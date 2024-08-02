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Начальник Південного регіонального управління Держприкордонслужби подякував голові ОВА Одеської області за перейменування скверу у місті Одеса. ДОКУМЕНТ

Начальник Південного регіонального управління ДПСУ Юрій Петрів

Начальник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, бригадний генерал Юрій Петрів подякував голові Одеської ОВА Олегу Кіперу за перейменування скверу в м. Одеса на честь українських прикордонників. Раніше схожу подяку Кіперу надіслав Командувач Військово-Морських Сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прийміть слова вдяності за прийняте рішення стосовно перейменування ... об'єкту топонімії в місті Одеса на честь прикордонників України. Ухвалення назви Скверу прикордонників України, згідно розпордження Одеської ОДА та ОВА є свідченням поваги та довіри суспільства до сумлінної служби Українському народові воїнів-прикордонників, які мужньо виконуть бойові завдання з відбиття російської збройної агресії та стоять на варті державного кордону України. ...

Глибоко переконаний, що визнання здобутків військовослужбовців Державної прикордонної служби України, шляхом найменування на честь українських прикордонників скверу в місті Одеса ще раз підтверджує єдність українського суспільства, мотивує особовий склад прикордонного відомства, підвищує рівень національної самосвідомості та патріотизму мешканців Одеси та області",- написав генерал Петрів.

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Начальник Південного управління Держприкордонслужби Юрій Петрів подякував Олегу Кіперу за перейменування скверу в Одесі

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5967) Одеса (5447) перейменування (584) Кіпер Олег (53)


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Це зараз саме головне... Особливо у адессє... Шапіто!
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02.08.2024 21:16 Відповісти
33 роки було неначасі у малоросів і далі не головне.
Дебілів навіть могила від прильоту ракети не виправить
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02.08.2024 21:29 Відповісти
Це було і є головним із самого початку отримання незалежності, особливо з початку військових дій кацапів проти нас. Кацапи куди не прийдуть, відразу в перші дні перейменовують вулиці, міста, повертають пам'ятники нашим катам і забороняють українську. Привозять своїх вчителів і попів і книги.
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02.08.2024 21:32 Відповісти
доречі да підари дуже послідовні і чіткі в просуванні свого ...
українці живучи на своїй Богом даній землі занадто толерантні і терплячі до ворожого це наслідок геноциду і привчання до страху з дитинства
на жаль все ще не вибороли суверенітету щоб утворити національний уряд
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02.08.2024 21:48 Відповісти
Kord, потреби людей і тварин різняться...
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02.08.2024 21:55 Відповісти
Саме зараз - на часі! Забагато ждунів в Одесі Коли приходять орки- одразу своі тряпки кругом розвішують і все перейменовують
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03.08.2024 09:59 Відповісти
а ту фігню німецькій шльондрі прибрали?
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03.08.2024 07:30 Відповісти
 
 