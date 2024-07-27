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Поява закону про демобілізацію залежить від ситуації на фронті, темпів мобілізації та постачання зброї, - Міноборони

ЗСУ

Поява закону про демобілізацію залежить від багатьох факторів, зокрема, ситуації на фронті, темпів мобілізації та постачання зброї.

Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів в інтерв'ю NV, передає Цензор.НЕТ.

Депутат Верховної Ради Роман Костенко заявляв, що якщо темпи мобілізації не зміняться до кінця літа, то можна буде вносити законопроєкт про демобілізацію.

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Своєю чергою Лазуткін зауважив, що робота над законом — це складний процес: визначені певні терміни, консультації щодо цього йдуть постійно.

"Але водночас слід усвідомлювати, що багато що буде залежати від ситуації на фронті, темпів мобілізації і тих мобілізаційних процесів, які будуть відбуватися в нашій країні. І від західної допомоги — скільки, якої зброї і в які терміни нам поставлять, і чи будуть західні партнери дотримуватися цих термінів. На це впливає і підготовка тих людей, які будуть виконувати бойові задачі, і ефективність застосування сил і засобів безпосередньо на полі бою", — сказав він.

Речник додав, що йдеться про комплексне питання, яке має вирішуватися узгоджено з Генштабом, військовим керівництвом, Міноборони і всіма структурами, які до цього дотичні.

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"Ми розуміємо, якщо, наприклад, восени [російський диктатор Володимир] Путін оголосить мобілізацію в Російській Федерації, і цей процес буде масштабним, то це одне питання. Інше питання, якщо нам вдасться за рахунок західної підтримки, в тому числі, змінити ситуацію на полі бою кардинально. Це вже інші ввідні [дані]", — додав Лазуткін.

Автор: 

Міноборони (7343) демобілізація (109)


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Топ коментарі
+11
При Порошенко, воїни з Майдану йшли прямо на фронт.
При Зеленськом, воїни з фронту підуть прямо на Майдан.
Тому й трусяться зе-покидьки приймати закон о демобілізації...
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27.07.2024 23:55
+9
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27.07.2024 23:52
+8
це значить що жиробас його ніколи не винесе на голосування
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27.07.2024 23:44
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це значить що жиробас його ніколи не винесе на голосування
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27.07.2024 23:44 Відповісти
Цікаво, вони хочуть по темпах випиредити того, в кого апріорі математично є більше можливостей кого мобілізувати?
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27.07.2024 23:49 Відповісти
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27.07.2024 23:52 Відповісти
З ротацією розібрались?
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27.07.2024 23:54 Відповісти
При Порошенко, воїни з Майдану йшли прямо на фронт.
При Зеленськом, воїни з фронту підуть прямо на Майдан.
Тому й трусяться зе-покидьки приймати закон о демобілізації...
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27.07.2024 23:55 Відповісти
Я вже просто молюся на військову диктатуру...аби тільки клованів прибрали...бо ці дегенерати винищують націю..
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28.07.2024 00:02 Відповісти
Це оксюморон. В наших реаліх керувати країною будуть умовні Колі Тищенко. Військові не розуміються на керуванні країною
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28.07.2024 00:13 Відповісти
А колі тищенки що, розуміються на керуванні?!
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28.07.2024 00:22 Відповісти
Так умовні Колі Тищенко і прийдуть до влади. Паворознюки тощо. Коля ж не зовсім цивільний - він же майже військовий
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28.07.2024 00:29 Відповісти
Тобто, ті що при владі зараз, очуїти можна, як розуміються на керуванні державою!
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28.07.2024 00:26 Відповісти
А де річ про тих, що при владі? Я проти будь-якої диктатури. Тому що ми отримаємо Північну Корею
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28.07.2024 00:30 Відповісти
В нас вже північна корея
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28.07.2024 00:37 Відповісти
А отримаємо **********.
До слова, ********** до 14-го року була "блакитною мрією" для українського "насєлєнія".
"Там чістєнько і парядачєк" - казали мені мої колегі і колєжанки...
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28.07.2024 00:49 Відповісти
Аха, а товариш чоловіка казав - прикольно, купив новий комп, дешево..чистенько у нас, але - я не хочу тут жити.
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28.07.2024 01:53 Відповісти
Ну десь є таке. Ви мене, можливо, не зрозуміли. Я маю на увазі, що якщо так станеться, що буде військова диктатура, то керувати країною, скоріше за все, будуть умовні Паворознюки, Тищенко, Борисови тощо, а не адепти вільної України. Я дуже скептично відношуся до будь-якої форми влади, коли країною керують військові. Бо люди вчилися в академіях воювати, а не керувати державним апаратом. При всій повазі до ЗСУ - я проти, щоб військові керували країною. Бо вже докерувалися - медиків не висиачаї, операторів БПЛА не вистачає і так далі
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28.07.2024 00:54 Відповісти
Бо то керували кловани з купленими дипломами.

Військові потрібні для наведення ладу в країні.

Чи на відкуп всіляким керовникам ахметовим хочете здати?
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28.07.2024 01:51 Відповісти
Багато військових за клованів і голосували. Вже навели лад
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28.07.2024 02:44 Відповісти
Думаєте на граблі по другому колу підуть?
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28.07.2024 03:11 Відповісти
Скажіть, а хто на вашу думку, має керувати країною? Масажисти, хокеїсти, комбайнери, лікарі? Хто по фаху? І якщо можна, то з прізвищами. Бо якщо будете казати, що наприклад, юристи, то гівно якоби суддя князєв напевно юрист. Вибір такий собі. Ха ха ха.
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28.07.2024 02:20 Відповісти
Керувати повинні професійні політики і державники. А вищеперелічені категорії керують зараз (таксисти-хокеїсти)
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28.07.2024 02:42 Відповісти
Професійний політик це хто? Цікаво про прізвища. І який вуз треба закінчити де буде написано що то є політик. Ха ха ха.
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28.07.2024 02:50 Відповісти
Будуть вибори (колись) - будуть прізвища кандидатів. А там виберете те, яке сподобається. Ха-ха-ха
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28.07.2024 03:05 Відповісти
Тобто ви хочете невідомо кого аби не військові. Зрозуміло. Нормальна позиція. Ніякої об'єктивності, а суто суб'єктивність . От сподобається якесь прізвище, таке і буде. От сподобався голобородько, от і вибрали бубочку. А я все думав як же ж за нього проголосували? І хто? Дякую, що розказали як воно. Ха ха ха.
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28.07.2024 03:20 Відповісти
Вiйськову диктатуру?

Це ту, що вiдправляе м'ясо на Кринки без крайньоi необхiдностi?

Чомусь всi пiд диктатурою уявляють якогось Черчилля, Пiночета чи Цезаря.
Проте в Украiнi нема нi Черчилля, нi Пiночета, нi Цезаря. Е Сирський. Бажаете щоб вiн став диктатором?)
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28.07.2024 04:59 Відповісти
Тобто сироєжкін рветься до влади? А можливий такий варіант, що ті Кринки йому на карті намалював недиктатор бубочка? Із підтримкою всього складу найдемократичнішого картеля верховна рада. Згідно конституції. Ха ха ха.
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28.07.2024 08:51 Відповісти
Я про iнше.

Демократiя, насправдi, це не влада народу, це влада противагiв (противовесов).
Це коли одна гiлка влади, стежить за iншою, а за цiею гiлкою влади стежить ще якась, i втрьох вони не дають друг другу нахабнiти, в разi чого пiдключаючи охлос на свою сторону.

При диктатурi icнуе лише одна гiлка влади, нiкому не пiдзвiтна.

I якщо диктатура бубочки хочь якось намагаеться дiяти в рамках закону, то вiйськова диктатура буде прикриватись вiйною i вигадувати новi i новi правила пiд соусом "не на часi".

Щоб зрозумiти це - достатньо подивитись на те, що зараз коiться в ЗСУ (ось тобi лопата, йди закрiпляйся на Кринках, все iнше твоi проблеми, пiшов) або в ТЦК (так, ми розумiемо що в тебе епiлепсия, але сиди чекай). Тобто будь-який пздк, у якого з'явилась хоч якась влада - тут же використовуе ii для себе.

Якщо таким дати владу, вони все будуть робити для ЗСУ. Наприклад користуватись твоею автiвкою, а може й жiнкою, все ж для ЗСУ. I в тебе не буде чого iм протиставити, бо зброя в них.

Це мабуть найголовнiша причина, з якоi в керування силовиками в захiдних краiнах ставлять "пiджакiв". Щоб думали як цивiльний, а не як вiйськовий.

Тому те що пропонуе Марина, може вистрiлити, якщо "батьком" стане батько. А може загнати краiну ще в глибшу дупу, якщо "батьком" стане такий як Дикий.

Тому щоб не було "авось", навiть на вiйнi треба блюсти верховенство права.
Бо якщо нi - то не буде резона це захищати, бо в руських теж саме.
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28.07.2024 16:57 Відповісти
А як може бути якась противага комусь без інструментів примусу? Ну скажімо одна гілка післала в ліс дві інші. Що тоді робити? Вони ж напевно також мають право, як ви кажете когось кудись післати. Бо вони будуть так вважати. І що далі? Дві гілки просто собі підуть? Може зараз так і відбувається? Наприклад я не розумію на реальному прикладі. Для чого платити зарплату сидячому у СІЗО гівну якоби судді князєву? Для чого сплачувати зарплату суддям розформованого суду і багато інших прикладів? А тому що оце буде порушенням конституції, їх прав, свобод і купи іншого чогось. Я просто думав, що демократія це якесь наближення хоч якоїсь справедливості хоча б для більшої частини спільноти. Права кожен піджак може переписати сто раз за свою каденцію особисто під себе. Що і відбувається. Це факт. А диктатури військових за останні 30 років ми ще не спостерігали. Так що щось там уявляти в своїй голові це означає просто уявляти. А зараз є факт кримінального картелю із всіх трьох гілок всіх влад. Головне щоб диктатура була тільки не від військових. Я вас так зрозумів? Ха ха ха.
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28.07.2024 18:30 Відповісти
Противага - це тому й зветься противагою, що являе собой iншу сторону того ж самого.
Противага у владi - це така ж сама влада, а не мужик з ружжом

Одна гiлка не може послати в лiс iншу, тому що нищестоячi гiлки не будуть виконувати цей наказ, а навiть якщо будуть, то вiн заздалегiдь неправомiрний, i виконавець сам може потрапити за грати. Хоча звичайно вони можуть бути в змовi, так як зараз.

Той апарат, який мае примус (тобто зброю) - позбавлений писати фундаментальнi закони та правила, якраз щоб не було таких озброених посилань друг друга.

Стосовно вашого прикладу про Князева.

Мабуть е закони писанi до Князева, згiдно з якими йому треба платити з\п. Мабуть тому що СIЗО - це якраз cлiдчий iзолятор, а не камера виконання вироку.

Давайте на зустрiчному прикладi: Ви працюете. Ви були бiля мiсця злочину. Вас захопили менти. Згодом суд вас виправдае, але поки що вам обрано запобiжну мiру - СIЗО. Чи повиннi вас звiльнити з роботи, за те що ви стали фiгурантом? Якщо нi - то чому Князева потрiбно? Вироку ще немае.

Розумiете, справедливiсть - це комплексне поняття, яке само е однiею ланкою цiлого каскаду. Вона е результатом взаемодii цих ланок, однiею з якоi якраз i е та система противаг про яку я кажу. Яку ви хочете справедливiсть для бiльшостi, вiддавши владу як хоче Марина - меншостi ? При чому меншости яка звикла вирiшувати питання в лоба?

Щодо диктатури вiйськових - вона зараз спостерiгаеться у вiдео "ТЦК проти народу". А ви хочете щоб такi ще й закони писали безальтернативно?

Щодо вашого нижчого коменту - чесно кажучи не зрозумiв.
Може мене не зрозумiли ви в посилi про жiнку, тодi поясню на пальцях: диктатура приведе до зловживань. Завжди приводила й приводить. Сашу Стоматолога пам'ятаете? А тепер уявiть що замicть В.Ф. якесь дурбецало, що звикло вирiшувати питання зброею, а його синовi приглянувся ваш бiзнес. Чи квартира. Чи авто. Чи жiнка. Вiн прийде до вас i забере, так як забирають i зараз, але без суда, постанови, справи та iнших формальностей: - зараз вiйна, закони не на часi, мне нужна твоя одежда и мотоцикл.

Нафiг нада.
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28.07.2024 23:45 Відповісти
Ви так і нічого не зрозуміли про що мова. Ок. Напишу коротше. У вас є ваші інтереси, а у мене мої. Ваші інтереси заключається не в противагах, а в вашій рубашці і щоб ніхто ні по що не прийшов. Я зараз не бачу ніяких противаг. Три гілки влади на даний момент особисто для мене це один кримінальний картель із складу людей які жодного відношення не мають до армії. Вони прийшли за допомогою демократичних прийомів до влади. Ок . На даний момент все законодавство і всі виконавці законів змінені в гіршу для мене сторону. Тобто особисто для мене інша якість як життя так і розуміння того що відбувається. В цьому всьому я бачу ознаки диктатури від зеленої шобли. Диктатура від військових для мене вигідніша. Моїм розумінням демократії зараз і не пахне. Захищати інтереси зеленої шобли при уході її в небуття законним або не законним способом особисто я не буду. Це не в моїх інтересах. Ха ха ха.
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29.07.2024 06:57 Відповісти
А для ЗСУ нічого не потрібно ні автівки, ні жінки. Взагалі нічого лише права взад якоби кримінальні піджаки повернуть і одразу готуються займати оборону у своїх квартирах і котеджах. Жоден піджак ще не забезпечив жоден підрозділ тим, що самі їм прописали у своїх статутах, законах і конституціях. Тому для чого ЗСУ постійно оці ще більші дупи я також не розумію. Є твоя хата і твої грядки поруч ото й захищай. Ха ха ха.
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28.07.2024 18:38 Відповісти
Вони думають, що при "військовій диктатурі" гроші будуть відбирати у багатих і віддавати бідним. Як в казочці про Робін Гуда
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28.07.2024 10:45 Відповісти
Мені цікаво чого завжди при згадуванні слова "військовий" одразу причеплюють слово "диктатура". Невже диктатором не може бути той, хто ніколи не служив? Чи нормально бути чиновником або політиком без досвіду служби в армії.? Можливо таки той, хто не служив в армії не має розуміння що таке оборона держави або безпека? Як можна без цієї практики ставати на ключових посадах. Кримінальний картель верховна рада має значний досвід у злочинах, тому всіма методами укріплює свою безвідповідальність перед суспільством. Може оцей картель більш небезпечний ніж якоби військовий і якоби диктатор. Ха ха ха.
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28.07.2024 10:59 Відповісти
Так Марина Нєчаєва мріє про військову диктатуру. Це до неї питання, мене залиште в спокої
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28.07.2024 11:14 Відповісти
Ну вона мріє. Зрозуміло. Заважати мріям без аргументів, може це також свойого роду диктатура.? Чи ні? Тотальна демократія напевно включає в себе і мрії і навіть ті які вам не подобаються. Так чи ні. Може все ж таки вислуховувати всі точки зору, навіть найкарколомніші? Ха ха ха.
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28.07.2024 13:23 Відповісти
Вам дуже не сподобається військова диктатура. Особливо в умовах переходу влади який супроводжує настання військової диктатури і особливо під час війни. Фактично це буде кінець країни: програш війни, втрата міжнародної підтримки і декілька незабутніх місяців під керівництвом військових.
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28.07.2024 05:59 Відповісти
Чого ви так впевнені що не сподобається? Чи ви думаєте, що міжнародна підтримка і не програш у війні це лише завдяки тому, що найдемократичніша демократія можлива лише у найвеличніших бубочок? Чи може вже те що відбувається зараз і тут це не демократія? Якщо не демократія, то чого ж та підтримка все ж таки є. Ха ха ха.
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28.07.2024 08:58 Відповісти
Тому що екстраполюйте те що зараз е в ЗСУ, на краiну.
Не виконав будь-який наказ - на зону.

А наказом може бути все що завгодно, наприклад як зараз - вiддати зарплатню щоб не вiдправили на нульок.

I все це без суда i слiдства.

Ось знаете Червiнського? Знаете що вiн невиновний? Знаете.

А знаете чому досi живий? Бо в краiнi все ще iснуе змагальний судовий процес, i прокуратура не може дiяти так як заманеться.
При диктатурi такого не буде. Перейшов дорогу - куля в голову без суда i слiдства, i не важливо правий ти чи винуватий.

Хочу нагадати, що вiйськовi - з того ж самого табору в нас, що й полiтики. Тобто в них е тiж риси, що й у полiтикiв. Але надати iм чрезвичайнi повноваження - це означае стати не те що РФiею, а взагалi якимось Афганiстаном.

А навiщо?

Розумним людям ще на початку було зрозумiло, що РФ не перемогти. Тут нема що розумiти - нафтогазовий велетень проти корумпованого Сомалi. I що дасть змiна керування в Сомалi? Воно стане бiльшим? Воно почне виробляти власну зброю? Ха, та скорiш цi iнженери першi пiдуть на штурм посадок з коментом "якщо ти такий розумний, то чому строем не ходиш"

Треба дивитись на речi тверезо, бо деякi рiшення незворотнi та фатальнi.
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28.07.2024 17:07 Відповісти
Існує процес. Чудово! А хто забезпечує цей процес? Отой обвинувачував у піджаку чи охоронець у броніку зі зброєю? Та якби не громила, який стоїть на дверях клітки, то оцей червінський сто раз би проломив би голову що судді, що прокурору. Не процес він боїться, а те що його силою примусять виконувати цей процес. Тупо фізичною силою. Для чого в магазинах платити за продукти? Прийди набери та йди. В магазинах навіть люди із зброєю платять, бо знають, що якщо ні, то будуть підстрелені. От і все. Демократія це невідворотність покарання за злочин в тому ж числі. Цивільна людина може так само організувати безкарність як і не цивільна. І накази наприклад я виконую не всі. Якщо наказ підкріплений чимось іншим тоді це одна справа, а якщо хтось щось бовкнув то таке буде і виконання. На те і є голова щоб приймати рішення чому коритися, а чому ні. Ха ха ха.
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28.07.2024 18:50 Відповісти
Росіяни https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-rosiyani-zakhopili-2-naselenikh-punkti-na-pokrovskomu-napryamku-komandir-batalyonu-47-ombr-magura захопили 2 населених пункти на Покровському напрямку, - командир батальйону 47 ОМБр "Маґура"

Стало відомо, що російські терористи захопили Прогрес і Вовче Донецької області. Про це повідомив командир батальйону 47 ОМБр "Маґура" Олександр Ширшин.

"Станом на зараз Прогрес - не наш. Вовче - не наше. Сказати, що це сталось через якийсь один фактор, - не можу. Це питання підготовки особового складу, розуміння принципів управління, кількості БК і техніки, це компетентність офіцерського, управлінського складу, це вмотивованість людей. На жаль, це - війна", - йдеться у повідомленні.
‐-----------
Щоб перемогти, треба міняти генералів бездарів, майже всіх.
Міняти принципи комплектування армії, толку від бусифікації ніякого не має бо невмотивовані солдати відступають.
Міняти весь управлінський склад ЗСУ, який профнепридатний.
Ітд...
Але Зеленський нічого міняти не хоче.
Значить не буде перемоги.
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28.07.2024 00:04 Відповісти
Що таке вмотивований солдат? Той , хто ні шагу назад? Чи як його розуміти? Якщо є дві різні категорії чи групи, чи як його правильно сказати, то чим одна відрізняється від іншої.? Завжди хотів дізнатися у мотиваторів і демотиваторів. Ха ха ха.
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28.07.2024 02:04 Відповісти
Покажіть хоч одну державу в якій іде повномасштабна війна , і є демобілізація в цей час ?
Яка ще демобілізація зараз !
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28.07.2024 00:21 Відповісти
Без демобілізації не буде і мобілізації. Тут все просто.
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28.07.2024 00:32 Відповісти
Що по вашому повномасштабна війна і не повномасштабна? Які критерії чи мірки? І коли і в яких країнах відбувалися по вашому повномасштабні війни? І що ви знаєте про мобілізації в цих країнах? Хоча б чисельності населення однієї і іншої сторони, відсотки від населення однієї і другої сторони. Скільки по закінченню тих війн демобілізувалися з однієї та іншої сторони? Ви ж напевно військовий історик. Так? Ха ха ха.
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28.07.2024 02:13 Відповісти
Вже казали ж демобілізація в Фінляндії в 1942 році
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28.07.2024 03:06 Відповісти
Нє, ну Фінляндія не рахується. Ще раз назвіть країну де при найповномасштабнішій війні проводили демобілізацію. Ха ха ха.
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28.07.2024 03:24 Відповісти
Не розумію, чому Фінляндія не подобається… Ізраїль.
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28.07.2024 03:36 Відповісти
Блін. Знову ви приклади якісь наводите. Питання ставилося завідомо так, щоб ніхто ніякого прикладу не називав. Ха ха ха.
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28.07.2024 08:43 Відповісти
Навiщо Украiнi копiювати чиicь прецеденти?

Ну не було, то й що? Це привiд стирати всю нацiю об КАБи? Щоби що?
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28.07.2024 05:02 Відповісти
Покажіть хоч одну державу в історії світу, в якій йде війна і в армію не призивають з 18 років для захисту держави?
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28.07.2024 00:32 Відповісти
Україна. Ха ха ха.
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28.07.2024 03:25 Відповісти
... закон.або є,або нема.
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28.07.2024 07:27 Відповісти
возобновляйте призыв, ухайдокали кучу времени...
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28.07.2024 07:53 Відповісти
Какой дємбєль ва врємя вайни? - Стефанчук, голова ВРУ, яка під час війни спокійно пішла на канікули
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28.07.2024 08:31 Відповісти
Це демократія в розумінні картеля зелена верховна рада. Коля каклєта також розказував, що ну не було його десь там в Таїланді і Іспанії. Картель надійно прикритий своїм трактуванням конституції і спецзаконами для себе. Ха ха ха.
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28.07.2024 09:06 Відповісти
Своєю блискучою тупістю він подавав безсумнівні надії, що за кілька десятків років попаде в Терезіанську військову академію або у військове міністерство.

(Я. Гашек, "Пригоди бравого вояка Швейка")
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28.07.2024 08:59 Відповісти
Та хоча б на два місяці людей домой відпускайте дебіли....
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28.07.2024 13:53 Відповісти
Чого на два? Можна збільшити особовий склад бригади у два рази і законодавчо закріпити відпуски без розривів 90 - 120 діб. І не треба буде їхніх якоби ротацій. Солдат пішов у відпустку 120 діб на рік. Вирішив свої особисті питання і назад на роботу. Як вам такий варіант? Ха ха ха.
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28.07.2024 15:06 Відповісти
 
 