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Ізраїль заявив про удар "Хезболли" по стадіону на Голанських висотах: 11 загиблих, серед них діти

Швидка в Ізраїлі

Внаслідок ракетного обстрілу футбольного поля на окупованих Ізраїлем Голанських висотах у суботу загинули 11 людей, в тому числі діти, заявила ізраїльська влада.

Ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила, що ще 13 людей отримали поранення в результаті ракетного обстрілу з Лівану, який влучив у футбольне поле в друзському селі Мадждал-Шамс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Ізраїль звинувачує в обстрілах підтримуване Іраном ліванське угруповання "Хезболла" і обіцяє вжити заходів у відповідь.

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Як зазначає Reuters, цей удар є найсмертоноснішим в Ізраїлі або на анексованій Ізраїлем території з початку воєнних дій у Секторі Гази.

"Сьогоднішня атака "Хезболли" перетнула всі червоні лінії, і відповідь буде відповідною. Ми наближаємося до моменту тотальної війни проти Хезболли і Лівану", - заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац в інтерв'ю Axios.

Водночас "Хезболла" у письмовій заяві стверджує, що "ісламський опір не має абсолютно ніякого відношення до цього інциденту і категорично заперечує всі неправдиві звинувачення з цього приводу".

"Хезболла" та Ізраїль обмінюються вогнем в районах на лівансько-ізраїльському кордоні або поблизу нього з моменту початку війни в Газі, що викликало побоювання повномасштабного конфлікту між добре озброєними супротивниками.

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"Хезболла" – найпотужніша з мережі підтримуваних Іраном угруповань на Близькому Сході, які з жовтня вступили в бій на підтримку свого палестинського союзника Хамасу. Підтримувані Іраном іракські угруповання і єменські хусити обстрілювали Ізраїль. З жовтня ХАМАС також здійснює ракетні обстріли Ізраїлю з території Лівану, як і ліванське сунітське угрупування "Джамаа Ісламія".

Голанські висоти були частиною Сирії до 1967 року. Ізраїль взяв під контроль більшу частину території в ході війни на Близькому Сході. Сирія вимагає повернення території. На Голанах проживає понад 40 000 людей, більше половини з них – друзи, арабська меншина, яка сповідує відгалуження ісламу.

Напад на футбольне поле стався після ізраїльського удару по Лівану, в результаті якого в суботу було вбито чотирьох бойовиків. Два джерела в органах безпеки Лівану повідомили, що четверо бойовиків, убитих в результаті ізраїльського удару по Кфаркілі на півдні Лівану, були членами різних збройних угруповань, принаймні один з них належав до "Хезболли".

Автор: 

Ізраїль (1639) Ліван (122) обстріл (28365) Хезболла (34)


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Топ коментарі
+18
дає запобігання широкомасщтабної агресії і збереження держави Ізраль

цього мало ?
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28.07.2024 00:07
+11
ну що, тотальна війна на близькому сході неминуча. ще один впевнений крок на шляху до третьої світової. усім неескалаторам та договорунам - привіт.
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28.07.2024 00:06
+11
Україна

ще дурні питання є ?

.
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28.07.2024 00:30
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Вдарять! Але американською зброєю тіки по окупованих территоріях.
Щось заварюється дуже гостре блюдо( мад'яри хороводи водять та мапи часів ерц-герцога розглядають - третій розподіл(
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28.07.2024 01:28 Відповісти
завтра у хєзбали буде піздорєз.
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28.07.2024 02:26 Відповісти
Шантаж демократов не позволяет Израилю заняться этими дикарями всерьез. Приходится ждать и терпеть. Но с приходом Трампа все это закончится, совсем скоро.
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28.07.2024 04:46 Відповісти
Блін, якби НАТО не прикривало Ізраїль своїми військами - сиділи б ви тихо, як миші.
А то розвійшовся він - ми єврєйци красноармєйци.
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28.07.2024 09:17 Відповісти
=Блін, якби НАТО не прикривало Ізраїль своїми військами - сиділи б ви тихо, як миші.=

НАТО не має ніякого відношення до Ізраїля і жодного разу не втручалося в конфлікти.
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28.07.2024 22:38 Відповісти
Яркого хрена громадяни ізраілю там робили?
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28.07.2024 06:37 Відповісти
Голанські висоти це Сирія. Ізраїль анексував цю територію, ООН І Європа не визнали анексію. Це такі ж загарбники, як і москалі
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28.07.2024 07:37 Відповісти
Кацапские нарративы.
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28.07.2024 08:15 Відповісти
А Україна тоді як Сирія? Це якісь криві аналогії.
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28.07.2024 10:46 Відповісти
Не бреши , фантазер . Якщо б визнанна ООН Сирія мала хоч якусь само-індетефікацію , то там би не йщла усі 80 років її існування кривава міжусобиця й 11% населення -- алавіти (тобто специфічні шиїти) не контролювали завдяки московитам майже усю теріторію .

Тобто Сирія -- це штуна індентефікація , яку по лінійці поділили фрацузький й британський мандати .

Й головне -- з того часу , як війська Хафеса Асада (генерал-диктатора Сирії двічи з теріторії Голанських висот напали на Ізраїль Сирія втратила право на цей малозаселенний район . Тим більш , що подавна більшість мешканців ціх земель не не бачать себе громадянами Сирії .

Щоб вставляти "свої п"ять копійок" в серьоїзний дискурс требо хоч щось знати за місцевость , про яку йде мова .
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28.07.2024 11:51 Відповісти
Ізраїль вчинив інтервенцію на територію агресора, право на що передбачено статутом ООН
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28.07.2024 15:58 Відповісти
=Яркого хрена громадяни ізраілю там робили?=

Там живе друзький народ. Од віку живе.



=Голанські висоти це Сирія. Ізраїль анексував цю територію, ООН І Європа не визнали анексію. Це такі ж загарбники, як і москалі=

Ізраїль відвоював Голани за результатами визвольноі війни проти сирійської агресії. Якщо ти вважаєш це загарбництвом, то згадай, звідки в України взялися Буковина та Закарпаття.
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28.07.2024 22:44 Відповісти
Я бачу тут % 70 симпатики та переживальщики за Ізраїль....Раджу цим Божим Коровам подивитися виступи Я.Кедмі та Соловйова з Сатановскім по росТБ,поцікавитися чим займається в Мелітополі Дімка Табачнік,поцікавитися де проводять час Пінчук,Суркіси,Боголюбов та інші "друзі" укрнароду....
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28.07.2024 08:17 Відповісти
Якє відношення сольовьов має до держави Ізраіль?
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28.07.2024 08:32 Відповісти
Где ваш Янукович и остальные колоборанты, хотелось бы узнать?
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28.07.2024 09:38 Відповісти
не німецьке у вас питання,якесь занадто тупе...
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28.07.2024 11:13 Відповісти
А чому ти не згадуєшь тут Бориса Нємцова - в тому уся сутність вас :
печерних неонацистів юдофобів . Де вигідно , згадуєте , що у членіна якийсь там прадід був "бланком" невідомого походження , а ось - головний ворог ***** Нємцов , або Андрей Макаревич -- так це так просто проукраїнські діячи з Московії .
Або з Голодомором . Хоча в часи сраліна , крім сраліна ніхто ніяких ідей геноциду не мав право висувати чомусь провину єдиного архітектора й замовника Голодомору ви (печерні юдофоби) не переносите на увесь народ сакартвелів (грузин - по мацьковськи) . Хоча в й Берія був , й Ордженікідзе . Ви чомусь згадуєте розтрілянного єгоду й якогось секретаря лазара кагановича -- обидва : сралінські холуї що без дозвілу коби на горшик не ходили . Причому -- під час перших років Голодомору керівником НКВС був не Єгода , а Менжинський . Тим більш , що про українофобію сраліна було відомо усім більшовикам йще з 1918 року , коли кобу принизив Махно й Петлюра й саме повернувшись з українських фронтів той майже не лишився довіри члєніна . Відомий факт, що про окрему УРСР це була ідея члєніна й троцького (бо саме троцький був у московита члєніна головним спецом по українським питанням , бо виріс в Україні) . А сралін був імперіалістом й топив за ідею влючення України в склад РФСР як автономії . Тоді до 1922 року українськи більшовики не мали тої ваги , яку мав троцький . Саме тоді виникли перші державні україномовні школи . Йще був там один такий діяч зі Львову - Радек . Той 4 мови вільно знав й українську -- в очевидь .
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28.07.2024 12:57 Відповісти
Хм....Очевидно ти впевнений,що богоізбраний типу тебе зможе легко запудрити мізки примітивному гою набором сторонніх насмиканих фактів? Ні,дружище,не на того ти натрапив. 1.Нємцова вбили до 22 року. Немцов,Макаревич,Галкін,Грозман це лише рідкісні винятки,що підтверджують закономірність. Єврейський фактор превалює у російській пропаганді,яка закликає до знищення укретносу (оце нацизм!) і в російському олігархаті,який дає економічну базу для війни і в українському олігархаті,що активно розвалював державність щоб полегшити захоплення України Рашкою,; 2. Троцький будівничий УРСР....Гоям можна згодувати все,що завгодно? 3. А чого ж ти не згадуєш,що в часи Голодомору в УРСР окремі управління ГПУ на 80% складалися з відомого етносу,а ГПУ здійснювало основні заходи щодо організації Голоду? 4. до речі,скільки померло від Голоду євреїв мешканців УРСР? Що там кажуть в центрі Візенталя? Не знаєш? А я знаю, 0 !!!!
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28.07.2024 14:30 Відповісти
О, черговий печерний юдофоб! Може щось нове розкажеш? Ні, все те саме - якщо в крані немає води... Нудні ви люди, антисеміти.
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28.07.2024 14:42 Відповісти
А що вони можуть нового вигадати з тих часів , коли в 11 столітті в Манчестері знайшли мертвого хлопчика в каналізації й звинуватили в цьому звістно кого ?! Чи звинувачення більш абсурднійше , тим хворим на розум воно здається більш цікавим . Єдину релігію , яка категорично забороняє вживати в їжу кров навіть птахів я навіть їсти тих тварин , що страдждали перед смертю . Тих тварин, що ідять інших тварин (хижаків) звинуватити в людожерстві .
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28.07.2024 15:49 Відповісти
ти так і не відповів на жодне питання,здувся...до чого тут базікання про якийсь Манчестер? в 11 ст.щось подібне було і в Києві,при Володимиру Мономаху....я ж казав,в моїй особі ти не на того натрапив,друже. так що читай і мотай на вус!
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28.07.2024 17:47 Відповісти
Я згадав 11 століття в Манчестері саме через те, що пройшла зима й жителі знайшли того хлопчика , який втонув у фекаліях через недогляд батьків що й було зафіксованно шеріфом . Бо британці усе любили записувати (як й німці). Й я саме через те я стверджую вже 17 столітті там був Ньютон , а Німетчині Лейбніц . Саме через те, що у Римі акведуки й клоака максима виникла йще до нашої єри , а в Газі каналізація - тільки після 1967 року з"явилися перші насоси й водогін саме через те я аж ніяк не можу ставится до когось як до "гоя" чи "не гоя" . Саме через те я до тих хто дав людству щось важливо аж ніяк не можу ставитися як до гоїв . Це вгалалі не моя термінологія . Й з тими , хто таке говорить й тим більш пише не спілкуюсь . Саме через вживання цього терміню я припинив усякі контакти з моєю подругою юнацтва .

Що до В. Мономаха ти мабуть сплутав Руську Правду Ярослава Мудрого . Мономах писав побутові речі для своїх нащадків . Це Ярослав був законодавцєм й засновником правил й відношень в імперії Русі . В часи Мономаха імперія почала розчинятися й Мономах змінив систему спадщини через що залісся й здобуло автономію й силу , яка потім спалили Київ в особі його унука -- андрійка богоюбського . Певні історики вважають , що більшість руйнацій було не в часи бату-хана , а саме цим "залєським" князєм
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28.07.2024 21:00 Відповісти
Якщо в "Евангелії від Павла" було написанно , що Христос після воскресіння вийшов з печери де його ховали а за їм вийшов говорячий хрест , то навіть в 5 віці у єрархів церкви (тоді єдиної) вистачило розуму не включати такий треш в канонічні 27 розділів . Які "кияни" ... дядечку в 11 віці ? Коли Київ прийняв Магдебургське право лише в 1498 році . Ви Руську правду колись відкривали ? Якщо життя боярина в Київі оцінівалося в 80 грв. , а смерда в 5 то прощо тут можно казати ?! Тими "киянами" були кілька бояр , яких купував якийсь флорентійский конкурент , який росповім їм відому середньовічну казочку , що іудеї у мацу підмішують кров християнских немовлят ... Якщо туж саму історію про "кров немовлят" не посоромилися вжити в 1912 році "чорна сотня" , то дуже природньо , що в таке в 11 столітті ні тільки напівграмотна дружина могла повірити , то навіть й не дуже розвинуті , хочь й писмові певні чинці . Ось це були авторитетні кияни . На той момент з Київом по вмінню читати й писати лише Константинополь міг конкорувати - але ж то було класичне середньовічча й саме тому Ганна Яросланвна була більш розвинутою й за короля й за свого коханця . А лицарі тоді (тобто й княжа дружина) не мала жодного інтересу , щоб щось знати , крім "працювати з мечем" и кидати бойові сокири . Які нахрен "олігархи" в 13 столітті ? Коли головним товаром були захопленні у ворога раби ?! Й майже кожний купець йще був грабіжником й розбіником . Вікінги саме на цьому гешевті й піднялися . Й єдиним конкурентним чинником у іудейських купців було знання кілької мов й громада в кожному місті на торговельному шляху . Але й грабували таких конкурентів -- в рази частійше . Бо іудеї не були не захищенні ніким . Й тому -- яке нахрен "нахабство" ?! В 13 столітті самий заможній купець за одну мить може перевернутия у раба на ринку невільничьому . Й єдина зброя у купця того часу (крім його ненадійної охорони) це вміння вселяти довіру до себе . Це якость абсолютно контроверсівна до хуцпи .
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29.07.2024 01:28 Відповісти
На відміну від Ахметова , а ні син нацисткого поліцяя , а ні Лерка Гонтарєва ніякого стосунку до іудеїв не мають . Тому що в УПА були іудеї , але в поліцяях жодного . А іудейски ніколи б не вийшли заміж за того , хто був у "допоміжній поліції" вермахту .
Що до Гонтарєвої -- вона лише пішак навколо олігарха Порошенко . Який теж не має стосунку до іудеїв , крім певних друзів й бізнес-партнерів .

Це йще один юдофобсько-людожерський прийомчик -- записувати до іудеїв будь кого , кого ти рахуєшь поганою людиною . В еру мереж й повної відсутності мотивації приховувати своє походження цей засіб транслювати у світ свої фобії виглядає по-підлітковому смішним . Це все одно , що було лякати Ібуковича тим що воно сиділо за крадіжку .
Після того , що 73% обрало типового іудея . причому достатньо недорозвинутого , що не має зовнішності актора Голівуда Тоні Кьортиса ... смішно щось приховувати в Україні , тим більш ось таке ... яке бентежить лише 1% -3% населення ...
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29.07.2024 03:20 Відповісти
Дівоче прізвище Гонтарєвой.....типово"польське"...Сатановская....мабуть родичка відомого московського пропагандона Сатановсково,дружбана Соловйова-Шапіро...
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01.08.2024 18:13 Відповісти
Призвище Левицький має в 50 разів більший іудейський корень "леви" від сатановський . Бо останнє це не призвище , бо справжні призвища формувалися йще до 1917 року ... десь в середині 19 столітті (для пересічних) й жодній християнський імперії такого призвища не давали . Це словосполучення виникли як партійні клички й точно не у більшовиків .... Скорійше у анархістів чи есерів . Без жодноьї прев"язки до релегійного походження - з точністю до навпаки . Й це на відміну від призвищая Солов"йов ... На московії с150 років тому жив тезка цього покидька дуже відомий філософ Вололодимир Солов"йов . Християнський гуманіст ... Я точно не прихильник Пєті Кондитера , але в його оточенні й без Лєрки Інфляції достаньо галахічних іудеїв , що б не вигадувати й не витягувати за вуха . Син моєї рідної тітки має призвище Бондар . Усі мої інші знайомі Бондари мають українськи чи белоруське походження . В моєму дитинстві був такий приятель Шева , бо батько в його був Шевченко . Інший мій знайоми Шева живе в Ізраїлі Він теж Шевченко . Так що призвище тут не до чого ... У моїх обох бабок (народженних у Київі) були призвища Злотнікова й Лабковська . Родина Злотникових мала свій дім на Прорезній й магазини й майстерні на Хрещатику -- тобто це 1-ша гільдія . До босяцького перевороту 1917 році Хрещатик був вулицєю не еліти , а вулицєю торгівельною й купецькою .
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03.08.2024 23:01 Відповісти
я тобі розкажу але думаю,що воно для тебе не нове,маєш уже досвід.я тобі розкажу щоб ти 🖕
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28.07.2024 17:38 Відповісти
Я "впевненний" тому , що володію статистикою . Навіть в Одесі , де до 1941 року було більше 30% євреїв не було й 30% в НКВС . Навіть враховуючи завгоспів чи прибиральниць - це усе твоє на рівні бла-бла-бла . А особиста справа -- це Львів . Там в керівництві НКСУ - не було жодного ката . Й навіть у керівництві крайкому . Але це не завадило звинуватити саме іудеїв в катівлі на Лонського й саме масове вбивство дітей й жінок у серпні 1941 це єдине за що московити були спроможні зачепитися й звинуватити ОУН й УПА в погромах (в очевидь -- без жодного згадки про катівлю НКВС) . Ось до чого приводить параноїдальне бажання деякий усюди знайти якийсь там "масонський слід" Гітлер теж починав з іудеїв , а потім довів людство до війни в який загинуло від 50-70 млн. жителів . Й українців не меньше 10 млн. Причому , мілійонів 4-5 це мирні жителі . Усі більш-меньш обізнані юдофоби усі часів відомі , й серед них не існує на согодні хоч одного , кого б його оточення й прості люди вважали би хоча б порядною й чесною людиною в інших питаннях . Про гуманізм я вже не питаю - бо гуманізм й ксенофобія несумістні за визначенням .

Й навпаки -- відомі люди миру такі як Андерсен , Швейцер , Вальтер Скотт крім захисту євреїв прославилися в іншому . Фрідріх Нічше 10 років не спілкувався з його рідною сестрою через те , що вона знюхалася з відомим юдофобом , що обікрав своїх же однодумців . Фрідріх прямо їй писав , що вона так низко пала мораллю й духом , що , цитую, "зкотилася до антисемітизму" . Той же Роджер Уолтерс (теж відомий юдофоб й неонацист) -- посварився не тільки з абсолютно усіми колегами , асоційованними з Pink Floyd , але й більшісттю рок тусовки через те , що призиває їх бойкотувати Ізраїль й боротися цитую "з американським імперіалізмом в Україні" . Особа з "галереї слави рок-енд-ролу" стала світовим посмиховиськом , через його параноїдальну "боротьбу з імперіалізмом" . Ніхто ніколи не помітив би , що воно лише басіст поряд з блескучим гитаристом : Дейвом Гілмором , драмером Нік Мейсоном клавішником - Рік Райтом . Усі в усіх топах свої інструментів , крім цього зайди - Уолтерса . Усім відомо, що за межами англомовного світу Флойд це 99% особлива музіка - а це саме точно не бас гитара Уолтерса . Але ж воно так тримається нібито це він один й є Пінк Флойд й що саме він має право вказувати куди їздити Бон Джові , Слешу , Або Браєну Мею ... Це зробило з його світовим посмиховиськом , бо як йому відповів один з зірок року : а ти , Роджер, хоча б усвдомлюєшь , що популярність твоєго Пінк Флойду в рази більше в маленькому Ізраїлі ніж в усіх країнах ісламу разом узятих з їх сраним міліардом . Так для кого ти вистрибуєшь з тріко ?!

А чого коштує зрада свого вчителя Ференса Ліста Рихардом Вагнером через спокусу на його доньку , яку він спокусив у власного товарища її чоловіка -- теж композитора . Саме через те композиторська спільнота : Штраус , Пучині , Верді вважали Вагнера - генієм , але мерзотною людиной , а його жінку й доньку Ліста : Козиму -- тільки мерзотною людиною . Бо юдофобія вона ніколи не буває єдиною вадою -- завжди дається сином іудейки Марій , братом іудеїв й вчителем іудеїв -- Єшуа га-Носцрі з іншими недоліками ...
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28.07.2024 18:18 Відповісти
Про захист євреїв. Відомий історичний персонаж, уніатський митрополит Галичини Андрей Шептицький особисто врятував сотні євреїв але Ізраїль і не подумав надати йому звання Праведник Світу...Це все що треба знати про Ізраїль і вдячність єврейства. Коли ближче знайомишся з такими фактами,виникає питання: а чи був взагалі т.з. Голокост? Можливо лінія поведінки світового юдейства диктується відповідними параграфами Талмуду про гоїв і їх роль в житті юдеїв?
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28.07.2024 19:51 Відповісти
Требо було бути повною мерзотою, що звинувачувати іудеїв в том, що йще в часи миколки палкіна цей упир заборонив іудеям працювати в землеробстві . Володіди землею й такими засобами землеробства , як млини . Про те , що іудеї в цій імперії були найбільш дискримінованний народ про це імператору Олександру Третьому докладав (з німецькою педантичністтю) його крайщий міністр Сергій Вітте коли приводив алегорію про паровий котел , що обов"язков зірветься , якщо нема зворотнього клапану . Й той факт, що зараз по ефективності с\г Ізраїль 2 місто у світі займає доводить , що то була не справа в юдофобський легенді , що іудеї не ******* важку фізичну працю й тому так мало серед їх селян . Голодомор не був прямим актом українофобії сраліна . Бо його українофобія була векторною й спрямованна виключно проти головних носії україноцентричності -- селян , які тоді не знали ніякої мови , крім української й не бажали вчити іншу й чужу . Після рабфаку , двоюрідну сестру мого діда направили у Тарасівку вчителькою . Якщо б направили б кудись у Запоріжжя чи Донбас -- вона так само голодала й не пережила б 1931 року . Вчителі або агрономи , або зоотехніки так само голодали як й звичайні сіляни . А НКВСники їх йще більше розстрілювали по дорогах , якщо хтось спробував втекти . Й це абсолютна брехня , що голод він діє вибірково й йому знайоме розділення по національній чи релегійній ознаці . Тому питання про скільки дуже риторичне - бо скільки проживало в тих районах де штучно робили Голодомор стільки й загинуло не на пів відсотка більше чи меньше . А скільки в місті Херсон померло від голоду в 1931 році ? 0.5% можливо . А селі під Луганськом - 80% . Крім того , сралін був абсолютним невігласом в с\г й тому в його хибній свідомості плани збудувати на Домбасі промисловий пролетарський хаб було найзадачею для якої 5-10 життів це лише перешкода . Воно не розуміло, що землі будь де в Україні й люди , що вміють їх обробляти в 10 економічно важливійші за те творіння Джона Юза .
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28.07.2024 19:00 Відповісти
??? Я ,здається, ні в чому такому юдеїв і не звинувачував. Я ,взагалі,їх ні в чому не звинувачував. Я звинувачував конкретних політиканів і пропагандонів Ізраїлю (типу Бібі та Кедмі),а також представників юдейського олігархату. Це рівнозначно звинуваченню всього єврейського етносу?Гм,цікаво....Друже,не пересмикуй факти і не намагайся натягнути чаплю Мертвого моря на глобус,зі мною це не пройде. Твоя історія про заборону юдеям займатися с-г дуже цікава і драматична,але в 1933 році вже 15 років,як була радянська влада,радянське єврейство сповна скористалося її плодами і твої твердження про те,що євреї-голови колгоспів,парторги колгоспів,секретарі сільський райкомів,редактори газет,гепеушники.....залишалися в 1933 жертвами юдофоба Алєксандра 3..... Не фантазуй так тупо,якщо ти не витягуєш,навіть,простенької дискусії з таким опонентом,як я,краще тихенько відійти. Але тобі не дає спокою,що якийсь анонімний гой оприходував тебе,як Бог черепаху. Розумію...Така селяві!
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28.07.2024 19:45 Відповісти
Почуй уважно , хлопче ... Гітлер теж не починав з концтаборів й масових розтрілів . А саме з того , що й ти робишь . Вишукував іудеїв серед за його хибною думкою (безхатька й нероби) ворожих до німців елементів у спробував їх об"єднати в якусь таємну організацію ... Це ти натягуєшь сову на глобус . Бо ніяких "єврейський" олігархів у світі не існує . Бо жоден з них не сповідує іудаїзм . На відміну від ісламських олігархів , більше половина з яких дійсно сповідують іслам . Й Бен Ладен це довів . С часів французького барона Ротшильда жоден інший не зробив щось суттєве для еврейської спільноти й тим більш -- держави Ізраїль . Більш того той же Сорос - є ворогом держави Ізраїль , Марк Цукенберг -- лівацький фрік , який там з "Селіконовой алей" щиро вірить , що серед арабів місцевих знайдеться хоча б одна впливова на різні хамули особа , що підтримує ідею мирного існування двух держав . А та ж сама "беня коломойша" вона й кілька місяців не витримав життя в Ізраїлі . Бо тут як в Британському королевстві : суддів не купишь , прокурори дрессовані на задніх лапках не ходять й рішення в зубах не приносять . Й це точно не іудейська модель суспільства , бо вона така ж сама й Казахстані й у Вірменії , де іудеїв требо шукати з ліхтарями . Щодо Кедмі , таке враження , що той якайсь впливова особа в Ізраїлі , але по факто воно Ізраїлі було викинуто з державної посади через коррупцію . Ти робишь теж саме , що пропогандони кремля -- вони видають якогось колишнього морського котика з США , якого звинуватили там у педофілії , як голос й лідера думок якоїсь частити тамошньої спільноти . До речі , на відміну від Такера Карлсона , в якого дуже звузилася , але вона існює й його інколи запрошують провідні штатівськи мас-медіа , того ж кедмі має абсолютний бан навіть на рюзькаязикових медія з дрібною аудіторією . В Гаарец , Маарів , Уай-нет -- його не існує вже кілька десятирічь . Що до Бібі : а не він , а ні ті ,хто були до його -- єдина їх провина , що вони відкрито не підтримують зброєю Україну . Але - медична допомога , але розвідувальна інформація , але консультації по певним технологіям постійно йдуть . На відміну від Орбана чи то ішого дегенерата зі Словатчини . До речі братська країна Сербія проводить в рази більш ************* політику . Хоча МЗС Ураїни жодної антисербської постанови в ООН не підтримував ніколи . А ось відверто антиізраїльски особливо МЗС безперервно . Й у Базель кого запросив ЗЕ ?! Хамас запросив , бо у Газі іншого представника пластелинців не існує . Ніде не існує .
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28.07.2024 23:06 Відповісти
Неправда. Все неправда,від першого й до останнього слова! Вже пізно,просто не хочу витрачати час на тикання тебе носом у твою брехню.
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28.07.2024 23:45 Відповісти
С точки зору США нема "окупованих Ізраїлем Голанських висот".

25.03.2019, 19:18
Президент США Дональд Трамп підписав декларацію про визнання Голанських висот частиною Ізраїлю. «Сьогодні я роблю історичний крок»,- сказав Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Білому домі у Вашингтоні.
Про наміри визнати суверенітет Ізраїлю над цією територією американський президент оголосив 21 березня. Вона, на його думку, має важливе стратегічне значення, зокрема з погляду безпеки Ізраїлю та всього регіону.
Євросоюз, у тому числі Великобританія, як і раніше, відмовляється визнавати Голанські висоти частиною Ізраїлю. МЗС РФ заявляло, що Росія не підтримає зміну статусу Голанських висот в обхід Ради Безпеки ООН. У Кремлі говорили, що висловлювання Трампа можуть ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні.
Нагадаємо, що Голани, які належали Сирії з 1944 року, були захоплені Ізраїлем у ході Шестиденної війни в 1967 році. 1981 року Кнесет прийняв закон про Голанські висоти, в якому в односторонньому порядку було проголошено суверенітет Ізраїлю над цією територією. Ця анексія була визнана недійсною Радою Безпеки ООН.

То ви з кремлем, ЄС та ООН, чи з США?
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28.07.2024 09:32 Відповісти
Хезболла, Хамас, Хуситы и так далее.
являются «расширенной рукой» Ирана. Пока Байден и демократы находятся у власти, дела не станут лучше, в том числе и для вас в Украине.
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28.07.2024 09:45 Відповісти
Конечно не станут...пока ваш гонд..н грабит как не в себя страну,на которую(вам то понятно) и ему насрать.Потому что везде,где появляются ваши "эмисары" гонд..ны,происходит грабеж,беспредел,махинации и очковтирательство по всем фронтам..Это ж не земля обитованная для избранных,куда это дерьмо потом и плывет с награбленым и вы его принимаете с распростертыми объятиями,выдавая иммунитет в виде гражданства.
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28.07.2024 11:12 Відповісти
знову фрау демонструє ненімецьку тупизну. Хамас це суніти,вони смертельні вороги шиїтського Ірану,яка расширєнная рука? вам таке наплели чуваки з центру Візенталя,чи ви сама так вирішили?
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28.07.2024 11:16 Відповісти
Не кидайте бісер перед свинями. Вони вас спеціально провокують. На цю мерзотність просто не треба реагувати, так вони швидко відсохнуть.
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28.07.2024 14:44 Відповісти
2 біженські щурі з Німеччини,де вони сидять на шиї у добросердечних німців вже більше 2 років ,як 2 мудреці повчають один одного,як треба себе вести з тими хто не втік,як голохвоста криса,а живе під обстрілами,без води і світла...ми то тут постараємося вижити,а от вам не куди діватися-німці рано чи пізно вишвирнуть таких захребетників,а в Україні вам не буде чого ловити,як тільки люди взнають,що ви гнилі біженські квіточки.....вас зубами рвати будуть!
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28.07.2024 17:43 Відповісти
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