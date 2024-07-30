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Новини
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Плетенчук про виведення Росією підводних човнів у Чорне море: Схоже на навчання, але є небезпека

Підводний човен

Наразі ситуація в акваторії Чорного моря є незмінною, незважаючи на те, що армія РФ вивела три підводні човни.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав речник ВМС України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація залишається незмінною. Там зараз перебувають три підводні човни. Це більше схоже на навчання особового складу, але воно частіше закінчується практичними стрільбами. Тому завжди слід очікувати небезпеки від цих одиниць і ми, відповідно, її очікуємо", - зазначив Плетенчук.

Він нагадав, що в Азовському морі кораблі РФ нині відсутні, вони залишаються в пунктах базування.

За словами Плетенчука, російські війська звели свою присутність у морі до виходів за рахунок підводних човнів.

Також він не виключив, що після ураження порому "Славянин" в порту "Кавказ" та погіршення логістичних можливостей окупанти намагатимуться збільшити навантаження на Кримський міст.

"Вони перебувають у стадії прийняття руйнування (порому "Славянин". - Ред.), вживають відповідних заходів, тому що замінити його немає чим. Це був останній паром в Азово-Чорноморському регіоні. Так, теоретично можуть спробувати щось звідкись завести. Але наразі інформації немає з цього приводу. Звісно, вони ще будуть по інерції якийсь час мати запаси, які до цього були завезені. Будуть намагатися збільшити навантаження на міст, але повноцінної заміни поки що не вбачається", - додав речник ВМС.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни вперше вивели у Чорне море одразу 3 підводні човни.

Автор: 

Чорне море (1658) човен (22) Плетенчук Дмитро (166)


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Сообщается что на Харьковском направлении засветилась китайская военная техника. Это уже екскалация для союзников Украины или еще нет? https://t.me/pecherymordora356
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30.07.2024 12:13 Відповісти
Из С. Кореи.
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30.07.2024 12:58 Відповісти
ні, шановний, це не ескалація не лише для союзників, але й для нас. тому що найвеличніший лідор ********** сказав, що таваріщ сі за мір й зброю кацапам не постачатиме. ви же вірите словам лідора ?
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30.07.2024 13:01 Відповісти
МОЖЕ Й НАШИМ ХЛОПЦЯМ ПОВЧИТИСЬ НА ТЕМУ: КРИМСЬКИЙ МІСТ УСЬО...
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30.07.2024 12:18 Відповісти
Пора б вже розробити морський дрон , щось на кшталт керованої глибинної бомби ,, який би - виявивши підводний човен занурювався б на глибину де він знаходяться і вибухав .
Добивати вже кацапський флот так - добивати .
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30.07.2024 12:23 Відповісти
ТУТ МАЛЮК ВІДСТАВ...НА ВИПЕРЕДЖЕНЯ НЕ СПРАЦЮВАВ..ДАЙОШЬЬ ПІДВОДНИЙ ДРОН
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30.07.2024 12:34 Відповісти
у стили цього речника ця новина має звучати так: "надводні кораблі кацапів втекли у новоросійськ, а човни сховалися під водою. бо тремтять від страху..."
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30.07.2024 13:03 Відповісти
 
 