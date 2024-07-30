Смерть біля зачиненого укриття: сторожа поліклініки Деснянського району Києва Мошкіна засудили на 4 роки (оновлено)
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Деснянської окружної прокуратури м. Києва суд визнав винним охоронця київської поліклініки Вадима Мошкіна у завідомому залишенні без допомоги осіб, які перебували у небезпечному для життя стані, що призвело до загибелі трьох осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, його засуджено до 4 років позбавлення волі.
Прокурор у суді довів, що охоронець КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" під час оголошення сигналу "повітряна тривога" в місті Києві в ніч на 1 червня 2023 не відчинив двері укриття, чим позбавив людей можливості зберегти собі життя. Такі його дії під час ракетного обстрілу Києва збройними силами РФ призвели до загибелі трьох осіб, серед яких 9-річна дівчинка.
Санкція ч. 3 ст. 135 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років. Загибель малолітньої дитини відповідно до ст. 67 КК України є обставиною, що обтяжує покарання.
Обвинувачений своєї вини не визнав, у вчиненому кримінальному правопорушенні не розкаявся.
"Під час судового розгляду чоловік постійно змінював покази щодо обставин події та причин, через які він не відкрив укриття (не встиг, не почув сигнал тривоги, не побачив людей). Врешті обвинувачений повідомив суду, що приміщення лікарні взагалі не обладнано укриттям і він не був зобов’язаний його відкривати", - наголошують в Офісі генпрокурора.
Позиція прокурора в судових дебатах - призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років 6 місяців.
На даний час прокурори вивчають вирок суду щодо підстав для його оскарження.
Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух.
Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.
Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.
Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки. 2 червня їм було оголошено про підозру.
3 червня трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця відправили в СІЗО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хтось же має сидіти
Знову прокурорські, десь забули!! Суддівським, аби робота….
Слава Україні!
Ти, хоча б, для початку розбиралася в темі...
В ту ніч по Києву били балістикою.
Сирена спрацювала через 2 хв після першого вибуху. Ще через 2-2,5 хв збита балістика з нової пачки впала на подвірї лікарні.
То вже потім на емоціях весь двір розказував, як "діти 15 хв довбилися маленькими ручками у закриті двері, поти по ним не прилетіла ракета". Просте цей суд і факти не мають нічого спвльного
наступного разу треба обирати сторожа в президенти!
у нас в країні, за все відповідальний сторож!
Сама Ірина Олексієнко заперечувала провину. На її думку, контроль за станом укриттів не входив до її обов'язків. Її прийшли взяти на поруки народний депутат від "Слуг народу" Богдан Яременко та троє депутатів Київради.
Також суд відправив під домашній арешт на два місяці другого підозрюваного директора поліклініки Олега Шугалевича.
За версією слідства, він не проконтролював роботу укриття, в результаті 1 червня під час ракетної атаки воно виявилося закритим і загинули дві жінки та дитина.
Сам Шугалевич заперечує провину. За його версією, укриття працювало цілодобово та нормально. За версією директора, відповідальний охоронець, який не відчинив двері. Після вибуху Шугалевич поговорив із охоронцем. На суді він переказав їхню розмову.
Під цілодобовий домашній арешт відправили і заступника директора деснянської поліклініки з технічних питань Василя Десика. За версією прокуратури, він також відповідальний за роботу укриття.
Десик не визнав провини. Як і його начальник він заявив, що укриття працювало нормально, але охоронець не виконав своїх обов'язків і вчасно не відчинив двері.
62-річного охоронця деснянської поліклініки Вадима Мішкіна суд відправив до СІЗО на два місяці .
Він визнав провину, але заявив, що скоїв злочин ненавмисно. За його словами, коли пролунала тривога, він пішов відчиняти укриття в підвалі поліклініки. Потім вирушив до входу до будівлі, щоб відчинити двері. У цей момент пролунав вибух. За його словами, йому забракло часу.
чи Зєля ще навчиться? - тікИ дайтє йєй ще сто днєй і ще адну Україну? так же ж, зебіли-какаразніци?
В ту ночь тревогу дали после первых взрывов. А конкретно эта ракета упала через 2,5-3 минуты после начала тревоги
Українська феміда у всій красі
Чи є якісь норми, що охоронець має оббігти 800 метрів коридорів лікарні і відкрити всі входи?
Чи тут просто знайшли самого "лоха" в цій історії і все повісили на нього?