Понад 50% українських шкіл мають генератори та котельні, у інших - навчання проходитиме у синхронному форматі, - Міносвіти

Понад 50% українських шкіл мають генератори та котельні, що дозволяють їм проводити офлайн-навчання навіть при відключенні електроенергії. Однак, ті школи, які не мають можливості забезпечити очне навчання, будуть змушені перейти на синхронний формат, де вчитель дає завдання учням, а потім перевіряє їх виконання.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Главком.

"Ситуація в різних регіонах різна. У нас є школи, які мають генератори й можуть навчатися при відключенні електрики. Вони зможуть забезпечити теплом, оскільки мають власні котельні. Таких шкіл, за даними, які нам надали регіони, понад 50%. Це означає, що ці школи навіть при відключенні електроенергії навчатимуться в очному форматі, якщо у них є укриття та дозволяє ситуація з безпекою", – заявив Андрій Сташків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Старшокласники України вивчатимуть озброєння та військову техніку, - Міносвіти

Навчальний рік починається, як завжди, на початку вересня, але дату його завершення кожної школи визначатимемо самостійно, залежно від виконання навчальної програми.

"Школа може закінчувати навчальний рік не обов'язково 30 червня, а умовно 30 травня, якщо виконали навчальну програму, і розпочинати канікули. Тому це не означає, що всі школи навчатимуться до 30 червня. Це означає, що школи можуть до 30 червня продовжувати навчальний рік, якщо це їм потрібно" , – пояснив чиновник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 51% українських учнів стикалися з булінгом, - дослідження

Це означає, що деякі школи можуть закінчити навчання раніше 30 червня, якщо виконають програму достроково. У той же час, за його словами, через різні умови деякі школи, які не можуть з об'єктивних причин організувати офлайн-навчання, будуть змушені переходити на синхронний формат, коли вчитель дає завдання учням, а потім перевіряє, як вони оволоділи матеріалом.