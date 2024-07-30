Плетенчук про виведення Росією підводних човнів у Чорне море: Схоже на навчання, але є небезпека

Наразі ситуація в акваторії Чорного моря є незмінною, незважаючи на те, що армія РФ вивела три підводні човни.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав речник ВМС України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація залишається незмінною. Там зараз перебувають три підводні човни. Це більше схоже на навчання особового складу, але воно частіше закінчується практичними стрільбами. Тому завжди слід очікувати небезпеки від цих одиниць і ми, відповідно, її очікуємо", - зазначив Плетенчук.

Він нагадав, що в Азовському морі кораблі РФ нині відсутні, вони залишаються в пунктах базування.

За словами Плетенчука, російські війська звели свою присутність у морі до виходів за рахунок підводних човнів.

Також він не виключив, що після ураження порому "Славянин" в порту "Кавказ" та погіршення логістичних можливостей окупанти намагатимуться збільшити навантаження на Кримський міст.

"Вони перебувають у стадії прийняття руйнування (порому "Славянин". - Ред.), вживають відповідних заходів, тому що замінити його немає чим. Це був останній паром в Азово-Чорноморському регіоні. Так, теоретично можуть спробувати щось звідкись завести. Але наразі інформації немає з цього приводу. Звісно, вони ще будуть по інерції якийсь час мати запаси, які до цього були завезені. Будуть намагатися збільшити навантаження на міст, але повноцінної заміни поки що не вбачається", - додав речник ВМС.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни вперше вивели у Чорне море одразу 3 підводні човни.