Начальник Південного регіонального управління Держприкордонслужби подякував голові ОВА Одеської області за перейменування скверу у місті Одеса. ДОКУМЕНТ

Начальник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, бригадний генерал Юрій Петрів подякував голові Одеської ОВА Олегу Кіперу за перейменування скверу в м. Одеса на честь українських прикордонників. Раніше схожу подяку Кіперу надіслав Командувач Військово-Морських Сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прийміть слова вдяності за прийняте рішення стосовно перейменування ... об'єкту топонімії в місті Одеса на честь прикордонників України. Ухвалення назви Скверу прикордонників України, згідно розпордження Одеської ОДА та ОВА є свідченням поваги та довіри суспільства до сумлінної служби Українському народові воїнів-прикордонників, які мужньо виконуть бойові завдання з відбиття російської збройної агресії та стоять на варті державного кордону України. ...

Глибоко переконаний, що визнання здобутків військовослужбовців Державної прикордонної служби України, шляхом найменування на честь українських прикордонників скверу в місті Одеса ще раз підтверджує єдність українського суспільства, мотивує особовий склад прикордонного відомства, підвищує рівень національної самосвідомості та патріотизму мешканців Одеси та області",- написав генерал Петрів.

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