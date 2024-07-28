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РФ відмовиться від "одностороннього мораторію" на розгортання ударних засобів середньої та малої дальності у разі розміщення "Томагавків" у Німеччині, - Путін

путін

У разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині російський диктатор Володимир Путін погрожує відмовитися від "одностороннього мораторію" на розміщення ударних засобів середньої та малої дальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він заявив у Санкт-Петербурзі в неділю, 28 липня.

Путін заявив, що в разі розміщення в Німеччині "Томагавків" у зоні їхнього ураження "опиняться важливі російські об'єкти державного і військового управління, наші адміністративно-промислові центри та оборонна інфраструктура".

Також читайте: РФ може розгорнути ядерні ракети у відповідь на розміщення американської зброї у Німеччині

"У разі реалізації США подібних планів вважатимемо себе вільними від раніше взятого на себе одностороннього мораторію на розгортання ударних засобів середньої та меншої дальності, включно з підвищенням спроможностей берегових військ нашого Військово-морського флоту", – заявив він.

Крім того, російський диктатор наголосив, що в Росії вже майже завершили розробку "низки систем" середньої та малої дальності, і Москва "вживатиме дзеркальних заходів щодо їхнього розгортання з урахуванням дій США, їхніх сателітів у Європі та в інших регіонах світу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб запобігти розміщенню ракет Tomahawk у Німеччині, РФ має припинити війну проти України, - Шольц

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що із 2026 року Сполучені Штати планують розмістити засоби далекобійної зброї у Німеччині. Йдеться про зенітні ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk, а також гіперзвукову зброю.

Автор: 

Німеччина (7317) путін (23746) ракети (4000) Томагавк (5)


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Топ коментарі
+41
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28.07.2024 16:01
+25
... і ножкою так грізно тупнув).
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28.07.2024 15:59
+16
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28.07.2024 16:18
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... і ножкою так грізно тупнув).
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28.07.2024 15:59 Відповісти
Понтарь...
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28.07.2024 16:22 Відповісти
Та яка ножка...Штучна"добавка"до зросту метер п'ятдесят...Коли продивляюсся"кадрики",як воно носило "портфєль" Собчаку...Ну невже Господь не бачить оте "нєдаразумєніє"?!!
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28.07.2024 16:27 Відповісти
"Неконтрольована добича кріптовалют призводить до дефіциту електроенергії у регіонах сосії"( тимчасово виконуючий обов'язки царя васіліч).
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28.07.2024 16:32 Відповісти
Щось давно цю істоту не було чутно, я вже хвилювався: можливо він умєр? Виявляється - текст вчив.
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28.07.2024 16:00 Відповісти
нє-бо якщо немає папірця у кривавих ручьонках путлєра тоді воно читає з суфлера...
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28.07.2024 16:12 Відповісти
давно вже відмовились, коли іскандери в кенігсберг приперли.
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28.07.2024 16:01 Відповісти
И в беларусь
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28.07.2024 16:03 Відповісти
А через 24 години у нас вже будуть точні координати і реальна можливість їх там і завалити.
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28.07.2024 19:12 Відповісти
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28.07.2024 16:01 Відповісти
Аналоговнєтною дєдавоєвалку в бункері розмістить
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28.07.2024 16:04 Відповісти
Їх "односторонній мораторій" просто БРЕХНЯ про "нас там нет".
Насправді, давно насовали у Білорусь та Кенігсберг свого металобрухту.
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28.07.2024 16:05 Відповісти
*****, може це пришвидчить повернення України до ядерного клубу"...
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28.07.2024 16:06 Відповісти
Та мають німці на увазі ...цього пришелепкуватого х* йла !
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28.07.2024 16:07 Відповісти
Уже нагрозил всему миру. Успокойся, дедушка из холодильника. Твое ЯО опасно прежде всего самому тебе. Оно уже просрачено. И первый же запуск покажет всю "мощь" совкового ЯО без соотвествующего обслуживания. Залезай лучше в холодильник и чувствуй себя в безопасности, путлер.
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28.07.2024 16:07 Відповісти
😁 Тобто пуцин таки проковтнув гасок з наживкою від Заходу? Нанадаю, що сирисири розвалився, не витримавши гонки озброєнь. Саме гонка озброєнь була головеою битвою Холодної війни. А добила совок проголошена Рейганом доктрина СОІ (Стратегічна оборонна інвціатива), так звані "зоряні війни". Совок створив бездумно дорогий і непотрібний "Буран", його носія АН-225 "Мрія", і успішно здох.
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28.07.2024 16:07 Відповісти
Нічо, мрію хочут відновити, гроші буцімто є.
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28.07.2024 17:19 Відповісти
Є другий планер на заводі, треба тільки авіоніка і двигуни.
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28.07.2024 18:02 Відповісти
У топоров дальность 2к+ км. Из Средиземного моря до масквы достанут, если нужно будет.
Чего такая истерика? 🤣
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28.07.2024 16:11 Відповісти
Время подлета, х-ло в бункер не успевает сдрыснуть.
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28.07.2024 16:34 Відповісти
Так они подлетают незаметно. Могут 2к км пролететь и ни одна пво или рлс просто тупо их не заметят 😁
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28.07.2024 17:01 Відповісти
Та ми всі оті "точки розміщення" з ATACAMSів перекриємо в момент...і Штати про це знають! Та і плешивий знає. Не зрозуміло чого смикається - розслабся і сходи...на чемоданчик.
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28.07.2024 19:22 Відповісти
Всім на це вже достатньо-таки *****. Що воно там відмовиться чи не відмовиться.
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28.07.2024 16:13 Відповісти
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28.07.2024 16:18 Відповісти
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28.07.2024 16:19 Відповісти
...путін здохни.
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28.07.2024 16:21 Відповісти
Прямо біля "капища війни" рпц у підмосковьї блискавка вбила двох кацапів
Совпадєніє - не думаю
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28.07.2024 16:21 Відповісти
Значит, надо размещать Томагавки ещё как минимум в Швеции, Польше и Румынии.
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28.07.2024 16:26 Відповісти
та в рот його іпать того пуйла! розгортайте томагавки, можна навіть в Україні!!!
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28.07.2024 16:32 Відповісти
путін пригрозив дзеркальною відповіддю.. Боже мій, та всім начхати!
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28.07.2024 16:36 Відповісти
зараз німеччина і сша обкак*ються з переляку. Ескалація, чи як там?
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28.07.2024 16:53 Відповісти
Ха!
Тільки зранку в коментах писав що гопнік розуміє тільки силу.
Сотня Томагавків - це те, від чого х.йло начав несті нісенітниці та трясти дряблим кулачком.
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28.07.2024 17:03 Відповісти
От мені цікаво чи ще комусь стало страшно від того що сказало *****? Як на мене те що воно пролепетіло то воно як у воду перднуло.
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28.07.2024 17:10 Відповісти
100%
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28.07.2024 17:23 Відповісти
Ета мразота фашиская уже давно вопреки всяким меморандумам и договорам разместило ЯО на ********** под самой границей НАТО. И еще оно кому то будет угрожать или в чем то упрекать? Вот же выродок фашистский
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28.07.2024 17:13 Відповісти
З богом, Путя, відмовляйся! Може швидше здохнеш...
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28.07.2024 17:25 Відповісти
як би тобі падла томагавків 50 в москву засадити
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28.07.2024 17:34 Відповісти
По сирийскому аэродрому засадили 60, а он заработал на следующий день. Что за мода у диванных в последнее время на томагавки.
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28.07.2024 17:38 Відповісти
ядерных?
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28.07.2024 17:48 Відповісти
Єта ісчо красная лінія,ілі уже карічнівая?
Смєні сапожніка(дохтора),уйобок!
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28.07.2024 17:49 Відповісти
У разі реалізації США подібних планів вважатимемо себе вільними від раніше взятого на себе одностороннього мораторію на розгортання ударних засобів середньої та меншої дальності

Вони себе вже звільнили від усіх можливих та неможливих зобов'язань. А тут, тіпа, стриманість до кінця проявляють. І як завжди діють за принциппом "от ми цього не робили, поки американці не почали".

Дебіли...
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28.07.2024 17:56 Відповісти
Коли це кремлівське бидло здохне ?😡
Вбийте цю криваву дрянь та звільніть нас від терористів 🙁
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28.07.2024 18:41 Відповісти
Злі язики пліткують, що пуця дав наказ до листопада перенести столицю мордора за Урал- архіви, важливі виробництва - щось занервував?)
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28.07.2024 19:07 Відповісти
А томагавки під Харківом не хочеш моль. Радуйся, що в США в президенти балотується ідейна послідовниця Обами та неадекватний Трамп.
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28.07.2024 19:34 Відповісти
Знову стара платівка, в 70 ті так само дули в свої Ієрихонські труби -дєржитє меня сємєро іначє ми закатаєм єжа под зад НАТЄ.
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28.07.2024 20:46 Відповісти
А вот и нам аукнулось, откликнулось эхо из далекого 1994г. именно подобное оружие и надо было оставить себе. Даже так например----30% среднего, а 70% ближнего радиуса доставки! И особо бы никто не прыгал. Ну разве на словах. Ну как---вкусная макуха прелая? Гэй хуторские отвечайте каждый сам себе? Пока не ответим именно сами себе и перед зеркалом, так и будем на выселках истории.
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28.07.2024 20:57 Відповісти
спросите англию и сша, почему не оставили.
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29.07.2024 00:51 Відповісти
30 спустя спрашивать? Смешно. С год назад комедиант по кличке ,,Моника,, сексофонист седой вроде дешёво пеплом голову посыпал перед нами---мол не продумал, поверил тогда. Дешёвка продуманная! Это только нам тогда решать надо было. Да только по стране ещё стояли обкомы и горкомы партии и симоненко ходил лабздюхом горделиво по раде, почти самая большая фракция была у комуняков и до запрета партии аж в 2016г! А это как? Пузом всё меряли. И намеряли.
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29.07.2024 20:42 Відповісти
А іскандери по Україні летять - то що???

То не розміщення ракет середньої дальності???
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28.07.2024 22:17 Відповісти
як "https://defence-ua.com/weapon_and_tech/kriti_vzhe_nema_chim_u_kremli_ljakajut_tim_scho_vzhe_j_tak_zrobili_pro_pogrozi_raketami_serednoji_dalnosti-16139.html продати " одну й ту саму погрозу двічі
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29.07.2024 17:48 Відповісти
 
 