Міноборони та Генштаб ЗСУ не мають підходу до швидкого розвитку оборонних технологій, - Рада оборонних інновацій США
У Раді оборонних інновацій США заявили, що успіхи України на полі бою за останній час були підкріплені технологічною перевагою над РФ. Її вдалося здобути шляхом інтеграції у військо легкодоступних комерційних технологій та їхнім швидким розвитком.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Мілітарний".
Там зазначили, що нарощення технологічного потенціалу Сил оборони України забезпечилося внаслідок прямої взаємодії між програмістами, інженерами, менеджерами проєктів та військовослужбовцями на передовій. Ця взаємодія підтримується волонтерами і стартапами та фінансується з приватних джерел.
Проте цей низовий підхід залишається погано пристосованим до масштабування на державному рівні та взаємодії з іноземними партнерами.
Аналітики вважають, що головним менеджером розвитку українського технологічного потенціалу має стати держава. Наразі ключову роль у цьому відіграє кластер розвитку військових технологій Brave1, перейнявши на себе частину задач Міністерства оборони.
"У той час як Brave1 провів колосальну роботу з розвитку української оборонної інноваційної екосистеми, сприяючи міжнародним контактам та прискорюючи процеси державних оборонних закупівель, Міністерство оборони та Генеральний штаб України не мають послідовного підходу до швидкого розвитку можливостей", - йдеться в матеріалі.
Рада відзначила відсутність відомчої координації між розробниками та військовими, таким чином Міноборони не може належно сформувати та довести вимоги та запити військових до промисловості чи іноземних партнерів.
"МО та ГШ України позбавили пріоритету коаліції контактної групи оборони України (UDCG) по дронам та ІТ-засобам, віддавши пріоритет групам, які займаються бронетехнікою, артилерією та боєприпасами. Така пріоритизація відображає гостру потребу в основних бойових платформах, але також показує відсутність можливостей у МО та ГШ України сформулювати та очолити швидкий процес розвитку технологічного потенціалу", - пояснили аналітики.
Як розв'язати ці проблеми
У Раді оборонних інновацій представили для Департаменту оборони США низку рекомендацій.
Так, уряд США має посилити співпрацю із Україною у сфері розвитку технологій та пролобіювати цю політику в МО та ГШ України.
Також Департамент оборони США має запустити проєкти з нарощення оборонного та технологічного потенціалу, які допоможуть Україні розвинути необхідний персонал, ІТ-інфраструктуру та виробничу базу. При чому, в приклад наводиться практика виділення відповідних грантів Канадою, Великою Британією та Норвегією.
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Ти із Бомбаса, чи гугл перекладачем користуєшся ?
Так одну з причин він каже що треба передати управління артилерією на рівень батальонів... але є нюанс немає стільки артилерії, через постійні удари кабами і ланцетами та втрат арти через це в розпорядженні комбрига є обмежені ресурси і він змушений виставляти пріорітети кому надавати артпідтримку а кому нажаль ні...
Але ля нас головне- зради побільше і потовще, ми без зради , як без допінгу наркоман
Гучно пер..ти у калюжу, від цього системність у роботі будь-чого і будь- кого не з'являється.
Від " сдєлайтє мнє харашо", оборонні технології також не з'являються.
Вони що не дивляться відосиків ЗЄ та не читають бахвальство Федорова?
Ну ладно ми в Україні вважаємо, що ЗЄ-влада ***** не робить реального щодо оборонки, а тільки ******* та *******. Але ж ці американські аналітики спираються на цифри, яких ми навіть не знаємо.
Мабуть це знов таке ІПСО. 😁
Бо не може ж таке бути, щоб Укоборонпром, Мінцифри, потужні менеджери ОП та вся королівська рать робили для оборонки менше ніж волонтери та приватні розробники?
Ця інноваційна Рада- громадська організація і займається проблематикою США, а не України.
Скоріш за все, люди Пінчка робили там якусь доповідь, після чого, черз одну із торговельних марок Пінчука( у даному випадку викристали фейс Чмута), було зроблено вкид, і що скоріш із якоюсь- корупційно- політичною метою.
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Все це робиться не тому що в Мінборони сидять барани , які не розуміють як треба - належно сформувати та довести вимоги та запити військових .
Все робиться навмисно . ЗЕлень навмисно гальмує ці процеси , заганяє ситуацію в тупик , деморалізує армію і суспільство , привчає їх до думки що мовляв - сопротівлєніє бесполєзно і нужно соглашацца на предложеніє Каца - здацца .
Гниди й.бані ..
Усі корпи, з які укладають угоди зі слідством на компенсаії за злочини перераховують кошти суюди. ЗеПрезилент гарно влаштувався - його особисту ініціативу фінансує уся країна.
Маладєц, справжній політик.