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Новини Війна
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Росіяни запустили ударні безпілотники з півдня, - Повітряні сили

Шахед

У ночі 28 липня Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих БпЛА з південного напрямку.

"Ворожі БпЛА на Херсонщині рухаються у напрямку Миколаївщини", - йдеться у повідомленні, передає Цензор.НЕТ.

Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворожих БпЛА з південного напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із початку доби відбулося 96 боєзіткнень, ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку, - Генштаб

Повітряні сили про атаку російських безпілотників

Автор: 

безпілотник (4133) Повітряні сили (2621)


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