УПЦ МП продовжує незаконне будівництво на території Почаївської лаври, - директор заповідника Ільчишин

Монастир Московського патріархату в Свято-Успенській Почаївській лаврі відразу після проведеної комісією Міністерства культури та інформаційної політики перевірки продовжив самовільне будівництво.

Про це в коментарі Укрінформу розповів один із членів комісії, директор Кременецько-Почаївського заповідника Василь Ільчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Як тільки комісія завершила перевірку, вони знову затіяли будівництво - і не лише в охоронній зоні, а в самій пам’ятці. Вони самовільно втрутилися в конструкцію пам’ятки, між Успенським собором і келіями. Знищили близько 300 квадратних метрів історичної площі. Почали будувати ангар між келіями та Успенським собором з боку печерних храмів... зруйнували археологічний культурний шар. Втрутилися і в археологію, і в архітектуру, в мури, врізалися в стіну келій, пошкодили її", - сказав Ільчишин.

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Він підкреслив, що такі дії - це порушення умов договору та пам'яткоохоронного законодавства, оскільки руйнують об’єкт культурної спадщини національного значення.

"Ми викликали поліцію, склали акт. Матеріали направили на Міністерство культури для реакції. 10 липня ми зупиняли будівництво", - зазначив Ільчишин.

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