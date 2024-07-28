Росіяни змінили тактику в морі: Використовують лише підводні човни, - ВМС
Росія змінила тактику в Чорному та Азовському морях, яка зводиться зараз до присутності лише підводних човнів, які складніше знайти та знищити.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.
"У них не такий і великий вибір. Ми бачимо певні зміни з приходом нового командувача, якого репрезентував тепер уже колишній очільник Міністерства оборони РФ Шойгу. Так, вони деякий час цю тактику шукали", - сказав він.
Плетенчук зазначив, що нині тактика росіян у Чорному та Азовському морі зведена до присутності лише підводних човнів, які складніше знайти та знищити.
"Так само це була тактика збільшення застосування авіаційної компоненти, тактика обстрілів з території Криму і застосування оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Вони шукають спосіб протидіяти", - заявив Плетенчук.
Він також додав, що в Азово-Чорноморському регіоні залишилася одна локація для перебування російських кораблів - це порт Новоросійська. Кораблі з цієї бази виходять рідко і лише для короткотривалих дій.
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Чому ***** у санктлєнінграді на катері катався сьодні, а не у ватастополі - гордісті рязанських моряків???
Зате зелені чмошники стрибають як мавпи від радощів: замовили в Туреччині кораблі на сотні мільйонів долларів!
І що робити з тими кораблями?!
Як їх використовувати і як захистити?!
куди за нас ніхто стріляти не буде.
Море з території Криму прострілюється протикорбельними ракетами.
Авіації яка здатна нести протикорабельні ракети, в них теж достатньо.
Чи може маєте Святий Грааль, який захистить кораблі від кацапів?
стріляти «туди, куди за нас ніхто не буде стріляти», можна з наземних пускових установок та літаків.
А купити за сто лямів корито, яке відійшовши на 50 миль від узбережжя, отримає в борт ракету, це приклад дурісті.
Щоб підказує, що видно.
А надто перед залпом.
У цензора, нема фото човнів класу "Кіло"?
Навіщо ліпити фото найбільших за розміром човнів ?
До того ж знятих з озброєння ...
я в 1989-му на 4 з 5 існуючих Акул лічно був.
побував би і на п'ятій, але вона тоді на Тихому океані була
Еще раз: "москали утверждают, что ты, глава СБУ, не сможешь создать подводный беспилотный аппарат"!! Докажи мне, и не только мне, что они ошиблись!!!