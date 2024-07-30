Смерть біля зачиненого укриття: сторожа поліклініки Деснянського району Києва Мошкіна засудили на 4 роки (оновлено)

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Деснянської окружної прокуратури м. Києва суд визнав винним охоронця київської поліклініки Вадима Мошкіна у завідомому залишенні без допомоги осіб, які перебували у небезпечному для життя стані, що призвело до загибелі трьох осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, його засуджено до 4 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що охоронець КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" під час оголошення сигналу "повітряна тривога" в місті Києві в ніч на 1 червня 2023 не відчинив двері укриття, чим позбавив людей можливості зберегти собі життя. Такі його дії під час ракетного обстрілу Києва збройними силами РФ призвели до загибелі трьох осіб, серед яких 9-річна дівчинка.

Санкція ч. 3 ст. 135 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років. Загибель малолітньої дитини відповідно до ст. 67 КК України є обставиною, що обтяжує покарання.

Обвинувачений своєї вини не визнав, у вчиненому кримінальному правопорушенні не розкаявся.

"Під час судового розгляду чоловік постійно змінював покази щодо обставин події та причин, через які він не відкрив укриття (не встиг, не почув сигнал тривоги, не побачив людей). Врешті обвинувачений повідомив суду, що приміщення лікарні взагалі не обладнано укриттям і він не був зобов’язаний його відкривати", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Позиція прокурора в судових дебатах - призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років 6 місяців.

На даний час прокурори вивчають вирок суду щодо підстав для його оскарження.

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Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Один з місцевих мешканців говорив, що розбудив охоронця в укритті після того, як пролунав вибух.

Згодом влада Києва повідомила, що укриття в столиці будуть постійно відчиненими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретні люди відповідатимуть за те, що у Києві під час повітряної тривоги було зачинене укриття і біля нього загинули та були поранені мешканці міста.

Увечері 1 червня було затримано першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки. 2 червня їм було оголошено про підозру.

3 червня трьом посадовцям суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту, а охоронця відправили в СІЗО.