На морському параді в РФ не показали жодного з кораблів, про знищення або пошкодження яких повідомляла Україна, - BBC

На морському параді до дня Військово-морського флоту РФ у неділю, 28 липня, продемонстрували лише два кораблі Чорноморського флоту. На параді не брав участі жоден із кораблів, про знищення чи пошкодження яких заявляла Україна.

Про це пише російська служба BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час трансляції головного морського параду на честь дня ВМФ показали лише два кораблі Чорноморського флоту: корвет "Меркурій", який з 2024 року виконує завдання на російській військовій базі в сирійському Тартусі, і фрегат "Адмірал Григорович".

Журналісти зазначили, що жоден із кораблів, про знищення чи пошкодження яких раніше заявляла Україна, не було продемонстровано.

Водночас у параді взяли участь кілька кораблів з Китаю, Індії та Алжиру.

Видання зазначає, що порівняно з 2021 роком кількість кораблів на параді скоротилася вдвічі: так, три роки тому в заході взяли участь понад 50 кораблів і підводних човнів. Цього разу, за офіційними даними, їх було 25.

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Цьогоріч трансляція вперше об'єднала паради в Санкт-Петербурзі, Балтійську, Владивостоці, Сєвєроморську, Каспійську та на російській базі в сирійському Тартусі. У Санкт-Петербурзі парад приймав диктатор РФ Володимир Путін.

За даними журналістів BBC, з 2022 року українські військові атакували понад 20 російських кораблів і суден забезпечення.

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