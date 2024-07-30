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Новини Війна
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Китай намагається постати у ролі миротворця, проте використовує Україну у власних цілях, - Bloomberg

китай,сі

Президент Сі Цзіньпін активізує зусилля та позиціонує Китай як миротворця, який прагне покласти край російській війні в Україні.  Водночас зростає критика з боку США та Європи щодо того, що Пекін підтримує зусилля Кремля на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Китай минулого тижня прийняв першого високопосадовця з України з початку 2022 року. Міністр закордонних справ Ван І заявив українському колезі Дмитру Кулебі, що час для мирних переговорів "ще не настав". Однак він сказав, що обидві сторони сигналізують про готовність до переговорів.

У неділю, 28 липня, Пекін відправив спеціального посланника Лі Хуея до Бразилії, Південної Африки та Індонезії для "створення умов для відновлення мирних переговорів". Це країни, які також не приєдналися до санкцій проти Росії.

За словами журналістів, така активність підкреслює прагнення Сі Цзіньпіна посилити свою дипломатичну роль у той час, коли Київ та Європа загалом готуються до різкої зміни зовнішньої політики з боку США. Кандидат від республіканців Дональд Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин у разі перемоги на виборах. А його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс критично ставиться до підтримки Києва.

Китай не змінив свою позицію, але бачить вікно для того, щоб стати більш потужним гравцем, вважає директор Центру Карнегі Росія-Євразія Олександр Габуєв. Він додав, що переговори можуть відбутися вже цього року.

"Китай позиціонує себе для наступних раундів переговорів. Пекін хоче отримати свою частку успіху і позиціонувати себе як такого, що відіграє конструктивну роль і буде відзначений за це", – заявив експерт, додавши, що Джо Байден також може прагнути укласти угоду, щоб убезпечити свою зовнішньополітичну спадщину.

Звернення Пекіна з’явилося після того, як уряд президента Володимира Зеленського оголосив, що відкритий для участі Володимира Путіна у другому мирному саміті. Хоча Сі Цзіньпіна рекламували як потенційного учасника переговорів підтримка Пекіном Росії кинула довгу тінь на заяви про нейтралітет. Однак Київ підтримував зв’язки з Пекіном навіть тоді, коли США та Європа погрожували китайським банкам санкціями через посилення військової машини Кремля.

Боротьба за лідерство із США

Сі Цзіньпін працює над зміцненням свого авторитету миротворця в регіонах, де Вашингтон традиційно відіграє більшу роль. Так найбільші економіки світу борються за глобальний вплив. Минулого року Пекін здивував Вашингтон, очоливши процес укладання угоди про розрядку між давніми суперниками – Саудівською Аравією та Іраном.

"Китай відіграватиме більш важливу роль у мирних переговорах, у миротворчості та розмовах – не лише на Близькому Сході та в Україні, але й у всьому світі", – вказав професор міжнародних відносин в Університеті Ренмін Ван Івей.

Блок країн Глобального Півдня, що розвиваються, все більше довіряє дипломатичному підходу Пекіна, який обіцяє не втручатися у внутрішні справи. У статті також йдеться, що як приклад обережного підходу Китаю до України, зустрічі Кулеби минулого тижня були обмежені південним містом Гуанчжоу, а не зосереджені в столиці Пекіні.

Європа, ймовірно, хотіла б отримати запевнення щодо подальшого російського експансіонізму від будь-якого врегулювання в Україні. Зростають побоювання, що Путін може поширити свої амбіції на країни Балтії, ризикуючи ще більшим конфліктом з НАТО.

"Незрозуміло, чи захоче Пекін, або навіть зможе, спробувати отримати гарантії стриманості Росії. Наразі, судячи з усього, Пекін використовує Україну у власних цілях, а не пропонує практичних кроків до миру ", – підкреслює доцент політології в Національному університеті Сінгапуру Джа Ян Чонг.

Роль Пекіну у російсько-українській війні

Президент Чехії Петр Павел вважає, що без Росії та Китаю за столом не вдасться досягти будь-яких мирних домовленостей щодо війни в Україні. За словами президента Чехії, "вибори у світі також будуть важливими".

Водночас Вашингтон попереджає Китай про заходи у відповідь на підтримку Пекіном військово-промислового комплексу Російської Федерації. Зазначається, що державний секретар Ентоні Блінкен знову висловив серйозну стурбованість підтримкою КНР оборонно-промислової бази Росії.

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Автор: 

Китай (4501) росія (64895) Україна (5859)


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Топ коментарі
+9
А агрохімія казав, що компартія кєтая і слуги урода то є ідеологічні браття навіки. І хто з мавпи зробив депутана ВР? Зе! СХОДІТТСЯ
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30.07.2024 08:44
+7
Тайвань и Сибирь, Китай уже считает своими, там просто дело времени. Китай уже на Европу замахнулся. А путь в Европу лежит через Украину. Орбан уже все разляпал
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30.07.2024 08:39
+6
Україна настільки втратила суб'єктність, що її вже використовують, усі, кому не лінь. Це не проблема Китаю, це проблема України - чому ми перетворилися на пішака в чужій грі.
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30.07.2024 09:34
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"Миротворець" який хоче Тайвань ну і Сибір само собою
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30.07.2024 08:35 Відповісти
Тайвань и Сибирь, Китай уже считает своими, там просто дело времени. Китай уже на Европу замахнулся. А путь в Европу лежит через Украину. Орбан уже все разляпал
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30.07.2024 08:39 Відповісти
Ну зачем, ну зачем Китаю Сибирь?
Дружественное руководство само прокладывает трубы, роет недра и меняет образно молибден на трусы. Проблемные территории это пассив. Они сами всё дадут. Владеть Сибирью, повесить на себя обузу кормить аборигенов
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30.07.2024 08:59 Відповісти
Ну зачем Китаю Европа? Смысл существования Европы богатый, обеспеченный рынок для сбыта китайских товаров. За последние 500 лет в Европе исчерпаны все доступные полезные ископаемые.
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30.07.2024 09:03 Відповісти
Чума москворота, ми вже чули чухню про "ну зачєм расіє тєріторія на Украінє, у нас ітак многа мєста"
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30.07.2024 09:25 Відповісти
Эгоцентрично рассуждаете.
Чечня. Россия контролирует чисто номинально. Достаточно лояльный лидер.
Ю.Осетия. жемчужина Абхазия. Грузия. Россия их не тянет. Обходятся не враждебными правительствами.
Барыне лягли и ждут. Беларусь. чего не владеть Беларусью?
Неоколонеализм. Территории это пассив.
Нет у России ресурсов вытащить разбитую ею Украину до общероссийских стандартов. Витрина Крым, еще да. А Донбасс так и останется разбитым.
Нужен доступ к рынкам сбыта. Нужно изменить международное разделение труда.
Первым делом был ультиматум НАТО. А Украина должна была показать серьезность намерений. Неужели вы правда думаете что воровской зеленый режим создавал угрозу целостности России?
Принудить Запад к экономическим уступкам - единственная цель.
Но, как всегда, все пошло не так как планировалось
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30.07.2024 10:02 Відповісти
***** не только Китаю раздает ресурсы а и Европе. А Китай хочет получить монополию на все ресурсы и диктовать условия всему миру. Да и какие с кацапских алкашей работники. Вот придет Китай и увидите как он вылижет всю территорию рашки и заставит заводами.
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30.07.2024 09:58 Відповісти
Вечная мерзлота и болота. Санкции. Европа сама обрезает пути поставок. Нет. Пусть местные сами там роют. Африка, вот где будут китайские рудники. Вот где перспектива.
Я каждый месяц брал 15 цыплят бролей. Выращивал на продажу. Я больше не мог реализовать. Для того чтобы территорию Рашки застроить заводами нужно все население Африки подтянуть к средние европейскому уровню потребления.
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30.07.2024 10:12 Відповісти
Шо за чушня? Параша хоч і зі скидкою, але ресурси Китаю продає . Краще брати по собівартості ніж купувати зі скидкою. Крім того в Китаї куча безробітних. Які теж з радістю займуться "освоєнням" нових земель. На відміну від парашкінців які вміють тільки бухати, грабувати.
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30.07.2024 11:31 Відповісти
Неоколониализм.
Нет. Пусть аборигены сами роются в грязи. В обмен на тот алмаз мы им продадим лопаты, сита, спецовки. Если увеличат добычу поставим мотопомпы.
Расскажем всем что они сволочи и менять у них алмазы на европейские авто - западло.
Население Китая рассодотрочено не равномерно. Большинство проживает на юге. Рядом Бирма, Лаос, Вьетнам нахер им Полярный круг?
Посмотрите торговый баланс. Россия больше покупает у Китая, чем продает.
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30.07.2024 12:06 Відповісти
Тайвань-НІ! Сибір - ТАК!
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30.07.2024 12:35 Відповісти
Після того як замирив саудитів і персів - Китаи рішив шо иому все по плечу - коротше - думки всього світу по ***
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30.07.2024 08:41 Відповісти
хто саме, з китайців, потрахує арахамію?
невже, сам сунь пінь?
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30.07.2024 08:44 Відповісти
Я думаю панди з пекінського зоопарку
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30.07.2024 09:27 Відповісти
панди смішні і ліниві.
всяке гімно, їм не цікавить.

може, тифозні тушканчики?
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30.07.2024 09:32 Відповісти
А агрохімія казав, що компартія кєтая і слуги урода то є ідеологічні браття навіки. І хто з мавпи зробив депутана ВР? Зе! СХОДІТТСЯ
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30.07.2024 08:44 Відповісти
Інфо сміття. На це вказує мітка - Китай не змінив свою позицію, але бачить вікно для того, щоб стати більш потужним гравцем, вважає директор Центру Карнегі Росія-Євразія Олександр Габуєв. Він додав, що переговори можуть відбутися вже цього року.
типовий експерд Олександр Габуєв впливу...представляв путінську росію на Мюнхенській конференції, після промови Путіна - "нас обидели". В 2022-23 заперечував вплив Китаю на війну...і на росію пу.
Весь центр Центр Карнегі Росія-Євразія працює в Європі (типа боруцни з режимом) з тезами весь час вигідними Кремлю. Ще приклад - Мовчан - "рейх не победім", Шульман - росія це федерація, а не імперія.

Автогол Bloomberg. Центр Карнегі Росія-Євразія приклад як "хорошіе русскіе" годують західних політиків тезами впливу.
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30.07.2024 08:58 Відповісти
Толпы русских мошенников зарабатывающих на западных лохах. Таких организаций как это Карнеги сотни, если не тысячи.
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30.07.2024 09:02 Відповісти
Кремль звертається до американців і піар організацій в Росії, щоб поширювати дезінформацію про президентські вибори в США, - американська розвідка/ Центр Карнегі Росія-Євразія приклад американська розвідка не бачить. Цікаво, чому в 50-80 не було впливу Росії на вибори в США, а тепер є?
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30.07.2024 09:30 Відповісти
Скільки ж Ви нехороших слів знаєте - габуєв, мовчан, шульман...
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30.07.2024 12:41 Відповісти
Да, использует, да в своих интересах. Так все так делают. И всем тогда выгодно, правда в разной степени. Нам что мешало так делать последние 33 года???
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30.07.2024 09:14 Відповісти
а хто її не использует в своих целях???) - тільки ахметов - а Він (ахматов) за Народ))))
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30.07.2024 09:31 Відповісти
Здається мені, що свій найвеличніший жарт, в якому Україну зє порівняв із порноакторко він придумав під час свїх власних сексуальних експериментів. А тепер цей збочинець хоче це зробити з українцями
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30.07.2024 09:31 Відповісти
Україна настільки втратила суб'єктність, що її вже використовують, усі, кому не лінь. Це не проблема Китаю, це проблема України - чому ми перетворилися на пішака в чужій грі.
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30.07.2024 09:34 Відповісти
І знову руснява пропаганда на Цензорі, і знову радісно вподобайки кидають.
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30.07.2024 10:16 Відповісти
І знову ми білі і пухнасті, наймудріші з наймудріших, найпотужніші з найпотужніших, а хто так не вважає - агент кремля і російська іпсо.
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30.07.2024 10:33 Відповісти
Вітаю, ви тепер такі самі українофооби, як і русня, і так само радісно споживаєте русняву пропаганду.
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30.07.2024 10:41 Відповісти
Може ще скажете, що ми в змозі самі себе утримувати та забезпечувати армію, а хто каже, що без партнерів ми загнемось - агент кремля?
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30.07.2024 10:52 Відповісти
І як ця ваша теза пов'язана з заявою вашого однодумця-українофоба про "Україна втратила суб'єктність" котра на сто відсотків корелює з кремлівськими методичками?
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30.07.2024 10:56 Відповісти
Использование Украины в своих целях - предоставление кредита Зеленскому на выгодных для Китая условиях.
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30.07.2024 09:42 Відповісти
"використовує Україну у власних цілях" ЯК і ВСІ ІНШІ ДЕРЖАВИ !!!
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30.07.2024 09:55 Відповісти
У Зелі вся кар'єра на цьому створена. Віддавався на користування сильним.
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30.07.2024 10:34 Відповісти
Мало того, що при посадах в Україні в КМУ ВРУ ОПУ ГПУ ОДА…, оте нікчемне, з приблуд95, так ще і оці хунхузи гадять Україні, допомагаючи рашистам у війні проти Мирної України!! Їм байдуже щодо смертей в Україні … вони ж за «міру-мір»… Китай, і убивцю Пол Пота з червоними кхмерами, у Кампучії підтримував…!! ***********, це не зупинило…
Міру-мір…Пам'ятаймо !!
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30.07.2024 11:02 Відповісти
 
 