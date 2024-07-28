РФ відмовиться від "одностороннього мораторію" на розгортання ударних засобів середньої та малої дальності у разі розміщення "Томагавків" у Німеччині, - Путін

У разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині російський диктатор Володимир Путін погрожує відмовитися від "одностороннього мораторію" на розміщення ударних засобів середньої та малої дальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він заявив у Санкт-Петербурзі в неділю, 28 липня.

Путін заявив, що в разі розміщення в Німеччині "Томагавків" у зоні їхнього ураження "опиняться важливі російські об'єкти державного і військового управління, наші адміністративно-промислові центри та оборонна інфраструктура".

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"У разі реалізації США подібних планів вважатимемо себе вільними від раніше взятого на себе одностороннього мораторію на розгортання ударних засобів середньої та меншої дальності, включно з підвищенням спроможностей берегових військ нашого Військово-морського флоту", – заявив він.

Крім того, російський диктатор наголосив, що в Росії вже майже завершили розробку "низки систем" середньої та малої дальності, і Москва "вживатиме дзеркальних заходів щодо їхнього розгортання з урахуванням дій США, їхніх сателітів у Європі та в інших регіонах світу".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що із 2026 року Сполучені Штати планують розмістити засоби далекобійної зброї у Німеччині. Йдеться про зенітні ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk, а також гіперзвукову зброю.