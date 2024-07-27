Під час навчально-тренувального польоту загинув курсант першого курсу Харківського університету Повітряних Сил

Сьогодні, 27 липня, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил.

Про це повідомили у Харківському нацуніверситет Повітряних Сил, передає Цензор.НЕТ.

"Причини катастрофи встановлюються. На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України.

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Керівництво університету всебічно сприяє слідству.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас..." - йдеться у повідомленні.