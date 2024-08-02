Глава Міноборони Угорщини Шалай-Бобровницький похвалив "героїчну і хоробру боротьбу українців"

Глава обороного відомства Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький висловив велику повагу до "героїчної та хороброї боротьби українців".

Про це він заявив на фестивалі в місті Естергом у північній Угорщині, його слова цитує Telex, інформує Цензор.НЕТ.

"Як солдат, я з надзвичайною повагою ставлюсь до героїчної і хороброї боротьби українців, але зусилля щодо мирних переговорів показують, що війна все ближча до кінця", - заявив міністр.

Водночас міністр оборони Угорщини не пояснив, про які "зусилля" він говорив, а також не сказав, чому він вважає, що повномасштабна війна в Україні "все ближча до кінця".

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Також Шалай-Бобровницький традиційно для угорської влади звинуватив Захід у "роздмухуванні війни" замість її "стримування". За його словами, буцімто такі дії допомогли Росії розбудувати військову промисловість, яка забезпечить необхідний рівень боєприпасів, живої сили і танків.

Натомість Україна, вважає угорський міністр, вичерпує свої ресурси й потребує фінансової підтримки Заходу.

Нагадаємо, що цього тижня угорський міністр з європейських справ Янош Бока написав у ноті до країн ЄС, що Будапешт припинив свою "миротворчу місію" щодо України.

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