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Новини
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УПЦ МП продовжує незаконне будівництво на території Почаївської лаври, - директор заповідника Ільчишин

Почаївська лавра

Монастир Московського патріархату в Свято-Успенській Почаївській лаврі відразу після проведеної комісією Міністерства культури та інформаційної політики перевірки продовжив самовільне будівництво.

Про це в коментарі Укрінформу розповів один із членів комісії, директор Кременецько-Почаївського заповідника Василь Ільчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Як тільки комісія завершила перевірку, вони знову затіяли будівництво - і не лише в охоронній зоні, а в самій пам’ятці. Вони самовільно втрутилися в конструкцію пам’ятки, між Успенським собором і келіями. Знищили близько 300 квадратних метрів історичної площі. Почали будувати ангар між келіями та Успенським собором з боку печерних храмів... зруйнували археологічний культурний шар. Втрутилися і в археологію, і в архітектуру, в мури, врізалися в стіну келій, пошкодили її", - сказав Ільчишин.

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Він підкреслив, що такі дії - це порушення умов договору та пам'яткоохоронного законодавства, оскільки руйнують об’єкт культурної спадщини національного значення.

"Ми викликали поліцію, склали акт. Матеріали направили на Міністерство культури для реакції. 10 липня ми зупиняли будівництво", - зазначив Ільчишин.

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Автор: 

Почаїв (48) будівництво (3017) УПЦ МП (1208)


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Топ коментарі
+15
Ви дебіли?? Підсрачниками гоніть! Які до сраки договори, коли з їх країною в нас війна??
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02.08.2024 19:11
+12
Коли в країні СБУ-це філіал ФСБ,який напряму підпорядкований агенту кремля,Єрмаку,а керівник ГУР МО мешкає в одному будинку з ФСБшником Гогілашвілі,по сумісництву чоловіком помічниці Маші - то які ви результати очікуєте?Тут не має нічого дивного,поки наркоман Володька буде гратися в генералісімуса-так буде завжди.
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02.08.2024 19:15
+8
Ви подивиться, як кацапська підорасня голову підняла. То труха, то ці підари попи фсбшні, то гетьманцев, ****** лаптьожна, то гундосий про референдум, ви що страха загубили
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02.08.2024 19:20
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То х.у.л.і ви там кал жуєте, терпіли?
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02.08.2024 19:09 Відповісти
Ви дебіли?? Підсрачниками гоніть! Які до сраки договори, коли з їх країною в нас війна??
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02.08.2024 19:11 Відповісти
Тому, і утікли, щоб саботувати, стефанчук з експертом корабельних сосок та їх моноШобла, на дивні канікули у ВРУ, щоб капєєчку заробити на підхваті у агентів з ФСБ з московськага паханату!!

Ну, і для кого вони треба в Україні, оте збіговище московське у ВРУ??
Сівкович з деркачем та льовочкіні з клюєвими, задоволені їх викидоном в Україні!
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02.08.2024 19:13 Відповісти
Якби Почаївська Лавра належала Україні, ніякого самовільного будівництва там би не велося. Свято вірую. Миж знаємо, як у Києві бережуть історичну спадщину!
Ги...
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02.08.2024 19:13 Відповісти
Гнати і негайно потрібно кацапських антихрестів із нашої землі,
бо це наші кляті вороги 😡🧌
Зеленський , пора прокинутись )
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02.08.2024 19:14 Відповісти
Коли в країні СБУ-це філіал ФСБ,який напряму підпорядкований агенту кремля,Єрмаку,а керівник ГУР МО мешкає в одному будинку з ФСБшником Гогілашвілі,по сумісництву чоловіком помічниці Маші - то які ви результати очікуєте?Тут не має нічого дивного,поки наркоман Володька буде гратися в генералісімуса-так буде завжди.
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02.08.2024 19:15 Відповісти
зеленський🤡 та стефанчук дали добро мп продовжувати окупацію української землі ...ВРУ на чолі слуг ...чорти промосковські
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02.08.2024 19:23 Відповісти
Та Хрюханчук там ніхто,ВР керує ФСБшник Вячеслав Штучний,а Руслан Хрюханчук бігає перед ним на задніх лапках і лиже руку баріну.
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02.08.2024 19:31 Відповісти
Авжеж, це ж не українські патріоти- цих просто так не закриєш, як Червінського.
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02.08.2024 19:19 Відповісти
Ви подивиться, як кацапська підорасня голову підняла. То труха, то ці підари попи фсбшні, то гетьманцев, ****** лаптьожна, то гундосий про референдум, ви що страха загубили
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02.08.2024 19:20 Відповісти
чому ця сволота ще в Україні
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02.08.2024 19:22 Відповісти
ви заїбали сюсюкатись с кацапськими попами! Та ще й де? в Почаєві! Це ж не Святогірськ, *****!
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02.08.2024 20:04 Відповісти
це красномовне свідчення багатьох речей , ви самі розумвєте яких
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02.08.2024 20:39 Відповісти
Окопи риють?
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02.08.2024 20:44 Відповісти
У одному зі своїх останніх інтерв'ю - у День Незалежності 24 серпня минулого року, Герой України Степан Хмара наголошував, що зараз іде кривава боротьба із споконвічним зовнішнім ворогом - Московією (росією), а також з підступним хитрим ворогом на внутрішньому фронті. Варто додати, що Степан Хмара казав, що за все своє життя аж до останнього свого часу він «ніколи не бачив тієї України, про яку мріяв». Саме цим він пояснював те, що був в жорстокій опозиції усе своє політичне життя, в опозиції до яка була завжди не зовсім проукраїнською а інколи навіть і ворожою антиукраїнською владою, як зараз влада яка злочинно кришує московську церкву МП. Може хоч кривава війна навчить Український народ завжди вибирати проукраїнську патріотичну владу.
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02.08.2024 20:49 Відповісти
не мели дурниць. знавець "здатний мислити"
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02.08.2024 21:42 Відповісти
Тернопільчани, ви господарі на своїй землі, чи у вас там кацапи господарі? Чи ви чекаєте, що прийде якийсь дядько і наведе у вашому будинку порядок?
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02.08.2024 22:00 Відповісти
.... совкова влада сприяє безчинствам моспархату .
Ганьба.
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02.08.2024 22:07 Відповісти
Под носом у СБУ.
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02.08.2024 23:14 Відповісти
Так забирайте! Якого йуха чекаєте? Нйух попів в масковію.
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02.08.2024 23:40 Відповісти
Геть московських попів з України!
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03.08.2024 00:33 Відповісти
А ми тут торочимо про якісь "соцопитування". Країною дураків керує купка ідіотів
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03.08.2024 04:38 Відповісти
Народ та населення це дві великі різниці. Перші запитують себе "Якщо не я, то хто?" і зараз перебувають у ЗСУ, а другі, втираючи соплі, запитують "А чому я?" і частково "тонуть у Тисі".
Що є обрана населенням "влада" всім відомо.
У зв'язку з усім вищесказаним встановлення в країні режиму "військової хунти" є кращим вирішенням ситуації, а ймовірна "стурбованість" партнерів навряд чи змінить їх допомогу.
Мотивація цієї допомоги залишиться незмінною ...
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03.08.2024 15:37 Відповісти
 
 