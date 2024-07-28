Буде залежати від військово-облікових спеціальностей: у Міноборони розповіли, кого можуть призвати після оновлення даних

З поміж українців, які оновили свої дані, передусім призиватимуть тих, хто має військово-облікову спеціальність, найбільш потрібну для роботи у лавах Сил оборони.

Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів в інтерв'ю NV, передає Цензор.НЕТ.

"В першу чергу це буде залежати від тих військово-облікових спеціальностей, які мають військовозобов'язані, і запитів на певну кількість тих фахівців військовим керівництвом. Тобто ця вертикаль ТЦК, командування Сухопутних військ, Генштаб, буде працювати відповідно до своєї структури", — сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поява закону про демобілізацію залежить від ситуації на фронті, темпів мобілізації та постачання зброї, - Міноборони

При цьому Лазуткін зауважив, що запити можуть змінюватися в залежності від того, яка зброя надходить в Україну та яка ситуація на лінії бойового зіткнення.

Він додав, що немає чітких критеріїв відбору людей, які встановлені раз і назавжди — це залежать від багатьох чинників.