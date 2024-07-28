Буде залежати від військово-облікових спеціальностей: у Міноборони розповіли, кого можуть призвати після оновлення даних
З поміж українців, які оновили свої дані, передусім призиватимуть тих, хто має військово-облікову спеціальність, найбільш потрібну для роботи у лавах Сил оборони.
Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів в інтерв'ю NV, передає Цензор.НЕТ.
"В першу чергу це буде залежати від тих військово-облікових спеціальностей, які мають військовозобов'язані, і запитів на певну кількість тих фахівців військовим керівництвом. Тобто ця вертикаль ТЦК, командування Сухопутних військ, Генштаб, буде працювати відповідно до своєї структури", — сказав він.
При цьому Лазуткін зауважив, що запити можуть змінюватися в залежності від того, яка зброя надходить в Україну та яка ситуація на лінії бойового зіткнення.
Він додав, що немає чітких критеріїв відбору людей, які встановлені раз і назавжди — це залежать від багатьох чинників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Додамо велику кількість прикордонників що сидять на західних кордонах, кількість їх зараз збільшили, там же поліція штат якої роздули для ловлі ухилянтів...
Непонятні ТРО де до прикладу в Києві відсиджувались борцуни з корупцією... от я одного не розумію нах їм було то ТРО вони ж ітак мали гроші щоб списатись... для чого був той цирк... для майбутніх виборів хіба...
Вічні тилові частини, які сидять по заяві генштабу достатнього озброєння тому їх не можна ротувати...
Цікаво було б почути скільки у нас генералів та полковників та порівняти їх процентне відношення із країнами Нато...
А якби були снаряди то втрат було б менше та не треба було б стільки призивати і причому що ми втрачаємо навчених та мотивованих бійців а натомість приходять ті кого зловили на вулицях та після короткого навчання
Угадайте с одного раза куда меня отправил нач тцк. Правильно - в ПЕХОТУ
Тобто прямим текстом - нам пофіг, що у вас там написано.