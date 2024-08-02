УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4847 відвідувачів онлайн
Новини
4 257 79

Лідерка партії Шольца Ескен: Обмін показав, що переговори з "російським агресором" можливі

Голова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен

Голова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен вважає, що обмін ув'язненими з РФ показав, що переговори можливі навіть з агресором.

Ескен називає обмін ув'язненими з Росією великим успіхом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Це великий успіх для дипломатії, що нам вдалося звільнити багатьох німецьких та інших західноєвропейських і західних громадян з російських в'язниць", – сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масштабний обмін ув’язнених між Заходом та Росією: канцлер Німеччини Шольц особисто зустрів звільнених

Обмін вбивці з Тіргартена Вадима Красікова був важким рішенням, зазначила політикиня.

"У цьому обміні також є болючі моменти. Так зазвичай буває в дипломатії, коли ви укладаєте угоду, що потім вам доводиться приймати болючі рішення", – пояснює Ескен.

Однак результатом є те, що багато людей змогли отримати свободу і безпеку в такий спосіб.

"Угода однозначно показує, що можна домовлятися, вступати в переговори, навіть з російською державою, і навіть з російським агресором, з питань, де вони також мають свої інтереси, – каже Ескен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кремлі визнали, що російський кілер Красиков працював у ФСБ

Зрештою, вони хочуть досягти миру, "але для цього ми повинні спочатку створити ситуацію, в якій російська держава дійсно захоче говорити з нами", – сказала голова СДПН.

Автор: 

Німеччина (7345) перемовини (2865) росія (65073)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Звісно,
Коли ви віддаєте злочинців,
А ****** - заручників
показати весь коментар
02.08.2024 21:37
+17
Обмін показав, що кацапи подвоять зусилля із взяття заручників для подальшого обміну
показати весь коментар
02.08.2024 21:40
+13
Віддайте цю кобіту бурятам. Ну так, на дві години. Вони їй змінять світогляд швиденько і по черзі.
показати весь коментар
02.08.2024 21:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О,є...махен...я-я...
показати весь коментар
02.08.2024 21:35 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2024 21:36 Відповісти
Проzzтиє роzzіянє нєпрєчьом!!! Ето всьо праклятиє укронацисти натварілі!!!
показати весь коментар
02.08.2024 21:43 Відповісти
москальську сутність і напалмом не вивести...
показати весь коментар
02.08.2024 22:08 Відповісти
Звісно,
Коли ви віддаєте злочинців,
А ****** - заручників
показати весь коментар
02.08.2024 21:37 Відповісти
а що, вони мали змиритися з тим, щоб того німця, якого приговорили в Білорусі до страти, розстріляли? Вони ж не в рай депортували того кацапа, а на болота. і не потрібно буде годувати його і утримувати за рахунок німецьких платників податків. тому це хоч і складний вибір, проте вибір людяний.
показати весь коментар
02.08.2024 21:48 Відповісти
Звісно, що не мали, але хоча б не намагалися ліпити з ******* ангела.
А взагалі, терористів краще знищувати, тому що терор не закінчиться.
показати весь коментар
02.08.2024 22:47 Відповісти
ніхто з ******* ангела не ліпив. його дияволом назвали, а не ангелом.
показати весь коментар
02.08.2024 23:01 Відповісти
"Угода однозначно показує, що можна домовлятися, вступати в переговори, навіть з російською державою, і навіть з російським агресором, з питань, де вони також мають свої інтереси, - каже Ескен. Джерело: " .... Де тут про диявола ? (( Єдине що знайшов -інтереси кацапії , так то не про диявола , а про те що тепер іноземців на параші штабелями пакувати почнуть , щоб було за кого любителів споглядання шпилів вимінювати. Скурвилися спадкоємці Бісмарка ((
показати весь коментар
02.08.2024 23:35 Відповісти
тут нема про диявола. десь на іншому ресурсі читав про це. а от тепер вже питання до цих урядів буде. ібо нєкуй пускати своїх людей на кацапію, щоб їх там не спакували. в кацапських пабліках уже виють і закликають ловити нові жертви для обміну. тож якщо кацапи будуть і далі нагнітати і спецом відловлювати для обміну, то ті європейці швидше знімуть свої рожеві окуляри. бо вони ще досі майже всі в них ходять. хіба що за винятком країн Балтії..
показати весь коментар
03.08.2024 00:09 Відповісти
Какого немца? Который сам на ********** поехал бульбу пососать? А ничего что из-за етого немца киллер теперь гуляет на свободе и будет убивать других людей? Давая сейчас всех преступников и террористов освободим из тюрем потому что ихние родственники наберут заложников для обмена.
показати весь коментар
02.08.2024 22:52 Відповісти
От саме тому ми не Европа. Тому що для Європи життя їх громадян понад усе. А ви пропонуйте пожертвувати невинною людиною...
показати весь коментар
02.08.2024 22:56 Відповісти
Стесняюсь спросить о каком невиновном человеке речь? О том который добровольно залез в клетку с крокодилами?
показати весь коментар
02.08.2024 23:06 Відповісти
Дурость не противозаконна.
показати весь коментар
02.08.2024 23:22 Відповісти
так, саме цього німця. чи потрібно було дозволити бульбашам чи кацапам його розстріляти? Ізраїль одного свого громадянина міняв на кілька десятків арабів-терористів.... А того кілера уже в Європу не впустять. а по лаптєстану нехай собі ходить і мочить там кого захоче чи на кого йому ху йло вкаже..
показати весь коментар
02.08.2024 22:59 Відповісти
Тоесть ты теперь можешь спокойно ходить по улицам Германии зная что там тебя могут убить и ему за ето ничего не будет? Ну как то странная логика у тебя. Представляю какой бы ты был довольный если бы власть отпустила убийцу члена твоей семьи.
показати весь коментар
02.08.2024 23:04 Відповісти
странна логіка - це коли уряд знає, що може врятувати свого громадянина від страти і нічого для цього не зробив. оце і є странна логіка.
показати весь коментар
02.08.2024 23:09 Відповісти
Кого они спасли? Они как раз и убили человека, сказав террористу что за убийство ему ничего не будет.
показати весь коментар
02.08.2024 23:14 Відповісти
Спасли своих граждан.
показати весь коментар
02.08.2024 23:25 Відповісти
А геополитика это не кухонные дебаты. Они спасли невиновеих граждан своих стран в обмен на биосусор который ещё и содержался на деньги налогоплательщиков.
показати весь коментар
02.08.2024 23:24 Відповісти
Мозок це така річ яку ні в кого не позичиш
показати весь коментар
02.08.2024 21:39 Відповісти
і ніде не купиш))
показати весь коментар
02.08.2024 22:06 Відповісти
Обмін показав, що кацапи подвоять зусилля із взяття заручників для подальшого обміну
показати весь коментар
02.08.2024 21:40 Відповісти
Це пітверджують і авіабомби рашистів по Україні!!
показати весь коментар
02.08.2024 21:41 Відповісти
обмін показав інше насправді , але потрібно дивитись не з її ракурсу
показати весь коментар
02.08.2024 21:42 Відповісти
Які курва дибіли((Та москалі кого небудь лапали серед іноземців,щоб витягнути своїх агентів((
показати весь коментар
02.08.2024 21:43 Відповісти
Навіть декому відірвали тромб, але но варто зважати на звірячу сутність дєдушкі...... В Європі все гарно.... Не парьтеся панове-европейці......
показати весь коментар
02.08.2024 21:43 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2024 21:43 Відповісти
Микки Маус - американец.
Чебурашка - кубинец.
Погода на картинке как в Вологде.
Россия в роли посредника?
показати весь коментар
02.08.2024 22:44 Відповісти
про шо, я і казав!
плєшивий, в черговий раз, взяв на понт вшивого інтелегентішку.
тепер, будуть "давити", на нашого зе!лошару, що б дивився в очко.
осінь, буде прикольною і ржачною, по повній.
показати весь коментар
02.08.2024 21:44 Відповісти
Кілера за заручників це як?
показати весь коментар
02.08.2024 21:44 Відповісти
"Цей обмін в'язнями ніколи не повинен би бути взагалі необхідним, оскільки Кара-Мурза, Гершкович та інші ніколи не мали б потрапити до в'язниці", - пише американська газета Washington Post. Видання вказує на те, що вони не зробили нічого, що б виправдовувало засудження їх до тривалих термінів ув'язнення, і в більшості випадків вони взагалі не зробили нічого злочинного. "Їх затримали та ув'язнили за те, що вони користувалися своїми елементарними правами людини, - наголошує Washington Post. - Диктатор та поліцейська держава, котрі відкидають усі принципи правової держави, утримували їх як заручників. Більше того: Росія захопила їх, аби обміняти на росіян, які вчинили справжні злочини, серед них вбивця, шпигуни та один з найбільших хакерів, якого взагалі колись затримували".
На думку видання, можна з розумінням поставитися до такого обміну з огляду на те, що були звільнені невинні. "Але за холодних геополітичних обставин, які визначають мислення Путіна, це беззаперечна перемога для нього", - доходить висновку Washington Post.
показати весь коментар
02.08.2024 21:45 Відповісти
"З політичної точки зору, ця угода теж подає жахливий сигнал: терор залишається безкарним - якщо та держава, за командою якої здійснюється терор, візьме на іншій стороні достатню кількість заручників. Захід піддається шантажу. Такий висновок може стати фатальною мотивацією для спецслужб автократичних режимів. До того ж путінський режим забезпечив собі додаткове підтвердження правильності своєї агресивної антизахідної пози, в якій дедалі більше очевидного презирства до принципів правової держави. З цього погляду, та перемога гуманності, якою нинішній обмін ув'язненими, безсумнівно, є, ще може виявитися пірровою перемогою."

Автор: Крістіан Тріппе, керівник відділу Східної Європи та головний редактор російської редакції DW.
показати весь коментар
02.08.2024 23:22 Відповісти
Тай з гітлером була домовленість про перший штурм брестської фортеці у 39 році з ркка. Поляки це не очікували. Даремно. Шо ті - нацисти, шо ті комуняки - соціалісти к. маркса. Тоб то соціалізм, у перспективі, вбивав соціалізм. Погано вбивав. Україна дуже постраджала, від цих розбірок геніїв.
показати весь коментар
02.08.2024 21:46 Відповісти
Віддайте цю кобіту бурятам. Ну так, на дві години. Вони їй змінять світогляд швиденько і по черзі.
показати весь коментар
02.08.2024 21:46 Відповісти
їм пойух бо бурятам вони віддали Україну
показати весь коментар
02.08.2024 21:55 Відповісти
угум.. віддати терористів-наркоторговців-кіберзлочінців за випадково заарештованих людей..
Це типу-ми вам купу золота-а ви нам купу лайна-і по ітогу -"переговори ж можливі".. тьху.. інфантіли
показати весь коментар
02.08.2024 21:54 Відповісти
Наївні ідіоти для Путлєра видно ніколи не переведуться.
показати весь коментар
02.08.2024 21:57 Відповісти
Доба після обміну засвідчила, що хорошим руським може бути лише кожен двохсотий, або той кого в тепловізор не видно:

https://www.facebook.com/share/EisnQypttn7uqa2F/ Ірина Ромалійська :
Звільнений вчора тепер вже колишній російський політвʼязень Андрій Пивоваров заявив, що буде боротися за помʼякшення санкцій Заходу, процитую далі: «чтобы мы могли ослабить санкции, именно те, которые касаются простых людей».
Також висловився обміняний Володимир Кара-Мурза: «Мы видим очень часто, что санкции западных демократических стран оказываются направленными уже не против режима Путина и против конкретных преступников в высших рядах режима Путина, а против всей страны, против всех российских граждан. И это крайне несправедливо и контрпродуктивно».
показати весь коментар
02.08.2024 21:57 Відповісти
Я йду в туман!
показати весь коментар
02.08.2024 22:17 Відповісти
не зрозумів
показати весь коментар
02.08.2024 22:32 Відповісти
"Гульнув" я вчора! Поминки по тещі товариша Але (на відміну від деяких "мудаків") - п"яним за комп не лізу!
показати весь коментар
03.08.2024 09:51 Відповісти
Західним лохам подобається, як їх розводе *****.
показати весь коментар
02.08.2024 22:00 Відповісти


пустіть цього "опозиціонера" до влади -стане таким же імперцем

показати весь коментар
02.08.2024 22:01 Відповісти
Він вже ним є. Всі вони дійсно іногенти але в Європі на користь путіна
показати весь коментар
02.08.2024 23:21 Відповісти
еге ж - можливі! вам більше скажу: переговори стануть ще кращими, коли москалі в німеччину завалять і німці по-москальські зашпрехають !
показати весь коментар
02.08.2024 22:03 Відповісти
Віддали кілера - тепер начинають заговорювати зуби
показати весь коментар
02.08.2024 22:03 Відповісти
Для німців чеченець не свій. Я б сказав не Людина ? Проте ***** отримав народного хєроя для уроків 1 вересня про патріотизм: вбити людину.
показати весь коментар
02.08.2024 22:09 Відповісти
Звичайно, можливі. Коли пальці кацапського агресора защемлено дверима, яйця - кліщами а до ватної макітри приставлений пістолет. Інакше - ніяк.
показати весь коментар
02.08.2024 22:04 Відповісти
Можна вести переговори з кацапами? Ось тема. Поговоріть.
"Окупанти скинули дві авіабомби на Мирноград, поранені жінка і двоє дітей"
показати весь коментар
02.08.2024 22:05 Відповісти
Барани ,а ще німці, мудра нація начебто. Та пуйло нахватає ваших журналістів ,спортсменів, бізнесменів на пів-бутирки чи матросскай тішини і не тільки в раші ,а по всьому світу і вимагатиме від вас повернути йому всих вбивць, наркодилерів ,шпигунів і тд.
показати весь коментар
02.08.2024 22:14 Відповісти
Баран, попередня влада міняла солдат на солдат.
Твої зебіли віддати Цемаха і бкркутню за купку ватних таксистів з Донецька.
показати весь коментар
02.08.2024 22:58 Відповісти
Зараз в армії серйозно не вистачає солдатів, і армії потрібно значно збільшити чисельність.
https://finance.yahoo.com/news/ukraine-allies-worried-power-zelenskiy-030012864.html
показати весь коментар
02.08.2024 22:16 Відповісти
Тоесть выпустили убийц и диверсантов ето по вашему успешные переговоры? ***** и рашисты со стул падают от смеха как подтерлись Европой и США.
показати весь коментар
02.08.2024 22:34 Відповісти
И спасли своих граждан. Тут с какой стороны смотреть.
показати весь коментар
02.08.2024 23:28 Відповісти
Вы прикалываетесь или на столько тупые? вы не поняли что произошло? ***** показательно убило человека в Германии, а потом показательно его выкупил обменяв на какую то словленную шлюху в минске. А потом показательно встретил етого наемного убийцу у трапа самолета. Он показал всему миру что вертел он на кую ваш Запад и ваши ценности и весь мир пляшет под его дудку. Он теперь герой террористического мира. И в результате етого погибнут миллионы людей.
показати весь коментар
03.08.2024 00:15 Відповісти
Это потому что вы смотрите на ситуацию именно совковым менталитетом. А не западным. Израиль ради одного своего выпустил кучу террористов. И нет, не жалеет об этом.
показати весь коментар
03.08.2024 00:33 Відповісти
Попутно убив целую толпу террористов.
показати весь коментар
03.08.2024 06:49 Відповісти
Це великий успіх для дипломатії.... Германия передала России профессионального киллера, сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который отбывал пожизненный срок за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина. Германия отпустила убийцу в обмен на освобождение своих граждан и российских политзаключенных. Это «триумф Путина». Он будет брать новых заложников Так пишут немецкие журналисты
показати весь коментар
02.08.2024 22:40 Відповісти
Для цього скоріш за все обмін і був, показати свою, так би мовити, спроможність "домовлятися" + ще повернув "рускіх апазіціанєрав".
показати весь коментар
02.08.2024 22:54 Відповісти
Однак результатом є те, що багато людей змогли отримати свободу і безпеку в такий спосіб.

О да, теперь много людей чуствуют себя в безопасности когда благодаря правительству Германии и США, киллеры и наемные убийцы на свободе.
Угода однозначно показує, що можна домовлятися, вступати в переговори, навіть з російською державою, і навіть з російським агресором, з питань, де вони також мають свої інтереси, - каже Ескен.
Поздравляю, что Ескен удовлетворяет потребности и интересы ***** убивать людей и кошмарить Европу и весь мир.
показати весь коментар
02.08.2024 23:00 Відповісти
ця дура не доганяє, чим чрєвато з ткрористом так ручкатися.
показати весь коментар
02.08.2024 23:03 Відповісти
Главное не потерять ету статью. Потому что следующие теракты и убийства в Германии будут посвящаться Саскіе Ескен!!!
показати весь коментар
02.08.2024 23:10 Відповісти
Дурепа!!!
Цим обміном ви відкрили сезон охоти на німців на Роісє.
показати весь коментар
02.08.2024 23:17 Відповісти
Очередная тупая овца. Их там пруд пруди.
показати весь коментар
02.08.2024 23:20 Відповісти
Одне діло переговори про обмін заручниками...інша справа- переговори про звільнення територій..це неспівставні речі...а ще пуйло знало на що йде...і схоже його задум спрацював...ЄС та США знову повелися на гру пуйла...
показати весь коментар
03.08.2024 00:29 Відповісти
німці посцяли проти вітру і тут такі о це божа роса
показати весь коментар
03.08.2024 01:59 Відповісти
Це підтвердження тези про те, що переговори для нас гірший вибір. Сам факт переговорів, де наша "дипломатія" традиційно в дурнях, буде свідчити, що він знову всіх переміг. Дивний цей світ, коли союзники не хочуть поразки ворога.
показати весь коментар
03.08.2024 02:04 Відповісти
Меркель 2.0
показати весь коментар
03.08.2024 02:16 Відповісти
Освободили наёмных убийц в обмен на агентов кремля которые уже поют сказки про бедный русский народ и как им мешают высказать свое мнение ужасные санкции, це перемога я считаю
показати весь коментар
03.08.2024 02:45 Відповісти
А две израильские ракеты показали как можно быстро решить проблемы с международными преступниками,но для этого надо иметь яйца
показати весь коментар
03.08.2024 06:46 Відповісти
От же дурепа.
показати весь коментар
03.08.2024 07:34 Відповісти
Знайомтесь, це Невіл Чемберлен. Він вважав, що з Гітлером теж можна домовлятись...
показати весь коментар
03.08.2024 07:55 Відповісти
Демократичний ідіотизм прогресує
показати весь коментар
03.08.2024 09:57 Відповісти
лідерка? не та літера попереду. літера П оце і є істина.
показати весь коментар
03.08.2024 09:57 Відповісти
Вітаємо "партію Шольця".
Цікаво, це буде їх головним меседжем до виборців на майбутніх виборах: "терористи усього світу, захоплюйте чим більша громадян Німеччини в заручники і у вас завжди буде шанс з нами домовитися і отримати від нас все, що вам заманеться"?
😁😁😁
показати весь коментар
05.08.2024 03:25 Відповісти
 
 