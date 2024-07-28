Росіяни змінили тактику в морі: Використовують лише підводні човни, - ВМС

Росія змінила тактику в Чорному та Азовському морях, яка зводиться зараз до присутності лише підводних човнів, які складніше знайти та знищити.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

"У них не такий і великий вибір. Ми бачимо певні зміни з приходом нового командувача, якого репрезентував тепер уже колишній очільник Міністерства оборони РФ Шойгу. Так, вони деякий час цю тактику шукали", - сказав він.

Плетенчук зазначив, що нині тактика росіян у Чорному та Азовському морі зведена до присутності лише підводних човнів, які складніше знайти та знищити.

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"Так само це була тактика збільшення застосування авіаційної компоненти, тактика обстрілів з території Криму і застосування оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Вони шукають спосіб протидіяти", - заявив Плетенчук.

Він також додав, що в Азово-Чорноморському регіоні залишилася одна локація для перебування російських кораблів - це порт Новоросійська. Кораблі з цієї бази виходять рідко і лише для короткотривалих дій.

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