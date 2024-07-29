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У Чорному морі росіяни можуть проводити паради лише у Новоросійську, - ВМС

Парад ВМФ РФ

Російські загарбники, ймовірно, вже ніколи не будуть проводити морські паради в окупованому Севастополі, оскільки втратили велику кількість кораблів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Станом на зараз РФ паради проводить лише в пункті базування Новоросійськ. Це фактично єдина локація, де вони зараз знаходяться. Також вони проводять "підводні паради". Здебільшого вони застосовують зараз підводні човни в акваторії Чорного моря", - сказав Плетенчук.

Речник також додав, що дії росіян в інших морях, де в них немає відкритих конфліктів, мало впливають на Україну.

"Наша акваторія відрізана від решти акваторій, в яких перебувають російські кораблі, у тому числі від Середземного моря. Хоча, звісно, враховувати фактори їхньої присутності в Середземному морі все одно треба", - додав він.

Нагадаємо, на морському параді до дня Військово-морського флоту РФ у неділю, 28 липня, продемонстрували лише два кораблі Чорноморського флоту. На параді не брав участі жоден із кораблів, про знищення чи пошкодження яких заявляла Україна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни змінили тактику в морі: Використовують лише підводні човни, - ВМС

Автор: 

ВМС (1377) парад (374) Чорноморський флот рф (621) Плетенчук Дмитро (166)


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...краще десь на болоті,під мацквою.
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29.07.2024 11:16 Відповісти
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29.07.2024 11:18 Відповісти
після війни напруть у Севастополь кораблів більше ніж було
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29.07.2024 11:23 Відповісти
Ти про українців?
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29.07.2024 11:37 Відповісти
В Черном море россияне могут проводить парады только в Новороссийске, - ВМС Источник:
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*********? Вже домовилися? Максимум спустити вінок у море.
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29.07.2024 11:33 Відповісти
НЕВДОВЗІ БУДУТЬ ПРОВОДИТИ В В БУРЯТІЇ, ДЕСЬ НА БАЙКАЛІ.
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29.07.2024 11:37 Відповісти
Но это не точно. В Очамчире можно.
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29.07.2024 12:07 Відповісти
 
 