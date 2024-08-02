Генштаб ЗСУ: Найгарячіше на Покровському напрямку, від початку доби відбили 25 ворожих штурмів. Ситуація залишається напруженою

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села авіаударами та артилерією.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 16.00 02.08.2024, передає Цензор.НЕТ.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 72. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку.

Удари по Україні

Під ворожими обстрілами опинилось прикордоння Чернігівщини та Сумщини, агресор завдав ударів по районах населених пунктів Біла Береза, Прогрес, Середина-Буда, Старі Вирки, Катеринівка, Ободи, Блешня.

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Бойові дії на сході

Загалом, від початку доби, на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень. Українські воїни успішно відбили чотири атаки поблизу Глибокого, Тихого та Вовчанська. Триває бій.

На Куп’янському напрямку російські війська два рази намагалися штурмувати наші позиції поблизу Стельмахівки. Ворожі атаки українські оборонці відбили.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже сім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку російські війська п’ять разів намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири штурмові дії поблизу Кліщіївки та Іванівського українські воїни відбили. Ще одна атака триває біля Часового Яру.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації десять разів атакував позиції наших військ. На даний час триває чотири боєзіткнення поблизу Торецька, Залізного та Нью-Йорка. За сьогоднішній день противник скинув на Торецьк 12 КАБів.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Іванівки, Желанного, Сергіївки, Новоселівки Першої та Яснобродівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 25 спроб штурмувати українські позиції.

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На Курахівському напрямку від початку доби загарбники три рази атакували наші підрозділи. Намагались просунутися поблизу населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку було відбито чотири штурмові дії противника в бік Великої Новосілки. Ворожа авіація завдала удару по Вугледару КАБами, а також некерованими авіаційними ракетами по районах Макарівки, Урожайного та Старомайорського.

Чотири невдалих спроби штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором протягом дня на Придніпровському напрямку.

На решті напрямків ситуація без суттєвих змін.