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У власників мережі, яка надає українцям "швидкі" гроші, знайшли паспорти РФ

Власники мережі мікрокредитних організацій в Україні виявилися громадянами РФ

"Схеми" знайшли російські паспорти у власників мережі мікрокредитних організацій, які видають гроші українцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Радіо Свобода.

Як зазначається, "Схеми" дослідили одну з мереж мікрокредитних організацій, яка працює по всій Україні, і з'ясували, що її власниками є подружжя громадян з Росії, а їхній син – депутат від "Єдиної Росії" в окупованому Криму, який підтримує вторгнення РФ в Україну.

Як ідеться в матеріалі, після початку повномасштабного вторгнення українці дедалі частіше почали звертатися до установ, які пропонують "швидкі" гроші під високу процентну ставку, що є особливістю короткострокових кредитів. Однак, крім потрапляння до боргової ями є ще один ризик: дані таких клієнтів позикових організацій можуть потрапити до рук окупантів.

"Схеми" звернули увагу на одну з українських мереж мікрокредитних організацій. До неї входять декілька компаній. Зокрема, "Просто Позика" – фірма, заснована у 2014 році, з більше ніж 30 філіями по всій Україні – від Волині до Дніпропетровської області. Та з мільйонними доходами.

"Просто Позика" пропонує кредити від 2 до 50 тисяч гривень. Готівкою та з обслуговуванням удома. На сайті компанії вказано, що процентна ставка "Просто Позики" може сягати аж до півтора мільйона відсотків (1 597 820,85%) річних, залежно від суми кредиту та терміну його погашення.

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В офіційних реєстрах власниками компанії вказані двоє громадян України. Основний – Андрій Манучаров, у нього 90% фірми, та Євгеній Слюсар – йому належить 10%.

В аудиторському звіті "Просто Позики", надісланому до Національного банку, компанія відхрестилася від усього, пов'язаного з Росією. Наприклад, що вони не мають клієнтів із Росії та Білорусі і взагалі не ведуть "жодних комунікацій з резидентами РФ". Адже ще навесні 2022-го року, після початку повномасштабного наступу РФ, Національний банк України заборонив громадянам Росії керувати небанківськими фінансовими установами – такими як, наприклад, "Просто Позика".

"Схеми" з'ясували, що основний власник кредитної фірми – Андрій Манучаров – є громадянином Російської Федерації з 2014 року. До цього Манучаров встиг попрацювати в Україні на державній службі – очолював державне об'єднання "Укрморпорт", маючи у підпорядкуванні 19 морських портів.

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Так, одразу після реєстрації фірми, Манучаров отримав у Криму паспорт громадянина Росії – це квітень 2014 року. Про це свідчать дані Федеральної податкової служби РФ, які обліковують паспорт громадянина Росії Андрія Манучарова з чинним податковим номером.

Разом з російським паспортом Манучаров отримав і роботу у державних органах – тільки тепер Росії. У вже знайомій йому галузі: його представляють радником генерального директора "Росморпорту" – федерального підприємства РФ, яке оперує всіма морськими портами країни-агресора.

Манучаров починає одночасно мешкати в Росії та окупованому Криму, де опікується питаннями "Росморпорту", та навідується до Києва, де розвиває мікрокредитний бізнес. Про це свідчать дані авіаперельотів, які є у розпорядженні журналістів.

Також авторам матеріалу вдалося з'ясувати ще декілька красномовних фактів про власника українського мікрокредитного бізнесу з російським паспортом Манучарова. Про його зв’язки з російськими політиками, військову службу та сина-"єдинороса".

У 2015 році Манучаров бере участь в тенісному турнірі в непідконтрольній грузинському уряду самопроголошеній Абхазії. Його можна побачити поруч з організатором заходу – депутатом Держдуми РФ Костянтином Затуліним, нині підсанкційним. Спонсори заходу – російські оборонні концерни.

На другий рік окупації Криму Манучаров бере участь уже в тенісному турнірі в Севастополі. Але цього разу – з військовослужбовцями, на честь 233-ої річниці створення Чорноморського флоту РФ. У газеті "Флаг Родины", яка вважається офіційним виданням російського флоту, журналісти знайшли згадку про цей турнір – у репортажі під назвою "Офицеры скрестили ракетки". Манучарова у статті представляють як "капітана 1-го рангу запасу".

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З одного з інтерв'ю Манучарова з'ясувалось, що він служив у Севастополі, ще у 1992-му. Каже, був командиром підводного човна "з ядерною зброєю на борту".

За словами Манучарова, в 1992 році, коли Союз вже розпався, він та екіпаж відмовилися приймати українську присягу. Як і російську. Так і не присягнувши на вірність народу України, Манучаров звільнився з військової служби. Потім була робота в українській та російській державних структурах та, зрештою, занурення у позиковий бізнес.

Син Манучарова – Іван – депутат підконтрольного Росії парламенту окупованого Криму від партії "Єдина Росія". Очолює комітет з питань інформаційної політики, технологій та зв'язку. Він відкрито підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, в квітні 2022 року створив телеграм-канал і назвав його "Манучаров Крым Z". Він звітує про підтримку російських військових. Наприклад, передаючи партію гуманітарки армійцям РФ чи запускаючи акцію "Весточка на фронт".

Дружина Андрія Манучарова Наталія також отримала громадянство Російської Федерації у 2014 році. А пізніше, як і її чоловік, зареєструвала мікрокредитну організацію під назвою "Тайм Кредит", яка налічує щонайменше 11 представництв по всій Україні.

На запит "Схем" у Нацбанку повідомили, що "Просто Позика" і "Тайм Кредит" не зверталися до них щодо призначення довіреної особи, яка може керувати їхнім "бізнесом". Однак для державного регулятора в офіційних документах подружжя Манучарових – громадяни України. І навесні цього року Нацбанк продовжив ліцензії для провадження діяльності компаніям "Просто Позика" та "Тайм Кредит". Термін дії – необмежений.

Документи компанії "Просто Позика", які "Схеми" отримали від джерел з доступом до таких даних, свідчать про те, що Манучаров досі продовжує контролювати бізнес.

Читайте: "Залізна завіса": У росіян за кордоном почнуть вилучати паспорти

Наприклад, журналісти знайшли довіреність за серпень 2023 року, якою Манучаров уповноважує громадянина України представляти його інтереси, в тому числі – у фірмі "Просто Позика". Вже за декілька днів довірена особа від його імені бере участь у загальних зборах учасників фірми, де за участі іншого співзасновника Євгенія Слюсаря ухвалили питання про збільшення статутного капіталу. Манучаров додатково вніс 4,5 мільйони гривень.

І таких прикладів "Схеми" знайшли декілька. Коли не тільки Андрій Манучаров, але й його дружина контролювали і продовжують контролювати бізнес через обраного ними представника.

Зібрані журналістами факти щодо власників мікрокредитного бізнесу в Україні з російськими паспортами "Схеми" озвучили представнику Нацбанку. Там відповіли, що наразі не мають інформації, яка могла б свідчити про наявність у Манучарова Андрія Івановича та Манучарової Наталії Едуардівни громадянства Російської Федерації.

Однак Нацбанк надішле запити до Служби безпеки України та органів розвідувального співтовариства з метою отримання додаткової інформації. І в разі підтвердження інформації щодо наявності в цих осіб громадянства Російської Федерації, Національний банк матиме правові підстави для визнання їх ділової репутації та ділової репутації ТОВ "Просто Позика" і ТОВ "Тайм Кредит" небездоганною та в подальшому для застосування заходів впливу, передбачених статтею 48 Закону "Про фінансові послуги. Ця стаття в тому числі передбачає можливість припинення ліцензії.

Автор: 

кредит (3814) паспорт (1150) позика (29)


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Топ коментарі
+10
І 10 років про це ніхто не знав???
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29.07.2024 15:54
+9
Ну той шо, тут в п.резидента, міністра оборони декілька паспортів, генштаб з під Владіміра.
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29.07.2024 15:57
+8
Як ви яхту назвете, так вона і попливе.
Який презе!дент дєрьмак - такі й холуї.
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29.07.2024 16:03
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І 10 років про це ніхто не знав???
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29.07.2024 15:54 Відповісти
Ну той шо, тут в п.резидента, міністра оборони декілька паспортів, генштаб з під Владіміра.
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29.07.2024 15:57 Відповісти
То што можно теперь не отдавать?
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29.07.2024 15:58 Відповісти
Можна, якщо готові мати справу з русской мафієй.
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29.07.2024 16:08 Відповісти
Ти серйозно? Вся Українська Держава вже має справу з роїсянськими маньяками - вбивцями. Якщо хтось від тієї "рюзьгє шлюхи в кокошнику" прийшов до вас додому - клінок у шию, та допобачення. Немая білшого ********, ніж розповідати, що вони (відсотники, які начебто щось там сплачують в бюджет України.) відсотники ****** можуть сплачувати десь гривню від 10 000, та технічно будуть праві. Недолюди. В мене через дві вулиці живе мати (молода) з дитиною. Взяла в них 1000 (донька на штучному живленні (NAN) він дорогий. Так вона вже їм торчить 7500 (що дурня - читайте регуляції Нацбанка). Для неї 200 грн гроші. В пізду тебе та твою роїсянську шлюху. Цензор - бань мене.
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29.07.2024 16:30 Відповісти
Подивись скільки в полях гниє недолюден від "рузьге армії). ти (з маленької літери) будеш когось лякати ********** ********** в кокошнику. Боятись будеш ти, після перемоги.
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29.07.2024 16:33 Відповісти
Скільки "братков" особисто "завалили" у житті?
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29.07.2024 16:49 Відповісти
Да, якось, ще жодний не приходив. Відкриємо рахунок "браток"?
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29.07.2024 16:56 Відповісти
Чому б ні. От ви розповіли історію про маму, яка взяла 1000 і тепер винна 7500. Можна сумістити приємне з корисним.
Берете у кожної з тих двох контор по 10000, віддаєте гроші тій мамі, а самі на вимогу повернути взяте з відсотками крутите дулю.
Згодом приходять до вас оті самі "братки", і ви відкриваєте рахунок.
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29.07.2024 17:09 Відповісти
Чувак. Ні, не так. Після того, як ти висловився що одобрюєш підорасів, які наживаються на Українцях під час великої біди, ти, береш, малюєш плакатик зі своїми (паскудними) гаслами, після чого, виходиш з ним на вулицю. (Це така в Мене до тебе пропозіція).

І розповідаєш Їм, що ти вважаєш, що ті, кого ті ******** обобрали, на справді мають на це легітимні обставини.

Якщо бажаєш, відведу тебе в люди за ручку. Твоя відповідь???

P.S. Навіть надрукую з типографії твій плакатик. За свій власний рахунок.
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29.07.2024 17:22 Відповісти
Ви взагалі сенс мого коментаря зрозуміли?
Якщо ні - пояснюю. Для особливо обдарованих.
Хочеш не віддавати кредит русні - та будь ласка. Але русня це не схаває. Вона відправить своїх бійців вибивати з тебе гроші. Готовий повоювати, не на фронті, а в тилу, не з руснявими хробаками, а з руснявими бандитами під "дахом" місцевих мєнтов?
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29.07.2024 17:28 Відповісти
Чувак, наступний раз просто кажи що ти підліток, та допобачення (в сенсі, на тепер не варто витрачати на тебе час).

Можеш не відповідати.
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29.07.2024 17:35 Відповісти
А я відповім.
Злився Аніка-воєн.
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29.07.2024 17:37 Відповісти
хоч раз к комусь приходили ці довбні з мфо ? за увесь час жодного разу тілки голос в слухавці вуах дон ми такой страшний дон ми тебя резать дон а потом сей "дон" в учебке ай дядя не надо не по литцу ай ай помгите
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29.07.2024 17:37 Відповісти
Приходили.
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29.07.2024 17:38 Відповісти
от не бреши а
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29.07.2024 17:39 Відповісти
Моїй тітці будинок за борги спалили і сина двічі побили по дорозі до школи.
Поки все не віддала - не відчеплювались.
Була це русня або "наші" - ніхто не розбирався. Мєнти мороз увімкнули.
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29.07.2024 17:41 Відповісти
оце зразу брехня
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29.07.2024 17:43 Відповісти
Будете мені розповідати, що те, що сам бачив - насправді російське ІПсО, а бандити всі насправді білі та пухнасті.
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29.07.2024 17:44 Відповісти
деня не бреши
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29.07.2024 18:19 Відповісти
Візьміть кредити у "Просто Позика" і "Тайм Кредит" та не віддавайте.
Накозліть цих нікчемних кацапів.
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29.07.2024 18:35 Відповісти
ROFL!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAA!!!!Якщо сам бачив, пізда ти зауральська, що ж тітці не допоміг? Як бачу ольгіно ми (Українці) вже дронами разїбали)))))))))))))))))))) Раз таких дегенератів наймають)))

Піди відсмокчи в свого тата. Сміх сміхом, він здох під нашими (Українськими) кулеметами, щоб преведти своїй ***** вкрадений холодильник (ні, не твоїй мамі, тому стахоопудалу вже ніхто нічого не привизе. Занадто срашна).

P.S. Цензор, бань мене.

P.P.S. ROFL
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30.07.2024 10:51 Відповісти
Йолоп.
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30.07.2024 11:05 Відповісти
Пойдёт разборка, лицензию, скорее всего, отберут, тогда в связи с ликвидацией конторы долги продадут кому-то, пока этот кто-то начнёт заниматься . . . но в конце-концов долг никуда не денется. Разве что наложат санкции СНБО на контору и обратят имущество в доход бюджета - тогда могут быть варианты. Но это крайне туманная перспектива пока что.
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29.07.2024 16:08 Відповісти
Віддаватись все їм буди свінцем у лоба). Якщо звичайно будуть достатньо тупі щоб рипатись.
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29.07.2024 16:35 Відповісти
Як ви яхту назвете, так вона і попливе.
Який презе!дент дєрьмак - такі й холуї.
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29.07.2024 16:03 Відповісти
Заморозити активи і в конфіскат....
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29.07.2024 16:04 Відповісти
Манучаров зіц-директор. Без авторитетних друзів Бені з ДНІПРА ніхто гуляти не буде. Нацбанк недарма зажмурив оченята.
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29.07.2024 16:05 Відповісти
Відправити до кабздона, та і фіг з ними
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29.07.2024 16:10 Відповісти
Аленей тупых у нас на годы вперед припасено.
А потом "за долги" и информацию искать заставят и военные машины палить и ботов пропаганды вести..
Больше половины населения безнадежны, куда их плодить еще !!! 🤬
Поговорите мне тут про "демографичеу крысу"...
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29.07.2024 16:12 Відповісти
Єеееее. Слющій. Az, це випадково не ****... Еєєє, піздуй в гори в аул, тєбя там барашєк заждалса (на буду марати об тебе Українську Мову). Єєєєє, бері кредіти - снімай авєц. Можешь нє атдавать. Єєєєє!
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29.07.2024 16:42 Відповісти
арахамія відкіля узявся?
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29.07.2024 16:17 Відповісти
"є ще один ризик: дані таких клієнтів позикових організацій можуть потрапити до рук окупантів" - ай-я-яй, та невже? А зламана та злита база даних "Дії" то нічого?
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29.07.2024 16:21 Відповісти
одно дело, иметь просто паспортные данные человека (что тоже плохо) , а другое, знать что человек испытывает финансовые трудности.... Для вербовки раздолье...
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29.07.2024 16:50 Відповісти
Помню у манивео были прикольные рекламы с енотами, дядей Жерой и какими-то мужиками
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29.07.2024 16:25 Відповісти
https://www.youtube.com/playlist?list=**********************************
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29.07.2024 16:47 Відповісти
Думаю, замість марних роздутих кадрів поліції, нам варто утримувати журналістів,
резонансні справи зазвичай знаходять журналісти, а не поліція!
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29.07.2024 16:34 Відповісти
Лохи. Пів Ради, і верхівка Зе-влади мають. Але не світяться.
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29.07.2024 16:40 Відповісти
кстати, подсаженных на кредиты, легко вербовать....
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29.07.2024 16:45 Відповісти
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29.07.2024 17:52 Відповісти
Не беріть кредити ! А ті суми , що ви сплачуєте банкам , можна було відкладати собі в кишеньку , і не мати проблем . Просто порахуйте скільки кожний місяць ви віддаєте банкам , і ці кошти могли бути вашими , якби не взяли кредит.
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29.07.2024 18:50 Відповісти
Схема понятна. Сначала загоняют холопов в долги а потом ставят на счетчик и вербуют. Жертве некуда деваться и она работает на врага
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29.07.2024 18:50 Відповісти
Чому я не здивований?
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29.07.2024 23:04 Відповісти
 
 