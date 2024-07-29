У власників мережі, яка надає українцям "швидкі" гроші, знайшли паспорти РФ

"Схеми" знайшли російські паспорти у власників мережі мікрокредитних організацій, які видають гроші українцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Радіо Свобода.

Як зазначається, "Схеми" дослідили одну з мереж мікрокредитних організацій, яка працює по всій Україні, і з'ясували, що її власниками є подружжя громадян з Росії, а їхній син – депутат від "Єдиної Росії" в окупованому Криму, який підтримує вторгнення РФ в Україну.

Як ідеться в матеріалі, після початку повномасштабного вторгнення українці дедалі частіше почали звертатися до установ, які пропонують "швидкі" гроші під високу процентну ставку, що є особливістю короткострокових кредитів. Однак, крім потрапляння до боргової ями є ще один ризик: дані таких клієнтів позикових організацій можуть потрапити до рук окупантів.

"Схеми" звернули увагу на одну з українських мереж мікрокредитних організацій. До неї входять декілька компаній. Зокрема, "Просто Позика" – фірма, заснована у 2014 році, з більше ніж 30 філіями по всій Україні – від Волині до Дніпропетровської області. Та з мільйонними доходами.

"Просто Позика" пропонує кредити від 2 до 50 тисяч гривень. Готівкою та з обслуговуванням удома. На сайті компанії вказано, що процентна ставка "Просто Позики" може сягати аж до півтора мільйона відсотків (1 597 820,85%) річних, залежно від суми кредиту та терміну його погашення.

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В офіційних реєстрах власниками компанії вказані двоє громадян України. Основний – Андрій Манучаров, у нього 90% фірми, та Євгеній Слюсар – йому належить 10%.

В аудиторському звіті "Просто Позики", надісланому до Національного банку, компанія відхрестилася від усього, пов'язаного з Росією. Наприклад, що вони не мають клієнтів із Росії та Білорусі і взагалі не ведуть "жодних комунікацій з резидентами РФ". Адже ще навесні 2022-го року, після початку повномасштабного наступу РФ, Національний банк України заборонив громадянам Росії керувати небанківськими фінансовими установами – такими як, наприклад, "Просто Позика".

"Схеми" з'ясували, що основний власник кредитної фірми – Андрій Манучаров – є громадянином Російської Федерації з 2014 року. До цього Манучаров встиг попрацювати в Україні на державній службі – очолював державне об'єднання "Укрморпорт", маючи у підпорядкуванні 19 морських портів.

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Так, одразу після реєстрації фірми, Манучаров отримав у Криму паспорт громадянина Росії – це квітень 2014 року. Про це свідчать дані Федеральної податкової служби РФ, які обліковують паспорт громадянина Росії Андрія Манучарова з чинним податковим номером.

Разом з російським паспортом Манучаров отримав і роботу у державних органах – тільки тепер Росії. У вже знайомій йому галузі: його представляють радником генерального директора "Росморпорту" – федерального підприємства РФ, яке оперує всіма морськими портами країни-агресора.

Манучаров починає одночасно мешкати в Росії та окупованому Криму, де опікується питаннями "Росморпорту", та навідується до Києва, де розвиває мікрокредитний бізнес. Про це свідчать дані авіаперельотів, які є у розпорядженні журналістів.

Також авторам матеріалу вдалося з'ясувати ще декілька красномовних фактів про власника українського мікрокредитного бізнесу з російським паспортом Манучарова. Про його зв’язки з російськими політиками, військову службу та сина-"єдинороса".

У 2015 році Манучаров бере участь в тенісному турнірі в непідконтрольній грузинському уряду самопроголошеній Абхазії. Його можна побачити поруч з організатором заходу – депутатом Держдуми РФ Костянтином Затуліним, нині підсанкційним. Спонсори заходу – російські оборонні концерни.

На другий рік окупації Криму Манучаров бере участь уже в тенісному турнірі в Севастополі. Але цього разу – з військовослужбовцями, на честь 233-ої річниці створення Чорноморського флоту РФ. У газеті "Флаг Родины", яка вважається офіційним виданням російського флоту, журналісти знайшли згадку про цей турнір – у репортажі під назвою "Офицеры скрестили ракетки". Манучарова у статті представляють як "капітана 1-го рангу запасу".

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З одного з інтерв'ю Манучарова з'ясувалось, що він служив у Севастополі, ще у 1992-му. Каже, був командиром підводного човна "з ядерною зброєю на борту".

За словами Манучарова, в 1992 році, коли Союз вже розпався, він та екіпаж відмовилися приймати українську присягу. Як і російську. Так і не присягнувши на вірність народу України, Манучаров звільнився з військової служби. Потім була робота в українській та російській державних структурах та, зрештою, занурення у позиковий бізнес.

Син Манучарова – Іван – депутат підконтрольного Росії парламенту окупованого Криму від партії "Єдина Росія". Очолює комітет з питань інформаційної політики, технологій та зв'язку. Він відкрито підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, в квітні 2022 року створив телеграм-канал і назвав його "Манучаров Крым Z". Він звітує про підтримку російських військових. Наприклад, передаючи партію гуманітарки армійцям РФ чи запускаючи акцію "Весточка на фронт".

Дружина Андрія Манучарова Наталія також отримала громадянство Російської Федерації у 2014 році. А пізніше, як і її чоловік, зареєструвала мікрокредитну організацію під назвою "Тайм Кредит", яка налічує щонайменше 11 представництв по всій Україні.

На запит "Схем" у Нацбанку повідомили, що "Просто Позика" і "Тайм Кредит" не зверталися до них щодо призначення довіреної особи, яка може керувати їхнім "бізнесом". Однак для державного регулятора в офіційних документах подружжя Манучарових – громадяни України. І навесні цього року Нацбанк продовжив ліцензії для провадження діяльності компаніям "Просто Позика" та "Тайм Кредит". Термін дії – необмежений.

Документи компанії "Просто Позика", які "Схеми" отримали від джерел з доступом до таких даних, свідчать про те, що Манучаров досі продовжує контролювати бізнес.

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Наприклад, журналісти знайшли довіреність за серпень 2023 року, якою Манучаров уповноважує громадянина України представляти його інтереси, в тому числі – у фірмі "Просто Позика". Вже за декілька днів довірена особа від його імені бере участь у загальних зборах учасників фірми, де за участі іншого співзасновника Євгенія Слюсаря ухвалили питання про збільшення статутного капіталу. Манучаров додатково вніс 4,5 мільйони гривень.

І таких прикладів "Схеми" знайшли декілька. Коли не тільки Андрій Манучаров, але й його дружина контролювали і продовжують контролювати бізнес через обраного ними представника.

Зібрані журналістами факти щодо власників мікрокредитного бізнесу в Україні з російськими паспортами "Схеми" озвучили представнику Нацбанку. Там відповіли, що наразі не мають інформації, яка могла б свідчити про наявність у Манучарова Андрія Івановича та Манучарової Наталії Едуардівни громадянства Російської Федерації.

Однак Нацбанк надішле запити до Служби безпеки України та органів розвідувального співтовариства з метою отримання додаткової інформації. І в разі підтвердження інформації щодо наявності в цих осіб громадянства Російської Федерації, Національний банк матиме правові підстави для визнання їх ділової репутації та ділової репутації ТОВ "Просто Позика" і ТОВ "Тайм Кредит" небездоганною та в подальшому для застосування заходів впливу, передбачених статтею 48 Закону "Про фінансові послуги. Ця стаття в тому числі передбачає можливість припинення ліцензії.