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Під час навчально-тренувального польоту загинув курсант першого курсу Харківського університету Повітряних Сил

Свічка

Сьогодні, 27 липня, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил.

Про це повідомили у Харківському нацуніверситет Повітряних Сил, передає Цензор.НЕТ.

"Причини катастрофи встановлюються. На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України.

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Керівництво університету всебічно сприяє слідству.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас..." - йдеться у повідомленні.

Харківський національний університет Повітряних Сил про загибель курсанта

Автор: 

авіакатастрофа (1097) курсанти (129) жертва (248)


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Топ коментарі
+12
На першому курсі і вже літає? Вони там зовсім з глузду з'їхали, курсантів гроблять.

Ось приблизний план навчання:

Перший рік: Інтенсивне вивчення теорії, включно з аеродинамікою, метеорологією, авіаційними правилами, і початкова практика на тренажерах.
Другий рік: Продовження теоретичних занять і практика з інструктором. У якийсь момент цього року (зазвичай після кількох десятків годин нальоту з інструктором) курсант здійснює свій перший самостійний політ.
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27.07.2024 23:04
+10
"скаетон" - нормальний літачок для навчання, з надійним "ротаксом" і парашутною рятувальною системою. Скоріш за все помилка пілота.
Жаль.
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27.07.2024 23:26
+8
для Свіфта:
Чтобы получить лицензию пилота, нужно пройти 3-месячный теоретический курс (155 часов) и налетать 40 часов.
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27.07.2024 23:48
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аваков в свій час обув і одів курсантів училища ім.Кожедуба купив їм нові автобуси.....
Відправляв на придушення ковідовського бунту людей......
А от добротних літаків не купив курсантам.Це вже не перший випадок з авіатрщею в цьому училищі.
Царство Небесне купсанту.
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27.07.2024 22:59 Відповісти
Правильно, дурні бунти треба придушувати
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27.07.2024 23:02 Відповісти
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27.07.2024 23:10 Відповісти
Мєшалочьку для цукору пробували? Приголомшуювачій єхфект!!! Але й сидіти довше(
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27.07.2024 23:19 Відповісти
Росіяни тих антиваксерів і фінансували...
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28.07.2024 10:39 Відповісти
"скаетон" - нормальний літачок для навчання, з надійним "ротаксом" і парашутною рятувальною системою. Скоріш за все помилка пілота.
Жаль.
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27.07.2024 23:26 Відповісти
крім того,

Самолет К-10 SWIFT может осуществлять посадку на площадках, которые для этого не предназначены. Здесь установлена сверхсовременная парашютная система, которая гарантирует мягкое приземление самолета во время экстремальной ситуации.
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27.07.2024 23:46 Відповісти
аваков в свій час обув і одів курсантів училища ім.Кожедуба купив їм нові автобуси..... А от добротних літаків не купив курсантам

ванька, водки нет !
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27.07.2024 23:44 Відповісти
Троль, що ти несеш, проспись, болєзний
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28.07.2024 00:30 Відповісти
На першому курсі і вже літає? Вони там зовсім з глузду з'їхали, курсантів гроблять.

Ось приблизний план навчання:

Перший рік: Інтенсивне вивчення теорії, включно з аеродинамікою, метеорологією, авіаційними правилами, і початкова практика на тренажерах.
Другий рік: Продовження теоретичних занять і практика з інструктором. У якийсь момент цього року (зазвичай після кількох десятків годин нальоту з інструктором) курсант здійснює свій перший самостійний політ.
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27.07.2024 23:04 Відповісти
таке ж питання безглуздості... сам навчався в танковому та вперше сів за педалі на 2-му курсі
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27.07.2024 23:26 Відповісти
Ти не розумієш, шо під час війни немає часу? Тому і йдуть на таки ризики!
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27.07.2024 23:27 Відповісти
і куди поспішають? - у нас і так вже по п'ять льотчиків на один справний літак
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28.07.2024 00:30 Відповісти
для Свіфта:
Чтобы получить лицензию пилота, нужно пройти 3-месячный теоретический курс (155 часов) и налетать 40 часов.
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27.07.2024 23:48 Відповісти
Так навіщо це тролям?
Їм за вкиди плотють .
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28.07.2024 00:35 Відповісти
я після 2 тижнів теорії і 8 годин тренажера сів полетів з інструктором на одномоторному Beechcraft. Насправді мені було найскладніше логістика - запит на зліт, вирулювання та запит на посадку. Тут вже є "полна жопа огурцов" а ще й корректно з flight controller треба спілкуватися.
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28.07.2024 05:00 Відповісти
разницу между пилотом-любителем с военным летчиком понимаете ?
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28.07.2024 09:25 Відповісти
Під час перших тренувальних польотів на такому одномоторному "малюку" в чому ця різниця?
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28.07.2024 09:49 Відповісти
Думаю, він не на бойове завдання літав. Простий зліт-посадка.
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28.07.2024 09:51 Відповісти
І екіпаж повинен бути 2 чоловіка, де був інструктор? Забухав і пив пиво у тіньочку?
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28.07.2024 11:38 Відповісти
Росіянин, тебе тільки вчора ведмедчук перевів із посади хвостокрутів коровам, на посаду троля, і ти вже ікспєрдом задєлався ?
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28.07.2024 00:33 Відповісти
А вони вчили по фільму "в бой ідут одні старікі " - взльот посадка і льотчик готов.
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28.07.2024 08:07 Відповісти
авіаційна подія, це завжди чиясь неуважність… людський фактор…
Прикро…
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27.07.2024 23:05 Відповісти
Шо за апарат??? Хто знає?
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27.07.2024 23:21 Відповісти
нормальна літаюча парта з стосильним надійним ротаксом і парашутною системою.
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27.07.2024 23:28 Відповісти
Тоді чому? Ресурс? Хоча зараз питання зайве(
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27.07.2024 23:34 Відповісти
швидше за все помилка пілота. Літачок гарний. Як би мав час на друге життя, то назбирав би грошей на нього...
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27.07.2024 23:37 Відповісти
Майже планєр(
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27.07.2024 23:55 Відповісти
на профанний погляд може так і виглядає. Але на справді - ні.
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28.07.2024 00:10 Відповісти
Может.. Но по виду мог бы планировать до Индостана - без резких движений. Пилота уже не спросить(
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28.07.2024 01:13 Відповісти
ні, не може. Якщо стає двигун, то треба пілотувати зі зниженням, не допускаючи падіння швидкості нижче 100 км на годину, інакше буде звал, і шукати місце для посадки з урахуванням напрямку вітру. Йому достатньо ста метрів. А якщо реально сідати нікуди (що буває рідко), то тоді вже БПС.
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28.07.2024 01:59 Відповісти
Теорію мав би знати, рухи у кабіні відпрацьовувати. Мабуть. На вид ( такі у вікі глянув), так, має бути простим... Але ж не авто 2Д - вже 3Д...
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28.07.2024 02:05 Відповісти
ми не можемо знати, що там було. Розхерачитись можно вже і на землі, якщо зайшов по вітру і вибігу не вистачило. Тому будь-які теоретизування тут недоречні.
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28.07.2024 02:17 Відповісти
Природа людьська - знати б чому. Та й іншим літунам допомогло б.
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28.07.2024 02:27 Відповісти
після експертизи кому треба буде відомо. Навряд чи там буде щось нове, бо всі дії та процедури безпеки польотів давно прописані.
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28.07.2024 02:34 Відповісти
Вікі не треба...
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27.07.2024 23:23 Відповісти
Військові курсанти з Чугуєва вчаться на ЛАшках,кого готують на тих К -10 фіг його знає.
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27.07.2024 23:34 Відповісти
ходити навчаються повзаючи на колінах....
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27.07.2024 23:49 Відповісти
Колись, у 85 там робив у полях... Якраз на полігоні... Був у шоці з їх маневрів)))
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28.07.2024 01:03 Відповісти
Торопляться війну вигравати? Жаль та сум ..
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27.07.2024 23:47 Відповісти
так ! і на F-16 українсткі пілоти навчаються вдвічи-втричи менше, ніж потрібно !

а що ти хотів почути ?
не варто поспішати з підготовкою пілотів, піхота рік-два сама повоює ?
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27.07.2024 23:52 Відповісти
Росіянин, а що так " засумував""? Тобі Хелфайєра нетерпиця отримати ша шкірки ?
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28.07.2024 00:38 Відповісти
Від тебе???? Є курсанти і є пілоти, тому і різниця є... Гинуть однаково, але з різними літаками(
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28.07.2024 00:01 Відповісти
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28.07.2024 00:19 Відповісти
Чому училище і досі носить ім'я кожедуба?До початку війни це був мій улюблений герой,але зараз,коли зброя із кндр обстрілює Україну в тім числі і рідне місто кожедуба...
А саме кожедуб приклав максимум зусиль для створення світової клоаки кинидири.
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28.07.2024 08:42 Відповісти
 
 