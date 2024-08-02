ВМС ЗСУ шукають екіпаж для корвета "Гетьман Іван Виговський". ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Військово-морські сили Збройних Сил України оголосили набір екіпажу на військовий корабель "Гетьман Іван Виговський".
Перелік вакансій опублікували у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора в Туреччині на воду спустили черговий корвет типу Ada з назвою "Гетьман Іван Виговський". Незадовго до цього, турецькі кораблебудівники спустили на воду корвет "Гетьман Іван Мазепа", а це означає, що Військово-Морські Сили стають потужнішими, сильнішими та сучаснішими.
Звісно, сучасні кораблі такого типу потребують добре навченого та вмотивованого екіпажу, який буде захищати морські рубежі України від агресора. Саме тому, ще є шанс потрапити саме в екіпаж корвета "Гетьман Іван Виговський".
Вакансії:
Кулементник (комендор): https://bit.ly/3YuJAof
Оператор групи автоматизованих систем управління: https://bit.ly/4dsJbXK
Оператор-електрик зенітної ракетної батареї: https://bit.ly/3A294iw
Палубний матрос: https://bit.ly/3A9r8HA
Звʼязківець: https://bit.ly/3A87jjO
Моторист: https://bit.ly/4dlRRz9
Не проґавте свій шанс стати учасниками унікального екіпажу сучасного українського корабля Військово-Морських Сил Збройних Сил України та увійти в новітню історію Українського Війська", - йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.
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Тим більше вони броніровані, чи броньовані .
А, врешті, яка, нах., разніца!
Агов, редактори, ви хоч читаєте цю маячню, що випускаєте?
А ще нагадаю начинку з Томагавків... нічого з цього у наших корветів немає, 2 ракети і він на дні
фсб, щоб зірвати ракетні програми України, видало команду Єрмаку- закопати гроші, що були виділені на ракети у консервні банки.
Що і було виконано Зеленьським.
Після зміни влади, по епізодам свідомого роззброєння України перед російським вторгненням, Єрмака і Зеленьського буде розшукувати інтерпол, по запиту нової влади.
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Ця вся книжна болтовня добре працює у вашому тролінні.
А факти в тому, що весь Чономорський флот запертий у Новоросійську.
Ну хіба що у них дула не були заряджені протикорабельними тролями подоляка .
Щоб ви, боти не розкаували, всю війну " потужний консервний корвєт Зеленьського" простоїть у Турецьких чи Румунських портах, ховаючись від удару росіян. Паралєльно прожираючи військовий бюджет, що міг би піти на реальні озброєння для ЗСУ.
Ти що тут дурня граєш на трєтьому році війни, виписуючи книжкові ТТХ? За тими книжковими ТТХ підводний крейсер москва сто разів би вразив дозвукові, на рідкому паливі Нептуни. А де зараз той крейсер із засобами ППО що повинні були прикривати все ударне угрупування чорноморського флоту?
є нюанс це ЗРК може вести до знищення тільки 4 ракети... "Salvo firing (1x launcher = 4 x misilles, 4 different targets)" Враховуючи кількість протикорабельних комплексів у орків, та пуски з авіації і тісне чорне море....
жодного військово морського вуза?
Україна ж стільки морських битв провела...
73% будуть пісяти окропом, аплодувати стоячи і вимагати Героя України кожному паяцу.
У кращому випадку, ці " потужні консерви Зеленьського" будуть стояти у Туреччині, чи у Констанці біля причалів, проїдаючи військовй бюджет України.
Все те кто поведутся, соболезную, можете сразу для себя искать место на кладбище, ну а я буду ждать видосик с его уничтожением, тут то такую консерву можно заснять со всех сторон.