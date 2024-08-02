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Питання Придністров’я не буде обговорюватися на можливих переговорах України та Росії, - прем’єр Молдови Речан

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що на можливих переговорах між Україною та Росією не буде обговорюватися питання Придністров’я. 

Речан прокоментував питання, як може вплинути на його країну потенційний сценарій, за якого Києву найближчим часом доведеться домовлятися про незручний мир з Москвою, та що колись лунали припущення, що питання Придністров’я буде "у пакеті з українським", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Україна чітко сказала, які умови мають бути виконані для того, щоб мирні переговори були можливі. І в цих умовах ми впевнені, що інтереси Молдови будуть дотримані", – наголосив глава уряду Молдови.

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"Придністровське питання буде вирішуватися мирним шляхом – урядом Молдови і зацікавленими особами. Його не потрібно кудись включати", – додав він.

Автор: 

перемовини (2865) Придністров’я (474) росія (65073) Речан Дорін (14)


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Топ коментарі
+5
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02.08.2024 23:18
+4
А мож это тонкий намек на толстое обстоятельство.
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02.08.2024 23:20
+4
Там потрібно набрати обмінний фонд. Чи не голими руками можна. Там 80-90% гебні сидить і личинок повно вже відклало.
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02.08.2024 23:22
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02.08.2024 23:18 Відповісти
А мож это тонкий намек на толстое обстоятельство.
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02.08.2024 23:20 Відповісти
Білгородщина
Краснодар...
Які там народні республіки хочуть в Україну?....
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02.08.2024 23:20 Відповісти
Там потрібно набрати обмінний фонд. Чи не голими руками можна. Там 80-90% гебні сидить і личинок повно вже відклало.
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02.08.2024 23:22 Відповісти
Типо намекают что ***** еще потребует коридор на приднестровье?
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02.08.2024 23:23 Відповісти
Якби мені 2,5 роки тому сказали, що ми до сих пір не те що не знищимо, цей рашистський анклав, але навіть і не проведемо якихось операцій під чужим прапором там, я б не повірив.
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02.08.2024 23:24 Відповісти
А в самій Україні, творяться дивні справи??!!

ТЕЛЕКАНАЛ "РАДА" ЗДАНИЙ В ОРЕНДУ КОМПАНІЇ "КІНОКІТ" ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ З ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА - ЗМІ

02.08.2024 22:51

https://www.5.ua/********/telekanal-rada-zdanyi-v-orendu-kompanii-kinokit-dlia-obsluhovuvannia-interesiv-z-ofisu-prezydenta-zmi-331941.html
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02.08.2024 23:27 Відповісти
Весь світ хоче пересидіти, а віну відкласти на плечі нащадків ...
як казав великий отримаєте і ганьбу і війну разом
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02.08.2024 23:33 Відповісти
Ага, бережіть свою гангрену, поки далі не розповзеться
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02.08.2024 23:39 Відповісти
Здається, що анекдоти про молдаван то є правда.
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03.08.2024 04:36 Відповісти
Здається ота ''бомба сповільненої дії'' їх влаштовує.
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03.08.2024 09:50 Відповісти
 
 