В оборонному секторі РФ посилилися репресії проти тих, хто не має достатнього політичного захисту, - британська розвідка

У Росії частково миряться з корупцією в оборонній промисловості, але з початком повномасштабної війни проти України репресії проти тих, хто не має достатнього політичного захисту, посилилися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

Як зазначається, за даними російських ЗМІ, за звинуваченням у корупції, пов'язаній із закупівельною діяльністю, заарештовано керівника російської "Військово-будівельної компанії" Міноборони РФ Андрія Бєлкова.

У розвідці зауважують, що створену 2019 року компанію тодішній міністр оборони Сергій Шойгу хвалив зо "особливий режим внутрішнього та зовнішнього аудиту". Насправді, імовірно, корумповані російські чиновники використовували компанію для отримання ренти.

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Також повідомляється, що 23 липня 2024 року суд у Ростові-на-Дону засудив колишнього директора заводу тактичних ракет "Звезда-Стрела" до позбавлення волі за розкрадання та завищення цін.

У британській розвідці зауважують, що "корупція є вкоріненою в російській оборонній промисловості". Так, у 2007 році аудит за дорученням тодішнього міністра оборони Сергія Іванова виявив, що 70% бюджетних коштів Міністерства оборони використовувалися не за призначенням.

"Кремль частково мириться з корупцією, але з початком повномасштабної війни проти України репресії проти тих, хто не має достатнього політичного захисту, посилилися", - підсумували в розвідці Британії.

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