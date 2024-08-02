Питання Придністров’я не буде обговорюватися на можливих переговорах України та Росії, - прем’єр Молдови Речан

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що на можливих переговорах між Україною та Росією не буде обговорюватися питання Придністров’я.

Речан прокоментував питання, як може вплинути на його країну потенційний сценарій, за якого Києву найближчим часом доведеться домовлятися про незручний мир з Москвою, та що колись лунали припущення, що питання Придністров’я буде "у пакеті з українським", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Україна чітко сказала, які умови мають бути виконані для того, щоб мирні переговори були можливі. І в цих умовах ми впевнені, що інтереси Молдови будуть дотримані", – наголосив глава уряду Молдови.

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"Придністровське питання буде вирішуватися мирним шляхом – урядом Молдови і зацікавленими особами. Його не потрібно кудись включати", – додав він.