На морському параді в РФ не показали жодного з кораблів, про знищення або пошкодження яких повідомляла Україна, - BBC
На морському параді до дня Військово-морського флоту РФ у неділю, 28 липня, продемонстрували лише два кораблі Чорноморського флоту. На параді не брав участі жоден із кораблів, про знищення чи пошкодження яких заявляла Україна.
Про це пише російська служба BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що під час трансляції головного морського параду на честь дня ВМФ показали лише два кораблі Чорноморського флоту: корвет "Меркурій", який з 2024 року виконує завдання на російській військовій базі в сирійському Тартусі, і фрегат "Адмірал Григорович".
Журналісти зазначили, що жоден із кораблів, про знищення чи пошкодження яких раніше заявляла Україна, не було продемонстровано.
Водночас у параді взяли участь кілька кораблів з Китаю, Індії та Алжиру.
Видання зазначає, що порівняно з 2021 роком кількість кораблів на параді скоротилася вдвічі: так, три роки тому в заході взяли участь понад 50 кораблів і підводних човнів. Цього разу, за офіційними даними, їх було 25.
Цьогоріч трансляція вперше об'єднала паради в Санкт-Петербурзі, Балтійську, Владивостоці, Сєвєроморську, Каспійську та на російській базі в сирійському Тартусі. У Санкт-Петербурзі парад приймав диктатор РФ Володимир Путін.
За даними журналістів BBC, з 2022 року українські військові атакували понад 20 російських кораблів і суден забезпечення.
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Як пише кенал Mash, під час грози удар блискавки припав у парасольку.
Один із потерпілих помер у лікарні. Постраждали ще троє осіб, передає урядова інформагенція "РИА Новости".
у параді взяли участь кілька кораблів з , Індії та Алжиру.
флот вже не союзник
Через лет 20-30 царей свергли разозленные солдаты и матросы. Ирония однако
Кремлівську гниду пора прихлопнути , щоби не будоражив весь
світ своїм ядерним попелом 😡
Гойда…
За даними Ради національної безпеки й оборони, зі всього екіпажу крейсера, який налічував 510, вдалося врятувати лише 58 людей. Решта 452 російських моряків - потонули разом з кораблем.
За останні дві доби це вже третій атакований НПЗ.
Открыть стальные кингстоны !
Во-вторых, если в другое море нужно лететь через другую территорию, то нужно сначала у хозяев разрешение получить.
там есть корыта очень очень жирные, ради этого стоит постараться.
Тоді з нього сміялися, а тепер майже всі його марення втілюються в реальність.
https://youtu.be/MVWjMVvX8ic?t=547
Та то просто кацапський оператор погано пірнає! Нехай привяжуть до нього брилу поважче і будуть їм кадри з крейсером Мацква... Заодно і місцевих крабиків порудують...
Мабуть, так, бо ж на московії не вистачає гвіздків.
Незавісна Држава Хрватска.
Za Dom Spremni!
p.s. Але прапорець нігерійський. Звісно, там кожен другий, - принц, який хоче подарувати комусь свій мільйон доларів.