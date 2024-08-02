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ВМС ЗСУ шукають екіпаж для корвета "Гетьман Іван Виговський". ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Корвет Гетьман Іван Виговський

Військово-морські сили Збройних Сил України оголосили набір екіпажу на військовий корабель "Гетьман Іван Виговський".

Перелік вакансій опублікували у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора в Туреччині на воду спустили черговий корвет типу Ada з назвою "Гетьман Іван Виговський". Незадовго до цього, турецькі кораблебудівники спустили на воду корвет "Гетьман Іван Мазепа", а це означає, що Військово-Морські Сили стають потужнішими, сильнішими та сучаснішими.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Туреччині спустили на воду другий український корвет "Гетьман Іван Виговський". ФОТОрепортаж

Звісно, сучасні кораблі такого типу потребують добре навченого та вмотивованого екіпажу, який буде захищати морські рубежі України від агресора. Саме тому, ще є шанс потрапити саме в екіпаж корвета "Гетьман Іван Виговський".

Вакансії:

Кулементник (комендор): https://bit.ly/3YuJAof

Оператор групи автоматизованих систем управління: https://bit.ly/4dsJbXK

Оператор-електрик зенітної ракетної батареї: https://bit.ly/3A294iw

Палубний матрос: https://bit.ly/3A9r8HA

Кок: https://bit.ly/46rJuQl

Звʼязківець: https://bit.ly/3A87jjO

Моторист: https://bit.ly/4dlRRz9

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Не проґавте свій шанс стати учасниками унікального екіпажу сучасного українського корабля Військово-Морських Сил Збройних Сил України та увійти в новітню історію Українського Війська", - йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

ВМС назвало вакансії на корветі Гетьман Іван Виговський

Автор: 

ВМС (1382) корвет (35) мобілізація (3044) Рекрутинг (141)


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Топ коментарі
+16
Для чого витрачати сотні міліонів доларів на ці консервні банки які доказано немають цінності в теперішніх боях.Одна ракета і все.А на ці гроші краще би виготовили багато батерей "Нептунів" чи "Сапсанів".До дупи ці корвети....
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02.08.2024 20:11
+12
Вони у американців працюють в складі авіаносної групи, яка має досить круте ППО рівня Патріота, має винищувачі і їх ******* корвети до того облаштовуються уже автоматичними пушками для збиття повільних рухомих цілей...

А ще нагадаю начинку з Томагавків... нічого з цього у наших корветів немає, 2 ракети і він на дні
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02.08.2024 20:32
+11
Нє, ну якщо "кулеМЕНТНИК" - то це до МВС. Там, мабуть, ще МЕНТИ залишилися.
Тим більше вони броніровані, чи броньовані .
А, врешті, яка, нах., разніца!
Агов, редактори, ви хоч читаєте цю маячню, що випускаєте?
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02.08.2024 20:09
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А шо: ВМС не має своїх бусиків?
Можна орендувати!
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02.08.2024 20:05 Відповісти
Катерами...з пляжу...
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02.08.2024 20:09 Відповісти
Нє, ну якщо "кулеМЕНТНИК" - то це до МВС. Там, мабуть, ще МЕНТИ залишилися.
Тим більше вони броніровані, чи броньовані .
А, врешті, яка, нах., разніца!
Агов, редактори, ви хоч читаєте цю маячню, що випускаєте?
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02.08.2024 20:09 Відповісти
Для чого витрачати сотні міліонів доларів на ці консервні банки які доказано немають цінності в теперішніх боях.Одна ракета і все.А на ці гроші краще би виготовили багато батерей "Нептунів" чи "Сапсанів".До дупи ці корвети....
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02.08.2024 20:11 Відповісти
Американці такі тупі, що штампують ці консервні банки десятками. Крук, зателефонуй їм, поясни, що вони козли.
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02.08.2024 20:20 Відповісти
Вони у американців працюють в складі авіаносної групи, яка має досить круте ППО рівня Патріота, має винищувачі і їх ******* корвети до того облаштовуються уже автоматичними пушками для збиття повільних рухомих цілей...

А ще нагадаю начинку з Томагавків... нічого з цього у наших корветів немає, 2 ракети і він на дні
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02.08.2024 20:32 Відповісти
Зателефонуй Сирському і йому це все розкажи, бо він, козел, цього всього не знає...
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02.08.2024 21:01 Відповісти
А він тут яким боком це набагато вищий рівень приймали рішення
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02.08.2024 21:56 Відповісти
Подоляцький, яким боком Сирcький до рішення фсб, яуе було передано Єрмаку у 2020-му, і підписано до виконання чуваком, що виконує роль президента України у тому ж 2020-му?
фсб, щоб зірвати ракетні програми України, видало команду Єрмаку- закопати гроші, що були виділені на ракети у консервні банки.
Що і було виконано Зеленьським.
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02.08.2024 22:06 Відповісти
Плюс американці на них катаються по океану по всій земній кулі. А чорне море, яке прострілюється в будь-яку точку ракетами (які в русні є) і з Криму без проблем морськими дронами (які поки що русні не було сенсу робити) то доля будь-якого корабля більшого за патрульну лодку може вирішитись швидко.
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02.08.2024 22:15 Відповісти
Подоляцький, у США флот океансько класу і виконує стретегічні завдання у всіх океанах і морях Земної кулі. Куди ви із Зеленьським плануєте поплисти на тому Коветі? До Гондурасу чи Гайани, воювати проти Венєсуєли?
Після зміни влади, по епізодам свідомого роззброєння України перед російським вторгненням, Єрмака і Зеленьського буде розшукувати інтерпол, по запиту нової влади.
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02.08.2024 22:12 Відповісти
Скажу більше , американці навіть наштампували "малопомітних" для РЛС есмінців https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%96_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83_%C2%AB%D0%97%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%C2%BB Zumwalt , а тепер не знають що з ними робити , ну а за результатами українсько-кацапської війни взагалі х.з. що з тими ВМС буде , бо це іще тільки надводні дрони використовували , а на підході підводні ((
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02.08.2024 22:37 Відповісти
Все с ними будет нормально. Что б беспилотник мог атаковать корабли ему надо быть не дальше своего запаса ходу. Авианосные группы находятся в открытом океане, пока такой беспилотник спустят на воду, не будет уже ни корабля-матки, ни самого беспилотника.
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03.08.2024 00:03 Відповісти
Для України корвети класу «Ada» будуватимуть з врахуванням можливості переозброєння на кращі, новіші зразки озброєння, а також з можливістю використання озброєння різних виробників. Зокрема комірки під ПКР будуть виготовлятися таким чином, щоб з них можна було запускати як вітчизняні ПКР "Нептун" , так і іноземні: американський "Гарпун", турецьку Atmaca, норвезьку Naval Strike Missle та інші ракети, які зараз тільки розробляються, зокрема і перспективні гіперзвукові ПКР.
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02.08.2024 21:34 Відповісти
У ролі зенітного ракетного комплексу зараз опрацьована можливість встановлення французького комплексу VL MICA. Виробник підтвердив готовність його постачання в Україну. Це ******** універсальний комплекс, який постійно розвивається та адаптований до застосування з кораблів типу корвет. У порівнянні із RIM-116, який зараз встановлений на турецьких корветах, він має значно ширші можливості. Корабельна версія MICA дозволяють знищувати цілі на віддалі до 20 км, а по висоті до 9 км. Швидкості та маневреності ракети достатньо для знищення цілей, які рухаються зі швидкістю до 3 Мах, що дозволяє перехоплювати надзвукові ракети. Також комплекс призначений для перехоплення крилатих ракет, які летять у лічених метрах над водою.
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02.08.2024 21:36 Відповісти
За повідомленням Радiо Свобода, українські корвети матимуть західне озброєння. Ударна ракетна зброя - протикорабельний ракетний комплекс Harpoon виробництва США. Також корвет мають озброїти зенітно-ракетним комплексом VL MICA, артилерійськими установками OTO Melara Super Rapid(76-мм) і Millennium (35-мм), а також дистанційно керованими стабілізованими кулеметами (12,7-мм) Aselsan STAMP. Мінно-торпедне озброєння корвета складатиметься з торпедних апаратів (324-мм) з протичовновими торпедами Murene 90 Impact.
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02.08.2024 21:38 Відповісти
Якщо б вони все це мали мати то б його поставили на етапі будівництва а не витрачались гроші на турецьке озброєння
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02.08.2024 21:58 Відповісти
Як пише Miлiтарний, на оприлюднених фото видно, що корабель озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid. На носі корабля видно кришку морського зенітно-ракетного комплексу VL MICA, а над вертолітним ангаром встановлена 35-мм турецька зенітна установка Korkut.
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02.08.2024 22:17 Відповісти
"Можна помітити типові для кораблів проєкту Ada радар системи управління вогнем Thales Sting EO MK2, систему супутникового зв'язку від Aselsan, систему радіоелектронної боротьби ARES-2N і систему постановки дипольних перешкод Mk 36 SRBOC"
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02.08.2024 22:20 Відповісти
Ага, через 15 хвилин після виходу " потужного Корвєта" із хранцкзьським чи турецьким зубє- буббєр озброєнням і зарядженим у пушку Арєстовичем, буде знищений рядовою ракетою Онікс М, чи безекіпажним човником. Що і було доведено ЗСУ протягом 22- 24 років.
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02.08.2024 22:21 Відповісти
"Корабельна версія MICA дозволяють знищувати цілі на віддалі до 20 км, а по висоті до 9 км. Швидкості та маневреності ракети достатньо для знищення цілей, які рухаються зі швидкістю до 3 Мах, що дозволяє перехоплювати надзвукові ракети"
Онікс М - Максимальна швидкість: 884 м/с (М=2,6)
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03.08.2024 01:09 Відповісти
Що ти несеш, подоляцяцьке ?
Ця вся книжна болтовня добре працює у вашому тролінні.
А факти в тому, що весь Чономорський флот запертий у Новоросійську.
Ну хіба що у них дула не були заряджені протикорабельними тролями подоляка .
Щоб ви, боти не розкаували, всю війну " потужний консервний корвєт Зеленьського" простоїть у Турецьких чи Румунських портах, ховаючись від удару росіян. Паралєльно прожираючи військовий бюджет, що міг би піти на реальні озброєння для ЗСУ.
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03.08.2024 09:53 Відповісти
П,с.
Ти що тут дурня граєш на трєтьому році війни, виписуючи книжкові ТТХ? За тими книжковими ТТХ підводний крейсер москва сто разів би вразив дозвукові, на рідкому паливі Нептуни. А де зараз той крейсер із засобами ППО що повинні були прикривати все ударне угрупування чорноморського флоту?
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03.08.2024 10:02 Відповісти
Бастіон 2 Мах...

є нюанс це ЗРК може вести до знищення тільки 4 ракети... "Salvo firing (1x launcher = 4 x misilles, 4 different targets)" Враховуючи кількість протикорабельних комплексів у орків, та пуски з авіації і тісне чорне море....
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03.08.2024 10:07 Відповісти
як до чого , а на чому віслюк буде паради приймати ? на резиновому надувному човні ?
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02.08.2024 21:42 Відповісти
Так дійсно для чого нам ці корита ? Якщо ми потопили половину чорноморського флоту рашки за допомогою безпілотників , то це не означає що москаль не освоїть і не виготовить таку саму зброю .
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02.08.2024 22:28 Відповісти
А еще лучше чтоб эти миллионы долларов в карман кому-то попали. Если корвет правильно вооружить и думать стратегически то могут наделать немало бед
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03.08.2024 09:27 Відповісти
Скумбрія по 8 гр..
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02.08.2024 20:11 Відповісти
ТЦК пришлет 50+ летних "новобранцев" и проблема решена.
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02.08.2024 20:14 Відповісти
Не умеющих плавать...
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02.08.2024 20:25 Відповісти
Идиоты конченые. Мало того что деньги на ветер выбросили так еще людей угробите. Вам тупорылым не понять что ети корветы обречены? Для ***** дело принципа их уничтожить чтобы отомстить за потопленный рашистский черноморский флот. И даже подписание капитуляции-перемирия не спасет ети корабли.
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02.08.2024 20:16 Відповісти
Людей не угробят, эти суда не выйдут в Чёрное море до конца войны, ну если только в Средиземное на обкатку
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03.08.2024 02:15 Відповісти
тобто, маріманів в україні не готували?
жодного військово морського вуза?
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02.08.2024 20:17 Відповісти
Я так розумію, що командувачів з бойовим досвідом не треба.

Україна ж стільки морських битв провела...
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02.08.2024 20:19 Відповісти
What the hell is кулеМЕНТник???
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02.08.2024 20:21 Відповісти
Ой, яка нафіг проблема?! Треба взяти Квартал-95 повним складом і поселити на той корвет.
73% будуть пісяти окропом, аплодувати стоячи і вимагати Героя України кожному паяцу.
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02.08.2024 20:25 Відповісти
сказати що ідіоти при владі--мало Гроші на вітер.
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02.08.2024 20:31 Відповісти
Це питання до ідіотів, які обрали цю владу.
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02.08.2024 20:44 Відповісти
Ви й досі не зрозуміли, що ця зешобла робить ? Все, щоб знищити Україну ! Кпичали, що загнали кацапський флот аж у Новоросійськ. Тепер кацапи будуть реготати, що два човни загнали в Одесу які самовтопились.
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02.08.2024 21:50 Відповісти
Військові ВУЗи перестали готувати кадри? Ви ще в ФСБ оголошення подайте,вони вам швиденько екіпаж підберуть,долбо@би зелені.
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02.08.2024 20:51 Відповісти
«******* кораблі такого типу потребують добре навченого та вмотивованого екіпажу,…» - а президентом країни можна й тупорилого клоуна вибрати.
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02.08.2024 21:23 Відповісти
Невже знайдуться смертники на таку мішень)москальський флот вже в Чорному морі дно освоює)
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02.08.2024 21:25 Відповісти
А шо його шукати...??? Пару банд ТЦК в порт Одеси чи там Південного і екіпажів нахапають на три "Виговських"...
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02.08.2024 21:33 Відповісти
Нарешті адміралам в Одесі буде як бичків ловити коло берега. "Сагайдачного" ж з перепугу втопили, старі радянські калоші передали в Криму москалям.
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02.08.2024 21:33 Відповісти
По пару адміральчиків на кожний корвет !
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02.08.2024 21:54 Відповісти
Тенюх колишній командир тральщика
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02.08.2024 22:30 Відповісти
Головна вимога до кандидатів - вміти плавати у палаючому дизпаливі !
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02.08.2024 21:53 Відповісти
Підводні човни краще
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02.08.2024 22:17 Відповісти
По команді із фсб закопали гроші із ракетних програм на консервні банки, які НІКОЛИ , під час бойових дій не вийдуть у відкрите Чорне Море!
У кращому випадку, ці " потужні консерви Зеленьського" будуть стояти у Туреччині, чи у Констанці біля причалів, проїдаючи військовй бюджет України.
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02.08.2024 22:27 Відповісти
Тернопільський воєнкомат забезпечить корабель екіпажем. Інфі сотка
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02.08.2024 22:29 Відповісти
Кабінету міністрів потрібні на роботу: 1)міністри; 2)посли; 3)буфетниця.
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02.08.2024 22:30 Відповісти
Потім ці вакансії потужним наказом переведуть у піхоту.
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02.08.2024 22:51 Відповісти
А чому не вказані зарплати ?
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02.08.2024 22:54 Відповісти
до речі, хороша місцинка для спокійного тилового життя: жодної небезпеки - корабель жодного разу не ткнуть (у час війни) у наші води, щоби не склав пару "москві", а лише теплі моря та заходи до закордонних портів!! от даремно витрачених грошей на це "диво" шкода, а найбільше шкода, що платити ще й треба туркам, які й так на нас нагрілися завдяки зеленому виродку...
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03.08.2024 00:30 Відповісти
Интересно, есть ли и*****в которые на это поведутся и подпишут себе смертный приговор? Эти консервы ее защитить, уничтожить их проще простого. Тупо бабло в унитаз спустили и теперь нелепо пиарятся...
Все те кто поведутся, соболезную, можете сразу для себя искать место на кладбище, ну а я буду ждать видосик с его уничтожением, тут то такую консерву можно заснять со всех сторон.
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03.08.2024 07:14 Відповісти
Краще б ракетних катерів на ці гроші наклепали... І дешевше і толку більше..
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03.08.2024 10:59 Відповісти
 
 