Під час навчально-тренувального польоту загинув курсант першого курсу Харківського університету Повітряних Сил
Сьогодні, 27 липня, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил.
Про це повідомили у Харківському нацуніверситет Повітряних Сил, передає Цензор.НЕТ.
"Причини катастрофи встановлюються. На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України.
Керівництво університету всебічно сприяє слідству.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас..." - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+12 Goverla198
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+10 Urs
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+8 Алекс Мышкевич
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Відправляв на придушення ковідовського бунту людей......
А от добротних літаків не купив курсантам.Це вже не перший випадок з авіатрщею в цьому училищі.
Царство Небесне купсанту.
Жаль.
Самолет К-10 SWIFT может осуществлять посадку на площадках, которые для этого не предназначены. Здесь установлена сверхсовременная парашютная система, которая гарантирует мягкое приземление самолета во время экстремальной ситуации.
ванька, водки нет !
Ось приблизний план навчання:
Перший рік: Інтенсивне вивчення теорії, включно з аеродинамікою, метеорологією, авіаційними правилами, і початкова практика на тренажерах.
Другий рік: Продовження теоретичних занять і практика з інструктором. У якийсь момент цього року (зазвичай після кількох десятків годин нальоту з інструктором) курсант здійснює свій перший самостійний політ.
Чтобы получить лицензию пилота, нужно пройти 3-месячный теоретический курс (155 часов) и налетать 40 часов.
Їм за вкиди плотють .
Прикро…
а що ти хотів почути ?
не варто поспішати з підготовкою пілотів, піхота рік-два сама повоює ?
А саме кожедуб приклав максимум зусиль для створення світової клоаки кинидири.