Китай намагається постати у ролі миротворця, проте використовує Україну у власних цілях, - Bloomberg

Президент Сі Цзіньпін активізує зусилля та позиціонує Китай як миротворця, який прагне покласти край російській війні в Україні. Водночас зростає критика з боку США та Європи щодо того, що Пекін підтримує зусилля Кремля на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Китай минулого тижня прийняв першого високопосадовця з України з початку 2022 року. Міністр закордонних справ Ван І заявив українському колезі Дмитру Кулебі, що час для мирних переговорів "ще не настав". Однак він сказав, що обидві сторони сигналізують про готовність до переговорів.

У неділю, 28 липня, Пекін відправив спеціального посланника Лі Хуея до Бразилії, Південної Африки та Індонезії для "створення умов для відновлення мирних переговорів". Це країни, які також не приєдналися до санкцій проти Росії.

За словами журналістів, така активність підкреслює прагнення Сі Цзіньпіна посилити свою дипломатичну роль у той час, коли Київ та Європа загалом готуються до різкої зміни зовнішньої політики з боку США. Кандидат від республіканців Дональд Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин у разі перемоги на виборах. А його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс критично ставиться до підтримки Києва.

Китай не змінив свою позицію, але бачить вікно для того, щоб стати більш потужним гравцем, вважає директор Центру Карнегі Росія-Євразія Олександр Габуєв. Він додав, що переговори можуть відбутися вже цього року.

"Китай позиціонує себе для наступних раундів переговорів. Пекін хоче отримати свою частку успіху і позиціонувати себе як такого, що відіграє конструктивну роль і буде відзначений за це", – заявив експерт, додавши, що Джо Байден також може прагнути укласти угоду, щоб убезпечити свою зовнішньополітичну спадщину.

Звернення Пекіна з’явилося після того, як уряд президента Володимира Зеленського оголосив, що відкритий для участі Володимира Путіна у другому мирному саміті. Хоча Сі Цзіньпіна рекламували як потенційного учасника переговорів підтримка Пекіном Росії кинула довгу тінь на заяви про нейтралітет. Однак Київ підтримував зв’язки з Пекіном навіть тоді, коли США та Європа погрожували китайським банкам санкціями через посилення військової машини Кремля.

Боротьба за лідерство із США

Сі Цзіньпін працює над зміцненням свого авторитету миротворця в регіонах, де Вашингтон традиційно відіграє більшу роль. Так найбільші економіки світу борються за глобальний вплив. Минулого року Пекін здивував Вашингтон, очоливши процес укладання угоди про розрядку між давніми суперниками – Саудівською Аравією та Іраном.

"Китай відіграватиме більш важливу роль у мирних переговорах, у миротворчості та розмовах – не лише на Близькому Сході та в Україні, але й у всьому світі", – вказав професор міжнародних відносин в Університеті Ренмін Ван Івей.

Блок країн Глобального Півдня, що розвиваються, все більше довіряє дипломатичному підходу Пекіна, який обіцяє не втручатися у внутрішні справи. У статті також йдеться, що як приклад обережного підходу Китаю до України, зустрічі Кулеби минулого тижня були обмежені південним містом Гуанчжоу, а не зосереджені в столиці Пекіні.

Європа, ймовірно, хотіла б отримати запевнення щодо подальшого російського експансіонізму від будь-якого врегулювання в Україні. Зростають побоювання, що Путін може поширити свої амбіції на країни Балтії, ризикуючи ще більшим конфліктом з НАТО.

"Незрозуміло, чи захоче Пекін, або навіть зможе, спробувати отримати гарантії стриманості Росії. Наразі, судячи з усього, Пекін використовує Україну у власних цілях, а не пропонує практичних кроків до миру ", – підкреслює доцент політології в Національному університеті Сінгапуру Джа Ян Чонг.

Роль Пекіну у російсько-українській війні

Президент Чехії Петр Павел вважає, що без Росії та Китаю за столом не вдасться досягти будь-яких мирних домовленостей щодо війни в Україні. За словами президента Чехії, "вибори у світі також будуть важливими".

Водночас Вашингтон попереджає Китай про заходи у відповідь на підтримку Пекіном військово-промислового комплексу Російської Федерації. Зазначається, що державний секретар Ентоні Блінкен знову висловив серйозну стурбованість підтримкою КНР оборонно-промислової бази Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ, Іран та Китай намагатимуться впливати на президентські вибори США, - американська розвідка