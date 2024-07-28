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У Вілкула закупили Мавік-3Т за рекордно низькою ціною у 147 тис. грн

mavic,мавік

Виконавчий комітет Криворізької міської ради 15 липня за результатами тендера уклав угоду на постачання квадрокоптерів Mavic 3T на 7,39 млн грн. Вартість одного дрона становить 147 836 грн.

Про це повідомляють "Наші гроші", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це найнижча ціна на цей популярний вид дронів по закупівлях, що проводились у системі "Прозорро" під час вторгнення РФ в Україну.

Відповідно до контракту з ТОВ "Вавілон-груп", пів сотні дронів мають поставити до середини серпня. Закупівля проводилася за процедурою відкритих торгів, в аукціоні взяли участь 12 компаній.

Як раніше повідомляли "Наші гроші", станом на початок липня рекорд належав "Агенції оборонних закупівель" з придбання Мавіків по 154 тис. грн. Однак із 8 по 26 липня відбулися ще понад пів сотні закупівель таких дронів на 155 млн грн. І понад десять замовників змогли провести свої закупівлі ще дешевше. У більшості цих дешевих закупівель постачальником обирали ТОВ "Амтрікс".

Повідомляється, що в цей період найдорожчі Мавіки 3Т закупили КП "Бровари-благоустрій" (три дрони по 197 тис. грн) і Головне управління Національної поліції в Закарпатській області (один дрон за 194 тис. грн).

Дивіться також: Кривий Ріг відправляє українським воїнам 70 нових сучасних пікапів, - Вілкул. ВIДЕО

Автор: 

Вілкул Олександр (328) закупівлі (3347) дрони (4615)


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Топ коментарі
+13
Купил пару дюжин журналистов и ты уже не предатель Вилкул, а патриот Вилкул.
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28.07.2024 17:30
+8
Знаючі Вікула, тепер треба подбати про те, щоб ці Мавікі потрапили саме до ЗСУ
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28.07.2024 17:03
+5
Технологічно розвинені країни давно збагнули, що простіше і вигідніше виготовити один умовний Мавік, ніж виростити і зібрати 10! тонн пшениці...
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28.07.2024 16:49
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Технологічно розвинені країни давно збагнули, що простіше і вигідніше виготовити один умовний Мавік, ніж виростити і зібрати 10! тонн пшениці...
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28.07.2024 16:49 Відповісти
А вилька и тарелька?
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28.07.2024 18:39 Відповісти
кацап обікновенний з'їдає 1 тонну пшениці в рік... за життя - 60 тонн.
Так шо мавік ЗМЕНШУЄ податки бюджету ліліпутіна на 60 тонн пшениці - гойда
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28.07.2024 17:08 Відповісти
перегонку пшениці в спірт пораховано?
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28.07.2024 22:37 Відповісти
Не 10 тон пшениці, а 20-25 тонн виходить по внутрішнім цінам за один мавік. Камаз зерновоз з причепом якраз.
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28.07.2024 17:16 Відповісти
З цього приводу пропоную перейменувати в Віделкула
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28.07.2024 18:50 Відповісти
в чому прикол,
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28.07.2024 16:52 Відповісти
розрив шаблону у здатних до мислення...

Вілкул-Мавіки-багато-за мало грошей...

- шоб мізки поламались якщо у кого вони залишились
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28.07.2024 17:02 Відповісти
в ступор мінімум на тиждень...
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28.07.2024 17:03 Відповісти
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28.07.2024 17:05 Відповісти
Зробити ціну публічною, щоб інші менше крали, ось в чому прикол.
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28.07.2024 18:48 Відповісти
Я в них не дуже розбираюсь. Третій мавік коштує трохи більше штуки , цей з "Т" три з копійками. Різниця тільки в наявності тепловізора?
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28.07.2024 21:47 Відповісти
я також не знаю
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28.07.2024 22:21 Відповісти
Знаючі Вікула, тепер треба подбати про те, щоб ці Мавікі потрапили саме до ЗСУ
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28.07.2024 17:03 Відповісти
Думаете перепродаст подороже? Днепропетровцы, днепропетровцы и еще раз днепропетровцы: Паша Лазаренко-Кучма, баб Юлька, убийца И. Фарион, зебилы не надавшие кворум под запрет МП-сатаната...
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28.07.2024 17:12 Відповісти
саме до ЗСУ

заимка с удобствами ?
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28.07.2024 17:42 Відповісти
у гідранта був віціком якійсь Вілкул, це не той, часом?
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28.07.2024 17:07 Відповісти
саме той сашка-откривашка.
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28.07.2024 23:16 Відповісти
Ось це він порвав бариг. Тепер слід стежити, хто і за скільки купує аналогічні.
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28.07.2024 17:23 Відповісти
СБУ теперь идет на закарпатье
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28.07.2024 17:23 Відповісти
Купил пару дюжин журналистов и ты уже не предатель Вилкул, а патриот Вилкул.
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28.07.2024 17:30 Відповісти
В магніті, чи в пяятьорочкє?
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28.07.2024 19:29 Відповісти
Ціновий антирекорд по мавікам 3Т цього літа встановила Кам'янська міськрада (Дніпропетровська обл) під керівництвом Андрія Білоуса. Вона замовила Mavic 3T по 280 тисяч гривень за штуку.
https://kmsk.dp.ua/news/novosti/pid-kerivnictvom-bilousova-kamyanska-miska-rada-zakupovuvala-maviki-po-nayvishchiy-cini
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28.07.2024 17:37 Відповісти
Дам діло в комплектаціі, тому і ціна може бути різна, хоча бачу вони подешевшали за останній час, для чого срач разводити?
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28.07.2024 19:28 Відповісти
справа в опті. Мадяр рік назад десь теж купував по дуже низьким цінам. Але там контракт був на тисячі штук, причому ще й доводилось чекати, бо усю партію за раз чисто фізично не могли задовольнити. Тому й ціна бала оптова.
Вілкул, щоб він там не робив раніше, тут просто взяв і купив оптом і без відкатів.
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28.07.2024 19:42 Відповісти
Московит перемалювався в патріота. Якщо би каzапи на початку війни захватили Дніпровщину, ця гнида нині б працювала на них.
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28.07.2024 22:00 Відповісти
Повір, він й зараз працює на них і чекає як манну небесну.
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28.07.2024 23:18 Відповісти
Молодцы!!
Если б еще как то консолидировать фонды эти, что б везде цены немного сбить, на один минимум по стране равняться
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29.07.2024 01:55 Відповісти
 
 