У Чорному морі росіяни можуть проводити паради лише у Новоросійську, - ВМС

Російські загарбники, ймовірно, вже ніколи не будуть проводити морські паради в окупованому Севастополі, оскільки втратили велику кількість кораблів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Станом на зараз РФ паради проводить лише в пункті базування Новоросійськ. Це фактично єдина локація, де вони зараз знаходяться. Також вони проводять "підводні паради". Здебільшого вони застосовують зараз підводні човни в акваторії Чорного моря", - сказав Плетенчук.

Речник також додав, що дії росіян в інших морях, де в них немає відкритих конфліктів, мало впливають на Україну.

"Наша акваторія відрізана від решти акваторій, в яких перебувають російські кораблі, у тому числі від Середземного моря. Хоча, звісно, враховувати фактори їхньої присутності в Середземному морі все одно треба", - додав він.

Нагадаємо, на морському параді до дня Військово-морського флоту РФ у неділю, 28 липня, продемонстрували лише два кораблі Чорноморського флоту. На параді не брав участі жоден із кораблів, про знищення чи пошкодження яких заявляла Україна.

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