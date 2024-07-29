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На морському параді в РФ не показали жодного з кораблів, про знищення або пошкодження яких повідомляла Україна, - BBC

На морському параді в РФ не показали кораблі, які атакувала Україна, - ЗМІ

На морському параді до дня Військово-морського флоту РФ у неділю, 28 липня, продемонстрували лише два кораблі Чорноморського флоту. На параді не брав участі жоден із кораблів, про знищення чи пошкодження яких заявляла Україна.

Про це пише російська служба BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час трансляції головного морського параду на честь дня ВМФ показали лише два кораблі Чорноморського флоту: корвет "Меркурій", який з 2024 року виконує завдання на російській військовій базі в сирійському Тартусі, і фрегат "Адмірал Григорович".

Журналісти зазначили, що жоден із кораблів, про знищення чи пошкодження яких раніше заявляла Україна, не було продемонстровано. 

Водночас у параді взяли участь кілька кораблів з Китаю, Індії та Алжиру.

Видання зазначає, що порівняно з 2021 роком кількість кораблів на параді скоротилася вдвічі: так, три роки тому в заході взяли участь понад 50 кораблів і підводних човнів. Цього разу, за офіційними даними, їх було 25.

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Цьогоріч трансляція вперше об'єднала паради в Санкт-Петербурзі, Балтійську, Владивостоці, Сєвєроморську, Каспійську та на російській базі в сирійському Тартусі. У Санкт-Петербурзі парад приймав диктатор РФ Володимир Путін.

За даними журналістів BBC, з 2022 року українські військові атакували понад 20 російських кораблів і суден забезпечення.

Читайте також: Притулок для кораблів РФ у Новоросійську стає доволі умовним. Дрони Sea Baby діставатимуть і туди, - ВМС

Автор: 

корабель (1609) парад (374) росія (64895) Чорноморський флот рф (621)


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Топ коментарі
+31
Это был не парад. Это было прощание...
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29.07.2024 00:05
+21
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29.07.2024 00:26
+17
Шлепнули бы карлика прямой наводкой и и на планете наступил бы мир
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29.07.2024 00:09
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Это был не парад. Это было прощание...
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29.07.2024 00:05 Відповісти
Блискавка вразила трьох відвідувачів головного храму збройних сил Росії у парку "Патріот" у підмосковній Кубинці.

Як пише кенал Mash, під час грози удар блискавки припав у парасольку.
Один із потерпілих помер у лікарні. Постраждали ще троє осіб, передає урядова інформагенція "РИА Новости".
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29.07.2024 06:14 Відповісти
"у росии есть два союзника - армия и флот"

у параді взяли участь кілька кораблів з , Індії та Алжиру.

флот вже не союзник
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29.07.2024 00:06 Відповісти
Это фраза одного царя)))
Через лет 20-30 царей свергли разозленные солдаты и матросы. Ирония однако
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29.07.2024 01:31 Відповісти
Шлепнули бы карлика прямой наводкой и и на планете наступил бы мир
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29.07.2024 00:09 Відповісти
Ви праві

Кремлівську гниду пора прихлопнути , щоби не будоражив весь
світ своїм ядерним попелом 😡
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29.07.2024 00:21 Відповісти
Да там фисибешнікі забрали пк ще за місяць ло того параду.
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29.07.2024 01:03 Відповісти
Ботоксне мачо за амфорами пірнав то міг би і парад на дні Чорного моря провести - як ні як це де його "флагман" базується
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29.07.2024 00:21 Відповісти
В паслєдній путь, провів залишки суден рашистів, отой обмилок прутін!!
Гойда…
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29.07.2024 00:25 Відповісти
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29.07.2024 00:26 Відповісти
"Москва" стала першим флагманом російського флоту, потопленим з часів російсько-японської війни. Тобто, вперше за 117 років.

За даними Ради національної безпеки й оборони, зі всього екіпажу крейсера, який налічував 510, вдалося врятувати лише 58 людей. Решта 452 російських моряків - потонули разом з кораблем.
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29.07.2024 00:36 Відповісти
пiшли на вiдкорм бичка.
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29.07.2024 01:49 Відповісти
Але какашенков говорив -"патерь нет"... ну, нєт так нєт, повіримо на слово...
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29.07.2024 05:40 Відповісти
так какашенкав і сам кудись разом із шайгу "патірялся"....
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29.07.2024 10:26 Відповісти

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29.07.2024 01:33 Відповісти
На наступному параді з плавзасобів буде лише валізка і трохи ботоксу.
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29.07.2024 00:30 Відповісти
валізка непотопляєма
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29.07.2024 03:05 Відповісти
Пуйло прийняло парад у двох "річкових трамвайчиків" з ідусами та арабами в Ленінграді.
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29.07.2024 00:31 Відповісти
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29.07.2024 00:34 Відповісти
Дрон прилетів на НПЗ ЛУКОЙЛа «Нижегороднефтеоргсинтез» . Там горить, всі бігають, суєтяться...
За останні дві доби це вже третій атакований НПЗ.
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29.07.2024 00:34 Відповісти
там тільки відремонтували установку каткрекінга і колону ЕЛОУ-АВТ-6 після останнього удару у березні, і от знову...
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29.07.2024 01:02 Відповісти
Вони всі приймали участь на параді з участю Кобздона.
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29.07.2024 00:45 Відповісти
"Паслєдній парад наступаєт..." (с)

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29.07.2024 01:10 Відповісти
Одеть чистые кальсоны!
Открыть стальные кингстоны !
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29.07.2024 03:07 Відповісти
Ще, мабуть, були 100500 підводних човнів на параді. Але під водою їх не було видно. Шах і мат
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29.07.2024 01:20 Відповісти
у нас почему-то не хотят уничтожать кацапские корыта в других морях, кроме Черного.
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29.07.2024 04:56 Відповісти
...поки що
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29.07.2024 05:42 Відповісти
Во-первых, туда нужно, как минимум, долететь.
Во-вторых, если в другое море нужно лететь через другую территорию, то нужно сначала у хозяев разрешение получить.
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29.07.2024 12:33 Відповісти
нужно замаскировать десяток надводных дронов, подвезти их на какой-то нейтральной барже и скинуть ночью в ближайшее море, отплыть и следующей ночью устроить фаер-шоу.
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29.07.2024 13:23 Відповісти
То есть - нужно кинуть, как минимум турецких, таможенников, если тащить нейтральной баржей по морю (а нейтральную баржу нужно ставить в известность о том, что в ящиках с надписью "Пряники" лежат морские ударные дроны?), или ряд других таможенников, через чьи посты будет движение, если использовать "нейтральную фуру"?
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29.07.2024 18:52 Відповісти
груз очень специфический и перевозить его в любом случае нужно скрытно, даже если перемещать в разобранном виде.
там есть корыта очень очень жирные, ради этого стоит постараться.
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29.07.2024 21:35 Відповісти
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29.07.2024 06:35 Відповісти
жидофашист жириновский принимает ..парад.. чф под водой --- первым плывет крейсер ..масква.. за ним еще 20 корыт . а кабздон пает что ..врагу не сдается наш гордый варяг..
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29.07.2024 09:57 Відповісти
Це намахане чмо (жирік) ще в 2014 році пропонував стирати цілі вулиці в українських містах, закликав випустити кацапських зеків з в'язниць, щоб вони воювали проти України. А ******* прямо в обличчя сказав, щоб той прийняв титул імператора. )))

Тоді з нього сміялися, а тепер майже всі його марення втілюються в реальність.

https://youtu.be/MVWjMVvX8ic?t=547
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29.07.2024 10:54 Відповісти
На морському параді в РФ не показали жодного з кораблів, про знищення або пошкодження яких повідомляла Україна.
Та то просто кацапський оператор погано пірнає! Нехай привяжуть до нього брилу поважче і будуть їм кадри з крейсером Мацква... Заодно і місцевих крабиків порудують...
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29.07.2024 11:12 Відповісти
а чом в Сєвастопалє-городє славы руских маряков не було параду, белаусов хде чернаморкий флот?
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29.07.2024 11:22 Відповісти
Хіба так складно зробити фанерний крейсер "Москва" ?
Мабуть, так, бо ж на московії не вистачає гвіздків.
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29.07.2024 11:34 Відповісти
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29.07.2024 21:13 Відповісти
"Бог, Сім'я, Батьківщина".
Незавісна Држава Хрватска.
Za Dom Spremni!
p.s. Але прапорець нігерійський. Звісно, там кожен другий, - принц, який хоче подарувати комусь свій мільйон доларів.

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29.07.2024 21:30 Відповісти
 
 