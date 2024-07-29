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П’ять зразків бронетехніки допущено до експлуатації від початку року, - Міноборони

Бронетехніка в ЗСУ

У першому півріччі 2024 року Міноборони кодифікувало, допустило до експлуатації у військах п’ять зразків бронетехніки різного призначення.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у переліку зразків, які отримали номенклатурний код НАТО, – продукція підприємств вітчизняного ОПК та моделі виробництва іноземних оборонних підприємств.

Для потреб війська кодифіковано колісні бронетранспортери, бронеавтомобілі з посиленим протимінним захистом, а також ремонтно-евакуаційну машину на базі танкового шасі. Броньована ремонтно-евакуаційна машина обладнана спеціальними агрегатами та механізмами для евакуації бронетехніки з поля бою та проведення ремонтних робіт у польових умовах.

Також дивіться: До експлуатації в ЗСУ допущено мобільну автомайстерню українського виробництва, - Міноборони. ФОТО

Довідка

За інформацією Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, відповідно до "Інструкції з організації в Міністерстві оборони постачання озброєння, військової і спеціальної техніки під час дії правового режиму воєнного стану", процедура отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка ОВТ скорочена до 10 днів.

Кодифікований та внесений до штатно-табельного розкладу військових частин зразок ОВТ вітчизняного виробництва дозволено закуповувати коштом державного бюджету і використовувати у ЗСУ.

Дивіться: Понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки допущено до експлуатації в ЗСУ від початку року, - Міноборони. ФОТО

Автор: 

Міноборони (7300) техніка (1819)


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Это позволит увеличить производство собственной техники или нет?

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29.07.2024 16:06 Відповісти
МОУ втрачає бабло, яке могли раніше "пиляти" роками із виробників на шляху до "прийнято на озброєння"!!!
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29.07.2024 16:07 Відповісти
У Малі бійці угрупуванням CSP-DPA підбили два гелікоптери військової компанії "Вагнер".

Про це https://t.me/ZOV_Voevoda/17420 написав російський військовий Алєксєй Воєвода у своєму телеграм-каналі "Воевода Вещает".
Сталося це під час боюhttps://mil.in.ua/uk/news/u-mali-rozbyly-grupu-bojovykiv-vagner-ta-vijsk-hunty-na-kytajski-bronemashyni/ в Ін Аззраф , поблизу алжирського міста Тін Зауатін, напередодні.
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29.07.2024 16:25 Відповісти
А от танки "Оплот" та "Булат" давно кодифіковані, але з якихось невідомих причин єдине в Україні підприємство, яке здатне виробляти ці танки,- чомусь вперто не бажає їїх виробляти та поставляти на фронт! І теж незрозуміло,- чому Зєлєньській, перебуваючи сьогодні у Харкові,- не порушує це питання? Навіть більше - взагалі мовчить, як "риба б льод"!
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29.07.2024 17:29 Відповісти
 
 