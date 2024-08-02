УПЦ МП продовжує незаконне будівництво на території Почаївської лаври, - директор заповідника Ільчишин
Монастир Московського патріархату в Свято-Успенській Почаївській лаврі відразу після проведеної комісією Міністерства культури та інформаційної політики перевірки продовжив самовільне будівництво.
Про це в коментарі Укрінформу розповів один із членів комісії, директор Кременецько-Почаївського заповідника Василь Ільчишин, передає Цензор.НЕТ.
"Як тільки комісія завершила перевірку, вони знову затіяли будівництво - і не лише в охоронній зоні, а в самій пам’ятці. Вони самовільно втрутилися в конструкцію пам’ятки, між Успенським собором і келіями. Знищили близько 300 квадратних метрів історичної площі. Почали будувати ангар між келіями та Успенським собором з боку печерних храмів... зруйнували археологічний культурний шар. Втрутилися і в археологію, і в архітектуру, в мури, врізалися в стіну келій, пошкодили її", - сказав Ільчишин.
Він підкреслив, що такі дії - це порушення умов договору та пам'яткоохоронного законодавства, оскільки руйнують об’єкт культурної спадщини національного значення.
"Ми викликали поліцію, склали акт. Матеріали направили на Міністерство культури для реакції. 10 липня ми зупиняли будівництво", - зазначив Ільчишин.
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Ну, і для кого вони треба в Україні, оте збіговище московське у ВРУ??
Сівкович з деркачем та льовочкіні з клюєвими, задоволені їх викидоном в Україні!
Ги...
бо це наші кляті вороги 😡🧌
Зеленський , пора прокинутись )
Ганьба.
Що є обрана населенням "влада" всім відомо.
У зв'язку з усім вищесказаним встановлення в країні режиму "військової хунти" є кращим вирішенням ситуації, а ймовірна "стурбованість" партнерів навряд чи змінить їх допомогу.
Мотивація цієї допомоги залишиться незмінною ...