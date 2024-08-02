Лідерка партії Шольца Ескен: Обмін показав, що переговори з "російським агресором" можливі

Голова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен вважає, що обмін ув'язненими з РФ показав, що переговори можливі навіть з агресором.

Ескен називає обмін ув'язненими з Росією великим успіхом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Це великий успіх для дипломатії, що нам вдалося звільнити багатьох німецьких та інших західноєвропейських і західних громадян з російських в'язниць", – сказала вона.

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Обмін вбивці з Тіргартена Вадима Красікова був важким рішенням, зазначила політикиня.

"У цьому обміні також є болючі моменти. Так зазвичай буває в дипломатії, коли ви укладаєте угоду, що потім вам доводиться приймати болючі рішення", – пояснює Ескен.

Однак результатом є те, що багато людей змогли отримати свободу і безпеку в такий спосіб.

"Угода однозначно показує, що можна домовлятися, вступати в переговори, навіть з російською державою, і навіть з російським агресором, з питань, де вони також мають свої інтереси, – каже Ескен.

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Зрештою, вони хочуть досягти миру, "але для цього ми повинні спочатку створити ситуацію, в якій російська держава дійсно захоче говорити з нами", – сказала голова СДПН.