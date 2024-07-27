Поява закону про демобілізацію залежить від ситуації на фронті, темпів мобілізації та постачання зброї, - Міноборони
Поява закону про демобілізацію залежить від багатьох факторів, зокрема, ситуації на фронті, темпів мобілізації та постачання зброї.
Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів в інтерв'ю NV, передає Цензор.НЕТ.
Депутат Верховної Ради Роман Костенко заявляв, що якщо темпи мобілізації не зміняться до кінця літа, то можна буде вносити законопроєкт про демобілізацію.
Своєю чергою Лазуткін зауважив, що робота над законом — це складний процес: визначені певні терміни, консультації щодо цього йдуть постійно.
"Але водночас слід усвідомлювати, що багато що буде залежати від ситуації на фронті, темпів мобілізації і тих мобілізаційних процесів, які будуть відбуватися в нашій країні. І від західної допомоги — скільки, якої зброї і в які терміни нам поставлять, і чи будуть західні партнери дотримуватися цих термінів. На це впливає і підготовка тих людей, які будуть виконувати бойові задачі, і ефективність застосування сил і засобів безпосередньо на полі бою", — сказав він.
Речник додав, що йдеться про комплексне питання, яке має вирішуватися узгоджено з Генштабом, військовим керівництвом, Міноборони і всіма структурами, які до цього дотичні.
"Ми розуміємо, якщо, наприклад, восени [російський диктатор Володимир] Путін оголосить мобілізацію в Російській Федерації, і цей процес буде масштабним, то це одне питання. Інше питання, якщо нам вдасться за рахунок західної підтримки, в тому числі, змінити ситуацію на полі бою кардинально. Це вже інші ввідні [дані]", — додав Лазуткін.
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При Зеленськом, воїни з фронту підуть прямо на Майдан.
Тому й трусяться зе-покидьки приймати закон о демобілізації...
До слова, ********** до 14-го року була "блакитною мрією" для українського "насєлєнія".
"Там чістєнько і парядачєк" - казали мені мої колегі і колєжанки...
Військові потрібні для наведення ладу в країні.
Чи на відкуп всіляким керовникам ахметовим хочете здати?
Це ту, що вiдправляе м'ясо на Кринки без крайньоi необхiдностi?
Чомусь всi пiд диктатурою уявляють якогось Черчилля, Пiночета чи Цезаря.
Проте в Украiнi нема нi Черчилля, нi Пiночета, нi Цезаря. Е Сирський. Бажаете щоб вiн став диктатором?)
Демократiя, насправдi, це не влада народу, це влада противагiв (противовесов).
Це коли одна гiлка влади, стежить за iншою, а за цiею гiлкою влади стежить ще якась, i втрьох вони не дають друг другу нахабнiти, в разi чого пiдключаючи охлос на свою сторону.
При диктатурi icнуе лише одна гiлка влади, нiкому не пiдзвiтна.
I якщо диктатура бубочки хочь якось намагаеться дiяти в рамках закону, то вiйськова диктатура буде прикриватись вiйною i вигадувати новi i новi правила пiд соусом "не на часi".
Щоб зрозумiти це - достатньо подивитись на те, що зараз коiться в ЗСУ (ось тобi лопата, йди закрiпляйся на Кринках, все iнше твоi проблеми, пiшов) або в ТЦК (так, ми розумiемо що в тебе епiлепсия, але сиди чекай). Тобто будь-який пздк, у якого з'явилась хоч якась влада - тут же використовуе ii для себе.
Якщо таким дати владу, вони все будуть робити для ЗСУ. Наприклад користуватись твоею автiвкою, а може й жiнкою, все ж для ЗСУ. I в тебе не буде чого iм протиставити, бо зброя в них.
Це мабуть найголовнiша причина, з якоi в керування силовиками в захiдних краiнах ставлять "пiджакiв". Щоб думали як цивiльний, а не як вiйськовий.
Тому те що пропонуе Марина, може вистрiлити, якщо "батьком" стане батько. А може загнати краiну ще в глибшу дупу, якщо "батьком" стане такий як Дикий.
Тому щоб не було "авось", навiть на вiйнi треба блюсти верховенство права.
Бо якщо нi - то не буде резона це захищати, бо в руських теж саме.
Противага у владi - це така ж сама влада, а не мужик з ружжом
Одна гiлка не може послати в лiс iншу, тому що нищестоячi гiлки не будуть виконувати цей наказ, а навiть якщо будуть, то вiн заздалегiдь неправомiрний, i виконавець сам може потрапити за грати. Хоча звичайно вони можуть бути в змовi, так як зараз.
Той апарат, який мае примус (тобто зброю) - позбавлений писати фундаментальнi закони та правила, якраз щоб не було таких озброених посилань друг друга.
Стосовно вашого прикладу про Князева.
Мабуть е закони писанi до Князева, згiдно з якими йому треба платити з\п. Мабуть тому що СIЗО - це якраз cлiдчий iзолятор, а не камера виконання вироку.
Давайте на зустрiчному прикладi: Ви працюете. Ви були бiля мiсця злочину. Вас захопили менти. Згодом суд вас виправдае, але поки що вам обрано запобiжну мiру - СIЗО. Чи повиннi вас звiльнити з роботи, за те що ви стали фiгурантом? Якщо нi - то чому Князева потрiбно? Вироку ще немае.
Розумiете, справедливiсть - це комплексне поняття, яке само е однiею ланкою цiлого каскаду. Вона е результатом взаемодii цих ланок, однiею з якоi якраз i е та система противаг про яку я кажу. Яку ви хочете справедливiсть для бiльшостi, вiддавши владу як хоче Марина - меншостi ? При чому меншости яка звикла вирiшувати питання в лоба?
Щодо диктатури вiйськових - вона зараз спостерiгаеться у вiдео "ТЦК проти народу". А ви хочете щоб такi ще й закони писали безальтернативно?
Щодо вашого нижчого коменту - чесно кажучи не зрозумiв.
Може мене не зрозумiли ви в посилi про жiнку, тодi поясню на пальцях: диктатура приведе до зловживань. Завжди приводила й приводить. Сашу Стоматолога пам'ятаете? А тепер уявiть що замicть В.Ф. якесь дурбецало, що звикло вирiшувати питання зброею, а його синовi приглянувся ваш бiзнес. Чи квартира. Чи авто. Чи жiнка. Вiн прийде до вас i забере, так як забирають i зараз, але без суда, постанови, справи та iнших формальностей: - зараз вiйна, закони не на часi, мне нужна твоя одежда и мотоцикл.
Нафiг нада.
Не виконав будь-який наказ - на зону.
А наказом може бути все що завгодно, наприклад як зараз - вiддати зарплатню щоб не вiдправили на нульок.
I все це без суда i слiдства.
Ось знаете Червiнського? Знаете що вiн невиновний? Знаете.
А знаете чому досi живий? Бо в краiнi все ще iснуе змагальний судовий процес, i прокуратура не може дiяти так як заманеться.
При диктатурi такого не буде. Перейшов дорогу - куля в голову без суда i слiдства, i не важливо правий ти чи винуватий.
Хочу нагадати, що вiйськовi - з того ж самого табору в нас, що й полiтики. Тобто в них е тiж риси, що й у полiтикiв. Але надати iм чрезвичайнi повноваження - це означае стати не те що РФiею, а взагалi якимось Афганiстаном.
А навiщо?
Розумним людям ще на початку було зрозумiло, що РФ не перемогти. Тут нема що розумiти - нафтогазовий велетень проти корумпованого Сомалi. I що дасть змiна керування в Сомалi? Воно стане бiльшим? Воно почне виробляти власну зброю? Ха, та скорiш цi iнженери першi пiдуть на штурм посадок з коментом "якщо ти такий розумний, то чому строем не ходиш"
Треба дивитись на речi тверезо, бо деякi рiшення незворотнi та фатальнi.
Стало відомо, що російські терористи захопили Прогрес і Вовче Донецької області. Про це повідомив командир батальйону 47 ОМБр "Маґура" Олександр Ширшин.
"Станом на зараз Прогрес - не наш. Вовче - не наше. Сказати, що це сталось через якийсь один фактор, - не можу. Це питання підготовки особового складу, розуміння принципів управління, кількості БК і техніки, це компетентність офіцерського, управлінського складу, це вмотивованість людей. На жаль, це - війна", - йдеться у повідомленні.
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Щоб перемогти, треба міняти генералів бездарів, майже всіх.
Міняти принципи комплектування армії, толку від бусифікації ніякого не має бо невмотивовані солдати відступають.
Міняти весь управлінський склад ЗСУ, який профнепридатний.
Ітд...
Але Зеленський нічого міняти не хоче.
Значить не буде перемоги.
Яка ще демобілізація зараз !
Ну не було, то й що? Це привiд стирати всю нацiю об КАБи? Щоби що?
(Я. Гашек, "Пригоди бравого вояка Швейка")