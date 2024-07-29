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Міноборони та Генштаб ЗСУ не мають підходу до швидкого розвитку оборонних технологій, - Рада оборонних інновацій США

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У Раді оборонних інновацій США заявили, що успіхи України на полі бою за останній час були підкріплені технологічною перевагою над РФ. Її вдалося здобути шляхом інтеграції у військо легкодоступних комерційних технологій та їхнім швидким розвитком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Мілітарний".

Там зазначили, що нарощення технологічного потенціалу Сил оборони України забезпечилося внаслідок прямої взаємодії між програмістами, інженерами, менеджерами проєктів та військовослужбовцями на передовій. Ця взаємодія підтримується волонтерами і стартапами та фінансується з приватних джерел.

Проте цей низовий підхід залишається погано пристосованим до масштабування на державному рівні та взаємодії з іноземними партнерами.

Аналітики вважають, що головним менеджером розвитку українського технологічного потенціалу має стати держава. Наразі ключову роль у цьому відіграє кластер розвитку військових технологій Brave1, перейнявши на себе частину задач Міністерства оборони.

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"У той час як Brave1 провів колосальну роботу з розвитку української оборонної інноваційної екосистеми, сприяючи міжнародним контактам та прискорюючи процеси державних оборонних закупівель, Міністерство оборони та Генеральний штаб України не мають послідовного підходу до швидкого розвитку можливостей", - йдеться в матеріалі.

Рада відзначила відсутність відомчої координації між розробниками та військовими, таким чином Міноборони не може належно сформувати та довести вимоги та запити військових до промисловості чи іноземних партнерів.

"МО та ГШ України позбавили пріоритету коаліції контактної групи оборони України (UDCG) по дронам та ІТ-засобам, віддавши пріоритет групам, які займаються бронетехнікою, артилерією та боєприпасами. Така пріоритизація відображає гостру потребу в основних бойових платформах, але також показує відсутність можливостей у МО та ГШ України сформулювати та очолити швидкий процес розвитку технологічного потенціалу", - пояснили аналітики.

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Як розв'язати ці проблеми

У Раді оборонних інновацій представили для Департаменту оборони США низку рекомендацій.

Так, уряд США має посилити співпрацю із Україною у сфері розвитку технологій та пролобіювати цю політику в МО та ГШ України.

Також Департамент оборони США має запустити проєкти з нарощення оборонного та технологічного потенціалу, які допоможуть Україні розвинути необхідний персонал, ІТ-інфраструктуру та виробничу базу. При чому, в приклад наводиться практика виділення відповідних грантів Канадою, Великою Британією та Норвегією.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6480) Міноборони (7300) США (22455)


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Топ коментарі
+31
В США нічого не розуміють в "5-6-ти потужних менеджерах"...
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29.07.2024 11:37
+31
Все життя генералам зарплати, пенсії, дачі, пайки і т.д, а інженерам х.р собачий. Навіть на третій рік війні влада не зрозуміла, що війни виграють технології, а не генерали мʼясні ((
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29.07.2024 11:40
+18
В Міноборони є такі "технології", що США можуть тільки мріяти...


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29.07.2024 11:50
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В США нічого не розуміють в "5-6-ти потужних менеджерах"...
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29.07.2024 11:37 Відповісти
у чмуто помийка це афторітентний дзерело однак
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29.07.2024 11:38 Відповісти
Це ти помийка, чухан зеленосракий
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30.07.2024 00:06 Відповісти
Все життя генералам зарплати, пенсії, дачі, пайки і т.д, а інженерам х.р собачий. Навіть на третій рік війні влада не зрозуміла, що війни виграють технології, а не генерали мʼясні ((
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29.07.2024 11:40 Відповісти
Так а чому ти на хєрасімова і його хєнєралів вирішив жалітися на українському сайті, у вас 5а роісії що, вже ніяких ЗМІ, крім Мурзілки вже немає ?
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29.07.2024 20:53 Відповісти
Шо, падло, поки рука єрмачні в твоїй сраці, іншого писати не можна?
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30.07.2024 00:08 Відповісти
Хітрій план, тебе хто із начальства ферми всадив за цей НІК?
Ти із Бомбаса, чи гугл перекладачем користуєшся ?
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30.07.2024 21:05 Відповісти
Трясця, які технології. Тактику треба міняти. Командирам давати більше самостійності, тоді й питати можна за їх прорахунки зповна. А то з кулемета не можна стріляти без згоди з зєлЯнским комбоигом після перезавантаження ЗСУ на догоду папє дЄрмаку. Вся тактика повинна будуватись на активній обороні і невеликих контрнаступів з відрізанням всіх кацапських виступів. Зріжтк хоч один, і кацапи змінять штурмові дії на щось інше. У них весь час щось вигадують, а не сидять біля котелка з кашею.
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29.07.2024 11:41 Відповісти
Треба балансувати в цьому... до прикладу недавно інтерв'ю https://www.youtube.com/watch?v=MyhbTyBPDsU де командир роти розповідає про причини провалу контрнаступу

Так одну з причин він каже що треба передати управління артилерією на рівень батальонів... але є нюанс немає стільки артилерії, через постійні удари кабами і ланцетами та втрат арти через це в розпорядженні комбрига є обмежені ресурси і він змушений виставляти пріорітети кому надавати артпідтримку а кому нажаль ні...
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29.07.2024 12:04 Відповісти
Я бачив це відео. І я за будь-які зміни у тактиці. Аби тактику "сидіння і чекання" розвалити.
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29.07.2024 21:08 Відповісти
Росіянин, перед тим, як заходити на український сайт,вимкни штучний інтелект .
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29.07.2024 20:56 Відповісти
Алекс, якщо це звернення до мене, то маю пропозицію для тебе. Користуйся штучним інтелектом для визначення національності тих, до кого звертаєшся.
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29.07.2024 21:05 Відповісти
В тебе може будь-яка національсть, від московіта, до уйгура, чи нганасана, але працюєш ти за фермерським ніком, що ще пригожинська фєрма завела, амзначить, ти- росіянин
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29.07.2024 21:29 Відповісти
Тактика пов'язана з тпхнолгіями. Як ти будеш розвивати тактику використання ******** засобів розвідки та враження без ******** засобів розвідки та враження
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30.07.2024 00:10 Відповісти
Не на часі. На часі скажений дерибан. І на поставках у війська теж.
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29.07.2024 11:43 Відповісти
Для верховного найважливіше, щоб вміли прислужувати йому, а не отето_всьо з оборонними технологіями.

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29.07.2024 11:45 Відповісти
та тут не у тому діло- помийка тараса чмута вилізуе дупцю фірмам хламідії та пердуло фонду як колись тарсик такому собі блохеру Джову
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29.07.2024 11:47 Відповісти
Как вобще ермак успевает и с Бубоном и с сырком все время быть??
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29.07.2024 12:21 Відповісти
Тут Умеров. Але ці неголені, смагляві фізіономії дійно можна сплутати.)
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29.07.2024 12:36 Відповісти
Помийка Чмута щось видала на гора. Неважливо, наскільки інформація змістовна, об'єктивна, повноцінна і не містить корупційних складових.
Але ля нас головне- зради побільше і потовще, ми без зради , як без допінгу наркоман
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29.07.2024 21:01 Відповісти
Я точно не фанат Чмута, швидше навпаки. Але ви вважаєте, що Міноборони та Генштаб ЗСУ мають гарний підхід до швидкого розвитку оборонних технологій?
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29.07.2024 21:18 Відповісти
Звісно, що не вважаю, але це не означа,що саме від цієї статті людей Пінчука не несе черговим корупційно- політичним вкидом.
Гучно пер..ти у калюжу, від цього системність у роботі будь-чого і будь- кого не з'являється.
Від " сдєлайтє мнє харашо", оборонні технології також не з'являються.
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29.07.2024 21:24 Відповісти
В чому проблема з мілітарним?
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30.07.2024 00:13 Відповісти
бо вони як тарас некомпетентні - навіть не здатні як бійціць чмоут що у покемона стрічку снарядив 7.62на 39
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30.07.2024 09:21 Відповісти
Погано що в Україні дефакто знищена будь-яка опозиція.
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29.07.2024 11:49 Відповісти
В Міноборони є такі "технології", що США можуть тільки мріяти...


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29.07.2024 11:50 Відповісти
головним менеджером розвитку українського технологічного потенціалу має стати держава

Вони що не дивляться відосиків ЗЄ та не читають бахвальство Федорова?

Ну ладно ми в Україні вважаємо, що ЗЄ-влада ***** не робить реального щодо оборонки, а тільки ******* та *******. Але ж ці американські аналітики спираються на цифри, яких ми навіть не знаємо.

Мабуть це знов таке ІПСО. 😁
Бо не може ж таке бути, щоб Укоборонпром, Мінцифри, потужні менеджери ОП та вся королівська рать робили для оборонки менше ніж волонтери та приватні розробники?
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29.07.2024 11:58 Відповісти
Це черговий вкид від фінансової групи Пінчука.
Ця інноваційна Рада- громадська організація і займається проблематикою США, а не України.
Скоріш за все, люди Пінчка робили там якусь доповідь, після чого, черз одну із торговельних марок Пінчука( у даному випадку викристали фейс Чмута), було зроблено вкид, і що скоріш із якоюсь- корупційно- політичною метою.
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29.07.2024 21:12 Відповісти
Міноборони та Генштаб ЗСУ -тупі совкові скоти.
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29.07.2024 12:18 Відповісти
Государственность утрачена в 2019 году, и субъектность. Думайте
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29.07.2024 12:19 Відповісти
Що тут дивуватись, гумористи вміють красти, а щось розумне придумати не здатні! Влада некомпетентна у всіх сферах життя!
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29.07.2024 12:26 Відповісти
расписались в собственной административной и интеллектуальной импотенции.
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29.07.2024 12:35 Відповісти
Стиль і задіяні словеса та доступ до Ради технологій США свідчать про авторство ОПи. Хто у Байдена там керує ? Саллі. А хто комісіонер Саллі в Україні-старпом Хрипатого Бубона. А у 5-6 бубонят наснаги вистачає тільки красти. І дерьмак із за куліс розтавляє акценти і нагороджує непричастних.
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29.07.2024 12:40 Відповісти
Рада відзначила відсутність відомчої координації між розробниками та військовими, таким чином Міноборони не може належно сформувати та довести вимоги та запити військових до промисловості чи іноземних партнерів. Джерело:
---------
Все це робиться не тому що в Мінборони сидять барани , які не розуміють як треба - належно сформувати та довести вимоги та запити військових .
Все робиться навмисно . ЗЕлень навмисно гальмує ці процеси , заганяє ситуацію в тупик , деморалізує армію і суспільство , привчає їх до думки що мовляв - сопротівлєніє бесполєзно і нужно соглашацца на предложеніє Каца - здацца .
Гниди й.бані ..
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29.07.2024 12:42 Відповісти
Міністерство оборони та Генеральний штаб України ,які є філіалом міноборони 3,14дерації ,не мають послідовного підходу до швидкого розвитку можливостей"
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29.07.2024 12:58 Відповісти
В Україні Міноборони як такого немає. Є збіговисько злодіїв, яке в залежності від очільника міністерства трохи видозмінюється, але суть залишається та сама- нещадно обкрадати військовослужбовців, яких вони зобов'язані забезпечувати та підтримувати... Тому і страшний такий цинізм і повна відсутність совісті у чиновників. Втім, яка влада в цілому, таке й міністерство...
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29.07.2024 14:27 Відповісти
UNITED24 - ініціатива Президента України Володимира Зеленського

Усі корпи, з які укладають угоди зі слідством на компенсаії за злочини перераховують кошти суюди. ЗеПрезилент гарно влаштувався - його особисту ініціативу фінансує уся країна.
Маладєц, справжній політик.
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29.07.2024 17:48 Відповісти
Все правильно. Наши только из-под палки все умеют делать. Больше втыков нужно и регулярно причём
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29.07.2024 17:59 Відповісти
''розвиток технологій'' застопорено самим хрінпіду ще на початку ''кловування'', і обмеження фінансування ЗСУ. Так що зелена влада працює на окупанта!
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29.07.2024 19:51 Відповісти
А какие успеху у Украины были на поле боя в последнее время?
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29.07.2024 19:57 Відповісти
Сдерживание наступления орков при котором орков дохнет в 3 раза больше чем гибнет солдат ЗСУ-это тоже успех. Притом что у орков количественное преимущество по оружию и ракетам и снарядам к этому оружию. То что орки за 2 года не заняли Левобережье а при этом их подохло и покалечилось уже под 700 тыс-это успех ЗСУ
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29.07.2024 20:57 Відповісти
А ты уверен, что орков в 3 раза больше гибнет? Когда они КАБами бомбят, а самолеты никто не сбивает.
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29.07.2024 23:16 Відповісти
Это вобще-то военная классика:при штурме укрепленных позиций наступающих умирает в 3 раза больше чем обороняющихся. Дело в том что наступающие бегут в полный рост и даже если в 50 метрах разорвется мина или снаряд-там гарантированное порважение осколками или ударной волной. Солдат сидящий в ОКОПЕ -по нему тяжело попасть из стрелкового-торчит одна голова над земей а не весь корпус в полный рост,а еще если даже в 10 метрах взорвется мина ли снаряд-осколки и основная часть ударной волны пройдет НАД горолвой тогокто сиит в окопе. А если там еще есть блмндаж с ЖБ перекрытием-то даже прямое попаданеие мины спаспает от смерти. Учи ФИЗИкУ школьник. Будь у нас осенью 21 года простые траншеи на севере и Юге и заминированные подорванные мосты-россиянских дохлых орков при попытке занять север и юг Украины было-бы в 3-5 раз больше. Но Зеленский ******* сделал все чтобы рашка заватила эти ерритории легко без собсвенных потерь м за несколько дней
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30.07.2024 17:55 Відповісти
100 лет назад возможно так и было. А когда бомбят КАБами позиции, а самолеты никто не сбивает, когда с одной стороны летят сотни ракет по всей стране, а с другой ракеты не запускают, как-то иначе должно быть.
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30.07.2024 21:14 Відповісти
ця влада вміє створювати проблеми а не розвязувати їх те за що на заході платять мільйони у нас люди на ентузіазмі витягують а лідор каже що грошей нема миші зїли
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29.07.2024 20:42 Відповісти
Продайте нам сборочный комплкет Томагавка,который можно с земли апускать. Мы в подземном укрытом бункере его соберем и назовем Нептун-2. залп из 50-100 таких УКРАИНСКИХ ракет(США тут не причем-на ракете стоит надпись"Сделанно в Украине)-и мы уничтожим ключевые военные заводы на Парашке без которых она не сможет производить крылатые ракеты и Искандеры а так-же планирующие авиабомбы. Почему Рашка делает свои ракеты используя АМЕРИКАНСКИЕ комплектующие а Украина этого не делает?
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29.07.2024 20:55 Відповісти
Ну такий собі лояльний натяк від США: - в МО і ГШ сидять тупі пердуни, як Баргілевич.
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29.07.2024 21:34 Відповісти
зеленский и его шмары ни до чего нету подхода, только воровать дентги от США и Европы.
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29.07.2024 22:45 Відповісти
Який ***** Брейв1?? хахахахахах ска ви би знали))
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30.07.2024 08:29 Відповісти
 
 