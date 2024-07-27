Мелоні поїхала до Китаю: Війна в Україні серед тем переговорів

27 липня прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прибуде до Китаю, де планує зустрітися з лідером цієї країни Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Лі Цяном.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на NV.

Агентство зазначає, що візит відбувається незадовго до виборів президента США, які мають відбутись у листопаді, після яких дипломатичні та торгівельні зв’язки Вашингтона з Євросоюзом можуть погіршитись.

У статті сказано, що, за словами людей, знайомих з думкою Мелоні, вона вважає, що Сі Цзіньпін може стати важливою зацікавленою стороною у війні, що триває в Україні, якщо Вашингтон скоротить підтримку, як це погрожував зробити Дональд Трамп.

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Від моменту приходу до влади в 2022 році Мелоні намагалася представити себе як дипломатку, здатну спілкуватися з лідерами усього ідеологічного спектру, від Віктора Орбана в Угорщині до канцлера Німеччини Олафа Шольца. Її амбіції зросли і вона хоче включити до цієї групи Сі Цзіньпіна, сказав один із людей, який говорив з Bloomberg на умовах анонімності.

Мелоні потрібно буде збалансувати цю мету з жорсткішою позицією ЄС щодо торгівлі щодо Пекіна, а також напруженістю через підтримку Сі Цзіньпіном військової машини президента Росії Володимира Путіна, констатує агентство.

Очікується, що темами переговорів будуть вторгнення Москви в Україну та конфлікт Ізраїлю і ХАМАС, розповів Bloomberg інший чиновник.

"Ми всі знаємо, що є розбіжності між ЄС, НАТО та Китаєм у багатьох питаннях. Але в такі моменти високої геополітичної напруги, як цей, краще вести більше діалогу, ніж менше", — сказав Джанджакомо Каловіні, член парламенту від партії Мелоні в комітеті з закордонних справ.

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Поїздка італійської прем'єр-міністерки відбувається після того, як минулого року Рим серйозно критикував Пекін, коли Мелоні вийшла з інвестиційної ініціативи Сі Цзіньпіна Один пояс, один шлях. Італія стала єдиною країною Великої сімки, яка приєдналася до неї за попереднього уряду, і Мелоні пообіцяла чинному президенту США Джо Байдену, що вийде з неї.

Візит італійської лідерки до Китаю демонструє, що її рішення було зумовлене "величезним тиском" з боку США, заявив китайській державній газеті Global Times Чжао Цзюньцзе, науковий співробітник Інституту європейських досліджень Китайської академії соціальних наук. Візит Мелоні може продемонструвати іншим європейським країнам, що переваги розширення співпраці з Китаєм "переважують недоліки відриву від нього", додав Чжао. ЄС неодноразово заявляв, що не має наміру від'єднуватися від Пекіна, але хоче зменшити ризики, пов’язані з поточною залежністю від поставок і торгівлі.

Електромобілі також, імовірно, будуть на порядку денному після того, як ЄС запровадив тимчасові тарифи на електромобілі, виготовлені в Китаї, які підвищать ставки до 48%. Розслідування ЄС показало, що Пекін субсидує свою індустрію електромобілів до такої міри, що завдає економічної шкоди автовиробникам блоку.