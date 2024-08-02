В Одесі чоловік та жінка побили патрульну під час вручення повістки, - поліція

42-річну жінку та 43-річного чоловіка, які напали на патрульну поліцейську під час виконання нею службових обов’язків, затримано в процесуальному порядку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Одеське районне управління поліції № 1

Сьогодні вдень у ході перевірки військовослужбовцями ТЦК та СП військово-облікових даних водія автомобіля КІА було встановлено, що чоловік кілька років не проходив ВЛК. Під час вручення військовослужбовцями громадянину повістки, він відмовився її отримувати та викликав на допомогу свого 43-річного брата. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП і патрульними поліцейськими, у який втрутилася 42-річна перехожа.

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Переглянувши відео з боді-камер поліцейських, встановлено, що 43-річний чоловік схопив патрульну за ноги і повалив на землю, а 42-річна жінка нанесла поліцейській декілька ударів по голові. Крім цього, фігурант вибігав та лягав на проїжджу частину дороги, заважаючи руху транспортних засобів.

За фактом побиття патрульної поліцейської слідчі розпочали досудове розслідування, кваліфікувавши дії правопорушників за статтею 345 Кримінального кодексу - насильство щодо працівника правоохоронного органу. Жінку та чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

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Крім того, відносно 43-річного чоловіка і 42-річної жінки складено адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 185 цього ж кодексу (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського). Також чоловік отримав постанову про адміністративне правопорушення за ст. 127 КУпАП (порушення правил дорожнього руху пішоходами).

Поліцейські розслідують факт спричинення тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК та СП водієм КІА, який з місця події втік. За цим фактом розпочате провадження за ст. 125 ККУ – умисне легке тілесне ушкодження. Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження фігуранта.

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У рамках обох кримінальних проваджень будуть призначені судово-медичні експертизи для визначення ступеня тяжкості спричинених правоохоронцям тілесних ушкоджень. За результатами експертних висновків прийматиметься процесуальне рішення щодо остаточної правової кваліфікації протиправних дій зловмисників. Слідство триває.