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Глава Міноборони Угорщини Шалай-Бобровницький похвалив "героїчну і хоробру боротьбу українців"

Глава Міноборони Угорщини Шалай-Бобровницький похвалив

Глава обороного відомства Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький висловив велику повагу до "героїчної та хороброї боротьби українців".

Про це він заявив на фестивалі в місті Естергом у північній Угорщині, його слова цитує Telex, інформує Цензор.НЕТ.

"Як солдат, я з надзвичайною повагою ставлюсь до героїчної і хороброї боротьби українців, але зусилля щодо мирних переговорів показують, що війна все ближча до кінця", - заявив міністр.

Водночас міністр оборони Угорщини не пояснив, про які "зусилля" він говорив, а також не сказав, чому він вважає, що повномасштабна війна в Україні "все ближча до кінця".

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Також Шалай-Бобровницький традиційно для угорської влади звинуватив Захід у "роздмухуванні війни" замість її "стримування". За його словами, буцімто такі дії допомогли Росії розбудувати військову промисловість, яка забезпечить необхідний рівень боєприпасів, живої сили і танків.

Натомість Україна, вважає угорський міністр, вичерпує свої ресурси й потребує фінансової підтримки Заходу.

Нагадаємо, що цього тижня угорський міністр з європейських справ Янош Бока написав у ноті до країн ЄС, що Будапешт припинив свою "миротворчу місію" щодо України.

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Автор: 

Угорщина (2271)


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Топ коментарі
+8
Спасибі шо схилив голову перед героізмом і хоробрістю украінських солдат
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02.08.2024 22:49
+5
Шалтай-Балтай наш
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02.08.2024 22:57
+3
Все ж таки на вистачає кацапських танків на вулицях Будапешту.
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02.08.2024 23:44
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Спасибі шо схилив голову перед героізмом і хоробрістю украінських солдат
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02.08.2024 22:49 Відповісти
Еще Штирлиц, а он в этом разбирался, говорил что запоминается последняя фраза. А выступление министра было не о героизме ВСУ, а о приближении окончания боевых действий.
P.S Айстмана Мюллер наградил тем что дал разрешение 4 часа поспать. И только Штирлиц бродил по кабинетам и у всех клянчил снотворное.
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03.08.2024 05:35 Відповісти
Шалтай-Балтай наш
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02.08.2024 22:57 Відповісти
Якось навиворіт мислить цей мадяр. Вони там усі такі чи що???
То їм пора возвращацца на історічєскую родіну.
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02.08.2024 23:10 Відповісти
Шаг в перёд и два назад.
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02.08.2024 23:26 Відповісти
Все ж таки на вистачає кацапських танків на вулицях Будапешту.
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02.08.2024 23:44 Відповісти
но усилия по мирным переговорам показывают, что война все ближе к концу", - заявил министр. Источник:
===========
усі ці заяви є сценарієм одного спектакля по рятуванню рифи
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02.08.2024 23:57 Відповісти
от що животворящі санкції проти труби роблять )
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03.08.2024 06:33 Відповісти
Що нафта чарівна робить ,носороги починають співати як канарейки
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03.08.2024 06:49 Відповісти
Шалай-Бобровницький нащадок тих українців які вільно жили у Австро-Угорській імперії і яких угорсьскі фашисти змадьяризували у ХХ сторіччі.
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03.08.2024 08:09 Відповісти
А не боїться шо його чОрбан за такі слова з посади потурить?
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03.08.2024 09:45 Відповісти
 
 