П’ять зразків бронетехніки допущено до експлуатації від початку року, - Міноборони

У першому півріччі 2024 року Міноборони кодифікувало, допустило до експлуатації у військах п’ять зразків бронетехніки різного призначення.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у переліку зразків, які отримали номенклатурний код НАТО, – продукція підприємств вітчизняного ОПК та моделі виробництва іноземних оборонних підприємств.

Для потреб війська кодифіковано колісні бронетранспортери, бронеавтомобілі з посиленим протимінним захистом, а також ремонтно-евакуаційну машину на базі танкового шасі. Броньована ремонтно-евакуаційна машина обладнана спеціальними агрегатами та механізмами для евакуації бронетехніки з поля бою та проведення ремонтних робіт у польових умовах.

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Довідка

За інформацією Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, відповідно до "Інструкції з організації в Міністерстві оборони постачання озброєння, військової і спеціальної техніки під час дії правового режиму воєнного стану", процедура отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка ОВТ скорочена до 10 днів.

Кодифікований та внесений до штатно-табельного розкладу військових частин зразок ОВТ вітчизняного виробництва дозволено закуповувати коштом державного бюджету і використовувати у ЗСУ.

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