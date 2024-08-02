ВМС ЗСУ шукають екіпаж для корвета "Гетьман Іван Виговський". ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Військово-морські сили Збройних Сил України оголосили набір екіпажу на військовий корабель "Гетьман Іван Виговський".

Перелік вакансій опублікували у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора в Туреччині на воду спустили черговий корвет типу Ada з назвою "Гетьман Іван Виговський". Незадовго до цього, турецькі кораблебудівники спустили на воду корвет "Гетьман Іван Мазепа", а це означає, що Військово-Морські Сили стають потужнішими, сильнішими та сучаснішими.

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Звісно, сучасні кораблі такого типу потребують добре навченого та вмотивованого екіпажу, який буде захищати морські рубежі України від агресора. Саме тому, ще є шанс потрапити саме в екіпаж корвета "Гетьман Іван Виговський".

Вакансії:

Кулементник (комендор): https://bit.ly/3YuJAof

Оператор групи автоматизованих систем управління: https://bit.ly/4dsJbXK

Оператор-електрик зенітної ракетної батареї: https://bit.ly/3A294iw

Палубний матрос: https://bit.ly/3A9r8HA

Кок: https://bit.ly/46rJuQl

Звʼязківець: https://bit.ly/3A87jjO

Моторист: https://bit.ly/4dlRRz9

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Не проґавте свій шанс стати учасниками унікального екіпажу сучасного українського корабля Військово-Морських Сил Збройних Сил України та увійти в новітню історію Українського Війська", - йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.