23:49 Відповісти
хряк (кацап)-украънською-КНУР
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26.07.2024 09:07 Відповісти
Та хто ти такий?! … не хочу…

Іди до жінки та разповілай про що ти … «хочешь».

Ти один із 450!
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26.07.2024 03:16 Відповісти
Що цей бурдюк знає про центральну раду? У когось викрав вислів.
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26.07.2024 07:30 Відповісти
Мова не про "демобілізацію" під час війни, а про обов'язкову постійну ротацію, строкову службу і відпустку. Це що зараз? - комусь безстрокова війна, а комусь безстрокова бронь?
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25.07.2024 23:51 Відповісти
Цікаво, у якій роті батальон "Відень", його власний підсвинок?
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26.07.2024 07:21 Відповісти
Від словесної діареї стефанчука, змін у сьогоденні, для Захисників України, немає! А вони повинні бути в ТУРБОРЕЖИМІ, за діючої влади, а не тупого сидіння за РИГламентом КМУ та мудрил мєнєЖИРІВ з ОПУ, якухилянтів з Урядового Кварталу95!!
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25.07.2024 23:55 Відповісти
Мобілізуй 95-ий ударний батальон,а попереду Чегевара на білому коні!!))
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25.07.2024 23:59 Відповісти
Згадалося зі старезного фільму "Бей первым, Фредди!":
- Я должен вас всех убить!!!
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26.07.2024 00:02 Відповісти
Уточнення:
- Не уходите! Я должен вас убить! Любой ценой!
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26.07.2024 00:06 Відповісти
жиробас вже бісить
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26.07.2024 00:05 Відповісти
Оце історик! Бережи, Боже Україну!
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26.07.2024 00:06 Відповісти
Як воно у Диканьках називалося? Той козак, що варениками управляв?
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26.07.2024 00:08 Відповісти
Пацюк?
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26.07.2024 00:22 Відповісти
Пам'ять не та вже(!!!!
Всім, хто відповів- спасибі!
Нема вже книжкі теї(
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26.07.2024 00:32 Відповісти
Не зовсім козак)) Був колись запорожцем, а потім осів у Диканьках, знахарем назвався..таки Пацюк))
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26.07.2024 00:24 Відповісти
Та й посилав... Бо знався з... Накабздоном.)))
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26.07.2024 00:33 Відповісти
Вище відповіли. Актор Микола Яковченко.

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26.07.2024 00:25 Відповісти
Поки одні в тилу вже дрімають, а другі на фронті в дрончики бавляться, то кнур вже вдруге рятує Україну за день! Це не просто кнур - це Марвел-Кнурман!
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26.07.2024 00:08 Відповісти
Шрек.
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26.07.2024 00:16 Відповісти
Чоткий тернопільський хлоп.
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26.07.2024 07:23 Відповісти
Бодай би це створіння схуднуло. Одразу.
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26.07.2024 00:37 Відповісти
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26.07.2024 00:41 Відповісти
Шольц такий: "Він що Таурус з'їв, фу яка гидота.."
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26.07.2024 07:26 Відповісти
А чого це сьогодні цього жирного уїбана так багато?
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26.07.2024 00:43 Відповісти
Геній нової (ганебної) історії України. Утілізувати всіх добровольців і кадрових військових без відпусток і ротацій, бо всі інші відбашляли чи добазарилися (башляти).
Перетворити Україну в рашку з диктатором і світою, що прискорила дерібан країни під час війни разів так в 10 при введенні цензури на ТВ в пуйло-стилі і піз&ежі, що вибори в Україні тепер більше "ніяк неможливі"..
Цікаво, а що ви будете робити, коли більшість з небагатьох захисників, що ще залишаться живими, зрозуміють, що ви вже перетворили Україну в оркотостан з середени, а всіх, хто хотів захистити свободу закон і демократію вирішили просто утілізувати за допомогою вашого дружка пуйла, чиї звички ви вже скопіювали в майже повному обсязі і використали над народом України?
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26.07.2024 02:21 Відповісти
Прапустил по-старасти( Как здорово сказано:"Тому питання відпусток, питання ротацій, питання інших якихось привілеїв чи підтримки цих ОСІБ..." С каким уважением к воинам - єтих ліц.... И это Глава Высшегооргана нарида... Где-то мы ашиплися...
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26.07.2024 02:36 Відповісти
Ваше кодло уже переплюнуло центральную раду 1919 раз в 100. Лучше бы молчал и не позорился, чучело
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26.07.2024 03:31 Відповісти
Помилку Центральної Ради вже давно повторили і кілька разів.
- ЦР розпустила вояків старої царської армії які були в українізованих частинах, бо боялась що військові захоплять владу.
- Партія автономістів ЦР 4 липня 1917 зрадницьки допомогла росіянам знову опанувати місто після того як Київ захопили полк ім.Полуботка і партія 'самостійників' Миколи Міхновського. Так це пряма анологія до 'мудрої 73% більшості що обирала кравчуків, яників і зеленських.
-ЦР взимку 1917 морило голодом і тримало в жд составах на морозі вояків українізованого Першого українського корпусу яким керував Скоропадський. Бубочки петлюра і вінниченко боялись що генерал захопить владу.
- Популіст петлюра розстріляв героя боїв за Слобожанщину, блискучої операції із захоплення Криму, і популярного в народі полковника Болбочана. Хоч тут британці виручили і Залужного не віддали під Зелений трибунал...
- на початку війни ЦР задивлялась в очі Троцького в пошуках миру і забороняло військам давати відпор більшовикам, через що ті швидко захопили Харків, і без боїв дійшли аж до Полтави і Кременчука, а армія УНР розбігалась по домах від таких керівників або переходила до червоних цілими полками. Нічого не нагадує?

Вам які помилки? Обирайте, всі вже повторено!
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26.07.2024 04:50 Відповісти
Де я бачу цифіру 73 відразу розумію, що це звичайний шоколадний бот. Наче і правильні речі пише, але не може утриматися щоб не бризнути слюною.
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26.07.2024 08:28 Відповісти
У всіх керівників УНР було нуль підтримки народу. Тому що вони думали тільки про владу. Гризли глотки один одному заради неї. У пройдисвітів з самого початку не було жодного шансу. Вони самі це розуміли і намагалися поки при владі продатися всім підряд. Все що зараз про них розповідають це дурні романтичні міфи для тупих дівок.
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26.07.2024 05:26 Відповісти
Ну ви звичайно знаєте про підтримку, чи не підтримку тогочасної влади населенням України в 1917 році. Фактично вирішальну роль на настроях насення зіграв лозунг Леніна, землю селянам, а фабрики та заводи робітникам. Більшовики не пішли шляхом денацифікації на де мілітаризація українського населення(це було зроблено в 1932 - 1933 роках) , а отже більшовики отримали прихильність в кращому випадку або просто нейтральність населення України.
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26.07.2024 08:40 Відповісти
Всі керівники України 1917-1920 років (крім Скоропадського) були соціалістами, і вважали кацапських більшовиків своїми союзниками, а українських націоналістів, - ворогами. От і отримали те, на що заслужили...

Отримання незалежності на шару, - і у 1918 році, і у 1991... Цінують лише те, що здобувають важкою працею і кров'ю. От саме тому цієї війни неможливо було уникнути. Або українці стануть справжньою нацією, або Україна зникне. Іншого не дано.
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09.08.2024 16:33 Відповісти
Оце і є невігластво. Істота немає жодного стосунку ні до армії, ні до будь якої війни, ні до історії видає своєю ніби розумовою потугою висновки щодо мобілізації і демобілізації. Мобілізація і демобілізація може бути предметом обговорення тих хто до цих процесів є причетний чи був причетний, в кого є досвід. Кончені верховна рада, бубочка, всі депутати, вся спільнота країни просто напросто стали на бік конченого генеральського штабу із кончених содолів і сироєжкіних і зарубали демобілізацію. Просте дибільне рішення. І все одно посили і будуть посилювати мобілізацію і кінця і краю тому немає. А що отримали. Велика частина бойових бригад фактично є небоєздатними лише одиниці. Воїни досвідчені але не боєздатні. Небоєздатному солдату в купі з некомпетентним офіцером і п'яним генералом абсолютно начхати який завтра населений пункт візьмуть кацапи. Справа стоїть у виживанні самого солдата. Тепер доходить до того що на вас цивільних буде навантаження наростати з кожним місяцем. Забезпечення для ЗСУ треба буде більше, більше і більше. Ну якщо ви там собі вирішили щоб ми тут не відступали. Буде більше скандалів, корупції, вбивств і таке інше. А чого? А того, що ви вже є як оці стефанчуки, які не шукають якоби складних рішень над якими треба подумати і попрацювати, а хитруєте як би то воно простіше. Ок. Тобто який результат дибільних рішень усієї влади і усієї спільноти як подєльників. Демобілізації немає і не буде. Мобілізація тепер вже починає з'являтися в найжахливіших формах, які тільки можна уявити. Вже є ціла індустрія ухилянства і різного рівня. Це стефанчук і його синок розробили особисто для себе, бо побачили урок УНР. Є відступ ЗСУ і який буде продовжуватися ще не відомо скільки часу. І оце все вкупі породило цілі верстви у суспільстві для кого ця війна бажано щоб була подовше, тому що виборів не буде, грошові потоки максимально налаштувалися і з якого дива оцим стефанчукам робити щось по іншому. Сто років назад був же невдалий приклад УНР. Добре хоч ця істота про Рюріков не згадала. Ха ха ха.
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26.07.2024 06:13 Відповісти
Подовше війна не буде, бо рашисти вже під Дніпропетровською областю.

Юрій Бутусов.

Критично важка ситуація на Покровському напрямку, яка негайно вимагає системних та виважених рішень Ставки верховного головнокомандувача. За минулі сім діб ворог просунувся на 6 км у напрямку Мирноград- Покровськ. На вузькому фронті, фланги прострілюється, але просунувся.

До міста Мирноград залишилось 14 км. Всього 14. Мирноград в зоні обстрілу далекобійної артилерії. Якщо допустити захід ворога у Мирноград, вони отримують зону зосередження та накопичення, і зможуть атакувати сам Покровськ. Покровсько-Мирноградська агломерація - це останній район оборони перед Дніпропетровською областю. Ворог дуже близько, ситуація критична, оскільки темпи просування ворога викликають занепокоєння.
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26.07.2024 06:27 Відповісти
Це низькі темпи. Високі темпи були лютий, березень 22 року. Переживаєте за Дніпропетровську обл. Ок . Переживайте. Я просто можу тільки відстрелюватись і відступати. Нормальний природній рубіж це ріка Дніпро. Ніхто не спромігся за 10 років війни робити укріпрайони . Ну то так тому і бути. Ця вся ситуація об'єктивна. Ніхто не хоче приймати відповідальних, розумних, дороговпртісних рішень. Просто не робимо демобілізації і все. Не робіть. Де гарантія того що мобілізований 22 року буде вкладатися всім своїм ресурсом. Для чого? Ця ігра в довгу. Треба розподілити рівномірно свої сили. Тому відходити до Дніпра це об'єктивно. Ха ха ха.
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26.07.2024 08:05 Відповісти
Ви стверджуєте, "Нормальний природній рубіж це ріка Дніпро", але для цього треба підірвати весь каскад ГЕС та мости на Дніпрі ( аби перетворити річку на нормальний рубіж). Ви думаете,що діюча укр.влада ( та,що не дозволила руйнацію мостів у 2022) здатна на це ?
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26.07.2024 10:32 Відповісти
Так можуть скластися обставини. Щоб це все розбомбити не треба здатності влади. Це можуть зробити і кацапи наприклад. Ха ха ха.
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26.07.2024 10:53 Відповісти
А Ви ніколи не замислювалися - чому за 2,5 роки війни кацапи жодного разу не вдарили по стратегічних мостах через Дніпро ? Це ж військова ласа ціль.
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26.07.2024 10:59 Відповісти
Війна іде 10 років. Ви шукаєте у діях кацапів якусь структуру? Хто сказав, що вони не стріляли по цих цілях? Чи для вас якщо вони вистрілили обов'язково попали чи зруйнували. Можливо все цікаве ще попереду. Ха ха ха.
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26.07.2024 11:19 Відповісти
В діях кацапів бачу "структуру " ще з часів " Битви за Тузлу " та митних війн 2000-х років.
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26.07.2024 11:26 Відповісти
Структуру цього періоду війні. Київ за три дні. І так далі. Можливо просто погане виконання поставлених цілей. Погана підготовка. Хотєнія не завжди співпадають з можливостями. Рідко коли яка війна іде по планам з обох сторін. Ха ха ха.
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26.07.2024 11:35 Відповісти
норм.Будуть вичавлювати соки і добивати
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26.07.2024 08:18 Відповісти
А я пам'ятаю іншу Україну часів війни - де була і мобілізація і демобілізація, де територіі відвойовували, де армію розбудовували ( і все це за часів війни!!) , де кордони були відкриті, де професіонали робили свою справу, де країна росла і розвивалася - це Україна часів президентсва Петра Порошенко. Но- єто же другоє???!!
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26.07.2024 08:52 Відповісти
Українці повинні воювати поки не загинуть а слуги їздять на канари та у европу коли забажають, цю свиню треба каструвати,шоб не розмножувався😡😡😊
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26.07.2024 09:19 Відповісти
 
 