Оборонні компанії США уклали з Україною вже 4-5 угод щодо виробництва різних видів боєприпасів і надання послуг, - Пріцкер

Компанії США в сфері оборони вже мають з Україною 4-5 угод, які або вже закриті, або перебувають у процесі реалізації, щодо виробництва різних видів боєприпасів і надання послуг.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Оборонна промисловість. Ми дуже тісно співпрацюємо з міністром з оборонної промисловості, прем'єр-міністром та іншими, щоб допомогти розвитку оборонної промисловості в країні. І наразі в нас є чотири-п'ять угод, які або вже закриті, або перебувають у процесі реалізації, щодо виробництва різних видів боєприпасів і надання послуг", - сказала вона.

Вона зауважила, що все це вкрай необхідно, щоб допомогти Україні домогтися успіху у війні, а також підготувати Україну до майбутніх постачань такої продукції до Європи і світу загалом.

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Також Пріцкер наголосила на перспективності галузі технологій в Україні.

"Зайнятість у сфері технологій зросла, гадаю, на 8 % і продовжуватиме зростати", - сказала спецпредставниця.

Вона повідомила, що делегація сьогодні відвідала школу InScience, яка готує жінок до роботи у сфері технологій.

"Очевидно, що в умовах більшої мобілізації залучення жінок у технічні сфери - це реальна можливість, і на ці послуги існує величезний попит", - зазначила Пріцкер.

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