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Понад 50% українських шкіл мають генератори та котельні, у інших - навчання проходитиме у синхронному форматі, - Міносвіти

Школа

Понад 50% українських шкіл мають генератори та котельні, що дозволяють їм проводити офлайн-навчання навіть при відключенні електроенергії. Однак, ті школи, які не мають можливості забезпечити очне навчання, будуть змушені перейти на синхронний формат, де вчитель дає завдання учням, а потім перевіряє їх виконання.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Главком.

"Ситуація в різних регіонах різна. У нас є школи, які мають генератори й можуть навчатися при відключенні електрики. Вони зможуть забезпечити теплом, оскільки мають власні котельні. Таких шкіл, за даними, які нам надали регіони, понад 50%. Це означає, що ці школи навіть при відключенні електроенергії навчатимуться в очному форматі, якщо у них є укриття та дозволяє ситуація з безпекою", – заявив Андрій Сташків.

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Навчальний рік починається, як завжди, на початку вересня, але дату його завершення кожної школи визначатимемо самостійно, залежно від виконання навчальної програми.

"Школа може закінчувати навчальний рік не обов'язково 30 червня, а умовно 30 травня, якщо виконали навчальну програму, і розпочинати канікули. Тому це не означає, що всі школи навчатимуться до 30 червня. Це означає, що школи можуть до 30 червня продовжувати навчальний рік, якщо це їм потрібно" , – пояснив чиновник.

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Це означає, що деякі школи можуть закінчити навчання раніше 30 червня, якщо виконають програму достроково. У той же час, за його словами, через різні умови деякі школи, які не можуть з об'єктивних причин організувати офлайн-навчання, будуть змушені переходити на синхронний формат, коли вчитель дає завдання учням, а потім перевіряє, як вони оволоділи матеріалом.

Автор: 

школа (2206) Міносвіти (1411) генератор (198)


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Топ коментарі
+6
І для цього кацапсько-алігархічні маріонетки (слуги,шматки "опзж","довіра", за майбах коломойші,частка партіі"родіна","голосу") підняли акцизи на паливо.
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28.07.2024 06:08
+5
"Мають генератори". Угу. Торохтілку на на 20КВт (це ще кращий випадок) на загальноосвітню школу 1К учнів. Ну і там ще витратних матеріалів трохи треба, обслуговування...
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28.07.2024 02:04
+5
Ну це все за "спонсорування" батьків
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28.07.2024 04:10
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"Мають генератори". Угу. Торохтілку на на 20КВт (це ще кращий випадок) на загальноосвітню школу 1К учнів. Ну і там ще витратних матеріалів трохи треба, обслуговування...
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28.07.2024 02:04 Відповісти
Ну це все за "спонсорування" батьків
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28.07.2024 04:10 Відповісти
А 2.5 роки не так було?
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28.07.2024 02:41 Відповісти
І для цього кацапсько-алігархічні маріонетки (слуги,шматки "опзж","довіра", за майбах коломойші,частка партіі"родіна","голосу") підняли акцизи на паливо.
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28.07.2024 06:08 Відповісти
Ничего, вот начнут проводить "уроки счастья" и все будут довольны.
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28.07.2024 07:04 Відповісти
"офлайн-навчання", "онлайн-навчання" - може краще "очне", "віддалене" навчання?
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28.07.2024 09:40 Відповісти
І генератори в школах - це й усе ваше вирішення енергетичної катастрофи, у*бани недієздатні? Геть з влади, виродки дегротні! Цим потворам зеленим не Майдан треба влаштувати, а Коліївщину.
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28.07.2024 12:19 Відповісти
А гроші, на роботу тих генераторів, теж будуть мати?
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28.07.2024 14:43 Відповісти
50% шкіл? Чомусь мені здається, що це як з фортифікаціями. Звітували- все ОК. Поїхали перевіряти, а там ще з 2021 року завалені в кучу бетонні блоки . 😥😥😥не вірю
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28.07.2024 15:39 Відповісти
Чи не дешевше перевести дітей на онлайн навчання і не вдавати, що війни немає і школи працюють?
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28.07.2024 19:40 Відповісти
 
 