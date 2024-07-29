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Оборонні компанії США уклали з Україною вже 4-5 угод щодо виробництва різних видів боєприпасів і надання послуг, - Пріцкер

пріцкер

Компанії США в сфері оборони вже мають з Україною 4-5 угод, які або вже закриті, або перебувають у процесі реалізації, щодо виробництва різних видів боєприпасів і надання послуг.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Оборонна промисловість. Ми дуже тісно співпрацюємо з міністром з оборонної промисловості, прем'єр-міністром та іншими, щоб допомогти розвитку оборонної промисловості в країні. І наразі в нас є чотири-п'ять угод, які або вже закриті, або перебувають у процесі реалізації, щодо виробництва різних видів боєприпасів і надання послуг", - сказала вона.

Вона зауважила, що все це вкрай необхідно, щоб допомогти Україні домогтися успіху у війні, а також підготувати Україну до майбутніх постачань такої продукції до Європи і світу загалом.

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Також Пріцкер наголосила на перспективності галузі технологій в Україні.

"Зайнятість у сфері технологій зросла, гадаю, на 8 % і продовжуватиме зростати", - сказала спецпредставниця.

Вона повідомила, що делегація сьогодні відвідала школу InScience, яка готує жінок до роботи у сфері технологій.

"Очевидно, що в умовах більшої мобілізації залучення жінок у технічні сфери - це реальна можливість, і на ці послуги існує величезний попит", - зазначила Пріцкер.

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Автор: 

боєприпаси (2261) США (22455) Пріцкер Пенні (43)


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А ракетну програму зелені на догоду *уйлу вбили!
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29.07.2024 20:00 Відповісти
Головне, пильнувати за отими приблудами95 та Оманськими ларьочниками…. Гадять вони, виключно в інтересах рашистів, з 2019 року! Ковід19, порушення норм Конституції, прививки, медмаски, вагнергейт, убивці рейсу MH17….
Добре, що Західні Партнери, знають про них набагато більше, ніж кажуть!! Покійний Марчук, допоміг їм інформацією!!
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29.07.2024 20:01 Відповісти
пока там соросы у руля, ничего годного не будет. ни Лед лиз, ни f-16 как видим. всё решится на выборах. дипстейт vs народ.
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29.07.2024 20:34 Відповісти
так 4 чи 5? чи не вистачає пальців на двох руках шоб порахувати...
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29.07.2024 20:37 Відповісти
4-5 це скільки? 4? Чи 5? Чи 4 з половиною. Схоже її Зеля десь таки надибав, і вкусив.
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29.07.2024 22:16 Відповісти
Вона повідомила, що делегація сьогодні відвідала школу InScience, яка готує жінок до роботи у сфері технологій. - головне розпил грошей, а не випуск Україною далекобійних ракет із дальністю 2500 км
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29.07.2024 23:15 Відповісти
 
 