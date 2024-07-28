Росіяни запустили ударні безпілотники з півдня, - Повітряні сили
У ночі 28 липня Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих БпЛА з південного напрямку.
"Ворожі БпЛА на Херсонщині рухаються у напрямку Миколаївщини", - йдеться у повідомленні, передає Цензор.НЕТ.
Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворожих БпЛА з південного напрямку.
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