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Новини Мобілізація
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Буде залежати від військово-облікових спеціальностей: у Міноборони розповіли, кого можуть призвати після оновлення даних

ЗСУ

З поміж українців, які оновили свої дані, передусім призиватимуть тих, хто має військово-облікову спеціальність, найбільш потрібну для роботи у лавах Сил оборони.

Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів в інтерв'ю NV, передає Цензор.НЕТ.

"В першу чергу це буде залежати від тих військово-облікових спеціальностей, які мають військовозобов'язані, і запитів на певну кількість тих фахівців військовим керівництвом. Тобто ця вертикаль ТЦК, командування Сухопутних військ, Генштаб, буде працювати відповідно до своєї структури", — сказав він.

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При цьому Лазуткін зауважив, що запити можуть змінюватися в залежності від того, яка зброя надходить в Україну та яка ситуація на лінії бойового зіткнення.

Він додав, що немає чітких критеріїв відбору людей, які встановлені раз і назавжди — це залежать від багатьох чинників.

Автор: 

Міноборони (7343) мобілізація (3044)


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Топ коментарі
+24
Кого впіймають, того і загребуть! Перевірено часом!
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28.07.2024 03:22
+16
5-6 потужних менеджерів не завадило би для розмінувальних робіт.
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28.07.2024 01:00
+16
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28.07.2024 01:07
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5-6 потужних менеджерів не завадило би для розмінувальних робіт.
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28.07.2024 01:00 Відповісти
ВОС "Стрілець" найбільш затребувана. Можуть казки не розповідати.
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28.07.2024 01:02 Відповісти
Бойовий медик найбільш затребувана
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28.07.2024 05:30 Відповісти
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28.07.2024 01:07 Відповісти
Ну от чому сили оборони 1.1 млн а воювати нікому на передовій та бригади неукомплектовані
Додамо велику кількість прикордонників що сидять на західних кордонах, кількість їх зараз збільшили, там же поліція штат якої роздули для ловлі ухилянтів...

Непонятні ТРО де до прикладу в Києві відсиджувались борцуни з корупцією... от я одного не розумію нах їм було то ТРО вони ж ітак мали гроші щоб списатись... для чого був той цирк... для майбутніх виборів хіба...

Вічні тилові частини, які сидять по заяві генштабу достатнього озброєння тому їх не можна ротувати...

Цікаво було б почути скільки у нас генералів та полковників та порівняти їх процентне відношення із країнами Нато...
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28.07.2024 11:22 Відповісти
На західних кордонах сидять людолови, які як Рамсі Болтон, з гри престолів, влаштовують сафарі з собаками на людей. І фоткаються як мисливці зі своїми трофеями
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28.07.2024 11:32 Відповісти
Найгірше в цьому не ці фото а арифметика 40000 на зарплату в 25 тис хоча там є ще доплати але беремо так то це міліард в місяць або 12 міліардів в рік .... це стільки як нам нехватає щоб покрити нехватку БП до артилерії...

А якби були снаряди то втрат було б менше та не треба було б стільки призивати і причому що ми втрачаємо навчених та мотивованих бійців а натомість приходять ті кого зловили на вулицях та після короткого навчання
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28.07.2024 11:45 Відповісти
Призвуть всіх хто не в стані відкупитись і хто не функціонує на збереження режиму потужних і незламних
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28.07.2024 01:08 Відповісти
У меня обликова специальность в военнике БУХГАЛТЕР.
Угадайте с одного раза куда меня отправил нач тцк. Правильно - в ПЕХОТУ
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28.07.2024 01:34 Відповісти
Піхота дуже стримко стирається. На нулі ти проживешь 4-5 годин, не більше. Це така сумна статистика.
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28.07.2024 03:54 Відповісти
Я о том что 3,14здит речник Минобороны как дышит, а дышит он часто
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28.07.2024 08:37 Відповісти
Чому? Він каже правду - "запити можуть змінюватися".
Тобто прямим текстом - нам пофіг, що у вас там написано.
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28.07.2024 09:42 Відповісти
Тільки, з тих, хто обновив дані, мінимум 50% мають броню і відстрочку. Тому не знаю, скоріш за все будуть порушення закону знову...
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28.07.2024 02:49 Відповісти
Кого впіймають, того і загребуть! Перевірено часом!
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28.07.2024 03:22 Відповісти
Очень нужны водители. Соседа водителя буквально терроризируют звонками требуя вернутся в Украину.
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28.07.2024 06:22 Відповісти
Як вже заї...ала брехня цих зелених мударасів...
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28.07.2024 07:14 Відповісти
Невже найбільш затребуваний оператор "Зірки смерті" а не тіло для стирчанння в окопі?
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28.07.2024 07:40 Відповісти
ВОС 95 квартал не потрібен???
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28.07.2024 07:50 Відповісти
Тю, кілька тижнів на полігоні - і діловод діловодства стає гранатометником
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28.07.2024 08:29 Відповісти
Але гранатомет повинен мати свій!
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28.07.2024 09:44 Відповісти
Найгірше що навчатись він може без реальних стрільб з того гранатомета через їх недостатність... треба просити захід збільшити кількість навчальних центрів у них та щоб навчання тривало довше як їхні програми навчань молодих бійців...
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28.07.2024 11:40 Відповісти
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28.07.2024 08:29 Відповісти
Немає комунікації з суспільством, включено радянську зрівнялівщину гребут усіх, хто не сховався. Це прирва.
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28.07.2024 19:48 Відповісти
 
 