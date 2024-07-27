Поява закону про демобілізацію залежить від ситуації на фронті, темпів мобілізації та постачання зброї, - Міноборони

Поява закону про демобілізацію залежить від багатьох факторів, зокрема, ситуації на фронті, темпів мобілізації та постачання зброї.

Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів в інтерв'ю NV, передає Цензор.НЕТ.

Депутат Верховної Ради Роман Костенко заявляв, що якщо темпи мобілізації не зміняться до кінця літа, то можна буде вносити законопроєкт про демобілізацію.

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Своєю чергою Лазуткін зауважив, що робота над законом — це складний процес: визначені певні терміни, консультації щодо цього йдуть постійно.

"Але водночас слід усвідомлювати, що багато що буде залежати від ситуації на фронті, темпів мобілізації і тих мобілізаційних процесів, які будуть відбуватися в нашій країні. І від західної допомоги — скільки, якої зброї і в які терміни нам поставлять, і чи будуть західні партнери дотримуватися цих термінів. На це впливає і підготовка тих людей, які будуть виконувати бойові задачі, і ефективність застосування сил і засобів безпосередньо на полі бою", — сказав він.

Речник додав, що йдеться про комплексне питання, яке має вирішуватися узгоджено з Генштабом, військовим керівництвом, Міноборони і всіма структурами, які до цього дотичні.

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"Ми розуміємо, якщо, наприклад, восени [російський диктатор Володимир] Путін оголосить мобілізацію в Російській Федерації, і цей процес буде масштабним, то це одне питання. Інше питання, якщо нам вдасться за рахунок західної підтримки, в тому числі, змінити ситуацію на полі бою кардинально. Це вже інші ввідні [дані]", — додав Лазуткін.