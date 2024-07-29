П’ять зразків бронетехніки допущено до експлуатації від початку року, - Міноборони
У першому півріччі 2024 року Міноборони кодифікувало, допустило до експлуатації у військах п’ять зразків бронетехніки різного призначення.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у переліку зразків, які отримали номенклатурний код НАТО, – продукція підприємств вітчизняного ОПК та моделі виробництва іноземних оборонних підприємств.
Для потреб війська кодифіковано колісні бронетранспортери, бронеавтомобілі з посиленим протимінним захистом, а також ремонтно-евакуаційну машину на базі танкового шасі. Броньована ремонтно-евакуаційна машина обладнана спеціальними агрегатами та механізмами для евакуації бронетехніки з поля бою та проведення ремонтних робіт у польових умовах.
Довідка
За інформацією Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, відповідно до "Інструкції з організації в Міністерстві оборони постачання озброєння, військової і спеціальної техніки під час дії правового режиму воєнного стану", процедура отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка ОВТ скорочена до 10 днів.
Кодифікований та внесений до штатно-табельного розкладу військових частин зразок ОВТ вітчизняного виробництва дозволено закуповувати коштом державного бюджету і використовувати у ЗСУ.
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Про це https://t.me/ZOV_Voevoda/17420 написав російський військовий Алєксєй Воєвода у своєму телеграм-каналі "Воевода Вещает".
Сталося це під час боюhttps://mil.in.ua/uk/news/u-mali-rozbyly-grupu-bojovykiv-vagner-ta-vijsk-hunty-na-kytajski-bronemashyni/ в Ін Аззраф , поблизу алжирського міста Тін Зауатін, напередодні.