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Смерть біля зачиненого укриття: сторожа поліклініки Деснянського району Києва Мошкіна засудили на 4 роки (оновлено)

Вадим Мошкін

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Деснянської окружної прокуратури м. Києва суд визнав винним охоронця київської поліклініки Вадима Мошкіна у завідомому залишенні без допомоги осіб, які перебували у небезпечному для життя стані, що призвело до загибелі трьох осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, його засуджено до 4 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що охоронець КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" під час оголошення сигналу "повітряна тривога" в місті Києві в ніч на 1 червня 2023 не відчинив двері укриття, чим позбавив людей можливості зберегти собі життя. Такі його дії під час ракетного обстрілу Києва збройними силами РФ призвели до загибелі трьох осіб, серед яких 9-річна дівчинка.

Санкція ч. 3 ст. 135 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років. Загибель малолітньої дитини відповідно до ст. 67 КК України є обставиною, що обтяжує покарання.

Обвинувачений своєї вини не визнав, у вчиненому кримінальному правопорушенні не розкаявся.

"Під час судового розгляду чоловік постійно змінював покази щодо обставин події та причин, через які він не відкрив укриття (не встиг, не почув сигнал тривоги, не побачив людей). Врешті обвинувачений повідомив суду, що приміщення лікарні взагалі не обладнано укриттям і він не був зобов’язаний його відкривати", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Позиція прокурора в судових дебатах - призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років 6 місяців.

На даний час прокурори вивчають вирок суду щодо підстав для його оскарження.

Також читайте: Смерть біля укриття: охоронця поліклініки Деснянського району Києва Мошкіна відпустили під нічний домашній арешт

Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух.

Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.

Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки. 2 червня їм було оголошено про підозру.

3 червня трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця відправили в СІЗО.

Автор: 

суд (11648) укриття (291)


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Топ коментарі
+25
Знайшли цапа відбувайла.
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30.07.2024 11:16
+15
ні, бідного, що не зміг "переконати", що він не крайній...
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30.07.2024 11:17
+14
Хто ж іще може бути винен, як не сторож чи двірник?
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30.07.2024 11:25
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Знайшли цапа відбувайла.
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30.07.2024 11:16 Відповісти
ні, бідного, що не зміг "переконати", що він не крайній...
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30.07.2024 11:17 Відповісти
А хто відповість за сотні тис. загинувших та міліони постраждалих півдня України??))
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30.07.2024 11:33 Відповісти
.. " а эта другое " .. тут порахували , знайшли крайнього найменшого , там порахувати неможливо , тому не відповість ніхто (((((
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30.07.2024 11:49 Відповісти
"преступная халатность сторожа !!!"

хтось же має сидіти
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30.07.2024 11:51 Відповісти
Ще б написали скільки він отримував платні, щоб брати відповідальність за майнове збереження та стан укриття.
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30.07.2024 12:41 Відповісти
Зате підалік на волі.
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30.07.2024 11:20 Відповісти
То Віталік звітував які в нас гарні укриття чи якийсь пуй призначений зеленими?
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30.07.2024 11:26 Відповісти
Укриття підпорядковуються військовим адміністраціям. Голов яких призначає Зе!..з нього й питайте.
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30.07.2024 11:51 Відповісти
мімо "підаліка" , попав в ЗЄліка з його призначенцями
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30.07.2024 11:52 Відповісти
Потвори їпані!
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30.07.2024 11:22 Відповісти
А про керівника військової адміністрації району??
Знову прокурорські, десь забули!! Суддівським, аби робота….

Слава Україні!
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30.07.2024 11:25 Відповісти
Хто ж іще може бути винен, як не сторож чи двірник?
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30.07.2024 11:25 Відповісти
А якби Ви особисто з дитиною під час ракетного нальоту стояли біля зачинених дверей,які має відкрити саме той двірник або сторож? Кого б Ви в цій ситуації вважали винним?
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30.07.2024 12:25 Відповісти
добре, що зегнида ні за що не відповідає, бо воно ж не сто рож?
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30.07.2024 12:38 Відповісти
Чув де дзвін....

Ти, хоча б, для початку розбиралася в темі...

В ту ніч по Києву били балістикою.

Сирена спрацювала через 2 хв після першого вибуху. Ще через 2-2,5 хв збита балістика з нової пачки впала на подвірї лікарні.

То вже потім на емоціях весь двір розказував, як "діти 15 хв довбилися маленькими ручками у закриті двері, поти по ним не прилетіла ракета". Просте цей суд і факти не мають нічого спвльного
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30.07.2024 12:57 Відповісти
Нічого, що в нього просто не вистачило часу до прильоту??? Аби винного призначити???
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30.07.2024 17:15 Відповісти
... малувато буде ,за смерть.
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30.07.2024 11:25 Відповісти
там же купу людей заарештували, а засудили тільки сторожа?

наступного разу треба обирати сторожа в президенти!
у нас в країні, за все відповідальний сторож!
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30.07.2024 11:27 Відповісти
Голосіївський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт заступницю голови Деснянської районної адміністрації Ірину Олексієнко. За версією поліції, вона відповідає за те, що в ніч на 1 червня укриття поліклініки виявилося зачиненим", - ідеться в повідомленні.

Сама Ірина Олексієнко заперечувала провину. На її думку, контроль за станом укриттів не входив до її обов'язків. Її прийшли взяти на поруки народний депутат від "Слуг народу" Богдан Яременко та троє депутатів Київради.

Також суд відправив під домашній арешт на два місяці другого підозрюваного директора поліклініки Олега Шугалевича.

За версією слідства, він не проконтролював роботу укриття, в результаті 1 червня під час ракетної атаки воно виявилося закритим і загинули дві жінки та дитина.

Сам Шугалевич заперечує провину. За його версією, укриття працювало цілодобово та нормально. За версією директора, відповідальний охоронець, який не відчинив двері. Після вибуху Шугалевич поговорив із охоронцем. На суді він переказав їхню розмову.

Під цілодобовий домашній арешт відправили і заступника директора деснянської поліклініки з технічних питань Василя Десика. За версією прокуратури, він також відповідальний за роботу укриття.

Десик не визнав провини. Як і його начальник він заявив, що укриття працювало нормально, але охоронець не виконав своїх обов'язків і вчасно не відчинив двері.

62-річного охоронця деснянської поліклініки Вадима Мішкіна суд відправив до СІЗО на два місяці .

Він визнав провину, але заявив, що скоїв злочин ненавмисно. За його словами, коли пролунала тривога, він пішов відчиняти укриття в підвалі поліклініки. Потім вирушив до входу до будівлі, щоб відчинити двері. У цей момент пролунав вибух. За його словами, йому забракло часу.
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30.07.2024 11:50 Відповісти
..а скільки тоді десятиліть отримають "розміновувачі чонгарів" по усій Україні: зеленське, дермак, верещук, татаров, тимошонка, арахніда, безумна, тищенка.. бєня... та решта злочинного угруповування "слуг народа"? через яких загинули десятки тисяч українців та тимчасово віддані цілі регіони України на беззаконня-розграбування кацапам-людожерам!
чи Зєля ще навчиться? - тікИ дайтє йєй ще сто днєй і ще адну Україну? так же ж, зебіли-какаразніци?
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30.07.2024 11:38 Відповісти
"Чонгари" неначасі,начасі з/п помічникам депутатів,відкупні від мобілізації,амністії корупціонерам та т.ін.!!))
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30.07.2024 11:45 Відповісти
С каких это пор сторож должен отвечать за жизнь людей? Должностным окладом это не предусмотрено. Например летчик отвечает за жизнь людей, ему за это платят огромные деньги.
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30.07.2024 11:39 Відповісти
до чого тут оклад?)) Є посадові інструкції, за якими відповідають. Є внутрішні нормативні документи.
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30.07.2024 11:54 Відповісти
Бывает, что и сторож за чью-то гибель отвечает. И водитель, если по его вине смертельная авария. И даже всего-лишь обычный пешеход, прущийся подобно быку на красный свет (моя воля - отправлял бы их под суд, админштрафами бы не отделались).
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30.07.2024 12:56 Відповісти
Есть ли какие то нормативы, как бысто охранник должен открыть дверь?

В ту ночь тревогу дали после первых взрывов. А конкретно эта ракета упала через 2,5-3 минуты после начала тревоги
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30.07.2024 13:07 Відповісти
Скорее всго это Мокшин, а не Мошкин
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30.07.2024 12:00 Відповісти
ух!!!!! прибиральниця відповідає за все!!!! молодці...!!! так тримати!!!...повна суворість закону!!!
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30.07.2024 12:11 Відповісти
Звичайно винен сторож, но бо цеж він замок на двері поставив, прямо з дому приніс...
Українська феміда у всій красі
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30.07.2024 12:14 Відповісти
А нічого що тупорилий виконавець хотів прожити на 4-6тисяч грн..і виконував розпорядження щоб з роботи не *********... зепідери знайшли крайнього
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30.07.2024 12:14 Відповісти
не відчинив бомбосховище, загибли троє, одержи 4 роки; відкрив чонгар, здав маріуполь, пару десятків тисяч трупів - й ти найвеличніший лідер **********...
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30.07.2024 12:57 Відповісти
А хіба не головлікар наказував сторожу тримати укриття на замку і зайвий раз не відчиняти, щоб майно не зіпсувати? Таке є скрізь. Дуже сумно, але в ту ніч живими залишилися ті, хто нікуди не вийшли, а люди, які сумлінно пішли до укриття, загинули від уламків збитої ракети.
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30.07.2024 13:26 Відповісти
Від початку включення тривоги до падіння ракети на ганок лікарні - прошйло менше 3 хв.

Чи є якісь норми, що охоронець має оббігти 800 метрів коридорів лікарні і відкрити всі входи?

Чи тут просто знайшли самого "лоха" в цій історії і все повісили на нього?
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30.07.2024 14:07 Відповісти
 
 