У Вілкула закупили Мавік-3Т за рекордно низькою ціною у 147 тис. грн

Виконавчий комітет Криворізької міської ради 15 липня за результатами тендера уклав угоду на постачання квадрокоптерів Mavic 3T на 7,39 млн грн. Вартість одного дрона становить 147 836 грн.

Про це повідомляють "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це найнижча ціна на цей популярний вид дронів по закупівлях, що проводились у системі "Прозорро" під час вторгнення РФ в Україну.

Відповідно до контракту з ТОВ "Вавілон-груп", пів сотні дронів мають поставити до середини серпня. Закупівля проводилася за процедурою відкритих торгів, в аукціоні взяли участь 12 компаній.

Як раніше повідомляли "Наші гроші", станом на початок липня рекорд належав "Агенції оборонних закупівель" з придбання Мавіків по 154 тис. грн. Однак із 8 по 26 липня відбулися ще понад пів сотні закупівель таких дронів на 155 млн грн. І понад десять замовників змогли провести свої закупівлі ще дешевше. У більшості цих дешевих закупівель постачальником обирали ТОВ "Амтрікс".

Повідомляється, що в цей період найдорожчі Мавіки 3Т закупили КП "Бровари-благоустрій" (три дрони по 197 тис. грн) і Головне управління Національної поліції в Закарпатській області (один дрон за 194 тис. грн).

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