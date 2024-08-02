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В Одесі чоловік та жінка побили патрульну під час вручення повістки, - поліція

Напад на патрульну і працівників ТЦК в Одесі

42-річну жінку та 43-річного чоловіка, які напали на патрульну поліцейську під час виконання нею службових обов’язків, затримано в процесуальному порядку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Одеське районне управління поліції № 1

Сьогодні вдень у ході перевірки військовослужбовцями ТЦК та СП військово-облікових даних водія автомобіля КІА було встановлено, що чоловік кілька років не проходив ВЛК. Під час вручення військовослужбовцями громадянину повістки, він відмовився її отримувати та викликав на допомогу свого 43-річного брата. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП і патрульними поліцейськими, у який втрутилася 42-річна перехожа.

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Переглянувши відео з боді-камер поліцейських, встановлено, що 43-річний чоловік схопив патрульну за ноги і повалив на землю, а 42-річна жінка нанесла поліцейській декілька ударів по голові. Крім цього, фігурант вибігав та лягав на проїжджу частину дороги, заважаючи руху транспортних засобів.

За фактом побиття патрульної поліцейської слідчі розпочали досудове розслідування, кваліфікувавши дії правопорушників за статтею 345 Кримінального кодексу - насильство щодо працівника правоохоронного органу. Жінку та чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

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Крім того, відносно 43-річного чоловіка і 42-річної жінки складено адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 185 цього ж кодексу (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського). Також чоловік отримав постанову про адміністративне правопорушення за ст. 127 КУпАП (порушення правил дорожнього руху пішоходами).

Поліцейські розслідують факт спричинення тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК та СП водієм КІА, який з місця події втік. За цим фактом розпочате провадження за ст. 125 ККУ – умисне легке тілесне ушкодження. Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження фігуранта.

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У рамках обох кримінальних проваджень будуть призначені судово-медичні експертизи для визначення ступеня тяжкості спричинених правоохоронцям тілесних ушкоджень. За результатами експертних висновків прийматиметься процесуальне рішення щодо остаточної правової кваліфікації протиправних дій зловмисників. Слідство триває.

Автор: 

Одеса (5447) патрульна поліція (1441) ТЦК та СП (567)


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Топ коментарі
+17
таке враження, що більшість громадян України чекає поки війна якось сама розсмокчеться...
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02.08.2024 22:50
+15
А що, ті 400 000 ментовських особей її пройшли? Сумніваюсь. Зате вони спокійно собі х#й клали на мобілізацію, оскільки їх влада відмазала.
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02.08.2024 23:03
+13
Як написано, так і було. Найкращий Тернопільській тцк з новини нижче не дасть збрехати. Козли...
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02.08.2024 22:41
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А с чего ты взял, что там присутствовали "полицейские"!?
Потому что форма "ПОХОЖА" ?!
НИ У ОДНОГО ИЗ НИХ НЕТ
"СЛУЖБОВОГО ПОСВIДЧЕННЯ" !

Без него они НЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ!!!!
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03.08.2024 14:36 Відповісти
Вот твари.. "Делаю что хочу".. В Штатах за такие дела всех бы упекли сразу на долгие годы.. Живешь в этой стране - выполняй и законы этой страны.
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03.08.2024 04:16 Відповісти
Это опять я. Вот для ответа на ваш призыв и нужен был Тернопольский ТЦК.
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03.08.2024 05:20 Відповісти
Як можна жити по законам, коли саме "правоохоронці" починають їх системно порушувати?
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03.08.2024 08:22 Відповісти
"Делаю что хочу"..

Це ви про діяльність ТЦК?
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03.08.2024 08:59 Відповісти
якого члена група з більш ніж 10 поліцаїв і тцкашніків в місті кошмарили людей? ви можете таке уявити в сша? Всі ж прекрасно розуміють, що це все робиться для отримання хабарів. У нас армія вже під 1.5 млн. куди ще набирати??? де людей не вистачає??? тільки в тцк офіційно 100 ТИСЯЧ вже працює.
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03.08.2024 09:06 Відповісти
Але російський наступ зупинити не можемо, орки прорвали фронт на покровському напрямку.
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03.08.2024 10:01 Відповісти
так там оборонних споруд нема. хоч 2 млн солдат пригони туди, без бліндажів, окопів, без арти, їх перемелють. Звісно, що наші відступають, і правильно роблять.
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03.08.2024 10:02 Відповісти
Арта трохи є. А хто заважав зробити оборонні споруди за цілих 2,5 роки?? Чому під час першої і другої світової -подібні фортеці за місяць!! робили, як було треба? Що бетону не вистачає??? Я не вірю















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03.08.2024 10:15 Відповісти
І по -друге. До поки будемо відступати? До Дніпра? До Київа? До Львова? До Ужгорода? Хто вам всім сказав, що вони зупиняться на межах Донецької області? То було раніше, наразі путін відчуває кров і буде йти вперед, поки його не зупинять.
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03.08.2024 10:18 Відповісти
вони не зупиняться.
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03.08.2024 10:22 Відповісти
******* адесская кацапня.
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03.08.2024 06:48 Відповісти
Ніяк второпати не можу чого поліцейські їх відразу не пристрелили?..
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03.08.2024 07:31 Відповісти
Бо є закон про поліцію.
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03.08.2024 10:19 Відповісти
Я думаю,що в усіх подібних випадках,особи,що нападають на поліцейських і ТЦКошників....нападають на них лише тому,що вони представники української держави,в державній формі. Нападники ненавидять Україну,мріють щоб прийшла Рашка,а всі ці крики про бусифікацію,небажання воювати-це відмазки.... Інша справа,що і поліціянти з ТЦК є різні (як у Тернополі та Одесі) але це вже заслуга одного картавого чувачка та його лоботряса-регента....
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03.08.2024 08:08 Відповісти
так це ж в одесі й трапилось вчора. ти пишеш, що це були ждуни, і тут же їх виправдовуєш, що в одесі тцк - бандити. іди лікуйся.
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03.08.2024 09:43 Відповісти
Суд будет скорый,приговор суровый,а одесско-испанский военком,судья убийца и тцкашники вымогатели пусть подождут дома приговор еще несколько лет.
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03.08.2024 08:23 Відповісти
Працівники ТЦК зупинили автмобіль для перевірки документів, на шо не мають жодних повноважень, все інше - наслідки.
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03.08.2024 08:57 Відповісти
Чому б уважно не почитати - поліцейські патрульні разом з ТЦК.
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03.08.2024 09:03 Відповісти
Тому, що я читав про цей випадок на інших ресурсах, саме працівники ТЦК зупинили авто, це по перше, по друге рішення про необхідність проходження ВЛК тим чи іншим війстковозобовязаним, приймае керівник ТЦК та ставить особистий підпис на повістці, а нє дядя Вася на колінці.
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03.08.2024 09:11 Відповісти
О, черговий зашквар тцкунів. А потім дивуються чого на них люди кидаються. А по закону діяти не можна? Обов'язково треба цирк ''а-ля 95 кагал'' влаштовувати?
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03.08.2024 09:43 Відповісти
Одесити останнім часом вже дуже якісь акуєвші. Що не день то якась русня спливає звідти.
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03.08.2024 10:43 Відповісти
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