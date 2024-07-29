Міноборони та Генштаб ЗСУ не мають підходу до швидкого розвитку оборонних технологій, - Рада оборонних інновацій США

У Раді оборонних інновацій США заявили, що успіхи України на полі бою за останній час були підкріплені технологічною перевагою над РФ. Її вдалося здобути шляхом інтеграції у військо легкодоступних комерційних технологій та їхнім швидким розвитком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Мілітарний".

Там зазначили, що нарощення технологічного потенціалу Сил оборони України забезпечилося внаслідок прямої взаємодії між програмістами, інженерами, менеджерами проєктів та військовослужбовцями на передовій. Ця взаємодія підтримується волонтерами і стартапами та фінансується з приватних джерел.

Проте цей низовий підхід залишається погано пристосованим до масштабування на державному рівні та взаємодії з іноземними партнерами.

Аналітики вважають, що головним менеджером розвитку українського технологічного потенціалу має стати держава. Наразі ключову роль у цьому відіграє кластер розвитку військових технологій Brave1, перейнявши на себе частину задач Міністерства оборони.

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"У той час як Brave1 провів колосальну роботу з розвитку української оборонної інноваційної екосистеми, сприяючи міжнародним контактам та прискорюючи процеси державних оборонних закупівель, Міністерство оборони та Генеральний штаб України не мають послідовного підходу до швидкого розвитку можливостей", - йдеться в матеріалі.

Рада відзначила відсутність відомчої координації між розробниками та військовими, таким чином Міноборони не може належно сформувати та довести вимоги та запити військових до промисловості чи іноземних партнерів.

"МО та ГШ України позбавили пріоритету коаліції контактної групи оборони України (UDCG) по дронам та ІТ-засобам, віддавши пріоритет групам, які займаються бронетехнікою, артилерією та боєприпасами. Така пріоритизація відображає гостру потребу в основних бойових платформах, але також показує відсутність можливостей у МО та ГШ України сформулювати та очолити швидкий процес розвитку технологічного потенціалу", - пояснили аналітики.

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Як розв'язати ці проблеми

У Раді оборонних інновацій представили для Департаменту оборони США низку рекомендацій.

Так, уряд США має посилити співпрацю із Україною у сфері розвитку технологій та пролобіювати цю політику в МО та ГШ України.

Також Департамент оборони США має запустити проєкти з нарощення оборонного та технологічного потенціалу, які допоможуть Україні розвинути необхідний персонал, ІТ-інфраструктуру та виробничу базу. При чому, в приклад наводиться практика виділення відповідних грантів Канадою, Великою Британією та Норвегією.

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